Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,08 3,85 -16,28 Acıpayam Selüloz 2,62 3,97 -1,13 Adana Çimento (A) 5,70 -0,52 6,42 Adana Çimento (B) 3,99 0,50 6,22 Adana Çimento (C) 1,04 0,97 32,59 Adel Kalemcilik 14,30 1,42 -7,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,03 1,50 2,01 Afyon Çimento 5,59 -0,71 -28,15 Ak Enerji 0,68 1,49 -25,27 Akbank 6,97 4,19 -26,20 Akçansa 8,85 0,34 -13,55 Akdenız Güvenlık Hız. 2,59 0,39 -56,32 Akfen GMYO 1,62 0,00 -32,78 Akın Tekstil 8,68 0,23 -38,48 Akiş GMYO 2,46 0,41 -11,89 Akmerkez GMYO 18,80 4,50 -4,58 Aksa 11,55 0,52 -3,62 Aksa Enerji 4,02 0,25 -2,66 Aksigorta 3,20 -1,84 5,51 Aksu Enerji 6,53 0,62 23,22 Alarko Carrıer 41,62 -0,10 -27,65 Alarko GMYO 44,42 -1,51 -9,72 Alarko Holding 4,81 0,21 -29,56 Albaraka Türk 1,30 1,56 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,52 1,28 -30,83 Alkim Kağıt 3,89 0,52 -16,09 Alkim Kimya 20,62 1,08 -13,03 Altınyağ 0,84 -1,18 -29,77 Altınyunus Çeşme 4,15 0,00 -17,82 Anadolu Cam 3,34 1,21 30,83 Anadolu Efes 21,00 0,29 -11,80 Anadolu Grubu Holding 16,96 -1,34 -28,11 Anadolu Hayat Emek. 6,30 -0,16 -19,40 Anadolu Isuzu 9,48 0,21 4,18 Anadolu Sigorta 4,25 0,00 41,14 Anel Elektrik 2,63 1,54 -30,24 Anel Telekom 0,42 0,00 -16,00 Arçelik 12,30 1,74 -40,78 Arena Bilgisayar 3,03 -0,98 -28,37 Armada Bilgisayar 8,11 4,51 19,62 Arsan Tekstil 1,92 1,05 9,71 Artı Yatırım Holding 1,40 3,70 48,94 Aselsan 26,70 1,29 -15,93 Aslan Çimento 30,54 0,13 -18,73 Ata GMYO 4,08 2,00 -14,82 Atakule GMYO 2,03 2,01 -0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,97 1,04 -30,22 Atlantis Yatırım Holding 0,34 3,03 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,83 0,00 -15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,40 3,33 -29,96 Avrasya GMYO 1,18 0,00 -25,32 Avrasya Petrol ve Tur. 1,41 0,71 -16,07 Avrasya Stratejik GMYF 1.124,80 0,04 Avrupa Yatırım Holding 3,04 3,75 66,12 Ayen Enerji 3,54 0,28 -26,71 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 -2,86 3,76 Aygaz 10,15 1,50 -29,98 Bagfaş 7,17 1,70 -31,71 Bak Ambalaj 5,88 -0,34 14,40 Balatacılar Balatacılık 0,49 6,52 -12,50 Bantaş Ambalaj 2,22 0,45 -45,72 Banvit 13,35 -1,04 -37,68 Baştaş Başkent Çimento 2,42 0,41 2,25 Batı Çimento 3,42 -1,44 -22,12 Batısöke Çimento 1,32 0,00 -25,84 Bera Holding 1,83 -0,54 -40,97 Berkosan Yalıtım 1,86 -2,62 -16,59 Beşiktaş Futbol Yat. 2,37 1,28 -42,05 Beyaz Filo 9,60 15,25 -71,44 Bilici Yatırım 1,37 -0,72 -10,49 Bim Mağazalar 70,00 1,16 -8,87 Bimeks 0,12 0,00 -57,14 Birko Mensucat 0,39 0,00 -4,88 Birlik Mensucat 1,14 0,00 -19,15 Bizim Mağazaları 5,86 0,17 -23,90 Bolu Çimento 5,56 -1,07 16,56 Bomonti Elektrik 0,74 0,00 -31,48 Borusan Mannesmann 9,10 0,44 -17,60 Borusan Yat. Paz. 40,16 0,50 -6,93 Bosch Fren Sistemleri 153,30 -0,13 -16,31 Bossa 7,08 -1,39 74,81 Boyner Perakende Yat. 7,72 1,58 -15,90 Brisa 6,85 1,93 -5,78 Burçelik 3,10 0,32 -19,48 Burçelik Vana 1,50 0,67 -14,29 Bursa Çimento 5,15 -0,39 1,71 Carrefoursa 4,22 0,72 -24,37 Coca Cola İçecek 29,64 2,56 -11,50 Cosmos Yat. Holding 1,03 0,00 -11,97 Credıtwest Faktorıng 1,16 -0,85 4,06 Çelebi 39,00 2,63 14,47 Çelik Halat 7,67 -6,69 105,10 Çemaş Döküm 2,55 0,00 37,84 Çemtaş 6,05 3,95 48,28 Çimbeton 31,56 0,25 -14,52 Çimentaş 9,12 0,22 -21,31 Çimsa 9,47 -1,87 -28,23 Çuhadaroğlu Metal 2,07 -0,48 -29,35 Dagi Giyim 1,54 -3,14 -32,16 Dagi Yatırım Holding 