Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,04 -0,95 -19,38 Acıpayam Selüloz 2,52 1,20 -4,91 Adana Çimento (A) 5,73 -1,04 6,99 Adana Çimento (B) 3,97 -1,24 5,69 Adana Çimento (C) 1,03 0,00 31,31 Adel Kalemcilik 14,10 -0,28 -9,18 Adese Alışveriş Ticaret 2,00 -1,48 0,50 Afyon Çimento 5,63 -0,18 -27,63 Ak Enerji 0,67 -1,47 -26,37 Akbank 6,69 -3,18 -29,16 Akçansa 8,82 -2,00 -13,84 Akdenız Güvenlık Hız. 2,58 -3,01 -56,49 Akfen GMYO 1,62 -4,14 -32,78 Akın Tekstil 8,66 -0,46 -38,63 Akiş GMYO 2,45 -3,92 -12,24 Akmerkez GMYO 17,99 -0,06 -8,69 Aksa 11,49 1,23 -4,12 Aksa Enerji 4,01 -0,50 -2,91 Aksigorta 3,26 -2,69 7,49 Aksu Enerji 6,49 1,56 22,47 Alarko Carrıer 41,66 -0,43 -27,58 Alarko GMYO 45,10 -0,22 -8,34 Alarko Holding 4,80 -1,84 -29,70 Albaraka Türk 1,28 -1,54 -14,87 Alcatel Lucent Teletaş 5,45 -0,37 -31,70 Alkim Kağıt 3,87 -1,02 -16,52 Alkim Kimya 20,40 -0,97 -13,96 Altınyağ 0,85 0,00 -28,94 Altınyunus Çeşme 4,15 -1,66 -17,82 Anadolu Cam 3,30 -1,79 29,26 Anadolu Efes 20,94 0,96 -12,05 Anadolu Grubu Holding 17,19 1,12 -27,13 Anadolu Hayat Emek. 6,31 -1,10 -19,28 Anadolu Isuzu 9,46 -2,97 3,96 Anadolu Sigorta 4,25 1,92 41,14 Anel Elektrik 2,59 -3,00 -31,30 Anel Telekom 0,42 -2,33 -16,00 Arçelik 12,09 -1,71 -41,80 Arena Bilgisayar 3,06 -2,55 -27,66 Armada Bilgisayar 7,76 -0,51 14,45 Arsan Tekstil 1,90 0,00 8,57 Artı Yatırım Holding 1,35 -2,17 43,62 Aselsan 26,36 -2,87 -17,00 Aslan Çimento 30,50 -1,55 -18,84 Ata GMYO 4,00 1,78 -16,49 Atakule GMYO 1,99 2,05 -2,93 Atlantik Petrol Ürünleri 0,96 -3,03 -30,94 Atlantis Yatırım Holding 0,33 0,00 -32,65 Atlas Yat. Ort. 0,83 -4,60 -15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,00 -9,23 -32,22 Avrasya GMYO 1,18 -1,67 -25,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,40 -0,71 -16,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.124,40 0,12 Avrupa Yatırım Holding 2,93 -3,62 60,11 Ayen Enerji 3,53 -3,02 -26,92 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,75 6,82 Aygaz 10,00 -1,48 -31,01 Bagfaş 7,05 -1,81 -32,86 Bak Ambalaj 5,90 -1,50 14,79 Balatacılar Balatacılık 0,46 -6,12 -17,86 Bantaş Ambalaj 2,21 -1,78 -45,97 Banvit 13,49 0,22 -37,02 Baştaş Başkent Çimento 2,41 -1,23 1,82 Batı Çimento 3,47 -0,57 -20,98 Batısöke Çimento 1,32 -2,22 -25,84 Bera Holding 1,84 -2,13 -40,65 Berkosan Yalıtım 1,91 -0,52 -14,35 Beşiktaş Futbol Yat. 2,34 -0,43 -42,79 Beyaz Filo 8,33 -19,98 -75,22 Bilici Yatırım 1,38 -1,43 -9,84 Bim Mağazalar 69,20 0,29 -9,91 Bimeks 0,12 -7,69 -57,14 Birko Mensucat 0,39 -2,50 -4,88 Birlik Mensucat 1,14 -1,72 -19,15 Bizim Mağazaları 5,85 -2,66 -24,03 Bolu Çimento 5,62 -1,06 17,82 Bomonti Elektrik 0,74 -3,90 -31,48 Borusan Mannesmann 9,06 -0,55 -17,96 Borusan Yat. Paz. 39,96 0,00 -7,39 Bosch Fren Sistemleri 153,50 -1,73 -16,20 Bossa 7,18 -1,91 77,28 Boyner Perakende Yat. 7,60 -0,78 -17,21 Brisa 6,72 -3,03 -7,57 Burçelik 3,09 0,98 -19,74 Burçelik Vana 1,49 3,47 -14,86 Bursa Çimento 5,17 -1,52 2,10 Carrefoursa 4,19 -1,41 -24,91 Coca Cola İçecek 28,90 -3,60 -13,71 Cosmos Yat. Holding 1,03 0,00 -11,97 Credıtwest Faktorıng 1,17 -0,85 4,95 Çelebi 38,00 -2,51 11,53 Çelik Halat 8,22 0,24 119,80 Çemaş Döküm 2,55 -3,77 37,84 Çemtaş 5,82 -3,80 42,65 Çimbeton 31,48 -1,62 -14,73 Çimentaş 9,10 -1,62 -21,48 Çimsa 9,65 -1,63 -26,86 Çuhadaroğlu Metal 2,08 -0,95 -29,01 Dagi Giyim 1,59 10,42 -29,96 Dagi Yatırım Holding 1,26 1,61 -11,89 