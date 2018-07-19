Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,87 1,16 -32,56 Acıpayam Selüloz 2,46 -0,40 -7,17 Adana Çimento (A) 5,55 -0,36 3,62 Adana Çimento (B) 3,93 -1,26 4,62 Adana Çimento (C) 0,99 0,00 26,21 Adel Kalemcilik 14,38 -0,14 -7,38 Adese Alışveriş Ticaret 2,05 1,49 3,02 Afyon Çimento 5,58 -0,89 -28,28 Ak Enerji 0,69 0,00 -24,18 Akbank 6,57 -1,05 -30,43 Akçansa 8,83 -1,67 -13,74 Akdenız Güvenlık Hız. 2,74 -0,36 -53,79 Akfen GMYO 1,72 3,61 -28,63 Akın Tekstil 8,92 1,71 -36,78 Akiş GMYO 2,30 0,44 -17,62 Akmerkez GMYO 18,44 -0,05 -6,40 Aksa 10,79 -0,28 -9,96 Aksa Enerji 4,12 0,00 -0,24 Aksigorta 3,70 -1,60 22,00 Aksu Enerji 6,04 -1,15 13,97 Alarko Carrıer 39,68 1,48 -31,02 Alarko GMYO 39,36 1,55 -20,00 Alarko Holding 4,40 0,46 -35,56 Albaraka Türk 1,26 -0,79 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,57 0,18 -30,20 Alkim Kağıt 3,51 -0,57 -24,28 Alkim Kimya 18,45 0,11 -22,18 Altınyağ 0,82 0,00 -31,45 Altınyunus Çeşme 4,20 0,48 -16,83 Anadolu Cam 3,05 4,81 19,47 Anadolu Efes 20,30 -1,26 -14,74 Anadolu Grubu Holding 17,50 -1,63 -25,82 Anadolu Hayat Emek. 7,08 2,46 -9,43 Anadolu Isuzu 9,57 1,27 5,16 Anadolu Sigorta 4,27 0,00 41,80 Anel Elektrik 2,40 -0,41 -36,34 Anel Telekom 0,42 2,44 -16,00 Arçelik 12,39 2,48 -40,35 Arena Bilgisayar 3,27 0,62 -22,70 Armada Bilgisayar 7,49 -0,27 10,47 Arsan Tekstil 1,87 1,08 6,86 Artı Yatırım Holding 1,56 1,96 65,96 Aselsan 28,30 -0,42 -10,89 Aslan Çimento 31,40 0,06 -16,45 Ata GMYO 4,06 -2,64 -15,24 Atakule GMYO 1,90 0,00 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,03 0,00 -25,90 Atlantis Yatırım Holding 0,37 0,00 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,86 1,18 -12,24 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,40 -0,74 -24,31 Avrasya GMYO 1,22 0,00 -22,78 Avrasya Petrol ve Tur. 1,25 0,00 -25,60 Avrasya Stratejik GMYF 1.096,80 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,48 0,40 35,52 Ayen Enerji 3,71 0,00 -23,19 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 0,00 6,20 Aygaz 10,10 1,10 -30,32 Bagfaş 7,45 -0,13 -29,05 Bak Ambalaj 5,88 0,17 14,40 Balatacılar Balatacılık 0,51 2,00 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,39 1,27 -41,56 Banvit 12,91 19,98 -39,73 Baştaş Başkent Çimento 2,50 1,63 5,63 Batı Çimento 3,40 1,19 -22,57 Batısöke Çimento 1,28 0,00 -28,09 Bera Holding 1,95 4,28 -37,10 Berkosan Yalıtım 1,86 1,64 -16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 -0,82 -40,59 Beyaz Filo 12,74 -2,52 -62,10 Bilici Yatırım 1,34 0,00 -12,45 Bim Mağazalar 72,40 4,10 -5,75 Bimeks 0,13 0,00 -53,57 Birko Mensucat 0,37 -2,63 -9,76 Birlik Mensucat 1,03 0,98 -26,95 Bizim Mağazaları 5,59 2,01 -27,40 Bolu Çimento 5,47 -0,18 14,67 Bomonti Elektrik 0,70 0,00 -35,19 Borusan Mannesmann 9,19 1,32 -16,79 Borusan Yat. Paz. 40,94 0,24 -5,12 Bosch Fren Sistemleri 158,00 2,93 -13,75 Bossa 7,87 1,42 94,32 Boyner Perakende Yat. 7,80 0,52 -15,03 Brisa 6,65 -1,04 -8,53 Burçelik 2,95 0,00 -23,38 Burçelik Vana 1,44 0,00 -17,71 Bursa Çimento 5,05 3,27 -0,27 Carrefoursa 4,23 0,00 -24,19 Coca Cola İçecek 29,80 -0,07 -11,02 Cosmos Yat. Holding 1,05 -4,55 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,18 1,72 5,85 Çelebi 38,92 1,62 14,23 Çelik Halat 7,85 2,08 109,91 Çemaş Döküm 2,45 4,26 32,43 Çemtaş 6,15 0,16 50,74 Çimbeton 32,50 -0,18 -11,97 Çimentaş 8,99 1,70 -22,43 Çimsa 10,24 -2,94 -22,39 Çuhadaroğlu Metal 2,16 