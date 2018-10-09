Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,74 0,00 -42,64 Acıpayam Selüloz 2,64 -0,75 1,90 Adana Çimento (A) 5,66 -1,05 5,68 Adana Çimento (B) 4,05 -0,25 7,82 Adana Çimento (C) 1,51 -3,82 92,51 Adel Kalemcilik 13,04 1,72 -16,01 Adese Alışveriş Ticaret 5,61 19,87 181,91 Afyon Çimento 5,01 -0,20 -35,60 Ak Enerji 0,59 5,36 -35,16 Akbank 6,43 0,31 -31,91 Akçansa 7,90 -0,13 -22,83 Akdenız Güvenlık Hız. 2,61 1,67 -50,79 Akfen GMYO 1,91 -1,55 -20,75 Akın Tekstil 8,27 0,49 -41,39 Akiş GMYO 2,35 3,52 -15,83 Akmerkez GMYO 17,95 -1,48 -8,89 Aksa 9,03 -0,44 -24,65 Aksa Enerji 3,85 1,85 -6,78 Aksigorta 3,72 -0,27 22,66 Aksu Enerji 8,18 6,23 54,36 Alarko Carrıer 40,36 0,00 -29,84 Alarko GMYO 49,90 -1,29 1,42 Alarko Holding 2,27 -0,44 -35,29 Albaraka Türk 1,41 0,00 -6,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,07 0,66 -23,93 Alkim Kağıt 4,19 1,70 -9,62 Alkim Kimya 23,54 -0,42 -0,72 Altınyağ 0,67 0,00 -43,99 Altınyunus Çeşme 3,88 3,47 -23,17 Anadolu Cam 3,05 1,67 19,47 Anadolu Efes 17,84 -4,60 -25,07 Anadolu Grubu Holding 15,37 -0,77 -34,85 Anadolu Hayat Emek. 6,30 0,48 -19,40 Anadolu Isuzu 7,94 -1,49 -12,75 Anadolu Sigorta 4,52 0,00 50,11 Anel Elektrik 2,01 -1,47 -46,68 Anel Telekom 0,39 0,00 -22,00 Arçelik 12,50 1,46 -39,82 Arena Bilgisayar 2,96 -1,00 -30,02 Armada Bilgisayar 10,96 8,51 61,65 Arsan Tekstil 1,75 -0,57 0,00 Artı Yatırım Holding 1,14 1,79 21,28 Aselsan 26,92 0,22 -15,16 Aslan Çimento 28,72 -0,42 -23,58 Ata GMYO 4,01 0,25 -16,28 Atakule GMYO 2,34 -5,26 14,15 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,36 -2,70 -26,53 Atlas Yat. Ort. 0,83 -1,19 -15,31 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 -0,35 -35,89 Avrasya GMYO 1,09 -0,91 -31,01 Avrasya Petrol ve Tur. 1,44 1,41 -14,29 Avrasya Stratejik GMYF 1.183,70 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,77 -0,72 51,37 Ayen Enerji 3,16 1,28 -34,58 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,57 0,00 -4,17 Aygaz 12,30 1,23 -15,15 Bagfaş 5,78 0,70 -44,95 Bak Ambalaj 5,35 -2,01 6,91 Balatacılar Balatacılık 0,40 5,26 -28,57 Bantaş Ambalaj 2,02 2,02 -50,61 Banvit 14,29 -4,09 -33,29 Baştaş Başkent Çimento 2,18 0,00 -7,89 Batı Çimento 2,67 1,14 -39,20 Batısöke Çimento 1,09 0,00 -34,31 Bera Holding 1,69 -0,59 -45,48 Berkosan Yalıtım 1,63 -0,61 -26,91 Beşiktaş Futbol Yat. 2,02 -0,49 -50,61 Beyaz Filo 4,83 -0,41 -85,63 Bilici Yatırım 1,44 0,00 -5,92 Bim Mağazalar 79,85 -0,31 3,95 Bimeks 0,09 -10,00 -67,86 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,77 -4,94 -45,39 Bizim Mağazaları 6,37 -0,47 -17,27 Bolu Çimento 4,47 1,59 -6,29 Bomonti Elektrik 0,58 1,75 -46,30 Borusan Mannesmann 8,46 -0,82 -23,40 Borusan Yat. Paz. 38,50 0,73 -10,77 Bosch Fren Sistemleri 173,80 0,00 -5,12 Bossa 6,06 0,33 49,63 Boyner Perakende Yat. 7,46 -0,40 -18,74 Brisa 6,27 0,64 -13,76 Burçelik 3,03 -0,66 -21,30 Burçelik Vana 1,49 0,00 -14,86 Bursa Çimento 4,79 0,42 -5,40 Carrefoursa 3,59 0,28 -35,66 Coca Cola İçecek 31,64 -1,74 -5,53 Cosmos Yat. Holding 0,91 1,11 -22,22 Credıtwest Faktorıng 1,11 3,74 -0,43 Çelebi 50,80 -0,39 49,10 Çelik Halat 6,08 2,18 62,58 Çemaş Döküm 3,33 0,30 80,00 Çemtaş 6,91 -0,58 71,09 Çimbeton 29,76 1,99 -19,39 Çimentaş 8,29 4,94 -28,47 Çimsa 8,43 0,00 -36,11 Çuhadaroğlu Metal 1,86 0,00 -36,52 Dagi Giyim 1,39 -0,71 -38,77 Dagi Yatırım