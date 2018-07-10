Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 -5,32 -31,01 Acıpayam Selüloz 2,50 -3,10 -5,66 Adana Çimento (A) 5,77 -2,37 7,73 Adana Çimento (B) 4,16 -0,48 10,74 Adana Çimento (C) 1,01 -2,88 28,76 Adel Kalemcilik 15,09 0,07 -2,80 Adese Alışveriş Ticaret 2,10 -1,87 5,53 Afyon Çimento 5,87 -3,61 -24,55 Ak Enerji 0,74 -3,90 -18,68 Akbank 7,25 -5,48 -23,23 Akçansa 9,26 -5,70 -9,54 Akdenız Güvenlık Hız. 2,86 -4,67 -51,77 Akfen GMYO 1,70 -0,58 -29,46 Akın Tekstil 9,16 -1,82 -35,08 Akiş GMYO 2,59 -1,89 -12,98 Akmerkez GMYO 18,79 -0,79 -4,63 Aksa 10,99 -5,34 -8,29 Aksa Enerji 4,25 -0,23 2,91 Aksigorta 3,70 -3,14 22,00 Aksu Enerji 6,48 0,47 22,28 Alarko Carrıer 41,70 -3,29 -27,51 Alarko GMYO 41,76 -2,93 -15,12 Alarko Holding 4,45 -4,51 -34,83 Albaraka Türk 1,34 -2,19 -10,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,60 -3,45 -29,82 Alkim Kağıt 3,59 -1,64 -22,56 Alkim Kimya 18,99 -2,52 -19,91 Altınyağ 0,79 -5,95 -33,95 Altınyunus Çeşme 4,40 -2,22 -12,87 Anadolu Cam 2,95 3,15 15,55 Anadolu Efes 22,34 -0,27 -6,17 Anadolu Grubu Holding 19,40 -4,24 -17,77 Anadolu Hayat Emek. 7,25 -10,93 -7,25 Anadolu Isuzu 9,87 -3,52 8,46 Anadolu Sigorta 4,28 -1,83 42,14 Anel Elektrik 2,42 -5,47 -35,81 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 14,43 -4,31 -30,53 Arena Bilgisayar 3,56 -3,00 -15,84 Armada Bilgisayar 7,04 -2,49 3,83 Arsan Tekstil 1,86 -3,63 6,29 Artı Yatırım Holding 1,55 -3,13 64,89 Aselsan 27,48 0,37 -13,48 Aslan Çimento 32,04 -4,47 -14,74 Ata GMYO 3,94 -1,50 -17,75 Atakule GMYO 2,03 -1,46 -0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 1,04 -3,70 -25,18 Atlantis Yatırım Holding 0,42 -4,55 -14,29 Atlas Yat. Ort. 0,89 -3,26 -9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,41 -1,91 -18,60 Avrasya GMYO 1,29 -5,15 -18,35 Avrasya Petrol ve Tur. 1,32 -5,71 -21,43 Avrasya Stratejik GMYF 1.092,80 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,83 1,07 54,64 Ayen Enerji 3,97 -5,02 -17,81 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,80 0,00 9,87 Aygaz 10,85 -3,90 -25,15 Bagfaş 7,71 -4,46 -26,57 Bak Ambalaj 5,82 -1,85 13,23 Balatacılar Balatacılık 0,51 -5,56 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,42 -5,47 -40,83 Banvit 11,60 -4,53 -45,85 Baştaş Başkent Çimento 2,50 -0,40 5,63 Batı Çimento 3,44 -0,58 -21,66 Batısöke Çimento 1,34 -2,90 -24,72 Bera Holding 1,96 -3,92 -36,77 Berkosan Yalıtım 1,85 -2,12 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,42 -3,59 -40,83 Beyaz Filo 21,06 2,03 -71,52 Bilici Yatırım 1,38 -3,50 -9,84 Bim Mağazalar 67,25 -1,54 -12,45 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,40 -2,44 -2,44 Birlik Mensucat 1,08 -3,57 -23,40 Bizim Mağazaları 5,66 -5,03 -26,49 Bolu Çimento 5,77 -1,37 20,96 Bomonti Elektrik 0,73 -2,67 -32,41 Borusan Mannesmann 9,57 -4,20 -13,34 Borusan Yat. Paz. 41,60 -1,19 -3,59 Bosch Fren Sistemleri 157,10 -2,90 -14,24 Bossa 7,36 -3,92 81,73 Boyner Perakende Yat. 7,63 -1,29 -16,88 Brisa 6,39 -1,24 -12,10 Burçelik 3,15 -2,48 -18,18 Burçelik Vana 1,50 0,00 -14,29 Bursa Çimento 4,91 -2,58 -3,03 Carrefoursa 4,42 -4,33 -20,79 Coca Cola İçecek 33,40 -0,83 -0,28 Cosmos Yat. Holding 1,05 -3,67 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,24 0,00 11,23 Çelebi 38,78 -1,52 13,82 Çelik Halat 8,27 -4,28 121,14 Çemaş Döküm 2,34 -1,27 26,49 Çemtaş 5,85 1,04 43,38 Çimbeton 33,74 -2,88 -8,61 Çimentaş 9,16 -3,27 -20,97 Çimsa 10,50 -2,87 -20,42 Çuhadaroğlu Metal 2,21 -1,78 -24,57 Dagi Giyim 1,51 2,03 -33,48 Dagi Yatırım Holding 1,32 2,33 -7,69 Dardanel 1,34 -6,29 -31,28 Datagate Bilgisayar 5,97 -5,84 -38,59 Demirören Gazetecilik 5,72 0,00 117,90 Demısaş Döküm 2,51 -2,33 37,16 Denge Holding 2,33 -1,69 23,15 Deniz GMYO 2,82 -2,76 4,44 Denizbank 4,93 -2,18 34,33 Denizli Cam 11,38 -1,30 -4,13 Derimod 9,88 -1,89 31,56 Desa Deri 1,12 -2,61 10,89 Despec Bilgisayar 2,89 -3,99 -19,50 Deva Holding 4,10 -3,53 -6,39 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -3,90 -36,75 Ditaş Doğan 5,77 -3,99 -3,77 DO-CO 290,00 2,84 37,96 Doğan Burda 3,08 -1,28 -7,23 Doğan Holding 1,01 -2,88 16,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,71 -4,47 -53,02 Doğusan 2,74 1,11 87,67 Doğuş GMYO 2,83 -4,39 -12,65 Doğuş Otomotiv 6,63 -3,77 -12,06 Döktaş Dökümcülük 10,77 -1,82 -2,09 Duran Doğan Basım 3,51 -3,84 -6,90 Dyo Boya 5,15 -6,36 -32,33 Eczacıbaşı İlaç 3,31 -3,78 -20,82 Eczacıbaşı Yatırım 8,28 -3,04 -17,45 Edip Gayrimenkul 0,80 -4,76 -32,20 Ege Endüstri 321,50 3,54 7,19 Ege Gübre 23,88 -2,53 -6,43 Ege Profil 10,09 1,61 1,10 Ege Seramik 3,02 -3,21 -30,91 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 0,00 -63,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 -5,41 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,89 -2,20 4,49 Ekiz Kimya 0,45 -4,26 -21,05 Emek Elektrik 1,32 0,00 -16,23 Eminiş Ambalaj 3,54 -2,48 -23,71 Emlak Konut GMYO 1,85 -5,61 -28,78 Enerjisa Enerji 6,19 -1,43 Enka İnşaat 4,60 -1,92 -15,16 Erbosan 69,85 -2,51 -11,93 Ereğli Demir Çelik 10,94 2,82 17,14 Ersu Gıda 0,99 -2,94 -24,43 Escort Teknoloji 0,74 -1,33 -41,27 Etiler Gıda 3,48 1,46 -25,80 Euro Kapital Yat. Ort. 0,82 -1,20 -27,43 Euro Trend Yat. Ort. 0,67 -4,29 -30,21 Euro Yat. Ort. 0,69 -5,48 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,58 -3,33 -4,92 Fenerbahçe Futbol 30,08 -4,51 -12,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,83 -4,48 -50,54 F-M İzmit Piston 16,72 -2,96 33,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,15 -4,82 -15,65 Ford Otosan 61,00 1,16 5,09 Formet Çelik Kapı 7,55 -1,05 Frigo Pak Gıda 1,38 -2,13 45,26 Galatasaray Sportif 1,69 -4,52 -19,43 Garanti Bankası 7,87 -8,17 -23,42 Garanti Faktoring 2,31 -1,70 -29,14 Garanti Yat. Ort. 0,63 -3,08 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,68 -0,37 6,35 Gedik Yatırım Holding 1,50 -1,32 8,70 Gediz Ambalaj 3,21 -0,62 -11,20 Gentaş 2,47 1,65 64,66 Gersan Elektrik 4,79 -4,39 1,70 Global Men. Değ. 0,52 -1,89 15,56 Global Yat. Holding 3,50 -4,37 -3,05 Good-Year 3,33 -3,48 -19,92 Göltaş Çimento 46,24 -5,86 -29,19 Gözde Girişim 2,86 -5,30 -49,47 GSD Denizcilik 1,12 -3,45 -17,04 GSD Holding 0,70 -4,11 -2,78 Gübre Fabrik. 3,68 0,00 -13,00 Güler Yat. Holding 1,18 -1,67 1,72 Güneş Sigorta 1,78 0,56 7,88 Halk GMYO 0,74 -2,63 -18,93 Halk Sigorta 1,20 -6,25 -9,89 Hatay Tekstil 3,98 -1,24 -19,92 Hedef Girişim 1,79 -2,72 -15,43 Hektaş 10,47 -4,82 49,57 HUB Girişim 1,30 -0,76 9,24 Hürriyet Gzt. 1,26 -3,82 -5,97 ICBC Turkey Bank 4,29 -4,24 -5,92 İdealist GMYO 2,05 -0,97 0,49 İhlas Ev Aletleri 0,41 -2,38 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,55 -4,91 -20,92 İhlas Gazetecilik 0,96 -7,69 -18,64 İhlas Holding 0,42 -2,33 -20,75 İhlas Yayın Holding 0,41 -4,65 -19,61 İndeks Bilgisayar 7,67 -5,07 -24,95 Info Yatırım 0,97 -3,96 -17,80 İntema 30,00 -5,60 23,25 İpek Doğal Enerji 5,24 -5,07 -2,42 İskenderun Demir Çelik 7,89 -2,23 61,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

