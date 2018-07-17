Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,84 0,00 -34,88 Acıpayam Selüloz 2,42 1,26 -8,68 Adana Çimento (A) 5,55 2,21 3,62 Adana Çimento (B) 3,97 1,53 5,69 Adana Çimento (C) 0,99 3,13 26,21 Adel Kalemcilik 14,24 0,99 -8,28 Adese Alışveriş Ticaret 2,06 3,52 3,52 Afyon Çimento 5,54 0,73 -28,79 Ak Enerji 0,70 2,94 -23,08 Akbank 6,64 2,15 -29,69 Akçansa 8,90 2,65 -13,06 Akdenız Güvenlık Hız. 2,83 3,66 -52,28 Akfen GMYO 1,57 1,29 -34,85 Akın Tekstil 8,70 0,69 -38,34 Akiş GMYO 2,35 -0,97 -15,83 Akmerkez GMYO 18,46 0,00 -6,30 Aksa 10,60 1,53 -11,55 Aksa Enerji 4,18 0,72 1,21 Aksigorta 3,77 4,72 24,30 Aksu Enerji 6,15 0,49 16,05 Alarko Carrıer 39,30 2,08 -31,68 Alarko GMYO 38,60 2,12 -21,55 Alarko Holding 4,38 5,04 -35,85 Albaraka Türk 1,26 0,80 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,60 2,94 -29,82 Alkim Kağıt 3,55 5,34 -23,42 Alkim Kimya 18,50 2,78 -21,97 Altınyağ 0,83 2,47 -30,61 Altınyunus Çeşme 4,36 0,23 -13,66 Anadolu Cam 2,89 1,76 13,20 Anadolu Efes 19,91 -0,95 -16,38 Anadolu Grubu Holding 17,60 -0,34 -25,40 Anadolu Hayat Emek. 6,74 1,20 -13,78 Anadolu Isuzu 9,65 2,99 6,04 Anadolu Sigorta 4,22 0,48 40,14 Anel Elektrik 2,42 2,98 -35,81 Anel Telekom 0,41 2,50 -18,00 Arçelik 12,14 2,62 -41,55 Arena Bilgisayar 3,30 0,92 -21,99 Armada Bilgisayar 7,20 -0,96 6,19 Arsan Tekstil 1,90 1,60 8,57 Artı Yatırım Holding 1,43 0,70 52,13 Aselsan 28,76 7,23 -9,45 Aslan Çimento 31,54 1,15 -16,07 Ata GMYO 4,24 4,18 -11,48 Atakule GMYO 1,90 0,00 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,03 3,00 -25,90 Atlantis Yatırım Holding 0,38 2,70 -22,45 Atlas Yat. Ort. 0,86 0,00 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,51 1,50 -23,69 Avrasya GMYO 1,24 0,81 -21,52 Avrasya Petrol ve Tur. 1,26 0,80 -25,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.095,90 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,48 -3,13 35,52 Ayen Enerji 3,74 2,47 -22,57 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 -0,57 6,20 Aygaz 9,98 2,78 -31,15 Bagfaş 7,50 1,76 -28,57 Bak Ambalaj 5,84 3,18 13,62 Balatacılar Balatacılık 0,49 0,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,41 1,26 -41,08 Banvit 10,63 2,21 -50,37 Baştaş Başkent Çimento 2,46 0,00 3,94 Batı Çimento 3,28 1,23 -25,30 Batısöke Çimento 1,32 3,13 -25,84 Bera Holding 1,89 1,07 -39,03 Berkosan Yalıtım 1,89 7,39 -15,25 Beşiktaş Futbol Yat. 2,47 1,65 -39,61 Beyaz Filo 13,25 1,69 -60,58 Bilici Yatırım 1,33 1,53 -13,10 Bim Mağazalar 67,10 1,21 -12,65 Bimeks 0,14 7,69 -50,00 Birko Mensucat 0,38 -2,56 -7,32 Birlik Mensucat 1,02 -0,97 -27,66 Bizim Mağazaları 5,33 3,29 -30,78 Bolu Çimento 5,48 0,92 14,88 Bomonti Elektrik 0,69 -1,43 -36,11 Borusan Mannesmann 8,93 5,18 -19,14 Borusan Yat. Paz. 40,46 0,90 -6,23 Bosch Fren Sistemleri 153,20 1,66 -16,37 Bossa 7,31 0,69 80,49 Boyner Perakende Yat. 7,76 -0,39 -15,47 Brisa 6,75 2,12 -7,15 Burçelik 2,98 1,02 -22,60 Burçelik Vana 1,45 0,00 -17,14 Bursa Çimento 4,83 1,26 -4,61 Carrefoursa 4,16 0,97 -25,45 Coca Cola İçecek 29,56 0,41 -11,74 Cosmos Yat. Holding 1,12 -1,75 -4,27 Credıtwest Faktorıng 1,18 0,00 5,85 Çelebi 39,00 1,14 14,47 Çelik Halat 7,77 4,30 107,77 Çemaş Döküm 2,30 -0,86 24,32 Çemtaş 5,99 3,81 46,81 Çimbeton 32,30 1,13 -12,51 Çimentaş 8,97 3,22 -22,61 Çimsa 9,94 1,95 -24,67 Çuhadaroğlu Metal 2,07 3,50 -29,35 Dagi Giyim 1,39 0,72 -38,77 Dagi Yatırım Holding 