Holding 1,09 -2,68 -23,78 Dardanel 1,17 0,00 -40,00 Datagate Bilgisayar 5,10 -0,78 -47,54 Demirören Gazetecilik 9,36 0,32 256,57 Demısaş Döküm 2,98 0,00 114,62 Denge Holding 1,50 2,04 -20,72 Deniz GMYO 3,39 0,00 25,56 Denizbank 4,71 -0,63 28,34 Denizli Cam 9,95 0,20 -16,18 Derimod 9,35 4,70 24,50 Desa Deri 1,02 0,99 0,99 Despec Bilgisayar 2,89 2,85 -19,50 Deva Holding 3,96 -0,75 -9,59 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 1,30 -33,33 Ditaş Doğan 5,97 0,67 -0,44 DO-CO 520,30 -0,52 151,80 Doğan Burda 3,05 -2,24 -8,13 Doğan Holding 1,14 1,79 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 0,00 -70,33 Doğusan 3,50 -16,67 139,73 Doğuş GMYO 2,13 0,00 -34,26 Doğuş Otomotiv 4,85 0,62 -35,67 Döktaş Dökümcülük 11,93 -0,17 8,45 Duran Doğan Basım 4,12 -4,19 9,28 Dyo Boya 3,67 0,27 -51,77 Eczacıbaşı İlaç 3,35 -1,18 -19,86 Eczacıbaşı Yatırım 7,56 -2,20 -24,62 Edip Gayrimenkul 0,63 6,78 -46,61 Ege Endüstri 434,50 1,02 44,87 Ege Gübre 20,90 -0,76 -18,11 Ege Profil 9,13 -0,65 -7,11 Ege Seramik 3,27 -1,21 -25,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -12,00 -53,19 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 12,50 -55,00 Egeplast 3,65 -3,69 -22,01 Ekiz Kimya 0,39 5,41 -31,58 Emek Elektrik 1,08 0,00 -31,46 Eminiş Ambalaj 1,08 -1,82 -76,72 Emlak Konut GMYO 1,72 0,00 -33,78 Enerjisa Enerji 5,15 -1,34 Enka İnşaat 4,98 0,61 -8,15 Erbosan 66,10 2,80 -16,66 Ereğli Demir Çelik 11,18 1,36 19,71 Ersu Gıda 0,94 -1,05 -28,24 Escort Teknoloji 0,61 1,67 -51,59 Etiler Gıda 2,88 8,27 -38,59 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -2,70 -34,37 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 0,00 -33,52 Euro Yat. Ort. 0,60 0,00 -27,98 Euro Yatırım Holding 0,49 2,08 -19,67 Fenerbahçe Futbol 18,92 -0,05 -44,84 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,47 -1,11 -67,63 F-M İzmit Piston 16,66 -0,18 32,97 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,83 0,26 -22,15 Ford Otosan 68,25 -0,07 17,58 Formet Çelik Kapı 7,31 -0,54 Frigo Pak Gıda 1,02 0,00 7,37 Galatasaray Sportif 1,42 0,00 -32,30 Garanti Bankası 7,23 0,42 -29,64 Garanti Faktoring 2,15 0,47 -34,05 Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,87 -1,03 13,89 Gedik Yatırım Holding 1,59 0,00 15,22 Gediz Ambalaj 4,70 0,00 30,01 Gentaş 2,52 0,40 67,99 Gersan Elektrik 3,33 -3,76 -29,30 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,05 2,69 -15,51 Good-Year 3,69 0,00 -11,26 Göltaş Çimento 36,22 -0,22 -44,53 Gözde Girişim 2,34 1,74 -58,66 GSD Denizcilik 1,06 0,00 -21,48 GSD Holding 0,69 0,00 -4,17 Gübre Fabrik. 2,83 0,35 -33,10 Güler Yat. Holding 1,17 3,54 0,86 Güneş Sigorta 1,49 4,20 -9,70 Halk GMYO 0,62 0,00 -32,07 Halk Sigorta 0,81 1,25 -39,17 Hatay Tekstil 3,75 -0,27 -24,55 Hedef Girişim 1,28 0,79 -39,53 Hektaş 8,86 -1,23 26,57 HUB Girişim 1,40 0,72 17,65 Hürriyet Gzt. 0,98 3,16 -26,87 ICBC Turkey Bank 5,77 -0,69 26,54 İdealist GMYO 1,64 1,86 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,33 3,13 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,29 -2,27 -34,18 İhlas Gazetecilik 0,73 -1,35 -38,14 İhlas Holding 0,33 0,00 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 0,00 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,87 3,53 -42,56 Info Yatırım 1,04 1,96 -11,86 İntema 25,80 0,31 6,00 İpek Doğal Enerji 4,95 -1,39 -7,82 İskenderun Demir Çelik 8,43 0,12 72,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