Dardanel 1,24 -1,59 -36,41 Datagate Bilgisayar 5,20 -3,35 -46,51 Demirören Gazetecilik 5,85 0,69 122,85 Demısaş Döküm 2,89 -2,03 57,92 Denge Holding 2,62 -2,60 38,48 Deniz GMYO 2,93 3,17 8,52 Denizbank 5,01 2,45 36,51 Denizli Cam 10,80 -0,74 -9,01 Derimod 10,57 2,52 40,75 Desa Deri 1,13 0,89 11,88 Despec Bilgisayar 2,70 -2,17 -24,79 Deva Holding 4,03 -2,18 -7,99 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -1,39 -39,32 Ditaş Doğan 5,94 1,19 -0,94 DO-CO 343,00 -3,98 66,00 Doğan Burda 2,97 2,06 -10,54 Doğan Holding 1,18 6,31 35,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 -2,63 -59,34 Doğusan 3,17 -0,31 117,12 Doğuş GMYO 2,32 -1,69 -28,40 Doğuş Otomotiv 6,25 -3,10 -17,10 Döktaş Dökümcülük 10,74 0,28 -2,36 Duran Doğan Basım 3,32 -0,60 -11,94 Dyo Boya 4,91 -1,21 -35,48 Eczacıbaşı İlaç 3,57 1,71 -14,60 Eczacıbaşı Yatırım 9,06 0,00 -9,67 Edip Gayrimenkul 0,69 -2,82 -41,53 Ege Endüstri 320,00 -9,22 6,69 Ege Gübre 24,90 -0,16 -2,43 Ege Profil 9,35 -2,40 -4,87 Ege Seramik 3,07 -2,23 -29,77 Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 0,00 -73,91 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 -40,43 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,46 -2,19 -4,70 Ekiz Kimya 0,45 0,00 -21,05 Emek Elektrik 1,27 1,60 -19,40 Eminiş Ambalaj 3,51 -0,57 -24,35 Emlak Konut GMYO 1,70 -1,73 -34,55 Enerjisa Enerji 5,69 -1,73 Enka İnşaat 4,78 0,42 -11,84 Erbosan 76,45 -3,11 -3,61 Ereğli Demir Çelik 11,72 -1,10 25,49 Ersu Gıda 0,98 -1,01 -25,19 Escort Teknoloji 0,67 -2,90 -46,83 Etiler Gıda 2,98 0,00 -36,46 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 0,00 -30,97 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 0,00 -33,33 Euro Yat. Ort. 0,66 -1,49 -23,26 Euro Yatırım Holding 0,55 -1,79 -9,84 Fenerbahçe Futbol 26,20 -0,91 -23,62 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,26 -5,05 -61,91 F-M İzmit Piston 15,81 -2,65 26,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,31 -0,92 -12,40 Ford Otosan 57,30 -2,80 -1,28 Formet Çelik Kapı 8,11 2,27 Frigo Pak Gıda 1,40 0,00 47,37 Galatasaray Sportif 1,66 -2,35 -20,86 Garanti Bankası 6,81 -2,30 -33,73 Garanti Faktoring 2,28 -1,72 -30,06 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,73 -1,09 8,33 Gedik Yatırım Holding 1,50 -1,32 8,70 Gediz Ambalaj 3,22 -1,23 -10,93 Gentaş 2,73 -1,44 81,99 Gersan Elektrik 4,38 -3,52 -7,01 Global Men. Değ. 0,49 0,00 8,89 Global Yat. Holding 3,16 -2,77 -12,47 Good-Year 3,35 -2,05 -19,43 Göltaş Çimento 44,72 -2,36 -31,52 Gözde Girişim 2,63 -2,95 -53,53 GSD Denizcilik 1,10 0,92 -18,52 GSD Holding 0,70 -1,41 -2,78 Gübre Fabrik. 3,39 -0,59 -19,86 Güler Yat. Holding 1,05 -2,78 -9,48 Güneş Sigorta 1,64 1,86 -0,61 Halk GMYO 0,67 -1,47 -26,60 Halk Sigorta 0,99 -1,00 -25,66 Hatay Tekstil 3,99 -1,24 -19,72 Hedef Girişim 1,79 1,70 -15,43 Hektaş 10,41 -4,23 48,71 HUB Girişim 1,32 0,76 10,92 Hürriyet Gzt. 1,33 0,00 -0,75 ICBC Turkey Bank 5,64 4,44 23,68 İdealist GMYO 2,00 -0,50 -1,96 İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,46 -2,67 -25,51 İhlas Gazetecilik 0,93 -2,11 -21,19 İhlas Holding 0,39 -2,50 -26,42 İhlas Yayın Holding 0,38 -2,56 -25,49 İndeks Bilgisayar 7,25 -3,07 -29,06 Info Yatırım 0,99 0,00 -16,10 İntema 28,52 -1,52 17,17 İpek Doğal Enerji 5,34 -0,37 -0,56 İskenderun Demir Çelik 8,34 0,36 70,95









(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





(Sürecek)