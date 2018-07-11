Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 -5,62 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,32 -7,20 -12,45 Adana Çimento (A) 5,55 -3,81 3,62 Adana Çimento (B) 3,97 -4,57 5,69 Adana Çimento (C) 0,95 -5,94 21,12 Adel Kalemcilik 14,50 -3,91 -6,60 Adese Alışveriş Ticaret 1,98 -5,71 -0,50 Afyon Çimento 5,25 -10,56 -32,52 Ak Enerji 0,71 -4,05 -21,98 Akbank 6,67 -8,00 -29,37 Akçansa 9,00 -2,81 -12,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,54 -11,19 -57,17 Akfen GMYO 1,59 -6,47 -34,02 Akın Tekstil 8,41 -8,19 -40,40 Akiş GMYO 2,38 -8,11 -20,04 Akmerkez GMYO 18,24 -2,93 -7,42 Aksa 10,35 -5,82 -13,64 Aksa Enerji 4,05 -4,71 -1,94 Aksigorta 3,62 -2,16 19,36 Aksu Enerji 6,25 -3,55 17,94 Alarko Carrıer 40,28 -3,41 -29,98 Alarko GMYO 40,16 -3,83 -18,38 Alarko Holding 4,17 -6,29 -38,93 Albaraka Türk 1,26 -5,97 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,06 -9,64 -36,59 Alkim Kağıt 3,33 -7,24 -28,17 Alkim Kimya 18,15 -4,42 -23,45 Altınyağ 0,75 -5,06 -37,30 Altınyunus Çeşme 4,30 -2,27 -14,85 Anadolu Cam 2,94 -0,34 15,16 Anadolu Efes 21,44 -4,03 -9,95 Anadolu Grubu Holding 18,51 -4,59 -21,54 Anadolu Hayat Emek. 6,99 -3,59 -10,58 Anadolu Isuzu 8,81 -10,74 -3,19 Anadolu Sigorta 4,28 0,00 42,14 Anel Elektrik 2,25 -7,02 -40,32 Anel Telekom 0,40 -2,44 -20,00 Arçelik 13,82 -4,23 -33,47 Arena Bilgisayar 3,35 -5,90 -20,80 Armada Bilgisayar 7,24 2,84 6,78 Arsan Tekstil 1,71 -8,06 -2,29 Artı Yatırım Holding 1,49 -3,87 58,51 Aselsan 25,34 -7,79 -20,21 Aslan Çimento 30,08 -6,12 -19,96 Ata GMYO 3,98 1,02 -16,91 Atakule GMYO 1,97 -2,96 -3,90 Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 -7,69 -30,94 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -4,76 -18,37 Atlas Yat. Ort. 0,83 -6,74 -15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,65 -5,27 -22,90 Avrasya GMYO 1,17 -9,30 -25,95 Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 -7,58 -27,38 Avrasya Stratejik GMYF 1.093,20 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,89 2,12 57,92 Ayen Enerji 3,53 -11,08 -26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 -2,78 6,82 Aygaz 10,22 -5,81 -29,50 Bagfaş 7,20 -6,61 -31,43 Bak Ambalaj 5,69 -2,23 10,70 Balatacılar Balatacılık 0,48 -5,88 -14,29 Bantaş Ambalaj 2,19 -9,50 -46,45 Banvit 10,44 -10,00 -51,26 Baştaş Başkent Çimento 2,48 -0,80 4,78 Batı Çimento 3,31 -3,78 -24,62 Batısöke Çimento 1,29 -3,73 -27,53 Bera Holding 1,77 -9,69 -42,90 Berkosan Yalıtım 1,67 -9,73 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,24 -7,44 -45,23 Beyaz Filo 11,48 19,92 -65,85 Bilici Yatırım 1,28 -7,25 -16,37 Bim Mağazalar 67,00 -0,37 -12,78 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,02 -5,56 -27,66 Bizim Mağazaları 5,20 -8,13 -32,47 Bolu Çimento 5,60 -2,95 17,40 Bomonti Elektrik 0,68 -6,85 -37,04 Borusan Mannesmann 8,65 -9,61 -21,68 Borusan Yat. Paz. 40,70 -2,16 -5,67 Bosch Fren Sistemleri 149,70 -4,71 -18,28 Bossa 6,62 -10,05 63,46 Boyner Perakende Yat. 7,42 -2,75 -19,17 Brisa 6,10 -4,54 -16,09 Burçelik 3,00 -4,76 -22,08 Burçelik Vana 1,42 -5,33 -18,86 Bursa Çimento 4,77 -2,85 -5,80 Carrefoursa 4,16 -5,88 -25,45 Coca Cola İçecek 31,24 -6,47 -6,72 Cosmos Yat. Holding 1,14 8,57 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,19 -4,03 6,75 Çelebi 37,46 -3,40 9,95 Çelik Halat 7,92 -4,23 111,78 Çemaş Döküm 2,25 -3,85 21,62 Çemtaş 5,75 -1,71 40,93 Çimbeton 31,58 -6,40 -14,46 Çimentaş 8,81 -3,82 -23,99 Çimsa 10,11 -3,71 -23,38 Çuhadaroğlu Metal 2,04 -7,69 -30,38 Dagi Giyim 1,34 -11,26 -40,97 Dagi Yatırım Holding 1,25 -5,30 -12,59 Dardanel 1,35 0,75 -30,77 Datagate Bilgisayar 5,55 -7,04 -42,91 Demirören Gazetecilik 5,77 0,87 119,81 Demısaş Döküm 2,27 -9,56 24,04 Denge Holding 2,19 -6,01 15,75 Deniz GMYO 2,55 -9,57 -5,56 Denizbank 4,69 -4,87 27,79 Denizli Cam 11,20 -1,58 -5,64 Derimod 9,41 -4,76 25,30 Desa Deri 1,06 -5,36 4,95 Despec Bilgisayar 2,68 -7,27 -25,35 Deva Holding 4,04 -1,46 -7,76 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -4,05 -39,32 Ditaş Doğan 5,42 -6,07 -9,61 DO-CO 287,30 -0,93 36,68 Doğan Burda 2,62 -14,94 -21,08 Doğan Holding 0,93 -7,92 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 -13,45 -59,34 Doğusan 2,79 1,82 91,10 Doğuş GMYO 2,56 -9,54 -20,99 Doğuş Otomotiv 6,05 -8,75 -19,75 Döktaş Dökümcülük 10,71 -0,56 -2,64 Duran Doğan Basım 3,23 -7,98 -14,32 Dyo Boya 4,85 -5,83 -36,27 Eczacıbaşı İlaç 3,06 -7,55 -26,80 Eczacıbaşı Yatırım 7,76 -6,28 -22,63 Edip Gayrimenkul 0,70 -12,50 -40,68 Ege Endüstri 307,80 -4,26 2,63 Ege Gübre 23,22 -2,76 -9,02 Ege Profil 9,68 -2,58 -1,51 Ege Seramik 2,86 -5,30 -34,57 Egeli & Co Tarım Girişim 0,25 0,00 -63,77 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,35 0,00 -25,53 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,72 -3,48 0,85 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,33 0,76 -15,59 Eminiş Ambalaj 3,36 -5,08 -27,59 Emlak Konut GMYO 1,74 -5,95 -33,01 Enerjisa Enerji 5,94 -4,04 Enka İnşaat 4,45 -3,26 -17,93 Erbosan 68,90 -1,36 -13,13 Ereğli Demir Çelik 10,85 -0,82 16,17 Ersu Gıda 0,94 -5,05 -28,24 Escort Teknoloji 0,69 -6,76 -45,24 Etiler Gıda 3,34 -4,02 -28,78 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -3,66 -30,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -5,97 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,67 -2,90 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,55 -5,17 -9,84 Fenerbahçe Futbol 27,82 -7,51 -18,89 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,44 -5,71 -53,37 F-M İzmit Piston 15,55 -7,00 24,11 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,11 -0,96 -16,46 Ford Otosan 59,60 -2,30 2,68 Formet Çelik Kapı 7,38 -2,25 Frigo Pak Gıda 1,38 0,00 45,26 Galatasaray Sportif 1,56 -7,69 -25,63 Garanti Bankası 6,96 -11,56 -32,27 Garanti Faktoring 2,05 -11,26 -37,12 Garanti Yat. Ort. 0,59 -6,35 -19,65 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 1,87 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,53 2,00 10,87 Gediz Ambalaj 3,04 -5,30 -15,91 Gentaş 2,31 -6,48 53,99 Gersan Elektrik 4,44 -7,31 -5,73 Global Men. Değ. 0,49 -5,77 8,89 Global Yat. Holding 3,24 -7,43 -10,25 Good-Year 3,17 -4,80 -23,76 Göltaş Çimento 43,60 -5,71 -33,23 Gözde Girişim 2,74 -4,20 -51,59 GSD Denizcilik 1,06 -5,36 -21,48 GSD Holding 0,64 -8,57 -11,11 Gübre Fabrik. 3,30 -10,33 -21,99 Güler Yat. Holding 1,10 -6,78 -5,17 Güneş Sigorta 1,67 -6,18 1,21 Halk GMYO 0,70 -5,41 -23,31 Halk Sigorta 1,14 -5,00 -14,39 Hatay Tekstil 3,82 -4,02 -23,14 Hedef Girişim 1,58 -11,73 -25,36 Hektaş 9,98 -4,68 42,57 HUB Girişim 1,28 -1,54 7,56 Hürriyet Gzt. 1,19 -5,56 -11,19 ICBC Turkey Bank 3,90 -9,09 -14,47 İdealist GMYO 1,94 -5,37 -4,90 İhlas Ev Aletleri 0,38 -7,32 -25,49 İhlas Gayrimenkul 1,36 -12,26 -30,61 İhlas Gazetecilik 0,86 -10,42 -27,12 İhlas Holding 0,38 -9,52 -28,30 İhlas Yayın Holding 0,38 -7,32 -25,49 İndeks Bilgisayar 6,96 -9,26 -31,89 Info Yatırım 0,92 -5,15 -22,03 İntema 27,80 -7,33 14,22 İpek Doğal Enerji 4,76 -9,16 -11,36 İskenderun Demir Çelik 7,65 -3,04 56,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