1,23 -2,38 -13,99 Dardanel 1,27 2,42 -34,87 Datagate Bilgisayar 5,08 -2,31 -47,74 Demirören Gazetecilik 5,84 -0,17 122,47 Demısaş Döküm 2,94 1,73 60,66 Denge Holding 2,42 -7,63 27,91 Deniz GMYO 2,93 0,00 8,52 Denizbank 5,05 0,80 37,60 Denizli Cam 10,69 -1,02 -9,94 Derimod 11,24 6,34 49,67 Desa Deri 1,14 0,88 12,87 Despec Bilgisayar 2,73 1,11 -23,96 Deva Holding 4,04 0,25 -7,76 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 4,23 -36,75 Ditaş Doğan 5,81 -2,19 -3,11 DO-CO 350,00 2,04 69,38 Doğan Burda 2,96 -0,34 -10,84 Doğan Holding 1,16 -1,69 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,46 -1,35 -59,89 Doğusan 3,18 0,32 117,81 Doğuş GMYO 2,33 0,43 -28,09 Doğuş Otomotiv 6,27 0,32 -16,83 Döktaş Dökümcülük 10,72 -0,19 -2,55 Duran Doğan Basım 3,34 0,60 -11,41 Dyo Boya 4,92 0,20 -35,35 Eczacıbaşı İlaç 3,55 -0,56 -15,08 Eczacıbaşı Yatırım 9,20 1,55 -8,27 Edip Gayrimenkul 0,70 1,45 -40,68 Ege Endüstri 314,20 -1,81 4,76 Ege Gübre 25,02 0,48 -1,96 Ege Profil 8,99 -3,85 -8,53 Ege Seramik 3,06 -0,33 -30,00 Egeli & Co Tarım Girişim 0,19 5,56 -72,46 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 -40,43 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 4,50 0,90 -3,85 Ekiz Kimya 0,45 -21,05 Emek Elektrik 1,25 -1,57 -20,67 Eminiş Ambalaj 3,50 -0,28 -24,57 Emlak Konut GMYO 1,71 0,59 -34,17 Enerjisa Enerji 5,68 -0,18 Enka İnşaat 4,93 3,14 -9,07 Erbosan 73,30 -4,12 -7,58 Ereğli Demir Çelik 12,10 3,24 29,56 Ersu Gıda 0,98 0,00 -25,19 Escort Teknoloji 0,67 0,00 -46,83 Etiler Gıda 2,94 -1,34 -37,31 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 1,28 -30,09 Euro Trend Yat. Ort. 0,70 9,37 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,68 3,03 -20,93 Euro Yatırım Holding 0,56 1,82 -8,20 Fenerbahçe Futbol 26,52 1,22 -22,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,39 2,47 -60,97 F-M İzmit Piston 15,77 -0,25 25,87 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,29 -0,46 -12,80 Ford Otosan 57,95 1,13 -0,16 Formet Çelik Kapı 7,85 -3,21 Frigo Pak Gıda 1,39 -0,71 46,32 Galatasaray Sportif 1,70 2,41 -18,95 Garanti Bankası 7,02 3,08 -31,69 Garanti Faktoring 2,32 1,75 -28,83 Garanti Yat. Ort. 0,63 0,00 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,72 -0,37 7,94 Gedik Yatırım Holding 1,53 2,00 10,87 Gediz Ambalaj 3,23 0,31 -10,65 Gentaş 2,71 -0,73 80,65 Gersan Elektrik 4,41 0,68 -6,37 Global Men. Değ. 0,50 2,04 11,11 Global Yat. Holding 3,20 1,27 -11,36 Good-Year 3,41 1,79 -17,99 Göltaş Çimento 45,38 1,48 -30,51 Gözde Girişim 2,63 0,00 -53,53 GSD Denizcilik 1,09 -0,91 -19,26 GSD Holding 0,70 0,00 -2,78 Gübre Fabrik. 3,41 0,59 -19,39 Güler Yat. Holding 1,03 -1,90 -11,21 Güneş Sigorta 1,62 -1,22 -1,82 Halk GMYO 0,69 2,99 -24,40 Halk Sigorta 0,98 -1,01 -26,41 Hatay Tekstil 3,98 -0,25 -19,92 Hedef Girişim 1,77 -1,12 -16,38 Hektaş 10,52 1,06 50,29 HUB Girişim 1,32 0,00 10,92 Hürriyet Gzt. 1,35 1,50 0,75 ICBC Turkey Bank 5,45 -3,37 19,52 İdealist GMYO 2,01 0,50 -1,47 İhlas Ev Aletleri 0,39 0,00 -23,53 İhlas Gayrimenkul 1,47 0,68 -25,00 İhlas Gazetecilik 0,93 0,00 -21,19 İhlas Holding 0,40 2,56 -24,53 İhlas Yayın Holding 0,39 2,63 -23,53 İndeks Bilgisayar 7,35 1,38 -28,08 Info Yatırım 1,01 2,02 -14,41 İntema 27,90 -2,17 14,63 İpek Doğal Enerji 5,35 0,19 -0,37 İskenderun Demir Çelik 8,44 1,20 73,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

