Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,74 1,37 -42,64 Acıpayam Selüloz 2,66 1,14 2,68 Adana Çimento (A) 5,72 -0,17 6,80 Adana Çimento (B) 4,06 -0,98 8,08 Adana Çimento (C) 1,57 1,95 100,16 Adel Kalemcilik 12,82 -0,16 -17,43 Adese Alışveriş Ticaret 4,68 20,00 135,18 Afyon Çimento 5,02 1,01 -35,48 Ak Enerji 0,56 0,00 -38,46 Akbank 6,41 7,01 -32,12 Akçansa 7,91 0,13 -22,73 Akdenız Güvenlık Hız. 2,87 6,30 -51,60 Akfen GMYO 1,94 -2,02 -19,50 Akın Tekstil 8,23 -0,36 -41,67 Akiş GMYO 2,27 -0,87 -18,69 Akmerkez GMYO 18,22 -0,38 -7,52 Aksa 9,07 -1,09 -24,32 Aksa Enerji 3,78 -4,30 -8,47 Aksigorta 3,73 2,19 22,99 Aksu Enerji 7,70 0,52 45,30 Alarko Carrıer 40,36 0,40 -29,84 Alarko GMYO 50,55 3,16 2,74 Alarko Holding 2,28 -0,44 -35,00 Albaraka Türk 1,41 1,44 -6,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,03 -0,17 -24,44 Alkim Kağıt 4,12 0,00 -11,13 Alkim Kimya 23,64 -1,25 -0,29 Altınyağ 0,67 1,52 -43,99 Altınyunus Çeşme 3,75 -1,06 -25,74 Anadolu Cam 3,00 0,67 17,51 Anadolu Efes 18,70 -4,40 -21,46 Anadolu Grubu Holding 15,49 -0,26 -34,34 Anadolu Hayat Emek. 6,27 -0,48 -19,79 Anadolu Isuzu 8,06 2,28 -11,43 Anadolu Sigorta 4,52 0,89 50,11 Anel Elektrik 2,04 1,49 -45,89 Anel Telekom 0,39 2,63 -22,00 Arçelik 12,32 0,82 -40,69 Arena Bilgisayar 2,99 -0,66 -29,31 Armada Bilgisayar 10,10 0,00 48,97 Arsan Tekstil 1,76 -1,12 0,57 Artı Yatırım Holding 1,12 3,70 19,15 Aselsan 26,86 -0,59 -15,35 Aslan Çimento 28,84 0,63 -23,26 Ata GMYO 4,00 -0,74 -16,49 Atakule GMYO 2,47 1,23 20,49 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,37 2,78 -24,49 Atlas Yat. Ort. 0,84 0,00 -14,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,39 1,70 -35,66 Avrasya GMYO 1,10 0,92 -30,38 Avrasya Petrol ve Tur. 1,42 4,41 -15,48 Avrasya Stratejik GMYF 1.182,80 0,25 Avrupa Yatırım Holding 2,79 1,82 52,46 Ayen Enerji 3,12 0,97 -35,40 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,57 -0,63 -4,17 Aygaz 12,15 -0,08 -16,18 Bagfaş 5,74 0,00 -45,33 Bak Ambalaj 5,46 0,55 9,11 Balatacılar Balatacılık 0,38 -11,63 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,98 0,51 -51,59 Banvit 14,90 11,36 -30,44 Baştaş Başkent Çimento 2,18 3,81 -7,89 Batı Çimento 2,64 -0,38 -39,88 Batısöke Çimento 1,09 -1,80 -34,31 Bera Holding 1,70 2,41 -45,16 Berkosan Yalıtım 1,64 5,13 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,03 -0,49 -50,37 Beyaz Filo 4,85 2,54 -85,57 Bilici Yatırım 1,44 0,70 -5,92 Bim Mağazalar 80,10 -0,80 4,28 Bimeks 0,10 11,11 -64,29 Birko Mensucat 0,35 6,06 -14,63 Birlik Mensucat 0,81 0,00 -42,55 Bizim Mağazaları 6,40 5,96 -16,88 Bolu Çimento 4,40 0,92 -7,76 Bomonti Elektrik 0,57 -1,72 -47,22 Borusan Mannesmann 8,53 -0,70 -22,76 Borusan Yat. Paz. 38,22 0,16 -11,42 Bosch Fren Sistemleri 173,80 3,08 -5,12 Bossa 6,04 0,00 49,14 Boyner Perakende Yat. 7,49 1,35 -18,41 Brisa 6,23 0,00 -14,31 Burçelik 3,05 3,39 -20,78 Burçelik Vana 1,49 0,68 -14,86 Bursa Çimento 4,77 0,00 -5,80 Carrefoursa 3,58 0,00 -35,84 Coca Cola İçecek 32,20 -0,31 -3,86 Cosmos Yat. Holding 0,90 4,65 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,07 0,00 -4,02 Çelebi 51,00 0,00 49,69 Çelik Halat 5,95 0,68 59,10 Çemaş Döküm 3,32 0,61 79,46 Çemtaş 6,95 -1,97 72,08 Çimbeton 29,18 1,67 -20,96 Çimentaş 7,90 1,28 -31,84 Çimsa 8,43 0,00 -36,11 Çuhadaroğlu Metal 1,86 1,64 -36,52 Dagi Giyim 1,40 1,45 -38,33 Dagi Yatırım Holding 1,12 