Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,74 1,37 -42,64 Acıpayam Selüloz 2,75 4,17 6,15 Adana Çimento (A) 5,81 1,93 8,48 Adana Çimento (B) 4,17 4,25 11,01 Adana Çimento (C) 1,70 11,11 116,73 Adel Kalemcilik 13,05 0,85 -15,94 Adese Alışveriş Ticaret 5,80 -3,97 191,46 Afyon Çimento 5,08 3,46 -34,70 Ak Enerji 0,64 6,67 -29,67 Akbank 7,05 6,66 -25,35 Akçansa 7,92 0,76 -22,63 Akdenız Güvenlık Hız. 2,52 2,02 -52,49 Akfen GMYO 1,88 1,08 -21,99 Akın Tekstil 8,22 0,98 -41,74 Akiş GMYO 2,34 1,30 -16,18 Akmerkez GMYO 18,40 2,22 -6,61 Aksa 9,54 3,47 -20,39 Aksa Enerji 3,76 2,45 -8,96 Aksigorta 3,71 1,09 22,33 Aksu Enerji 8,44 0,00 59,26 Alarko Carrıer 40,54 1,55 -29,52 Alarko GMYO 48,92 -2,16 -0,57 Alarko Holding 2,29 1,33 -34,72 Albaraka Türk 1,41 0,71 -6,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,07 2,19 -23,93 Alkim Kağıt 4,22 2,93 -8,97 Alkim Kimya 24,04 0,17 1,39 Altınyağ 0,70 2,94 -41,48 Altınyunus Çeşme 3,88 -0,51 -23,17 Anadolu Cam 2,93 1,03 14,77 Anadolu Efes 19,93 0,96 -16,29 Anadolu Grubu Holding 15,35 -1,92 -34,93 Anadolu Hayat Emek. 6,19 0,16 -20,81 Anadolu Isuzu 8,23 4,71 -9,56 Anadolu Sigorta 4,52 0,00 50,11 Anel Elektrik 1,99 3,11 -47,21 Anel Telekom 0,41 5,13 -18,00 Arçelik 13,52 3,21 -34,91 Arena Bilgisayar 2,97 4,21 -29,79 Armada Bilgisayar 11,06 -0,09 63,13 Arsan Tekstil 1,76 3,53 0,57 Artı Yatırım Holding 1,03 -4,63 9,57 Aselsan 28,36 3,73 -10,62 Aslan Çimento 28,90 2,99 -23,10 Ata GMYO 4,04 0,25 -15,66 Atakule GMYO 2,18 -0,46 6,34 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 -2,78 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,87 1,16 -11,22 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,30 7,05 -30,52 Avrasya GMYO 1,10 4,76 -30,38 Avrasya Petrol ve Tur. 1,33 -1,48 -20,83 Avrasya Stratejik GMYF 1.189,60 0,24 Avrupa Yatırım Holding 2,60 2,36 42,08 Ayen Enerji 3,18 3,25 -34,16 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 6,38 -8,44 Aygaz 12,93 3,03 -10,80 Bagfaş 5,83 1,92 -44,48 Bak Ambalaj 5,33 3,09 6,51 Balatacılar Balatacılık 0,42 0,00 -25,00 Bantaş Ambalaj 2,02 2,54 -50,61 Banvit 14,56 3,41 -32,03 Baştaş Başkent Çimento 2,05 -1,91 -13,39 Batı Çimento 2,66 3,10 -39,42 Batısöke Çimento 1,07 3,88 -35,52 Bera Holding 1,68 2,44 -45,81 Berkosan Yalıtım 1,62 1,89 -27,35 Beşiktaş Futbol Yat. 2,01 4,15 -50,86 Beyaz Filo 5,23 19,95 -84,44 Bilici Yatırım 1,44 1,41 -5,92 Bim Mağazalar 79,50 -0,87 3,50 Bimeks 0,09 0,00 -67,86 Birko Mensucat 0,33 -2,94 -19,51 Birlik Mensucat 0,82 1,23 -41,84 Bizim Mağazaları 6,89 2,53 -10,52 Bolu Çimento 4,42 1,61 -7,34 Bomonti Elektrik 0,57 0,00 -47,22 Borusan Mannesmann 8,75 4,54 -20,77 Borusan Yat. Paz. 37,96 0,69 -12,02 Bosch Fren Sistemleri 172,60 1,05 -5,78 Bossa 6,12 4,79 51,11 Boyner Perakende Yat. 7,95 0,25 -13,40 Brisa 6,38 1,59 -12,24 Burçelik 2,98 1,36 -22,60 Burçelik Vana 1,48 2,07 -15,43 Bursa Çimento 4,90 3,81 -3,23 Carrefoursa 3,61 2,85 -35,30 Coca Cola İçecek 32,24 3,93 -3,74 Cosmos Yat. Holding 0,87 0,00 -25,64 Credıtwest Faktorıng 1,04 -4,59 -6,71 Çelebi 58,15 0,61 70,67 Çelik Halat 5,86 1,74 56,70 Çemaş Döküm 3,93 12,93 112,43 Çemtaş 7,52 1,62 86,20 Çimbeton 29,24 3,47 -20,80 Çimentaş 8,78 2,69 -24,25 Çimsa 8,22 1,61 -37,70 Çuhadaroğlu Metal 1,90 3,83 -35,15 Dagi Giyim 1,45 0,00 -36,12 Dagi Yatırım Holding 1,05 1,94 -26,57 Dardanel 1,16 -1,69 -40,51 Datagate Bilgisayar 5,12 3,64 -47,33 Demirören Gazetecilik 10,08 -2,61 283,99 Demısaş Döküm 2,94 2,08 111,74 Denge Holding 1,38 0,73 -27,06 Deniz GMYO 3,39 -0,29 25,56 Denizbank 4,74 1,94 29,16 Denizli Cam 9,90 1,75 -16,60 Derimod 10,24 -0,29 36,35 Desa Deri 1,01 2,02 0,00 Despec Bilgisayar 2,86 2,51 -20,33 Deva Holding 4,02 2,03 -8,22 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 5,91 1,37 -1,44 DO-CO 458,80 -4,77 122,04 Doğan Burda 2,96 0,34 -10,84 Doğan Holding 1,13 4,63 29,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,83 -69,51 Doğusan 2,44 -2,40 67,12 Doğuş GMYO 2,16 1,41 -33,33 Doğuş Otomotiv 4,93 2,71 -34,61 Döktaş Dökümcülük 11,80 -0,34 7,27 Duran Doğan Basım 3,78 -0,53 0,27 Dyo Boya 3,69 2,50 -51,51 Eczacıbaşı İlaç 3,37 3,06 -19,38 Eczacıbaşı Yatırım 7,50 1,35 -25,22 Edip Gayrimenkul 0,61 1,67 -48,31 Ege Endüstri 422,40 -1,08 40,84 Ege Gübre 21,20 1,92 -16,93 Ege Profil 9,13 0,55 -7,11 Ege Seramik 3,33 3,42 -23,82 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,26 4,00 -44,68 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 -45,00 Egeplast 3,67 0,00 -21,58 Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09 Emek Elektrik 1,11 0,91 -29,56 Eminiş Ambalaj 1,09 19,78 -76,51 Emlak Konut GMYO 1,82 1,68 -29,93 Enerjisa Enerji 5,14 3,21 Enka İnşaat 4,97 1,02 -8,34 Erbosan 65,30 1,32 -17,67 Ereğli Demir Çelik 10,99 0,37 17,67 Ersu Gıda 0,94 1,08 -28,24 Escort Teknoloji 0,62 3,33 -50,79 Etiler Gıda 2,87 -0,35 -38,81 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 2,82 -33,45 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 3,17 -30,30 Euro Yat. Ort. 0,62 1,64 -25,58 Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 8,08 5,48 -50,47 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 5,65 -67,49 F-M İzmit Piston 16,94 2,92 35,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,85 1,58 -21,75 Ford Otosan 64,20 -4,25 10,60 Formet Çelik Kapı 7,00 -0,71 Frigo Pak Gıda 1,00 1,01 5,26 Galatasaray Sportif 1,43 3,62 -31,82 Garanti Bankası 7,70 6,50 -25,07 Garanti Faktoring 2,16 1,89 -33,74 Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,00 15,87 Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84 Gediz Ambalaj 4,68 0,65 29,46 Gentaş 2,50 3,31 66,66 Gersan Elektrik 3,25 2,20 -31,00 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 3,03 3,06 -16,07 Good-Year 3,75 2,74 -9,82 Göltaş Çimento 36,30 2,66 -44,41 Gözde Girişim 2,53 6,30 -55,30 GSD Denizcilik 1,08 1,89 -20,00 GSD Holding 0,69 1,47 -4,17 Gübre Fabrik. 2,88 2,49 -31,91 Güler Yat. Holding 1,33 2,31 14,66 Güneş Sigorta 1,49 2,76 -9,70 Halk GMYO 0,64 1,59 -29,88 Halk Sigorta 0,83 2,47 -37,67 Hatay Tekstil 4,23 15,26 -14,89 Hedef Girişim 1,31 0,77 -38,11 Hektaş 9,35 3,89 33,57 HUB Girişim 1,46 0,69 22,69 Hürriyet Gzt. 0,97 1,04 -27,61 ICBC Turkey Bank 5,99 0,84 31,36 İdealist GMYO 1,68 3,70 -17,65 İhlas Ev Aletleri 0,33 3,13 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,38 8,66 -29,59 İhlas Gazetecilik 0,76 5,56 -35,59 İhlas Holding 0,34 3,03 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,34 6,25 -33,33 İndeks Bilgisayar 5,82 3,93 -43,05 Info Yatırım 1,06 3,92 -10,17 İntema 25,22 3,28 3,62 İpek Doğal Enerji 5,30 4,33 -1,30 İskenderun Demir Çelik 8,49 1,92 74,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

