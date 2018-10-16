Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,74 0,00 -42,64 Acıpayam Selüloz 2,70 -1,82 4,22 Adana Çimento (A) 5,74 -1,20 7,17 Adana Çimento (B) 4,00 -4,08 6,49 Adana Çimento (C) 1,66 -2,35 111,63 Adel Kalemcilik 13,05 0,00 -15,94 Adese Alışveriş Ticaret 5,98 3,10 200,50 Afyon Çimento 5,07 -0,20 -34,83 Ak Enerji 0,62 -3,13 -31,87 Akbank 7,02 -0,43 -25,67 Akçansa 7,89 -0,38 -22,93 Akdenız Güvenlık Hız. 2,65 5,16 -50,04 Akfen GMYO 1,85 -1,60 -23,24 Akın Tekstil 8,28 0,73 -41,32 Akiş GMYO 2,28 -2,56 -18,33 Akmerkez GMYO 18,38 -0,11 -6,71 Aksa 9,58 0,42 -20,06 Aksa Enerji 3,80 1,06 -7,99 Aksigorta 3,66 -1,35 20,68 Aksu Enerji 9,15 8,41 72,66 Alarko Carrıer 40,70 0,39 -29,25 Alarko GMYO 50,65 3,54 2,94 Alarko Holding 2,28 -0,44 -35,00 Albaraka Türk 1,38 -2,13 -8,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,09 0,33 -23,68 Alkim Kağıt 4,30 1,90 -7,24 Alkim Kimya 23,80 -1,00 0,38 Altınyağ 0,69 -1,43 -42,31 Altınyunus Çeşme 3,83 -1,29 -24,16 Anadolu Cam 3,03 3,41 18,69 Anadolu Efes 19,58 -1,76 -17,76 Anadolu Grubu Holding 14,99 -2,35 -36,46 Anadolu Hayat Emek. 6,12 -1,13 -21,71 Anadolu Isuzu 8,30 0,85 -8,79 Anadolu Sigorta 4,52 0,00 50,11 Anel Elektrik 2,04 2,51 -45,89 Anel Telekom 0,41 0,00 -18,00 Arçelik 13,71 1,41 -34,00 Arena Bilgisayar 2,97 0,00 -29,79 Armada Bilgisayar 11,07 0,09 63,27 Arsan Tekstil 1,75 -0,57 0,00 Artı Yatırım Holding 1,03 0,00 9,57 Aselsan 27,78 -2,05 -12,45 Aslan Çimento 28,84 -0,21 -23,26 Ata GMYO 3,99 -1,24 -16,70 Atakule GMYO 2,14 -1,83 4,39 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 0,00 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,88 1,15 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,26 -0,33 -30,75 Avrasya GMYO 1,09 -0,91 -31,01 Avrasya Petrol ve Tur. 1,31 -1,50 -22,02 Avrasya Stratejik GMYF 1.190,60 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,62 0,77 43,17 Ayen Enerji 3,16 -0,63 -34,58 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 3,33 -5,39 Aygaz 13,24 2,40 -8,66 Bagfaş 5,86 0,51 -44,19 Bak Ambalaj 5,27 -1,13 5,32 Balatacılar Balatacılık 0,41 -2,38 -26,79 Bantaş Ambalaj 2,01 -0,50 -50,86 Banvit 14,28 -1,92 -33,33 Baştaş Başkent Çimento 2,04 -0,49 -13,81 Batı Çimento 2,61 -1,88 -40,56 Batısöke Çimento 1,05 -1,87 -36,72 Bera Holding 1,71 1,79 -44,84 Berkosan Yalıtım 1,64 1,23 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 1,49 -50,12 Beyaz Filo 5,16 -1,34 -84,65 Bilici Yatırım 1,45 0,69 -5,26 Bim Mağazalar 80,20 0,88 4,41 Bimeks 0,09 0,00 -67,86 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,82 0,00 -41,84 Bizim Mağazaları 7,05 2,32 -8,44 Bolu Çimento 4,48 1,36 -6,08 Bomonti Elektrik 0,57 0,00 -47,22 Borusan Mannesmann 8,91 1,83 -19,32 Borusan Yat. Paz. 38,00 0,11 -11,93 Bosch Fren Sistemleri 175,30 1,56 -4,30 Bossa 6,12 0,00 51,11 Boyner Perakende Yat. 7,81 -1,76 -14,92 Brisa 6,38 0,00 -12,24 Burçelik 3,03 1,68 -21,30 Burçelik Vana 1,51 2,03 -13,71 Bursa Çimento 4,98 1,63 -1,65 Carrefoursa 3,58 -0,83 -35,84 Coca Cola İçecek 31,34 -2,79 -6,43 Cosmos Yat. Holding 0,89 2,30 -23,93 Credıtwest Faktorıng 1,04 0,00 -6,71 Çelebi 59,20 1,81 73,76 Çelik Halat 5,86 0,00 56,70 Çemaş Döküm 3,15 -19,85 70,27 Çemtaş 7,51 -0,13 85,95 Çimbeton 29,70 1,57 -19,56 Çimentaş 8,65 -1,48 -25,37 Çimsa 8,28 0,73 -37,25 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -0,53 -35,49 Dagi Giyim 1,45 0,00 -36,12 Dagi Yatırım