Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,02 -1,92 -20,93 Acıpayam Selüloz 2,54 2,83 -4,15 Adana Çimento (A) 5,80 0,17 8,29 Adana Çimento (B) 4,05 1,00 7,82 Adana Çimento (C) 1,05 -0,94 33,86 Adel Kalemcilik 14,38 0,49 -7,38 Adese Alışveriş Ticaret 2,08 0,00 4,52 Afyon Çimento 5,78 -0,34 -25,71 Ak Enerji 0,69 -1,43 -24,18 Akbank 7,10 -1,80 -24,82 Akçansa 8,89 1,37 -13,16 Akdenız Güvenlık Hız. 2,80 -1,41 -52,78 Akfen GMYO 1,73 1,76 -28,22 Akın Tekstil 9,11 -1,30 -35,44 Akiş GMYO 2,20 0,00 -21,20 Akmerkez GMYO 18,64 -0,11 -5,39 Aksa 11,50 -1,71 -4,04 Aksa Enerji 4,18 -1,88 1,21 Aksigorta 3,50 -3,05 15,40 Aksu Enerji 6,40 -0,47 20,77 Alarko Carrıer 42,44 -1,12 -26,22 Alarko GMYO 43,38 -1,36 -11,83 Alarko Holding 4,99 0,20 -26,92 Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,75 1,05 -27,94 Alkim Kağıt 4,02 0,75 -13,28 Alkim Kimya 20,78 1,17 -12,36 Altınyağ 0,91 2,25 -23,92 Altınyunus Çeşme 4,20 -3,67 -16,83 Anadolu Cam 3,31 -2,65 29,65 Anadolu Efes 20,66 -0,29 -13,23 Anadolu Grubu Holding 17,95 1,41 -23,91 Anadolu Hayat Emek. 6,55 0,46 -16,21 Anadolu Isuzu 10,05 -1,86 10,44 Anadolu Sigorta 4,22 -0,47 40,14 Anel Elektrik 2,74 -1,79 -27,32 Anel Telekom 0,43 -2,27 -14,00 Arçelik 12,40 -1,67 -40,30 Arena Bilgisayar 3,43 -0,29 -18,91 Armada Bilgisayar 8,11 0,62 19,62 Arsan Tekstil 1,94 -0,51 10,86 Artı Yatırım Holding 1,44 -3,36 53,19 Aselsan 27,30 0,59 -14,04 Aslan Çimento 31,94 -0,13 -15,01 Ata GMYO 3,90 -4,41 -18,58 Atakule GMYO 1,90 -0,52 -7,32 Atlantik Petrol Ürünleri 1,03 0,98 -25,90 Atlantis Yatırım Holding 0,35 -7,89 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,87 0,00 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,35 -0,45 -24,59 Avrasya GMYO 1,22 -3,94 -22,78 Avrasya Petrol ve Tur. 1,49 7,97 -11,31 Avrasya Stratejik GMYF 1.122,10 1,81 Avrupa Yatırım Holding 3,00 4,17 63,93 Ayen Enerji 3,77 1,34 -21,95 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,71 1,18 4,37 Aygaz 10,19 -1,64 -29,70 Bagfaş 7,38 -0,14 -29,71 Bak Ambalaj 6,01 -1,64 16,93 Balatacılar Balatacılık 0,49 -2,00 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,33 -0,43 -43,03 Banvit 13,70 -1,86 -36,04 Baştaş Başkent Çimento 2,45 -0,41 3,51 Batı Çimento 3,54 -1,12 -19,38 Batısöke Çimento 1,37 3,01 -23,03 Bera Holding 1,95 2,63 -37,10 Berkosan Yalıtım 1,95 1,56 -12,56 Beşiktaş Futbol Yat. 2,39 -0,42 -41,56 Beyaz Filo 14,25 3,34 -57,61 Bilici Yatırım 1,38 1,47 -9,84 Bim Mağazalar 69,95 -1,20 -8,94 Bimeks 0,13 0,00 -53,57 Birko Mensucat 0,40 0,00 -2,44 Birlik Mensucat 1,09 -1,80 -22,70 Bizim Mağazaları 6,33 -2,62 -17,79 Bolu Çimento 5,71 -0,87 19,70 Bomonti Elektrik 0,79 2,60 -26,85 Borusan Mannesmann 9,37 -1,26 -15,16 Borusan Yat. Paz. 40,60 -0,64 -5,91 Bosch Fren Sistemleri 159,90 -1,90 -12,71 Bossa 7,58 0,80 87,16 Boyner Perakende Yat. 7,65 0,00 -16,67 Brisa 7,04 -3,43 -3,16 Burçelik 3,09 0,65 -19,74 Burçelik Vana 1,46 0,69 -16,57 Bursa Çimento 5,35 -0,74 5,66 Carrefoursa 4,26 -0,70 -23,66 Coca Cola İçecek 29,82 0,47 -10,96 Cosmos Yat. Holding 1,02 2,00 -12,82 Credıtwest Faktorıng 1,17 -0,85 4,95 Çelebi 39,50 -2,03 15,94 Çelik Halat 8,18 1,61 118,73 Çemaş Döküm 2,74 3,40 48,11 Çemtaş 6,09 -0,98 49,26 Çimbeton 32,30 0,19 -12,51 Çimentaş 9,40 -0,74 -18,90 Çimsa 9,98 0,10 -24,36 Çuhadaroğlu Metal 2,13 -0,47 -27,30 Dagi Giyim 1,44 -4,00 -36,56 Dagi Yatırım Holding 1,26 -0,79 -11,89 Dardanel 1,39 0,72 -28,72 Datagate Bilgisayar 5,62 -1,23 -42,19 Demirören Gazetecilik 5,85 0,34 122,85 Demısaş Döküm 2,87 -3,04 56,83 Denge Holding 2,72 -1,09 43,76 Deniz GMYO 2,83 1,43 4,81 Denizbank 4,95 0,00 34,88 Denizli Cam 11,06 -0,90 -6,82 Derimod 10,12 -0,49 34,75 Desa Deri 1,13 -1,74 11,88 Despec Bilgisayar 2,88 -1,37 -19,78 Deva Holding 4,22 -1,63 -3,65 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75 Ditaş Doğan 5,85 -1,35 -2,44 DO-CO 347,50 -1,67 68,17 Doğan Burda 2,87 1,06 -13,55 Doğan Holding 1,07 7,00 22,99 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,59 0,00 -56,32 Doğusan 3,19 0,00 118,49 Doğuş GMYO 2,44 1,24 -24,69 Doğuş Otomotiv 6,64 4,40 -11,92 Döktaş Dökümcülük 10,73 -0,28 -2,45 Duran Doğan Basım 3,54 0,00 -6,10 Dyo Boya 5,00 2,25 -34,30 Eczacıbaşı İlaç 3,60 1,12 -13,88 Eczacıbaşı Yatırım 9,39 0,64 -6,38 Edip Gayrimenkul 0,72 0,00 -38,98 Ege Endüstri 356,00 1,60 18,70 Ege Gübre 24,48 0,82 -4,08 Ege Profil 9,74 -1,62 -0,90 Ege Seramik 3,21 -0,31 -26,56 Egeli & Co Tarım Girişim 0,20 0,00 -71,01 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 -36,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,65 2,20 -0,64 Ekiz Kimya 0,45 2,27 -21,05 Emek Elektrik 1,27 0,79 -19,40 Eminiş Ambalaj 3,65 1,96 -21,34 Emlak Konut GMYO 1,73 -1,70 -33,40 Enerjisa Enerji 5,93 -1,82 Enka İnşaat 4,75 -2,66 -12,39 Erbosan 79,20 -0,44 -0,14 Ereğli Demir Çelik 11,68 5,80 25,06 Ersu Gıda 1,01 0,00 -22,90 Escort Teknoloji 0,72 2,86 -42,86 Etiler Gıda 3,04 0,66 -35,18 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 0,00 -28,32 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,68 3,03 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 0,00 -8,20 Fenerbahçe Futbol 27,58 -0,22 -19,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,74 0,00 -58,44 F-M İzmit Piston 16,70 -0,95 33,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,50 -2,39 -8,54 Ford Otosan 59,15 0,25 1,90 Formet Çelik Kapı 7,68 0,00 Frigo Pak Gıda 1,17 -3,31 23,16 Galatasaray Sportif 1,74 0,58 -17,04 Garanti Bankası 7,12 0,14 -30,72 Garanti Faktoring 2,40 1,69 -26,38 Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,74 -0,72 8,73 Gedik Yatırım Holding 1,53 0,66 10,87 Gediz Ambalaj 3,32 1,84 -8,16 Gentaş 2,73 -1,09 81,99 Gersan Elektrik 4,78 -0,21 1,49 Global Men. Değ. 0,49 -3,92 8,89 Global Yat. Holding 3,26 0,31 -9,70 Good-Year 3,51 -0,85 -15,59 Göltaş Çimento 47,68 1,23 -26,98 Gözde Girişim 2,79 -1,41 -50,71 GSD Denizcilik 1,12 0,00 -17,04 GSD Holding 0,71 -1,39 -1,39 Gübre Fabrik. 3,51 -1,13 -17,02 Güler Yat. Holding 1,13 -0,88 -2,59 Güneş Sigorta 1,68 -1,18 1,82 Halk GMYO 0,70 0,00 -23,31 Halk Sigorta 1,02 0,00 -23,40 Hatay Tekstil 4,34 4,58 -12,68 Hedef Girişim 1,83 3,39 -13,54 Hektaş 11,30 -6,07 61,43 HUB Girişim 1,33 0,00 11,76 Hürriyet Gzt. 1,32 0,76 -1,49 ICBC Turkey Bank 5,37 -0,56 17,76 İdealist GMYO 1,99 -1,49 -2,45 İhlas Ev Aletleri 0,39 -2,50 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,47 -2,00 -25,00 İhlas Gazetecilik 0,94 -1,05 -20,34 İhlas Holding 0,41 0,00 -22,64 İhlas Yayın Holding 0,39 -2,50 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,86 -0,51 -23,09 Info Yatırım 0,99 1,02 -16,10 İntema 29,32 -0,68 20,46 İpek Doğal Enerji 5,52 -0,54 2,79 İskenderun Demir Çelik 8,32 1,22 70,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

