Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,02 7,37 -20,93 Acıpayam Selüloz 2,53 4,12 -4,53 Adana Çimento (A) 5,74 1,77 7,17 Adana Çimento (B) 3,99 1,27 6,22 Adana Çimento (C) 1,00 3,09 27,49 Adel Kalemcilik 14,37 1,20 -7,44 Adese Alışveriş Ticaret 2,17 2,36 9,05 Afyon Çimento 5,76 2,86 -25,96 Ak Enerji 0,71 2,90 -21,98 Akbank 7,04 7,81 -25,45 Akçansa 8,85 1,26 -13,55 Akdenız Güvenlık Hız. 2,85 4,01 -51,94 Akfen GMYO 1,78 1,71 -26,14 Akın Tekstil 9,00 1,69 -36,22 Akiş GMYO 2,27 0,89 -18,69 Akmerkez GMYO 18,56 -0,85 -5,80 Aksa 10,70 1,90 -10,71 Aksa Enerji 4,29 1,66 3,87 Aksigorta 3,75 2,18 23,64 Aksu Enerji 6,43 5,41 21,33 Alarko Carrıer 40,22 2,76 -30,08 Alarko GMYO 40,50 1,55 -17,69 Alarko Holding 4,61 4,30 -32,49 Albaraka Türk 1,33 1,53 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,61 2,75 -29,70 Alkim Kağıt 3,65 3,11 -21,26 Alkim Kimya 19,41 3,08 -18,13 Altınyağ 0,87 2,35 -27,26 Altınyunus Çeşme 4,28 -3,17 -15,25 Anadolu Cam 3,11 3,32 21,82 Anadolu Efes 20,48 -0,10 -13,98 Anadolu Grubu Holding 17,97 3,39 -23,83 Anadolu Hayat Emek. 6,76 -0,29 -13,52 Anadolu Isuzu 9,95 3,22 9,34 Anadolu Sigorta 4,29 0,00 42,47 Anel Elektrik 2,54 3,25 -32,63 Anel Telekom 0,45 4,65 -10,00 Arçelik 12,34 3,78 -40,59 Arena Bilgisayar 3,32 1,84 -21,51 Armada Bilgisayar 7,60 -1,30 12,09 Arsan Tekstil 1,95 3,72 11,43 Artı Yatırım Holding 1,56 4,00 65,96 Aselsan 28,42 2,90 -10,52 Aslan Çimento 31,80 2,91 -15,38 Ata GMYO 4,02 0,50 -16,08 Atakule GMYO 1,87 0,54 -8,78 Atlantik Petrol Ürünleri 1,02 0,99 -26,62 Atlantis Yatırım Holding 0,36 0,00 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,90 1,12 -8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,58 -0,37 -23,29 Avrasya GMYO 1,36 -3,55 -13,92 Avrasya Petrol ve Tur. 1,55 1,31 -7,74 Avrasya Stratejik GMYF 1.099,50 0,04 Avrupa Yatırım Holding 2,60 2,77 42,08 Ayen Enerji 3,85 2,94 -20,29 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 -2,86 3,76 Aygaz 10,19 0,69 -29,70 Bagfaş 7,41 2,07 -29,43 Bak Ambalaj 6,02 2,21 17,12 Balatacılar Balatacılık 0,51 2,00 -8,93 Bantaş Ambalaj 2,39 2,14 -41,56 Banvit 13,54 4,48 -36,79 Baştaş Başkent Çimento 2,49 -0,40 5,20 Batı Çimento 3,45 2,37 -21,43 Batısöke Çimento 1,30 1,56 -26,97 Bera Holding 1,97 2,60 -36,45 Berkosan Yalıtım 1,85 3,35 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,43 2,10 -40,59 Beyaz Filo 13,07 6,00 -61,12 Bilici Yatırım 1,40 2,94 -8,53 Bim Mağazalar 70,75 0,21 -7,90 Bimeks 0,14 0,00 -50,00 Birko Mensucat 0,37 5,71 -9,76 Birlik Mensucat 1,12 5,66 -20,57 Bizim Mağazaları 5,69 3,45 -26,10 Bolu Çimento 5,46 1,30 14,46 Bomonti Elektrik 0,71 4,41 -34,26 Borusan Mannesmann 9,31 2,42 -15,70 Borusan Yat. Paz. 41,44 1,07 -3,96 Bosch Fren Sistemleri 161,50 2,09 -11,84 Bossa 7,82 2,76 93,09 Boyner Perakende Yat. 7,73 0,65 -15,80 Brisa 7,01 4,32 -3,58 Burçelik 3,17 2,26 -17,66 Burçelik Vana 1,47 2,08 -16,00 Bursa Çimento 5,24 1,95 3,48 Carrefoursa 4,40 3,04 -21,15 Coca Cola İçecek 29,40 1,10 -12,22 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,00 -10,26 Credıtwest Faktorıng 1,19 0,85 6,75 Çelebi 38,90 2,37 14,17 Çelik Halat 7,96 1,53 112,85 Çemaş Döküm 2,89 6,64 56,22 Çemtaş 6,34 1,12 55,39 Çimbeton 32,18 1,71 -12,84 Çimentaş 9,23 2,67 -20,36 Çimsa 10,10 1,00 -23,45 Çuhadaroğlu Metal 2,17 2,84 -25,94 Dagi