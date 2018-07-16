Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 1,20 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,39 -1,24 -9,81 Adana Çimento (A) 5,43 -0,91 1,38 Adana Çimento (B) 3,91 1,03 4,09 Adana Çimento (C) 0,96 1,05 22,39 Adel Kalemcilik 14,10 0,00 -9,18 Adese Alışveriş Ticaret 1,99 1,02 0,00 Afyon Çimento 5,50 3,38 -29,31 Ak Enerji 0,68 -1,45 -25,27 Akbank 6,50 -0,76 -31,17 Akçansa 8,67 -0,34 -15,31 Akdenız Güvenlık Hız. 2,73 2,63 -53,96 Akfen GMYO 1,55 0,00 -35,68 Akın Tekstil 8,64 -0,46 -38,77 Akiş GMYO 2,53 1,20 -15,00 Akmerkez GMYO 18,46 0,33 -6,30 Aksa 10,44 0,29 -12,88 Aksa Enerji 4,15 1,97 0,48 Aksigorta 3,60 0,28 18,70 Aksu Enerji 6,12 -1,29 15,48 Alarko Carrıer 38,50 -2,04 -33,07 Alarko GMYO 37,80 -3,87 -23,17 Alarko Holding 4,17 -0,24 -38,93 Albaraka Türk 1,25 -0,79 -16,87 Alcatel Lucent Teletaş 5,44 1,12 -31,83 Alkim Kağıt 3,37 2,43 -27,30 Alkim Kimya 18,00 0,39 -24,08 Altınyağ 0,81 0,00 -32,28 Altınyunus Çeşme 4,35 3,08 -13,86 Anadolu Cam 2,84 -2,07 11,24 Anadolu Efes 20,10 0,10 -15,58 Anadolu Grubu Holding 17,66 -0,34 -25,14 Anadolu Hayat Emek. 6,66 0,00 -14,80 Anadolu Isuzu 9,37 0,75 2,97 Anadolu Sigorta 4,20 -0,71 39,48 Anel Elektrik 2,35 2,62 -37,67 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 11,83 -4,06 -43,05 Arena Bilgisayar 3,27 0,62 -22,70 Armada Bilgisayar 7,27 0,00 7,23 Arsan Tekstil 1,87 3,31 6,86 Artı Yatırım Holding 1,42 -3,40 51,06 Aselsan 26,82 3,15 -15,55 Aslan Çimento 31,18 2,90 -17,03 Ata GMYO 4,07 1,24 -15,03 Atakule GMYO 1,90 0,00 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,00 2,04 -28,06 Atlantis Yatırım Holding 0,37 -2,63 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,86 -3,37 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,31 -1,55 -24,82 Avrasya GMYO 1,23 0,00 -22,15 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 0,00 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.095,50 0,13 Avrupa Yatırım Holding 2,56 -3,40 39,89 Ayen Enerji 3,65 0,00 -24,43 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 -2,23 6,82 Aygaz 9,71 -0,92 -33,01 Bagfaş 7,37 1,94 -29,81 Bak Ambalaj 5,66 -0,70 10,12 Balatacılar Balatacılık 0,49 0,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,38 4,85 -41,81 Banvit 10,40 1,17 -51,45 Baştaş Başkent Çimento 2,46 -1,60 3,94 Batı Çimento 3,24 0,00 -26,21 Batısöke Çimento 1,28 0,79 -28,09 Bera Holding 1,87 0,54 -39,68 Berkosan Yalıtım 1,76 5,39 -21,08 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 2,10 -40,59 Beyaz Filo 13,03 -9,20 -61,24 Bilici Yatırım 1,31 2,34 -14,41 Bim Mağazalar 66,30 0,45 -13,69 Bimeks 0,13 0,00 -53,57 Birko Mensucat 0,39 2,63 -4,88 Birlik Mensucat 1,03 1,98 -26,95 Bizim Mağazaları 5,16 0,00 -32,99 Bolu Çimento 5,43 0,37 13,84 Bomonti Elektrik 0,70 6,06 -35,19 Borusan Mannesmann 8,49 0,24 -23,12 Borusan Yat. Paz. 40,10 1,01 -7,06 Bosch Fren Sistemleri 150,70 -0,53 -17,73 Bossa 7,26 0,14 79,26 Boyner Perakende Yat. 7,79 3,73 -15,14 Brisa 6,61 5,59 -9,08 Burçelik 2,95 2,08 -23,38 Burçelik Vana 1,45 1,40 -17,14 Bursa Çimento 4,77 0,21 -5,80 Carrefoursa 4,12 -0,72 -26,16 Coca Cola İçecek 29,44 -1,80 -12,10 Cosmos Yat. Holding 1,14 5,56 -2,56 Credıtwest Faktorıng 1,18 2,61 5,85 Çelebi 38,56 0,10 13,18 Çelik Halat 7,45 0,00 99,21 Çemaş Döküm 2,32 -0,85 25,41 Çemtaş 5,77 -0,35 41,42 Çimbeton 31,94 0,44 -13,49 Çimentaş 8,69 -0,46 -25,02 Çimsa 9,75 -1,81 -26,11 Çuhadaroğlu Metal 2,00 0,50 -31,74 Dagi Giyim 1,38 2,22 -39,21 Dagi Yatırım Holding 1,21 0,83 -15,38 Dardanel 1,29 0,00 -33,85 Datagate Bilgisayar 5,74 4,17 -40,95 Demirören Gazetecilik 5,74 1,59 118,66 Demısaş Döküm 2,33 1,75 27,32 Denge Holding 2,16 -1,37 14,16 Deniz GMYO 2,58 0,78 -4,44 Denizbank 4,79 2,57 30,52 Denizli Cam 11,29 3,11 -4,89 Derimod 9,24 0,22 23,04 Desa Deri 1,06 -0,93 4,95 Despec Bilgisayar 2,77 -0,72 -22,84 Deva Holding 4,23 1,44 -3,42 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -38,46 Ditaş Doğan 5,40 1,89 -9,94 DO-CO 277,70 0,18 34,39 Doğan Burda 2,98 4,93 -10,24 Doğan Holding 0,93 0,00 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,63 5,16 -55,22 Doğusan 3,11 6,14 113,01 Doğuş GMYO 2,45 -5,77 -24,38 Doğuş Otomotiv 5,97 -0,33 -20,81 Döktaş Dökümcülük 10,80 -0,18 -1,82 Duran Doğan Basım 3,25 0,31 -13,79 Dyo Boya 5,03 -0,40 -33,90 Eczacıbaşı İlaç 3,10 0,65 -25,84 Eczacıbaşı Yatırım 7,69 0,79 -23,33 Edip Gayrimenkul 0,71 2,90 -39,83 Ege Endüstri 299,10 -0,60 -0,27 Ege Gübre 23,20 0,52 -9,09 Ege Profil 9,56 0,00 -2,73 Ege Seramik 2,78 -1,07 -36,40 Egeli & Co Tarım Girişim 0,22 4,76 -68,12 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 3,33 -34,04 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 4,75 -1,04 1,50 Ekiz Kimya 0,45 -2,17 -21,05 Emek Elektrik 1,28 -1,54 -18,77 Eminiş Ambalaj 3,42 -1,72 -26,29 Emlak Konut GMYO 1,68 -1,18 -35,32 Enerjisa Enerji 5,81 -2,35 Enka İnşaat 4,52 -0,22 -16,64 Erbosan 69,05 0,51 -12,94 Ereğli Demir Çelik 10,14 1,30 8,57 Ersu Gıda 0,99 2,06 -24,43 Escort Teknoloji 0,75 7,14 -40,48 Etiler Gıda 3,25 -0,91 -30,70 Euro Kapital Yat. Ort. 0,87 4,82 -23,01 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 3,17 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,67 1,52 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 28,70 2,21 -16,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,96 5,45 -49,60 F-M İzmit Piston 16,02 -0,06 27,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,37 -0,68 -11,18 Ford Otosan 58,90 0,17 1,47 Formet Çelik Kapı 7,48 1,49 Frigo Pak Gıda 1,32 0,76 38,95 Galatasaray Sportif 1,64 1,23 -21,81 Garanti Bankası 6,67 -3,61 -35,09 Garanti Faktoring 2,08 0,97 -36,20 Garanti Yat. Ort. 0,58 -1,69 -21,02 Gedik Y. Men. Değ. 2,69 -1,10 6,75 Gedik Yatırım Holding 1,51 1,34 9,42 Gediz Ambalaj 3,00 -0,33 -17,01 Gentaş 2,50 2,88 66,66 Gersan Elektrik 4,48 0,00 -4,88 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 3,24 -0,31 -10,25 Good-Year 3,29 0,61 -20,88 Göltaş Çimento 43,44 0,18 -33,48 Gözde Girişim 2,73 0,37 -51,77 GSD Denizcilik 1,02 0,00 -24,44 GSD Holding 0,66 0,00 -8,33 Gübre Fabrik. 3,24 -0,31 -23,40 Güler Yat. Holding 1,10 -0,90 -5,17 Güneş Sigorta 1,73 -1,14 4,85 Halk GMYO 0,68 -1,45 -25,50 Halk Sigorta 1,14 -0,87 -14,39 Hatay Tekstil 3,80 1,06 -23,54 Hedef Girişim 1,65 -0,60 -22,05 Hektaş 10,11 0,10 44,43 HUB Girişim 1,30 -0,76 9,24 Hürriyet Gzt. 1,23 4,24 -8,21 ICBC Turkey Bank 3,92 0,00 -14,04 İdealist GMYO 2,03 -2,40 -0,49 İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,41 -2,08 -28,06 İhlas Gazetecilik 0,92 2,22 -22,03 İhlas Holding 0,39 0,00 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,39 0,00 -23,53 İndeks Bilgisayar 6,78 1,65 -33,65 Info Yatırım 0,93 2,20 -21,19 İntema 28,32 0,14 16,35 İpek Doğal Enerji 4,66 -3,12 -13,22 İskenderun Demir Çelik 7,63 3,25 56,40





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



Sürecek)