1,21 0,00 -15,38 Dardanel 1,30 0,78 -33,33 Datagate Bilgisayar 6,12 6,62 -37,04 Demirören Gazetecilik 5,77 0,52 119,81 Demısaş Döküm 2,40 3,00 31,15 Denge Holding 2,11 -2,31 11,52 Deniz GMYO 2,62 1,55 -2,96 Denizbank 4,79 0,00 30,52 Denizli Cam 11,16 -1,15 -5,98 Derimod 9,45 2,27 25,83 Desa Deri 1,08 1,89 6,93 Despec Bilgisayar 2,85 2,89 -20,61 Deva Holding 4,30 1,65 -1,83 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 2,78 -36,75 Ditaş Doğan 5,50 1,85 -8,28 DO-CO 282,40 1,69 36,67 Doğan Burda 2,99 0,34 -9,94 Doğan Holding 0,93 0,00 6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,68 3,07 -53,85 Doğusan 3,22 3,54 120,55 Doğuş GMYO 2,45 0,00 -24,38 Doğuş Otomotiv 6,10 2,18 -19,09 Döktaş Dökümcülük 10,70 -0,93 -2,73 Duran Doğan Basım 3,44 5,85 -8,75 Dyo Boya 5,01 -0,40 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,18 2,58 -23,93 Eczacıbaşı Yatırım 7,92 2,99 -21,04 Edip Gayrimenkul 0,71 0,00 -39,83 Ege Endüstri 306,00 2,31 2,03 Ege Gübre 23,64 1,90 -7,37 Ege Profil 9,57 0,10 -2,63 Ege Seramik 2,94 5,76 -32,74 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 -4,55 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -3,23 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,72 -0,63 0,85 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,27 -0,78 -19,40 Eminiş Ambalaj 3,45 0,88 -25,65 Emlak Konut GMYO 1,70 1,19 -34,55 Enerjisa Enerji 5,90 1,55 Enka İnşaat 4,52 0,00 -16,64 Erbosan 71,55 3,62 -9,79 Ereğli Demir Çelik 10,59 4,44 13,39 Ersu Gıda 1,00 1,01 -23,66 Escort Teknoloji 0,74 -1,33 -41,27 Etiler Gıda 3,22 -0,92 -31,34 Euro Kapital Yat. Ort. 0,86 -1,15 -23,89 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 1,54 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,69 2,99 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,57 0,00 -6,56 Fenerbahçe Futbol 28,74 0,14 -16,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,56 -5,75 -52,50 F-M İzmit Piston 16,43 2,56 31,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,47 2,29 -9,15 Ford Otosan 59,25 0,59 2,08 Formet Çelik Kapı 7,35 -1,74 Frigo Pak Gıda 1,32 0,00 38,95 Galatasaray Sportif 1,71 4,27 -18,48 Garanti Bankası 6,71 0,60 -34,71 Garanti Faktoring 2,13 2,40 -34,66 Garanti Yat. Ort. 0,59 1,72 -19,65 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 1,49 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,00 9,42 Gediz Ambalaj 3,02 0,67 -16,46 Gentaş 2,63 5,20 75,32 Gersan Elektrik 4,53 1,12 -3,82 Global Men. Değ. 0,51 2,00 13,33 Global Yat. Holding 3,27 0,93 -9,42 Good-Year 3,38 2,74 -18,71 Göltaş Çimento 44,30 1,98 -32,16 Gözde Girişim 2,77 1,47 -51,06 GSD Denizcilik 1,20 17,65 -11,11 GSD Holding 0,72 9,09 0,00 Gübre Fabrik. 3,40 4,94 -19,62 Güler Yat. Holding 1,14 3,64 -1,72 Güneş Sigorta 1,78 2,89 7,88 Halk GMYO 0,70 2,94 -23,31 Halk Sigorta 1,08 -5,26 -18,90 Hatay Tekstil 3,91 2,89 -21,33 Hedef Girişim 1,68 1,82 -20,63 Hektaş 10,42 3,07 48,86 HUB Girişim 1,28 -1,54 7,56 Hürriyet Gzt. 1,27 3,25 -5,22 ICBC Turkey Bank 3,96 1,02 -13,16 İdealist GMYO 2,00 -1,48 -1,96 İhlas Ev Aletleri 0,41 5,13 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,49 5,67 -23,98 İhlas Gazetecilik 0,99 7,61 -16,10 İhlas Holding 0,41 5,13 -22,64 İhlas Yayın Holding 0,40 2,56 -21,57 İndeks Bilgisayar 7,11 4,87 -30,43 Info Yatırım 0,94 1,08 -20,34 İntema 29,62 4,59 21,69 İpek Doğal Enerji 4,82 3,43 -10,24 İskenderun Demir Çelik 7,98 4,59 63,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

