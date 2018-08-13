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Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri...

Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,01-1,94-21,71 Acıpayam Selüloz2,41-4,74-6,97 Adana Çimento (A)5,30-3,28-1,04 Adana Çimento (B)3,69-5,14-1,77 Adana Çimento (C)1,00-6,5427,49 Adel Kalemcilik12,71-5,78-18,13 Adese Alışveriş Ticaret1,76-5,88-11,56 Afyon Çimento5,00-6,19-35,73 Ak Enerji0,63-5,97-30,77 Akbank6,16-8,20-34,77 Akçansa8,975,53-12,38 Akdenız Güvenlık Hız.2,22-9,76-62,56 Akfen GMYO1,32-5,04-45,23 Akın Tekstil8,12-5,25-42,45 Akiş GMYO2,24-5,49-19,77 Akmerkez GMYO17,57-2,44-10,82 Aksa11,13-1,50-7,13 Aksa Enerji4,304,374,12 Aksigorta3,00-5,96-1,08 Aksu Enerji6,53-4,9523,22 Alarko Carrıer40,00-2,91-30,46 Alarko GMYO48,003,67-2,44 Alarko Holding4,39-2,23-35,71 Albaraka Türk1,18-2,48-21,52 Alcatel Lucent Teletaş5,01-5,29-37,22 Alkim Kağıt3,45-8,00-25,58 Alkim Kimya20,80-0,86-12,27 Altınyağ0,77-4,94-35,63 Altınyunus Çeşme3,800,00-24,75 Anadolu Cam3,463,2835,53 Anadolu Efes23,565,27-1,05 Anadolu Grubu Holding18,808,05-20,31 Anadolu Hayat Emek.7,179,30-8,28 Anadolu Isuzu8,33-7,13-8,46 Anadolu Sigorta4,311,1743,13 Anel Elektrik2,45-4,67-35,01 Anel Telekom0,38-5,00-24,00 Arçelik12,503,82-39,82 Arena Bilgisayar2,72-7,80-35,70 Armada Bilgisayar8,240,1221,53 Arsan Tekstil1,80-3,232,86 Artı Yatırım Holding1,14-8,8021,28 Aselsan25,22-5,26-20,59 Aslan Çimento28,00-5,08-25,49 Ata GMYO3,91-0,76-18,37 Atakule GMYO1,94-3,96-5,37 Atlantik Petrol Ürünleri0,78-9,30-43,88 Atlantis Yatırım Holding0,33-2,94-32,65 Atlas Yat. Ort.0,72-7,69-26,53 AvivaSA Emeklilik Hayat11,900,08-32,78 Avrasya GMYO1,01-5,61-36,08 Avrasya Petrol ve Tur.1,20-6,98-28,57 Avrasya Stratejik GMYF1.127,600,12 Avrupa Yatırım Holding2,40-10,4531,15 Ayen Enerji3,22-1,23-33,33 Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,59-3,64-2,95 Aygaz11,509,52-20,67 Bagfaş5,93-8,35-43,52 Bak Ambalaj5,994,1716,54 Balatacılar Balatacılık0,43-6,52-23,21 Bantaş Ambalaj1,90-7,77-53,55 Banvit11,36-8,24-46,97 Baştaş Başkent Çimento2,33-1,69-1,56 Batı Çimento2,88-5,88-34,41 Batısöke Çimento1,24-3,13-30,34 Bera Holding1,61-5,29-48,06 Berkosan Yalıtım1,62-4,71-27,35 Beşiktaş Futbol Yat.2,04-7,69-50,12 Beyaz Filo6,28-11,55-81,32 Bilici Yatırım1,34-2,90-12,45 Bim Mağazalar68,20-2,57-11,22 Bimeks0,10-9,09-64,29 Birko Mensucat0,360,00-12,20 Birlik Mensucat0,97-3,00-31,21 Bizim Mağazaları5,07-8,15-34,16 Bolu Çimento4,93-4,463,35 Bomonti Elektrik0,66-7,04-38,89 Borusan Mannesmann8,34-3,58-24,48 Borusan Yat. Paz.36,50-3,39-15,41 Bosch Fren Sistemleri144,30-4,44-21,23 Bossa6,32-4,5356,05 Boyner Perakende Yat.7,47-0,40-18,63 Brisa6,14-2,38-15,54 Burçelik2,78-6,40-27,79 Burçelik Vana1,47-0,68-16,00 Bursa Çimento4,86-1,82-4,02 Carrefoursa3,71-7,02-33,51 Coca Cola İçecek28,54-3,97-14,79 Cosmos Yat. Holding0,93-7,00-20,51 Credıtwest Faktorıng1,10-2,65-1,33 Çelebi41,22-2,0920,98 Çelik Halat6,09-12,7562,85 Çemaş Döküm2,505,9335,14 Çemtaş5,94-2,1445,59 Çimbeton26,80-10,61-27,41 