Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,74 0,00 -42,64 Acıpayam Selüloz 2,75 1,85 6,15 Adana Çimento (A) 5,68 -1,05 6,05 Adana Çimento (B) 4,04 1,00 7,55 Adana Çimento (C) 1,50 -9,64 91,23 Adel Kalemcilik 13,02 -0,23 -16,14 Adese Alışveriş Ticaret 7,17 19,90 260,30 Afyon Çimento 5,09 0,39 -34,58 Ak Enerji 0,61 -1,61 -32,97 Akbank 7,34 4,56 -22,28 Akçansa 7,79 -1,27 -23,90 Akdenız Güvenlık Hız. 2,70 1,89 -49,10 Akfen GMYO 1,91 3,24 -20,75 Akın Tekstil 8,30 0,24 -41,18 Akiş GMYO 2,30 0,88 -17,62 Akmerkez GMYO 18,52 0,76 -6,00 Aksa 9,74 1,67 -18,73 Aksa Enerji 3,91 2,89 -5,33 Aksigorta 3,74 2,19 23,31 Aksu Enerji 9,10 -0,55 71,72 Alarko Carrıer 40,70 0,00 -29,25 Alarko GMYO 51,60 1,88 4,87 Alarko Holding 2,28 0,00 -35,00 Albaraka Türk 1,41 2,17 -6,22 Alcatel Lucent Teletaş 6,10 0,16 -23,56 Alkim Kağıt 4,28 -0,47 -7,67 Alkim Kimya 24,62 3,45 3,84 Altınyağ 0,67 -2,90 -43,99 Altınyunus Çeşme 3,87 1,04 -23,37 Anadolu Cam 3,04 0,33 19,08 Anadolu Efes 19,64 0,31 -17,51 Anadolu Grubu Holding 14,90 -0,60 -36,84 Anadolu Hayat Emek. 6,22 1,63 -20,43 Anadolu Isuzu 8,16 -1,69 -10,33 Anadolu Sigorta 4,54 0,44 50,77 Anel Elektrik 2,09 2,45 -44,56 Anel Telekom 0,40 -2,44 -20,00 Arçelik 14,30 4,30 -31,16 Arena Bilgisayar 3,12 5,05 -26,24 Armada Bilgisayar 10,35 -6,50 52,65 Arsan Tekstil 1,76 0,57 0,57 Artı Yatırım Holding 1,01 -1,94 7,45 Aselsan 27,28 -1,80 -14,02 Aslan Çimento 28,80 -0,14 -23,36 Ata GMYO 4,00 0,25 -16,49 Atakule GMYO 2,07 -3,27 0,98 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,34 -2,86 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,88 0,00 -10,20 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,05 -1,71 -31,93 Avrasya GMYO 1,11 1,83 -29,75 Avrasya Petrol ve Tur. 1,32 0,76 -21,43 Avrasya Stratejik GMYF 1.191,50 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,74 4,58 49,73 Ayen Enerji 3,13 -0,95 -35,20 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 -3,23 -8,44 Aygaz 13,32 0,60 -8,11 Bagfaş 6,05 3,24 -42,38 Bak Ambalaj 5,28 0,19 5,52 Balatacılar Balatacılık 0,43 4,88 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,99 -1,00 -51,34 Banvit 14,24 -0,28 -33,52 Baştaş Başkent Çimento 1,99 -2,45 -15,92 Batı Çimento 2,61 0,00 -40,56 Batısöke Çimento 1,03 -1,90 -37,93 Bera Holding 1,73 1,17 -44,19 Berkosan Yalıtım 1,63 -0,61 -26,91 Beşiktaş Futbol Yat. 2,03 -0,49 -50,37 Beyaz Filo 4,82 -6,59 -85,66 Bilici Yatırım 1,46 0,69 -4,61 Bim Mağazalar 80,00 -0,25 4,15 Bimeks 0,08 -11,11 -71,43 Birko Mensucat 0,35 6,06 -14,63 Birlik Mensucat 0,81 -1,22 -42,55 Bizim Mağazaları 7,15 1,42 -7,14 Bolu Çimento 4,44 -0,89 -6,92 Bomonti Elektrik 0,57 0,00 -47,22 Borusan Mannesmann 8,93 0,22 -19,14 Borusan Yat. Paz. 38,10 0,26 -11,70 Bosch Fren Sistemleri 172,30 -1,71 -5,94 Bossa 6,18 0,98 52,59 Boyner Perakende Yat. 7,76 -0,64 -15,47 Brisa 6,68 4,70 -8,12 Burçelik 3,09 1,98 -19,74 Burçelik Vana 1,52 0,66 -13,14 Bursa Çimento 4,97 -0,20 -1,85 Carrefoursa 3,59 0,28 -35,66 Coca Cola İçecek 31,54 0,64 -5,83 Cosmos Yat. Holding 0,97 8,99 -17,09 Credıtwest Faktorıng 1,03 -0,96 -7,61 Çelebi 57,00 -3,72 67,30 Çelik Halat 5,88 0,34 57,23 Çemaş Döküm 2,84 -9,84 53,51 Çemtaş 7,55 0,53 86,94 Çimbeton 30,06 1,21 -18,58 Çimentaş 8,55 -1,16 -26,23 Çimsa 8,22 -0,72 -37,70 Çuhadaroğlu Metal 1,88 -0,53 -35,84 Dagi Giyim 1,43 -1,38 -37,00 Dagi Yatırım Holding 1,03 0,00 -27,97 Dardanel 1,14 -0,87 -41,54 