2,75 -21,68 Dardanel 1,17 1,74 -40,00 Datagate Bilgisayar 5,14 1,18 -47,12 Demirören Gazetecilik 9,33 1,97 255,42 Demısaş Döküm 2,98 5,67 114,62 Denge Holding 1,47 2,80 -22,30 Deniz GMYO 3,39 -0,59 25,56 Denizbank 4,74 0,42 29,16 Denizli Cam 9,93 0,61 -16,34 Derimod 8,93 0,56 18,91 Desa Deri 1,01 -1,94 0,00 Despec Bilgisayar 2,81 3,31 -21,73 Deva Holding 3,99 0,76 -8,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -1,28 -34,19 Ditaş Doğan 5,93 -1,17 -1,10 DO-CO 523,00 -0,89 153,11 Doğan Burda 3,12 -4,00 -6,02 Doğan Holding 1,12 1,82 28,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 0,00 -70,33 Doğusan 4,20 4,74 187,67 Doğuş GMYO 2,13 1,43 -34,26 Doğuş Otomotiv 4,82 1,26 -36,07 Döktaş Dökümcülük 11,95 2,58 8,64 Duran Doğan Basım 4,30 -4,02 14,06 Dyo Boya 3,66 0,00 -51,91 Eczacıbaşı İlaç 3,39 0,89 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 7,73 0,78 -22,93 Edip Gayrimenkul 0,59 0,00 -50,00 Ege Endüstri 430,10 -1,35 43,40 Ege Gübre 21,06 2,23 -17,48 Ege Profil 9,19 1,66 -6,49 Ege Seramik 3,31 -2,93 -24,28 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 0,00 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,08 -11,11 -60,00 Egeplast 3,79 -1,30 -19,02 Ekiz Kimya 0,37 -5,13 -35,09 Emek Elektrik 1,08 0,93 -31,46 Eminiş Ambalaj 1,10 -3,51 -76,29 Emlak Konut GMYO 1,72 4,24 -33,78 Enerjisa Enerji 5,22 3,98 Enka İnşaat 4,95 -2,37 -8,71 Erbosan 64,30 0,78 -18,93 Ereğli Demir Çelik 11,03 -0,99 18,10 Ersu Gıda 0,95 1,06 -27,48 Escort Teknoloji 0,60 0,00 -52,38 Etiler Gıda 2,66 -1,12 -43,28 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 2,78 -32,54 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 3,33 -33,52 Euro Yat. Ort. 0,60 -1,64 -27,98 Euro Yatırım Holding 0,48 -4,00 -21,31 Fenerbahçe Futbol 18,93 -2,42 -44,81 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 0,00 -67,27 F-M İzmit Piston 16,69 1,27 33,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,82 0,26 -22,36 Ford Otosan 68,30 -0,22 17,67 Formet Çelik Kapı 7,35 2,94 Frigo Pak Gıda 1,02 -0,97 7,37 Galatasaray Sportif 1,42 -0,70 -32,30 Garanti Bankası 7,20 6,67 -29,94 Garanti Faktoring 2,14 0,94 -34,36 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,90 0,35 15,08 Gedik Yatırım Holding 1,59 -1,85 15,22 Gediz Ambalaj 4,70 0,86 30,01 Gentaş 2,51 0,80 67,32 Gersan Elektrik 3,46 -3,62 -26,54 Global Men. Değ. 0,46 2,22 2,22 Global Yat. Holding 2,97 0,68 -17,73 Good-Year 3,69 1,65 -11,26 Göltaş Çimento 36,30 1,00 -44,41 Gözde Girişim 2,30 0,88 -59,36 GSD Denizcilik 1,06 1,92 -21,48 GSD Holding 0,69 1,47 -4,17 Gübre Fabrik. 2,82 1,44 -33,33 Güler Yat. Holding 1,13 -0,88 -2,59 Güneş Sigorta 1,43 0,70 -13,33 Halk GMYO 0,62 0,00 -32,07 Halk Sigorta 0,80 -1,23 -39,93 Hatay Tekstil 3,76 0,27 -24,35 Hedef Girişim 1,27 -0,78 -40,00 Hektaş 8,97 -1,43 28,14 HUB Girişim 1,39 -1,42 16,81 Hürriyet Gzt. 0,95 2,15 -29,10 ICBC Turkey Bank 5,81 4,87 27,41 İdealist GMYO 1,61 -1,23 -21,08 İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,32 3,13 -32,65 İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29 İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 3,13 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,67 1,80 -44,52 Info Yatırım 1,02 0,00 -13,56 İntema 25,72 0,55 5,67 İpek Doğal Enerji 5,02 0,00 -6,52 İskenderun Demir Çelik 8,42 -0,36 72,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

