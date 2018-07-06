Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler_değişim tablosu Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,97 4,30 -24,81 Acıpayam Selüloz 2,59 -1,15 -2,26 Adana Çimento (A) 5,93 0,00 10,72 Adana Çimento (B) 4,20 -1,18 11,81 Adana Çimento (C) 1,06 0,00 35,14 Adel Kalemcilik 15,15 -0,13 -2,42 Adese Alışveriş Ticaret 2,15 -1,38 8,04 Afyon Çimento 6,13 -2,23 -21,21 Ak Enerji 0,76 -1,30 -16,48 Akbank 7,60 -0,26 -19,52 Akçansa 9,90 -0,30 -3,29 Akdenız Güvenlık Hız. 2,96 -3,90 -50,08 Akfen GMYO 1,72 -1,71 -28,63 Akın Tekstil 9,34 -0,64 -33,81 Akiş GMYO 2,63 -1,13 -11,64 Akmerkez GMYO 18,76 0,16 -4,78 Aksa 12,10 -0,82 0,97 Aksa Enerji 4,27 -0,47 3,39 Aksigorta 3,81 -0,78 25,62 Aksu Enerji 6,23 0,48 17,56 Alarko Carrıer 43,54 -0,73 -24,31 Alarko GMYO 43,24 -0,69 -12,12 Alarko Holding 4,66 -1,69 -31,75 Albaraka Türk 1,37 -0,72 -8,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,91 -1,17 -25,94 Alkim Kağıt 3,70 -2,12 -20,19 Alkim Kimya 19,40 -0,26 -18,18 Altınyağ 0,83 -1,19 -30,61 Altınyunus Çeşme 4,61 4,30 -8,71 Anadolu Cam 2,85 -1,04 11,64 Anadolu Efes 22,46 -1,92 -5,67 Anadolu Grubu Holding 20,26 -1,65 -14,12 Anadolu Hayat Emek. 8,31 -1,42 6,31 Anadolu Isuzu 10,18 -0,88 11,87 Anadolu Sigorta 4,36 1,40 44,79 Anel Elektrik 2,58 -1,90 -31,56 Anel Telekom 0,43 0,00 -14,00 Arçelik 15,03 -0,86 -27,64 Arena Bilgisayar 3,65 -0,27 -13,71 Armada Bilgisayar 7,37 -0,67 8,70 Arsan Tekstil 1,98 -1,00 13,14 Artı Yatırım Holding 1,60 0,63 70,21 Aselsan 26,54 3,75 -16,44 Aslan Çimento 33,60 -1,35 -10,59 Ata GMYO 4,02 -2,19 -16,08 Atakule GMYO 2,03 -2,40 -0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 1,09 0,00 -21,58 Atlantis Yatırım Holding 0,44 7,32 -10,20 Atlas Yat. Ort. 0,92 -1,08 -6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,68 -0,41 -17,08 Avrasya GMYO 1,38 2,22 -12,66 Avrasya Petrol ve Tur. 1,39 0,00 -17,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.091,00 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,79 -4,45 52,46 Ayen Enerji 4,15 0,97 -14,08 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 -0,55 9,87 Aygaz 11,31 -0,44 -21,98 Bagfaş 8,06 3,73 -23,24 Bak Ambalaj 5,95 -0,50 15,76 Balatacılar Balatacılık 0,50 4,17 -10,71 Bantaş Ambalaj 2,58 -1,15 -36,92 Banvit 12,18 -0,65 -43,14 Baştaş Başkent Çimento 2,55 0,39 7,74 Batı Çimento 3,45 -2,54 -21,43 Batısöke Çimento 1,38 -0,72 -22,47 Bera Holding 2,03 0,50 -34,52 Berkosan Yalıtım 1,87 -0,53 -16,14 Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 0,40 -38,63 Beyaz Filo 17,20 1,18 -76,74 Bilici Yatırım 1,43 -1,38 -6,57 Bim Mağazalar 69,30 -1,56 -9,78 Bimeks 0,14 -6,67 -50,00 Birko Mensucat 0,42 2,44 2,44 Birlik Mensucat 1,12 -0,88 -20,57 Bizim Mağazaları 5,92 0,17 -23,12 Bolu Çimento 5,83 0,17 22,22 Bomonti Elektrik 0,75 -2,60 -30,56 Borusan Mannesmann 9,67 3,53 -12,44 Borusan Yat. Paz. 41,86 5,44 -2,99 Bosch Fren Sistemleri 160,30 -0,31 -12,49 Bossa 7,63 -2,80 88,40 Boyner Perakende Yat. 7,72 -0,13 -15,90 Brisa 6,46 -1,07 -11,14 Burçelik 3,21 -0,31 -16,62 Burçelik Vana 1,49 -1,32 -14,86 Bursa Çimento 5,05 0,80 -0,27 Carrefoursa 4,64 0,00 -16,85 Coca Cola İçecek 33,10 -0,66 -1,17 Cosmos Yat. Holding 1,11 2,78 -5,13 Credıtwest Faktorıng 1,23 5,13 10,34 Çelebi 39,82 1,32 16,87 Çelik Halat 8,67 3,71 131,84 Çemaş Döküm 2,39 6,22 29,19 Çemtaş 5,75 0,52 40,93 Çimbeton 33,94 -0,64 -8,07 Çimentaş 9,49 -0,84 -18,12 Çimsa 10,88 -0,55 -17,54 Çuhadaroğlu