Holding 1,03 -1,90 -27,97 Dardanel 1,15 -0,86 -41,03 Datagate Bilgisayar 5,13 0,20 -47,23 Demirören Gazetecilik 9,78 -2,98 272,57 Demısaş Döküm 2,94 0,00 111,74 Denge Holding 1,59 15,22 -15,96 Deniz GMYO 3,42 0,88 26,67 Denizbank 4,75 0,21 29,43 Denizli Cam 10,01 1,11 -15,67 Derimod 10,20 -0,39 35,82 Desa Deri 1,00 -0,99 -0,99 Despec Bilgisayar 2,89 1,05 -19,50 Deva Holding 3,99 -0,75 -8,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 0,00 -32,48 Ditaş Doğan 6,01 1,69 0,23 DO-CO 480,00 4,62 132,30 Doğan Burda 2,96 0,00 -10,84 Doğan Holding 1,20 6,19 37,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,80 -68,96 Doğusan 2,55 4,51 74,66 Doğuş GMYO 2,26 4,63 -30,25 Doğuş Otomotiv 4,92 -0,20 -34,74 Döktaş Dökümcülük 11,86 0,51 7,82 Duran Doğan Basım 3,76 -0,53 -0,27 Dyo Boya 3,66 -0,81 -51,91 Eczacıbaşı İlaç 3,38 0,30 -19,14 Eczacıbaşı Yatırım 7,50 0,00 -25,22 Edip Gayrimenkul 0,61 0,00 -48,31 Ege Endüstri 432,70 2,44 44,27 Ege Gübre 21,42 1,04 -16,07 Ege Profil 9,12 -0,11 -7,21 Ege Seramik 3,41 2,40 -21,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,25 -3,85 -46,81 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00 Egeplast 3,67 0,00 -21,58 Ekiz Kimya 0,36 -2,70 -36,84 Emek Elektrik 1,09 -1,80 -30,82 Eminiş Ambalaj 1,30 19,27 -71,98 Emlak Konut GMYO 1,83 0,55 -29,55 Enerjisa Enerji 5,14 0,00 Enka İnşaat 4,93 -0,80 -9,07 Erbosan 65,50 0,31 -17,42 Ereğli Demir Çelik 10,89 -0,91 16,60 Ersu Gıda 0,94 0,00 -28,24 Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79 Etiler Gıda 2,75 -4,18 -41,36 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 -1,37 -34,37 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -3,08 -32,44 Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -26,78 Euro Yatırım Holding 0,49 0,00 -19,67 Fenerbahçe Futbol 8,74 8,17 -46,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,46 -0,67 -67,70 F-M İzmit Piston 17,00 0,35 35,68 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,81 -1,04 -22,56 Ford Otosan 64,25 0,08 10,69 Formet Çelik Kapı 6,97 -0,43 Frigo Pak Gıda 1,01 1,00 6,32 Galatasaray Sportif 1,41 -1,40 -32,78 Garanti Bankası 7,58 -1,56 -26,24 Garanti Faktoring 2,14 -0,93 -34,36 Garanti Yat. Ort. 0,63 -1,56 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 2,88 -1,37 14,29 Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84 Gediz Ambalaj 4,63 -1,07 28,08 Gentaş 2,48 -0,80 65,32 Gersan Elektrik 3,26 0,31 -30,79 Global Men. Değ. 0,42 -8,70 -6,67 Global Yat. Holding 2,98 -1,65 -17,45 Good-Year 3,79 1,07 -8,85 Göltaş Çimento 36,76 1,27 -43,71 Gözde Girişim 2,47 -2,37 -56,36 GSD Denizcilik 1,07 -0,93 -20,74 GSD Holding 0,69 0,00 -4,17 Gübre Fabrik. 2,88 0,00 -31,91 Güler Yat. Holding 1,27 -4,51 9,48 Güneş Sigorta 1,47 -1,34 -10,91 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 0,80 -3,61 -39,93 Hatay Tekstil 3,90 -7,80 -21,53 Hedef Girişim 1,29 -1,53 -39,06 Hektaş 9,44 0,96 34,86 HUB Girişim 1,49 2,05 25,21 Hürriyet Gzt. 0,97 0,00 -27,61 ICBC Turkey Bank 6,00 0,17 31,58 İdealist GMYO 1,65 -1,79 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,34 3,03 -33,33 İhlas Gayrimenkul 1,33 -3,62 -32,14 İhlas Gazetecilik 0,75 -1,32 -36,44 İhlas Holding 0,33 -2,94 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,34 0,00 -33,33 İndeks Bilgisayar 5,82 0,00 -43,05 Info Yatırım 1,03 -2,83 -12,71 İntema 25,26 0,16 3,78 İpek Doğal Enerji 5,20 -1,89 -3,17 İskenderun Demir Çelik 8,59 1,18 76,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)