Datagate Bilgisayar 5,35 4,29 -44,96 Demirören Gazetecilik 11,04 12,88 320,57 Demısaş Döküm 2,87 -2,38 106,70 Denge Holding 1,51 -5,03 -20,19 Deniz GMYO 3,38 -1,17 25,19 Denizbank 4,72 -0,63 28,61 Denizli Cam 10,10 0,90 -14,91 Derimod 10,19 -0,10 35,69 Desa Deri 1,01 1,00 0,00 Despec Bilgisayar 2,98 3,11 -16,99 Deva Holding 3,99 0,00 -8,90 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -1,27 -33,33 Ditaş Doğan 6,00 -0,17 0,06 DO-CO 478,80 -0,25 131,72 Doğan Burda 2,98 0,68 -10,24 Doğan Holding 1,18 -1,67 35,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 -2,65 -69,78 Doğusan 2,58 1,18 76,71 Doğuş GMYO 2,45 8,41 -24,38 Doğuş Otomotiv 4,95 0,61 -34,34 Döktaş Dökümcülük 11,95 0,76 8,64 Duran Doğan Basım 4,00 6,38 6,10 Dyo Boya 3,67 0,27 -51,77 Eczacıbaşı İlaç 3,37 -0,30 -19,38 Eczacıbaşı Yatırım 7,57 0,93 -24,52 Edip Gayrimenkul 0,59 -3,28 -50,00 Ege Endüstri 421,30 -2,63 40,47 Ege Gübre 22,08 3,08 -13,48 Ege Profil 9,05 -0,77 -7,92 Ege Seramik 3,40 -0,29 -22,22 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 -4,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 -45,00 Egeplast 3,70 0,82 -20,94 Ekiz Kimya 0,36 0,00 -36,84 Emek Elektrik 1,09 0,00 -30,82 Eminiş Ambalaj 1,55 19,23 -66,59 Emlak Konut GMYO 1,84 0,55 -29,16 Enerjisa Enerji 5,11 -0,58 Enka İnşaat 4,96 0,61 -8,52 Erbosan 65,80 0,46 -17,04 Ereğli Demir Çelik 10,58 -2,85 13,28 Ersu Gıda 0,93 -1,06 -29,01 Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79 Etiler Gıda 2,77 0,73 -40,94 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 -1,39 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -1,59 -33,52 Euro Yat. Ort. 0,60 -1,64 -27,98 Euro Yatırım Holding 0,48 -2,04 -21,31 Fenerbahçe Futbol 8,40 -3,89 -48,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,34 -2,69 -68,57 F-M İzmit Piston 17,05 0,29 36,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,83 0,52 -22,15 Ford Otosan 64,20 -0,08 10,60 Formet Çelik Kapı 6,99 0,29 Frigo Pak Gıda 1,00 -0,99 5,26 Galatasaray Sportif 1,41 0,00 -32,78 Garanti Bankası 7,85 3,56 -23,61 Garanti Faktoring 2,19 2,34 -32,82 Garanti Yat. Ort. 0,64 1,59 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,88 0,00 14,29 Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84 Gediz Ambalaj 4,64 0,22 28,35 Gentaş 2,47 -0,40 64,66 Gersan Elektrik 3,19 -2,15 -32,27 Global Men. Değ. 0,44 4,76 -2,22 Global Yat. Holding 2,98 0,00 -17,45 Good-Year 3,79 0,00 -8,85 Göltaş Çimento 37,24 1,31 -42,97 Gözde Girişim 2,48 0,40 -56,18 GSD Denizcilik 1,06 -0,93 -21,48 GSD Holding 0,70 1,45 -2,78 Gübre Fabrik. 3,21 11,46 -24,11 Güler Yat. Holding 1,22 -3,94 5,17 Güneş Sigorta 1,48 0,68 -10,30 Halk GMYO 0,67 3,08 -26,60 Halk Sigorta 0,81 1,25 -39,17 Hatay Tekstil 3,83 -1,79 -22,94 Hedef Girişim 1,28 -0,78 -39,53 Hektaş 9,53 0,95 36,14 HUB Girişim 1,43 -4,03 20,17 Hürriyet Gzt. 0,96 -1,03 -28,36 ICBC Turkey Bank 6,54 9,00 43,42 İdealist GMYO 1,65 0,00 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,33 -2,94 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,33 0,00 -32,14 İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -37,29 İhlas Holding 0,33 0,00 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 6,03 3,61 -40,99 Info Yatırım 1,04 0,97 -11,86 İntema 25,66 1,58 5,42 İpek Doğal Enerji 5,00 -3,85 -6,89 İskenderun Demir Çelik 8,58 -0,12 75,87

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