Çimentaş8,04-8,53-30,63 Çimsa9,886,81-25,12 Çuhadaroğlu Metal1,93-3,50-34,13 Dagi Giyim1,470,00-35,24 Dagi Yatırım Holding1,10-3,51-23,08 Dardanel1,17-8,59-40,00 Datagate Bilgisayar4,63-8,32-52,37 Demirören Gazetecilik5,80-0,85120,95 Demısaş Döküm3,534,4492,90 Denge Holding1,97-2,964,12 Deniz GMYO2,49-7,78-7,78 Denizbank4,37-7,0219,07 Denizli Cam9,14-5,97-23,00 Derimod9,35-8,9624,50 Desa Deri1,03-3,741,98 Despec Bilgisayar2,83-9,87-21,17 Deva Holding3,97-3,17-9,36 Diriteks Diriliş Tekstil0,64-4,48-45,30 Ditaş Doğan5,23-5,25-12,78 DO-CO412,102,2699,44 Doğan Burda2,52-4,55-24,10 Doğan Holding1,194,3936,78 Doğtaş Kelebek Mobilya1,17-10,00-67,86 Doğusan2,69-9,1284,25 Doğuş GMYO1,91-10,33-41,05 Doğuş Otomotiv5,72-7,59-24,13 Döktaş Dökümcülük10,53-1,22-4,27 Duran Doğan Basım2,80-4,44-25,73 Dyo Boya4,69-5,06-38,37 Eczacıbaşı İlaç3,550,85-15,08 Eczacıbaşı Yatırım8,02-3,61-20,04 Edip Gayrimenkul0,62-4,62-47,46 Ege Endüstri306,00-1,612,03 Ege Gübre22,64-6,75-11,29 Ege Profil8,46-4,30-13,92 Ege Seramik3,601,69-17,64 Egeli & Co Tarım Girişim0,170,00-75,36 Egeli&Co Enerji Yatırım0,24-11,11-48,94 Egeli&Co Yatırım Holding0,09-10,00-55,00 Egeplast4,87-5,444,06 Ekiz Kimya0,41-2,38-28,07 Emek Elektrik1,141,79-27,65 Eminiş Ambalaj3,00-9,91-35,34 Emlak Konut GMYO1,61-5,29-38,02 Enerjisa Enerji5,05-9,17 Enka İnşaat5,254,79-3,17 Erbosan65,40-4,04-17,54 Ereğli Demir Çelik11,36-3,9721,63 Ersu Gıda0,90-3,23-31,30 Escort Teknoloji0,57-8,06-54,76 Etiler Gıda2,52-5,97-46,27 Euro Kapital Yat. Ort.0,732,82-35,40 Euro Trend Yat. Ort.0,683,03-29,17 Euro Yat. Ort.0,63-3,08-26,74 Euro Yatırım Holding0,52-1,89-14,75 Fenerbahçe Futbol21,80-8,02-36,44 Flap Kongre Toplantı Hiz.5,3512,63-61,26 F-M İzmit Piston14,38-2,2414,77 Fonet Bilgi Teknolojileri3,86-4,46-21,54 Ford Otosan57,500,26-0,94 Formet Çelik Kapı6,29-10,14 Frigo Pak Gıda1,10-9,8415,79 Galatasaray Sportif1,41-9,03-32,78 Garanti Bankası5,86-10,12-42,98 Garanti Faktoring2,06-8,04-36,81 Garanti Yat. Ort.0,58-3,33-21,02 Gedik Y. Men. Değ.2,72-1,457,94 Gedik Yatırım Holding1,50-0,668,70 Gediz Ambalaj3,02-2,27-16,46 Gentaş2,66-2,9277,32 Gersan Elektrik3,91-4,87-16,99 Global Men. Değ.0,480,006,67 Global Yat. Holding3,288,25-9,14 Good-Year3,792,99-8,85 Göltaş Çimento40,26-5,63-38,35 Gözde Girişim2,12-9,79-62,54 GSD Denizcilik0,94-8,74-30,37 GSD Holding0,65-2,99-9,72 Gübre Fabrik.3,12-2,50-26,24 Güler Yat. Holding0,91-5,21-21,55 Güneş Sigorta1,46-3,95-11,52 Halk GMYO0,63-3,08-30,98 Halk Sigorta0,75-19,35-43,68 Hatay Tekstil3,57-2,46-28,17 Hedef Girişim1,43-8,33-32,44 Hektaş9,95-2,4542,14 HUB Girişim1,320,0010,92 Hürriyet Gzt.1,343,080,00 ICBC Turkey Bank4,45-9,55-2,41 İdealist GMYO1,78-3,78-12,75 İhlas Ev Aletleri0,34-8,11-33,33 İhlas Gayrimenkul1,17-12,03-40,31 İhlas Gazetecilik0,74-11,90-37,29 İhlas Holding0,35-5,41-33,96 İhlas Yayın Holding0,33-10,81-35,29 İndeks Bilgisayar6,36-9,53-37,76 Info Yatırım0,91-2,15-22,88 İntema23,72-8,06-2,55 İpek Doğal Enerji4,82-3,60-10,24 İskenderun Demir Çelik7,62-5,9356,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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