3,35 -26,28 Dagi Giyim 1,46 1,39 -35,68 Dagi Yatırım Holding 1,23 -2,38 -13,99 Dardanel 1,33 1,53 -31,79 Datagate Bilgisayar 6,00 0,00 -38,28 Demirören Gazetecilik 5,79 0,35 120,57 Demısaş Döküm 2,52 5,44 37,70 Denge Holding 2,77 9,49 46,41 Deniz GMYO 2,71 3,04 0,37 Denizbank 4,74 0,00 29,16 Denizli Cam 11,18 0,27 -5,81 Derimod 9,51 0,96 26,63 Desa Deri 1,16 5,45 14,85 Despec Bilgisayar 2,85 0,00 -20,61 Deva Holding 4,35 2,84 -0,68 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -38,46 Ditaş Doğan 5,50 0,55 -8,28 DO-CO 302,00 5,59 46,15 Doğan Burda 2,99 -0,99 -9,94 Doğan Holding 0,95 1,06 9,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 -0,60 -54,40 Doğusan 3,14 3,63 115,07 Doğuş GMYO 2,45 1,66 -24,38 Doğuş Otomotiv 6,04 -0,33 -19,88 Döktaş Dökümcülük 10,77 0,37 -2,09 Duran Doğan Basım 3,40 -0,87 -9,81 Dyo Boya 5,01 0,40 -34,17 Eczacıbaşı İlaç 3,20 0,95 -23,45 Eczacıbaşı Yatırım 7,86 0,64 -21,63 Edip Gayrimenkul 0,73 0,00 -38,14 Ege Endüstri 340,00 6,78 13,36 Ege Gübre 23,42 0,34 -8,23 Ege Profil 9,55 0,00 -2,83 Ege Seramik 3,08 4,05 -29,54 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 3,45 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 4,82 -1,03 2,99 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,25 0,00 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,65 6,41 -21,34 Emlak Konut GMYO 1,67 0,00 -35,71 Enerjisa Enerji 6,10 0,83 Enka İnşaat 4,52 0,44 -16,64 Erbosan 75,75 2,43 -4,49 Ereğli Demir Çelik 11,27 2,08 20,67 Ersu Gıda 0,99 1,02 -24,43 Escort Teknoloji 0,71 -1,39 -43,65 Etiler Gıda 3,20 -0,93 -31,77 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 0,00 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 0,00 -32,29 Euro Yat. Ort. 0,69 -1,43 -19,77 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 29,36 2,09 -14,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,21 -2,51 -55,03 F-M İzmit Piston 17,40 5,01 38,88 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,37 0,69 -11,18 Ford Otosan 61,20 5,06 5,44 Formet Çelik Kapı 7,11 -1,52 Frigo Pak Gıda 1,28 -2,29 34,74 Galatasaray Sportif 1,71 0,00 -18,48 Garanti Bankası 6,73 -0,74 -34,51 Garanti Faktoring 2,21 -0,90 -32,21 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,69 0,37 6,75 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,67 9,42 Gediz Ambalaj 3,04 0,66 -15,91 Gentaş 2,60 1,17 73,32 Gersan Elektrik 4,58 -0,65 -2,76 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 3,28 -1,20 -9,14 Good-Year 3,37 0,60 -18,95 Göltaş Çimento 44,94 0,63 -31,18 Gözde Girişim 2,81 -0,71 -50,35 GSD Denizcilik 1,12 0,00 -17,04 GSD Holding 0,69 1,47 -4,17 Gübre Fabrik. 3,37 0,30 -20,33 Güler Yat. Holding 1,13 1,80 -2,59 Güneş Sigorta 1,75 0,57 6,06 Halk GMYO 0,69 0,00 -24,40 Halk Sigorta 1,07 -1,83 -19,65 Hatay Tekstil 4,04 -0,98 -18,71 Hedef Girişim 1,70 1,19 -19,69 Hektaş 10,49 0,00 49,86 HUB Girişim 1,29 -0,77 8,40 Hürriyet Gzt. 1,31 -0,76 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,09 -0,73 -10,31 İdealist GMYO 2,02 0,00 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,41 0,00 -19,61 İhlas Gayrimenkul 1,51 -2,58 -22,96 İhlas Gazetecilik 0,99 0,00 -16,10 İhlas Holding 0,40 0,00 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 -2,50 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,12 -0,28 -30,33 Info Yatırım 0,96 0,00 -18,64 İntema 29,90 -0,66 22,84 İpek Doğal Enerji 5,23 9,41 -2,61 İskenderun Demir Çelik 7,86 -1,13 61,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)



