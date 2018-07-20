Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,89 2,30 -31,01 Acıpayam Selüloz 2,45 -0,41 -7,55 Adana Çimento (A) 5,52 -0,54 3,06 Adana Çimento (B) 3,95 0,51 5,15 Adana Çimento (C) 0,99 0,00 26,21 Adel Kalemcilik 14,35 -0,21 -7,57 Adese Alışveriş Ticaret 2,23 8,78 12,06 Afyon Çimento 5,73 2,69 -26,35 Ak Enerji 0,70 1,45 -23,08 Akbank 6,62 0,76 -29,90 Akçansa 8,82 -0,11 -13,84 Akdenız Güvenlık Hız. 2,79 1,82 -52,95 Akfen GMYO 1,76 2,33 -26,97 Akın Tekstil 8,99 0,78 -36,29 Akiş GMYO 2,33 1,30 -16,54 Akmerkez GMYO 18,61 0,92 -5,54 Aksa 10,96 1,58 -8,55 Aksa Enerji 4,22 2,43 2,18 Aksigorta 3,70 0,00 22,00 Aksu Enerji 5,96 -1,32 12,46 Alarko Carrıer 40,28 1,51 -29,98 Alarko GMYO 40,30 2,39 -18,09 Alarko Holding 4,54 3,18 -33,51 Albaraka Türk 1,29 2,38 -14,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,59 0,36 -29,95 Alkim Kağıt 3,53 0,57 -23,85 Alkim Kimya 18,70 1,36 -21,13 Altınyağ 0,83 1,22 -30,61 Altınyunus Çeşme 4,30 2,38 -14,85 Anadolu Cam 3,10 1,64 21,43 Anadolu Efes 20,28 -0,10 -14,82 Anadolu Grubu Holding 17,32 -1,03 -26,58 Anadolu Hayat Emek. 6,90 -2,54 -11,73 Anadolu Isuzu 9,74 1,78 7,03 Anadolu Sigorta 4,30 0,70 42,80 Anel Elektrik 2,47 2,92 -34,48 Anel Telekom 0,43 2,38 -14,00 Arçelik 12,40 0,08 -40,30 Arena Bilgisayar 3,33 1,83 -21,28 Armada Bilgisayar 7,45 -0,53 9,88 Arsan Tekstil 1,94 3,74 10,86 Artı Yatırım Holding 1,56 0,00 65,96 Aselsan 28,16 -0,49 -11,33 Aslan Çimento 31,68 0,89 -15,70 Ata GMYO 4,02 -0,99 -16,08 Atakule GMYO 1,89 -0,53 -7,80 Atlantik Petrol Ürünleri 1,04 0,97 -25,18 Atlantis Yatırım Holding 0,37 0,00 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,87 1,16 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,51 0,82 -23,69 Avrasya GMYO 1,25 2,46 -20,89 Avrasya Petrol ve Tur. 1,27 1,60 -24,40 Avrasya Stratejik GMYF 1.097,30 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,48 0,00 35,52 Ayen Enerji 3,91 5,39 -19,05 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,74 0,00 6,20 Aygaz 10,20 0,99 -29,63 Bagfaş 7,52 0,94 -28,38 Bak Ambalaj 5,80 -1,36 12,84 Balatacılar Balatacılık 0,51 0,00 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,42 1,26 -40,83 Banvit 13,60 5,34 -36,51 Baştaş Başkent Çimento 2,50 0,00 5,63 Batı Çimento 3,47 2,06 -20,98 Batısöke Çimento 1,30 1,56 -26,97 Bera Holding 1,98 1,54 -36,13 Berkosan Yalıtım 1,83 -1,61 -17,94 Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 0,82 -40,10 Beyaz Filo 12,55 -1,49 -62,66 Bilici Yatırım 1,36 1,49 -11,14 Bim Mağazalar 73,00 0,83 -4,97 Bimeks 0,14 7,69 -50,00 Birko Mensucat 0,37 0,00 -9,76 Birlik Mensucat 1,04 0,97 -26,24 Bizim Mağazaları 5,73 2,50 -25,58 Bolu Çimento 5,42 -0,91 13,63 Bomonti Elektrik 0,71 1,43 -34,26 Borusan Mannesmann 9,15 -0,44 -17,15 Borusan Yat. Paz. 40,88 -0,15 -5,26 Bosch Fren Sistemleri 161,00 1,90 -12,11 Bossa 7,77 -1,27 91,85 Boyner Perakende Yat. 7,80 0,00 -15,03 Brisa 6,78 1,95 -6,74 Burçelik 2,96 0,34 -23,12 Burçelik Vana 1,45 0,69 -17,14 Bursa Çimento 5,05 0,00 -0,27 Carrefoursa 4,35 2,84 -22,04 Coca Cola İçecek 30,40 2,01 -9,23 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,18 0,00 5,85 Çelebi 38,90 -0,05 14,17 Çelik Halat 7,82 -0,38 109,11 Çemaş Döküm 2,94 20,00 58,92 Çemtaş 6,06 -1,46 48,53 Çimbeton 32,66 0,49 -11,54 Çimentaş 9,10 1,22 -21,48 Çimsa 10,18 -0,59 -22,85 Çuhadaroğlu Metal 2,12 -1,85 -27,65 Dagi Giyim 1,46 0,00 -35,68 Dagi Yatırım Holding 1,24 0,81 -13,29 Dardanel 1,33 0,00 -31,79 Datagate Bilgisayar 6,06 1,00 -37,66 Demirören Gazetecilik 5,71 -1,38 117,52 Demısaş Döküm 2,58 2,38 40,98 Denge Holding 2,66 -3,97 40,59 Deniz GMYO 2,74 1,11 1,48 Denizbank 4,84 2,11 31,88 Denizli Cam 11,24 0,54 -5,31 Derimod 9,67 1,68 28,76 Desa Deri 1,13 -2,59 11,88 Despec Bilgisayar 2,84 -0,35 -20,89 Deva Holding 4,43 1,84 1,14 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 4,17 -35,90 Ditaş Doğan 5,86 6,55 -2,27 DO-CO 338,60 12,12 63,87 Doğan Burda 3,13 4,68 -5,72 Doğan Holding 0,96 1,05 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 0,00 -54,40 Doğusan 3,18 1,27 117,81 Doğuş GMYO 2,51 2,45 -22,53 Doğuş Otomotiv 6,06 0,33 -19,62 Döktaş Dökümcülük 10,69 -0,74 -2,82 Duran Doğan Basım 3,53 3,82 -6,37 Dyo Boya 4,99 -0,40 -34,43 Eczacıbaşı İlaç 3,29 2,81 -21,30 Eczacıbaşı Yatırım 7,85 -0,13 -21,73 Edip Gayrimenkul 0,74 1,37 -37,29 Ege Endüstri 340,00 0,00 13,36 Ege Gübre 23,84 1,79 -6,59 Ege Profil 9,57 0,21 -2,63 Ege Seramik 3,13 1,62 -28,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 3,33 -34,04 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 0,00 -40,00 Egeplast 4,65 -3,53 -0,64 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,25 0,00 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,57 -2,19 -23,06 Emlak Konut GMYO 1,69 1,20 -34,94 Enerjisa Enerji 6,12 0,33 Enka İnşaat 4,68 3,54 -13,68 Erbosan 75,20 -0,73 -5,19 Ereğli Demir Çelik 11,24 -0,27 20,35 Ersu Gıda 0,99 0,00 -24,43 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65 Etiler Gıda 3,20 0,00 -31,77 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 0,00 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 1,54 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,68 -1,45 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 29,86 1,70 -12,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,23 0,32 -54,89 F-M İzmit Piston 17,20 -1,15 37,28 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,39 0,46 -10,77 Ford Otosan 61,10 -0,16 5,26 Formet Çelik Kapı 7,54 6,05 Frigo Pak Gıda 1,22 -4,69 28,42 Galatasaray Sportif 1,75 2,34 -16,57 Garanti Bankası 6,89 2,38 -32,95 Garanti Faktoring 2,23 0,90 -31,60 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 1,12 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,51 0,00 9,42 Gediz Ambalaj 3,10 1,97 -14,25 Gentaş 2,59 -0,38 72,66 Gersan Elektrik 4,65 1,53 -1,27 Global Men. Değ. 0,50 0,00 11,11 Global Yat. Holding 3,30 0,61 -8,59 Good-Year 3,43 1,78 -17,51 Göltaş Çimento 45,40 1,02 -30,47 Gözde Girişim 2,86 1,78 -49,47 GSD Denizcilik 1,12 0,00 -17,04 GSD Holding 0,69 0,00 -4,17 Gübre Fabrik. 3,40 0,89 -19,62 Güler Yat. Holding 1,15 1,77 -0,86 Güneş Sigorta 1,76 0,57 6,67 Halk GMYO 0,71 2,90 -22,21 Halk Sigorta 1,07 0,00 -19,65 Hatay Tekstil 4,03 -0,25 -18,91 Hedef Girişim 1,70 0,00 -19,69 Hektaş 10,83 3,24 54,71 HUB Girişim 1,31 1,55 10,08 Hürriyet Gzt. 1,31 0,00 -2,24 ICBC Turkey Bank 4,17 1,96 -8,55 İdealist GMYO 2,02 0,00 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,40 -2,44 -21,57 İhlas Gayrimenkul 1,51 0,00 -22,96 İhlas Gazetecilik 0,97 -2,02 -17,80 İhlas Holding 0,40 0,00 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,40 2,56 -21,57 İndeks Bilgisayar 7,19 0,98 -29,64 Info Yatırım 0,96 0,00 -18,64 İntema 29,40 -1,67 20,79 İpek Doğal Enerji 5,30 1,34 -1,30 İskenderun Demir Çelik 8,00 1,78 63,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