Giyim 1,48 4,96 -34,80 Dagi Yatırım Holding 1,29 5,74 -9,79 Dardanel 1,34 0,75 -31,28 Datagate Bilgisayar 5,94 2,77 -38,89 Demirören Gazetecilik 5,78 -0,69 120,19 Demısaş Döküm 2,77 -0,36 51,37 Denge Holding 2,60 1,96 37,42 Deniz GMYO 2,71 1,50 0,37 Denizbank 4,86 2,10 32,43 Denizli Cam 11,28 1,62 -4,97 Derimod 9,95 1,95 32,49 Desa Deri 1,15 2,68 13,86 Despec Bilgisayar 2,94 1,73 -18,11 Deva Holding 4,45 3,97 1,60 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 1,39 -37,61 Ditaş Doğan 5,78 1,40 -3,61 DO-CO 355,00 -2,34 71,80 Doğan Burda 2,93 0,34 -11,75 Doğan Holding 0,96 1,05 10,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,65 2,48 -54,67 Doğusan 3,17 0,32 117,12 Doğuş GMYO 2,48 2,06 -23,46 Doğuş Otomotiv 6,24 -0,32 -17,23 Döktaş Dökümcülük 10,66 0,19 -3,09 Duran Doğan Basım 3,59 0,56 -4,77 Dyo Boya 4,95 2,91 -34,95 Eczacıbaşı İlaç 3,86 19,88 -7,66 Eczacıbaşı Yatırım 9,08 19,95 -9,47 Edip Gayrimenkul 0,75 2,74 -36,44 Ege Endüstri 344,30 0,00 14,80 Ege Gübre 23,52 1,82 -7,84 Ege Profil 9,54 0,21 -2,93 Ege Seramik 3,16 3,61 -27,71 Egeli & Co Tarım Girişim 0,21 0,00 -69,57 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 4,65 -0,64 -0,64 Ekiz Kimya 0,45 -2,17 -21,05 Emek Elektrik 1,28 2,40 -18,77 Eminiş Ambalaj 3,57 0,85 -23,06 Emlak Konut GMYO 1,73 4,22 -33,40 Enerjisa Enerji 6,14 -0,16 Enka İnşaat 4,76 1,28 -12,21 Erbosan 76,20 -0,72 -3,93 Ereğli Demir Çelik 10,97 1,86 17,46 Ersu Gıda 1,03 5,10 -21,37 Escort Teknoloji 0,72 2,86 -42,86 Etiler Gıda 3,17 -0,63 -32,41 Euro Kapital Yat. Ort. 0,83 3,75 -26,55 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 3,13 -31,25 Euro Yat. Ort. 0,67 3,08 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,57 1,79 -6,56 Fenerbahçe Futbol 29,00 1,54 -15,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,21 2,31 -55,03 F-M İzmit Piston 16,90 1,68 34,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,58 0,44 -6,91 Ford Otosan 58,70 -2,00 1,13 Formet Çelik Kapı 7,35 0,14 Frigo Pak Gıda 1,24 0,00 30,53 Galatasaray Sportif 1,71 1,79 -18,48 Garanti Bankası 7,01 5,57 -31,79 Garanti Faktoring 2,56 1,19 -21,47 Garanti Yat. Ort. 0,62 1,64 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,69 -1,10 6,75 Gedik Yatırım Holding 1,50 -1,32 8,70 Gediz Ambalaj 3,12 1,63 -13,69 Gentaş 2,71 3,44 80,65 Gersan Elektrik 4,92 3,14 4,46 Global Men. Değ. 0,49 0,00 8,89 Global Yat. Holding 3,37 4,01 -6,65 Good-Year 3,44 2,38 -17,27 Göltaş Çimento 45,60 3,17 -30,17 Gözde Girişim 2,89 2,12 -48,94 GSD Denizcilik 1,16 6,42 -14,07 GSD Holding 0,70 2,94 -2,78 Gübre Fabrik. 3,44 3,61 -18,68 Güler Yat. Holding 1,16 3,57 0,00 Güneş Sigorta 1,70 1,80 3,03 Halk GMYO 0,72 5,88 -21,12 Halk Sigorta 1,06 1,92 -20,40 Hatay Tekstil 4,00 2,30 -19,52 Hedef Girişim 1,72 3,61 -18,74 Hektaş 11,81 4,70 68,71 HUB Girişim 1,30 -1,52 9,24 Hürriyet Gzt. 1,34 4,69 0,00 ICBC Turkey Bank 4,28 1,90 -6,14 İdealist GMYO 2,02 0,00 -0,98 İhlas Ev Aletleri 0,40 0,00 -21,57 İhlas Gayrimenkul 1,53 4,08 -21,94 İhlas Gazetecilik 0,98 3,16 -16,95 İhlas Holding 0,41 2,50 -22,64 İhlas Yayın Holding 0,41 5,13 -19,61 İndeks Bilgisayar 7,25 2,84 -29,06 Info Yatırım 0,97 2,11 -17,80 İntema 34,08 19,58 40,02 İpek Doğal Enerji 5,59 4,49 4,10 İskenderun Demir Çelik 8,01 3,76 64,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)