Metal 2,26 -2,16 -22,87 Dagi Giyim 1,51 -2,58 -33,48 Dagi Yatırım Holding 1,30 -2,99 -9,09 Dardanel 1,42 0,00 -27,18 Datagate Bilgisayar 6,26 -4,72 -35,60 Demirören Gazetecilik 5,78 -1,20 120,19 Demısaş Döküm 2,54 3,25 38,80 Denge Holding 2,33 2,64 23,15 Deniz GMYO 2,87 -1,03 6,30 Denizbank 5,05 -0,20 37,60 Denizli Cam 11,42 -3,38 -3,79 Derimod 10,19 -1,45 35,69 Desa Deri 1,16 -0,85 14,85 Despec Bilgisayar 2,94 2,08 -18,11 Deva Holding 4,25 -0,47 -2,97 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 0,00 -33,33 Ditaş Doğan 5,81 -0,68 -3,11 DO-CO 288,40 2,27 37,20 Doğan Burda 2,75 4,17 -17,17 Doğan Holding 1,06 0,95 21,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 -2,17 -50,55 Doğusan 2,88 0,70 97,26 Doğuş GMYO 2,99 -0,66 -7,72 Doğuş Otomotiv 6,90 -0,43 -8,48 Döktaş Dökümcülük 11,20 1,36 1,82 Duran Doğan Basım 3,52 -1,40 -6,63 Dyo Boya 5,58 13,41 -26,68 Eczacıbaşı İlaç 3,46 -1,70 -17,23 Eczacıbaşı Yatırım 8,49 -1,62 -15,35 Edip Gayrimenkul 0,86 1,18 -27,12 Ege Endüstri 313,00 2,49 4,36 Ege Gübre 24,70 -2,53 -3,22 Ege Profil 9,89 -0,50 -0,90 Ege Seramik 3,10 -1,27 -29,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 0,00 -63,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 2,86 -23,40 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 5,01 -1,18 7,05 Ekiz Kimya 0,47 -2,08 -17,54 Emek Elektrik 1,30 -0,76 -17,50 Eminiş Ambalaj 3,71 0,82 -20,04 Emlak Konut GMYO 1,96 -1,01 -24,54 Enerjisa Enerji 6,30 -1,87 Enka İnşaat 4,68 -0,64 -13,68 Erbosan 71,45 0,14 -9,91 Ereğli Demir Çelik 10,64 -1,02 13,92 Ersu Gıda 1,02 -0,97 -22,14 Escort Teknoloji 0,70 -5,41 -44,44 Etiler Gıda 3,38 -0,59 -27,93 Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 -1,15 -23,89 Euro Trend Yat. Ort. 0,72 -1,37 -25,00 Euro Yat. Ort. 0,74 -1,33 -13,95 Euro Yatırım Holding 0,60 -1,64 -1,64 Fenerbahçe Futbol 31,68 -0,63 -7,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,01 -2,23 -49,24 F-M İzmit Piston 17,30 -1,82 38,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,33 3,84 -11,99 Ford Otosan 59,75 -0,58 2,94 Formet Çelik Kapı 7,60 0,26 Frigo Pak Gıda 1,50 -1,32 57,89 Galatasaray Sportif 1,79 -1,10 -14,66 Garanti Bankası 8,58 -0,12 -16,51 Garanti Faktoring 2,36 -0,84 -27,61 Garanti Yat. Ort. 0,65 1,56 -11,48 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 0,00 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,00 10,14 Gediz Ambalaj 3,22 -0,31 -10,93 Gentaş 2,34 2,63 55,99 Gersan Elektrik 5,06 -2,32 7,43 Global Men. Değ. 0,52 -1,89 15,56 Global Yat. Holding 3,75 5,63 3,88 Good-Year 3,43 0,00 -17,51 Göltaş Çimento 48,84 0,33 -25,21 Gözde Girişim 3,02 -0,66 -46,64 GSD Denizcilik 1,15 0,00 -14,81 GSD Holding 0,73 0,00 1,39 Gübre Fabrik. 3,68 -0,27 -13,00 Güler Yat. Holding 1,21 -1,63 4,31 Güneş Sigorta 1,82 3,41 10,30 Halk GMYO 0,76 0,00 -16,74 Halk Sigorta 1,17 -0,85 -12,14 Hatay Tekstil 4,10 -0,49 -17,51 Hedef Girişim 1,77 -1,12 -16,38 Hektaş 11,00 1,01 57,14 HUB Girişim 1,32 0,76 10,92 Hürriyet Gzt. 1,29 -1,53 -3,73 ICBC Turkey Bank 4,45 -1,33 -2,41 İdealist GMYO 2,08 0,00 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,41 -4,65 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,54 -2,53 -21,43 İhlas Gazetecilik 1,03 -3,74 -12,71 İhlas Holding 0,43 2,38 -18,87 İhlas Yayın Holding 0,42 0,00 -17,65 İndeks Bilgisayar 7,89 -3,07 -22,79 Info Yatırım 1,02 -1,92 -13,56 İntema 33,00 -0,60 35,58 İpek Doğal Enerji 5,56 -1,94 3,54 İskenderun Demir Çelik 8,11 -0,61 66,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





(Sürecek)