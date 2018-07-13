Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,83 0,00 -35,66 Acıpayam Selüloz 2,42 2,11 -8,68 Adana Çimento (A) 5,48 2,81 2,32 Adana Çimento (B) 3,87 -0,26 3,02 Adana Çimento (C) 0,95 1,06 21,12 Adel Kalemcilik 14,10 0,71 -9,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,97 1,03 -1,01 Afyon Çimento 5,32 0,95 -31,62 Ak Enerji 0,69 1,47 -24,18 Akbank 6,55 -1,06 -30,64 Akçansa 8,70 -2,25 -15,01 Akdenız Güvenlık Hız. 2,66 4,31 -55,14 Akfen GMYO 1,55 0,00 -35,68 Akın Tekstil 8,68 1,64 -38,48 Akiş GMYO 2,50 4,60 -16,01 Akmerkez GMYO 18,40 1,38 -6,61 Aksa 10,41 0,68 -13,13 Aksa Enerji 4,07 2,26 -1,45 Aksigorta 3,59 1,13 18,37 Aksu Enerji 6,20 -0,80 16,99 Alarko Carrıer 39,30 -0,41 -31,68 Alarko GMYO 39,32 -1,16 -20,08 Alarko Holding 4,18 0,97 -38,78 Albaraka Türk 1,26 -0,79 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,38 4,47 -32,58 Alkim Kağıt 3,29 0,61 -29,03 Alkim Kimya 17,93 1,30 -24,38 Altınyağ 0,81 0,00 -32,28 Altınyunus Çeşme 4,22 0,00 -16,44 Anadolu Cam 2,90 2,11 13,59 Anadolu Efes 20,08 1,52 -15,66 Anadolu Grubu Holding 17,72 0,68 -24,89 Anadolu Hayat Emek. 6,66 0,60 -14,80 Anadolu Isuzu 9,30 5,32 2,20 Anadolu Sigorta 4,23 0,00 40,47 Anel Elektrik 2,29 0,44 -39,26 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 12,33 -5,37 -40,64 Arena Bilgisayar 3,25 0,00 -23,17 Armada Bilgisayar 7,27 -3,58 7,23 Arsan Tekstil 1,81 6,47 3,43 Artı Yatırım Holding 1,47 -1,34 56,38 Aselsan 26,00 -0,08 -18,14 Aslan Çimento 30,30 1,61 -19,37 Ata GMYO 4,02 1,26 -16,08 Atakule GMYO 1,90 1,60 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 0,98 1,03 -29,50 Atlantis Yatırım Holding 0,38 -2,56 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,89 8,54 -9,18 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,52 1,43 -23,63 Avrasya GMYO 1,23 2,50 -22,15 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 1,63 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.094,10 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,65 -0,75 44,81 Ayen Enerji 3,65 0,55 -24,43 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,79 0,00 9,26 Aygaz 9,80 0,00 -32,39 Bagfaş 7,23 2,41 -31,14 Bak Ambalaj 5,70 -1,21 10,89 Balatacılar Balatacılık 0,49 0,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,27 2,25 -44,50 Banvit 10,28 0,00 -52,01 Baştaş Başkent Çimento 2,50 -1,57 5,63 Batı Çimento 3,24 -0,61 -26,21 Batısöke Çimento 1,27 0,00 -28,65 Bera Holding 1,86 3,91 -40,00 Berkosan Yalıtım 1,67 1,21 -25,11 Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 2,59 -41,81 Beyaz Filo 14,35 4,21 -57,31 Bilici Yatırım 1,28 2,40 -16,37 Bim Mağazalar 66,00 1,46 -14,08 Bimeks 0,13 0,00 -53,57 Birko Mensucat 0,38 -2,56 -7,32 Birlik Mensucat 1,01 0,00 -28,37 Bizim Mağazaları 5,16 -0,19 -32,99 Bolu Çimento 5,41 -3,22 13,42 Bomonti Elektrik 0,66 1,54 -38,89 Borusan Mannesmann 8,47 1,56 -23,31 Borusan Yat. Paz. 39,70 2,06 -7,99 Bosch Fren Sistemleri 151,50 1,00 -17,29 Bossa 7,25 3,42 79,01 Boyner Perakende Yat. 7,51 0,81 -18,19 Brisa 6,26 3,81 -13,89 Burçelik 2,89 0,00 -24,94 Burçelik Vana 1,43 4,38 -18,29 Bursa Çimento 4,76 0,00 -6,00 Carrefoursa 4,15 1,47 -25,63 Coca Cola İçecek 29,98 1,01 -10,49 Cosmos Yat. Holding 1,08 0,00 -7,69 Credıtwest Faktorıng 1,15 -0,86 3,16 Çelebi 38,52 1,42 13,06 Çelik Halat 7,45 0,00 99,21 Çemaş Döküm 2,34 1,74 26,49 Çemtaş 5,79 1,94 41,91 Çimbeton 31,80 1,73 -13,87 Çimentaş 8,73 0,69 -24,68 Çimsa 9,93 -0,70 -24,74 Çuhadaroğlu Metal 1,99 -0,50 -32,08 Dagi Giyim 1,35 0,75 -40,53 Dagi Yatırım Holding 1,20 0,00 -16,08 Dardanel 1,29 0,00 -33,85 Datagate Bilgisayar 5,51 0,92 -43,32 Demirören Gazetecilik 5,65 -0,70 115,23 Demısaş Döküm 2,29 1,78 25,14 Denge Holding 2,19 -0,45 15,75 Deniz GMYO 2,56 0,00 -5,19 Denizbank 4,67 0,21 27,25 Denizli Cam 10,95 -0,18 -7,75 Derimod 9,22 0,44 22,77 Desa Deri 1,07 1,90 5,94 Despec Bilgisayar 2,79 2,20 -22,28 Deva Holding 4,17 1,71 -4,79 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 1,43 -39,32 Ditaş Doğan 5,30 0,95 -11,61 DO-CO 282,00 -3,98 34,16 Doğan Burda 2,84 2,16 -14,46 Doğan Holding 0,93 0,00 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 1,97 -57,42 Doğusan 2,93 0,69 100,68 Doğuş GMYO 2,60 -0,38 -19,75 Doğuş Otomotiv 5,99 -1,80 -20,55 Döktaş Dökümcülük 10,82 1,22 -1,64 Duran Doğan Basım 3,24 1,25 -14,06 Dyo Boya 5,05 -1,17 -33,64 Eczacıbaşı İlaç 3,08 1,32 -26,32 Eczacıbaşı Yatırım 7,63 -0,39 -23,93 Edip Gayrimenkul 0,69 0,00 -41,53 Ege Endüstri 300,90 -0,46 0,33 Ege Gübre 23,08 -0,17 -9,56 Ege Profil 9,56 1,06 -2,73 Ege Seramik 2,81 -1,40 -35,72 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -8,70 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -6,25 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,80 0,00 2,56 Ekiz Kimya 0,46 2,22 -19,30 Emek Elektrik 1,30 -2,99 -17,50 Eminiş Ambalaj 3,48 4,19 -25,00 Emlak Konut GMYO 1,70 0,00 -34,55 Enerjisa Enerji 5,95 1,36 Enka İnşaat 4,53 1,34 -16,45 Erbosan 68,70 0,37 -13,38 Ereğli Demir Çelik 10,01 -1,48 7,18 Ersu Gıda 0,97 3,19 -25,95 Escort Teknoloji 0,70 4,48 -44,44 Etiler Gıda 3,28 2,50 -30,06 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 0,00 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -34,37 Euro Yat. Ort. 0,66 -2,94 -23,26 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 28,08 1,01 -18,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,60 -0,30 -52,21 F-M İzmit Piston 16,03 3,09 27,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,40 0,00 -10,57 Ford Otosan 58,80 1,64 1,30 Formet Çelik Kapı 7,37 0,68 Frigo Pak Gıda 1,31 0,77 37,89 Galatasaray Sportif 1,62 1,89 -22,77 Garanti Bankası 6,92 -1,00 -32,66 Garanti Faktoring 2,06 -0,48 -36,81 Garanti Yat. Ort. 0,59 3,51 -19,65 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 1,49 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,49 0,00 7,97 Gediz Ambalaj 3,01 0,00 -16,74 Gentaş 2,43 2,97 61,99 Gersan Elektrik 4,48 0,00 -4,88 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 3,25 -0,61 -9,97 Good-Year 3,27 2,19 -21,36 Göltaş Çimento 43,36 1,12 -33,60 Gözde Girişim 2,72 0,37 -51,94 GSD Denizcilik 1,02 0,99 -24,44 GSD Holding 0,66 1,54 -8,33 Gübre Fabrik. 3,25 0,31 -23,17 Güler Yat. Holding 1,11 0,00 -4,31 Güneş Sigorta 1,75 6,06 6,06 Halk GMYO 0,69 0,00 -24,40 Halk Sigorta 1,15 6,48 -13,64 Hatay Tekstil 3,76 1,90 -24,35 Hedef Girişim 1,66 4,40 -21,58 Hektaş 10,10 2,85 44,29 HUB Girişim 1,31 3,97 10,08 Hürriyet Gzt. 1,18 0,00 -11,94 ICBC Turkey Bank 3,92 0,51 -14,04 İdealist GMYO 2,08 10,05 1,96 İhlas Ev Aletleri 0,39 2,63 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,44 0,70 -26,53 İhlas Gazetecilik 0,90 3,45 -23,73 İhlas Holding 0,39 0,00 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,39 2,63 -23,53 İndeks Bilgisayar 6,67 0,76 -34,73 Info Yatırım 0,91 1,11 -22,88 İntema 28,28 4,05 16,19 İpek Doğal Enerji 4,81 -3,41 -10,43 İskenderun Demir Çelik 7,39 0,82 51,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

