Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,05 6,06 -18,60 Acıpayam Selüloz 2,49 2,05 -6,04 Adana Çimento (A) 5,79 2,12 8,11 Adana Çimento (B) 4,02 1,01 7,02 Adana Çimento (C) 1,03 1,98 31,31 Adel Kalemcilik 14,14 0,78 -8,92 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 2,01 2,01 Afyon Çimento 5,64 1,81 -27,51 Ak Enerji 0,68 0,00 -25,27 Akbank 6,91 2,52 -26,83 Akçansa 9,00 2,27 -12,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,66 0,38 -55,14 Akfen GMYO 1,69 1,20 -29,88 Akın Tekstil 8,70 0,23 -38,34 Akiş GMYO 2,55 15,91 -8,66 Akmerkez GMYO 18,00 -2,81 -8,64 Aksa 11,35 3,75 -5,29 Aksa Enerji 4,03 1,00 -2,42 Aksigorta 3,35 -1,47 10,46 Aksu Enerji 6,39 1,11 20,58 Alarko Carrıer 41,84 2,05 -27,26 Alarko GMYO 45,20 4,78 -8,13 Alarko Holding 4,89 1,45 -28,39 Albaraka Türk 1,30 3,17 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,47 0,37 -31,45 Alkim Kağıt 3,91 1,56 -15,66 Alkim Kimya 20,60 2,28 -13,12 Altınyağ 0,85 -3,41 -28,94 Altınyunus Çeşme 4,22 2,93 -16,44 Anadolu Cam 3,36 4,35 31,61 Anadolu Efes 20,74 2,98 -12,89 Anadolu Grubu Holding 17,00 -1,16 -27,94 Anadolu Hayat Emek. 6,38 -2,00 -18,38 Anadolu Isuzu 9,75 1,35 7,14 Anadolu Sigorta 4,17 -0,24 38,48 Anel Elektrik 2,67 1,91 -29,18 Anel Telekom 0,43 2,38 -14,00 Arçelik 12,30 2,07 -40,78 Arena Bilgisayar 3,14 -3,98 -25,77 Armada Bilgisayar 7,80 -1,27 15,04 Arsan Tekstil 1,90 1,06 8,57 Artı Yatırım Holding 1,38 0,73 46,81 Aselsan 27,14 4,14 -14,55 Aslan Çimento 30,98 1,24 -17,56 Ata GMYO 3,93 0,26 -17,95 Atakule GMYO 1,95 2,63 -4,88 Atlantik Petrol Ürünleri 0,99 0,00 -28,78 Atlantis Yatırım Holding 0,33 10,00 -32,65 Atlas Yat. Ort. 0,87 4,82 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,22 -0,68 -25,32 Avrasya GMYO 1,20 0,00 -24,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,41 -1,40 -16,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.123,00 0,04 Avrupa Yatırım Holding 3,04 1,00 66,12 Ayen Enerji 3,64 1,11 -24,64 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 2,94 6,82 Aygaz 10,15 2,01 -29,98 Bagfaş 7,18 0,84 -31,62 Bak Ambalaj 5,99 0,00 16,54 Balatacılar Balatacılık 0,49 2,08 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,25 1,35 -44,99 Banvit 13,46 2,75 -37,16 Baştaş Başkent Çimento 2,44 0,41 3,09 Batı Çimento 3,49 2,35 -20,52 Batısöke Çimento 1,35 1,50 -24,16 Bera Holding 1,88 1,62 -39,35 Berkosan Yalıtım 1,92 1,05 -13,90 Beşiktaş Futbol Yat. 2,35 2,62 -42,54 Beyaz Filo 10,41 -19,92 -69,03 Bilici Yatırım 1,40 2,94 -8,53 Bim Mağazalar 69,00 -0,29 -10,17 Bimeks 0,13 8,33 -53,57 Birko Mensucat 0,40 2,56 -2,44 Birlik Mensucat 1,16 6,42 -17,73 Bizim Mağazaları 6,01 0,33 -21,95 Bolu Çimento 5,68 2,16 19,08 Bomonti Elektrik 0,77 0,00 -28,70 Borusan Mannesmann 9,11 1,00 -17,51 Borusan Yat. Paz. 39,96 -0,20 -7,39 Bosch Fren Sistemleri 156,20 0,71 -14,73 Bossa 7,32 0,83 80,74 Boyner Perakende Yat. 7,66 -0,52 -16,56 Brisa 6,93 1,91 -4,68 Burçelik 3,06 1,32 -20,52 Burçelik Vana 1,44 1,41 -17,71 Bursa Çimento 5,25 0,19 3,68 Carrefoursa 4,25 4,68 -23,84 Coca Cola İçecek 29,98 3,02 -10,49 Cosmos Yat. Holding 1,03 3,00 -11,97 Credıtwest Faktorıng 1,18 1,72 5,85 Çelebi 38,98 2,47 14,41 Çelik Halat 8,20 1,86 119,27 Çemaş Döküm 2,65 2,32 43,24 Çemtaş 6,05 3,07 48,28 Çimbeton 32,00 1,46 -13,33 Çimentaş 9,25 0,22 -20,19 Çimsa 9,81 0,51 -25,65 Çuhadaroğlu Metal 2,10 0,96 -28,33 Dagi Giyim 1,44 4,35 -36,56 Dagi Yatırım Holding 1,24 2,48 -13,29 Dardanel 1,26 -4,55 -35,38 Datagate Bilgisayar 5,38 1,51 -44,65 Demirören Gazetecilik 5,81 -0,51 121,33 Demısaş Döküm 2,95 1,03 61,20 Denge Holding 2,69 3,07 42,18 Deniz GMYO 2,84 1,43 5,19 Denizbank 4,89 2,52 33,24 Denizli Cam 10,88 1,21 -8,34 Derimod 10,31 0,10 37,28 Desa Deri 1,12 1,82 10,89 Despec Bilgisayar 2,76 1,10 -23,12 Deva Holding 4,12 0,00 -5,94 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -38,46 Ditaş Doğan 5,87 1,91 -2,10 DO-CO 357,20 3,00 72,87 Doğan Burda 2,91 6,59 -12,35 Doğan Holding 1,11 5,71 27,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,52 1,33 -58,24 Doğusan 3,18 1,60 117,81 Doğuş GMYO 2,36 1,72 -27,16 Doğuş Otomotiv 6,45 -1,23 -14,44 Döktaş Dökümcülük 10,71 0,19 -2,64 Duran Doğan Basım 3,34 -2,05 -11,41 Dyo Boya 4,97 0,00 -34,69 Eczacıbaşı İlaç 3,51 0,86 -16,03 Eczacıbaşı Yatırım 9,06 0,78 -9,67 Edip Gayrimenkul 0,71 2,90 -39,83 Ege Endüstri 352,50 1,73 17,53 Ege Gübre 24,94 1,88 -2,28 Ege Profil 9,58 -0,10 -2,53 Ege Seramik 3,14 0,32 -28,17 Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 -5,26 -73,91 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 3,57 -38,30 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,56 0,22 -2,56 Ekiz Kimya 0,45 2,27 -21,05 Emek Elektrik 1,25 2,46 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,53 1,44 -23,92 Emlak Konut GMYO 1,73 2,98 -33,40 Enerjisa Enerji 5,79 0,70 Enka İnşaat 4,76 0,63 -12,21 Erbosan 78,90 1,54 -0,52 Ereğli Demir Çelik 11,85 -1,58 26,88 Ersu Gıda 0,99 1,02 -24,43 Escort Teknoloji 0,69 1,47 -45,24 Etiler Gıda 2,98 -0,67 -36,46 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 -1,27 -30,97 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 1,59 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,67 3,08 -22,09 Euro Yatırım Holding 0,56 1,82 -8,20 Fenerbahçe Futbol 26,44 1,15 -22,92 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,54 0,91 -59,88 F-M İzmit Piston 16,24 2,27 29,62 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,35 0,93 -11,59 Ford Otosan 58,95 2,08 1,56 Formet Çelik Kapı 7,93 3,26 Frigo Pak Gıda 1,40 13,82 47,37 Galatasaray Sportif 1,70 3,03 -18,95 Garanti Bankası 6,97 2,50 -32,17 Garanti Faktoring 2,32 0,87 -28,83 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,76 1,10 9,52 Gedik Yatırım Holding 1,52 0,00 10,14 Gediz Ambalaj 3,26 0,62 -9,82 Gentaş 2,77 0,36 84,65 Gersan Elektrik 4,54 0,67 -3,61 Global Men. Değ. 0,49 0,00 8,89 Global Yat. Holding 3,25 -0,61 -9,97 Good-Year 3,42 0,88 -17,75 Göltaş Çimento 45,80 0,66 -29,86 Gözde Girişim 2,71 2,26 -52,12 GSD Denizcilik 1,09 0,93 -19,26 GSD Holding 0,71 2,90 -1,39 Gübre Fabrik. 3,41 2,40 -19,39 Güler Yat. Holding 1,08 0,00 -6,90 Güneş Sigorta 1,61 -0,62 -2,42 Halk GMYO 0,68 0,00 -25,50 Halk Sigorta 1,00 0,00 -24,91 Hatay Tekstil 4,04 -1,46 -18,71 Hedef Girişim 1,76 0,57 -16,85 Hektaş 10,87 0,18 55,29 HUB Girişim 1,31 -1,50 10,08 Hürriyet Gzt. 1,33 0,76 -0,75 ICBC Turkey Bank 5,40 1,89 18,42 İdealist GMYO 2,01 2,55 -1,47 İhlas Ev Aletleri 0,39 2,63 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,50 7,91 -23,47 İhlas Gazetecilik 0,95 5,56 -19,49 İhlas Holding 0,40 2,56 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 2,63 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,48 1,49 -26,80 Info Yatırım 0,99 2,06 -16,10 İntema 28,96 1,40 18,98 İpek Doğal Enerji 5,36 3,47 -0,19 İskenderun Demir Çelik 8,31 1,47 70,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)



