Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,72 -2,70 -44,19 Acıpayam Selüloz 2,72 -1,09 4,99 Adana Çimento (A) 5,55 -2,29 3,62 Adana Çimento (B) 3,97 -1,73 5,69 Adana Çimento (C) 1,50 0,00 91,23 Adel Kalemcilik 12,96 -0,46 -16,52 Adese Alışveriş Ticaret 7,85 9,48 294,47 Afyon Çimento 4,99 -1,96 -35,86 Ak Enerji 0,61 0,00 -32,97 Akbank 7,19 -2,04 -23,87 Akçansa 7,77 -0,26 -24,10 Akdenız Güvenlık Hız. 2,63 -2,59 -50,42 Akfen GMYO 2,00 4,71 -17,01 Akın Tekstil 8,23 -0,84 -41,67 Akiş GMYO 2,28 -0,87 -18,33 Akmerkez GMYO 18,70 0,97 -5,08 Aksa 9,65 -0,92 -19,48 Aksa Enerji 3,87 -1,02 -6,30 Aksigorta 3,61 -3,48 19,03 Aksu Enerji 9,09 -0,11 71,53 Alarko Carrıer 39,92 -1,92 -30,60 Alarko GMYO 50,30 -2,52 2,23 Alarko Holding 2,25 -1,32 -35,86 Albaraka Türk 1,37 -2,84 -8,88 Alcatel Lucent Teletaş 6,02 -1,31 -24,56 Alkim Kağıt 4,26 -0,47 -8,11 Alkim Kimya 25,00 1,54 5,44 Altınyağ 0,66 -1,49 -44,82 Altınyunus Çeşme 3,89 0,52 -22,97 Anadolu Cam 3,01 -0,99 17,90 Anadolu Efes 19,75 0,56 -17,05 Anadolu Grubu Holding 14,61 -1,95 -38,07 Anadolu Hayat Emek. 6,19 -0,48 -20,81 Anadolu Isuzu 8,05 -1,35 -11,54 Anadolu Sigorta 4,54 0,00 50,77 Anel Elektrik 2,05 -1,91 -45,62 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 14,16 -0,98 -31,83 Arena Bilgisayar 3,06 -1,92 -27,66 Armada Bilgisayar 10,35 0,00 52,65 Arsan Tekstil 1,76 0,00 0,57 Artı Yatırım Holding 1,00 -0,99 6,38 Aselsan 27,40 0,44 -13,64 Aslan Çimento 28,40 -1,39 -24,43 Ata GMYO 4,03 0,75 -15,87 Atakule GMYO 1,99 -3,86 -2,93 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 2,94 -28,57 Atlas Yat. Ort. 0,90 2,27 -8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,78 -2,24 -33,46 Avrasya GMYO 1,09 -1,80 -31,01 Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -2,27 -23,21 Avrasya Stratejik GMYF 1.192,50 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,82 2,92 54,10 Ayen Enerji 3,06 -2,24 -36,65 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 -0,67 -9,05 Aygaz 13,32 0,00 -8,11 Bagfaş 5,95 -1,65 -43,33 Bak Ambalaj 5,05 -4,36 0,92 Balatacılar Balatacılık 0,43 0,00 -23,21 Bantaş Ambalaj 1,97 -1,01 -51,83 Banvit 13,85 -2,74 -35,34 Baştaş Başkent Çimento 1,97 -1,01 -16,77 Batı Çimento 2,58 -1,15 -41,24 Batısöke Çimento 1,02 -0,97 -38,53 Bera Holding 1,76 1,73 -43,23 Berkosan Yalıtım 1,60 -1,84 -28,25 Beşiktaş Futbol Yat. 2,02 -0,49 -50,61 Beyaz Filo 4,67 -3,11 -86,11 Bilici Yatırım 1,53 4,79 -0,04 Bim Mağazalar 78,80 -1,50 2,58 Bimeks 0,08 0,00 -71,43 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,81 0,00 -42,55 Bizim Mağazaları 6,92 -3,22 -10,13 Bolu Çimento 4,35 -2,03 -8,81 Bomonti Elektrik 0,55 -3,51 -49,07 Borusan Mannesmann 8,73 -2,24 -20,95 Borusan Yat. Paz. 38,60 1,31 -10,54 Bosch Fren Sistemleri 169,80 -1,45 -7,30 Bossa 6,17 -0,16 52,35 Boyner Perakende Yat. 7,56 -2,58 -17,65 Brisa 6,76 1,20 -7,02 Burçelik 3,02 -2,27 -21,56 Burçelik Vana 1,49 -1,97 -14,86 Bursa Çimento 4,90 -1,41 -3,23 Carrefoursa 3,57 -0,56 -36,02 Coca Cola İçecek 29,92 -5,14 -10,67 Cosmos Yat. Holding 0,97 0,00 -17,09 Credıtwest Faktorıng 1,02 -0,97 -8,50 Çelebi 60,15 5,53 76,54 Çelik Halat 5,88 0,00 57,23 Çemaş Döküm 2,80 -1,41 51,35 Çemtaş 7,51 -0,53 85,95 Çimbeton 30,18 0,40 -18,26 Çimentaş 8,39 -1,87 -27,61 Çimsa 8,11 -1,34 -38,54 Çuhadaroğlu Metal 1,87 -0,53 -36,18 Dagi Giyim 1,40 -2,10 -38,33 Dagi Yatırım Holding 1,01 -1,94 -29,37 Dardanel 1,15 0,88 -41,03 Datagate Bilgisayar 5,42 1,31 -44,24 Demirören Gazetecilik 10,11 -8,42 285,14 Demısaş Döküm 2,88 0,35 107,42 Denge Holding 1,47 -2,65 -22,30 Deniz GMYO 3,39 0,30 25,56 Denizbank 4,74 0,42 29,16 Denizli Cam 9,97 -1,29 -16,01 Derimod 10,30 1,08 37,15 Desa Deri 1,00 -0,99 -0,99 Despec Bilgisayar 3,15 5,70 -12,26 Deva Holding 4,01 0,50 -8,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,83 6,41 -29,06 Ditaş Doğan 5,92 -1,33 -1,27 DO-CO 506,00 5,68 144,88 Doğan Burda 2,91 -2,35 -12,35 Doğan Holding 1,17 -0,85 34,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 -1,82 -70,33 Doğusan 2,55 -1,16 74,66 Doğuş GMYO 2,60 6,12 -19,75 Doğuş Otomotiv 4,89 -1,21 -35,14 Döktaş Dökümcülük 11,96 0,08 8,73 Duran Doğan Basım 4,21 5,25 11,67 Dyo Boya 3,89 5,99 -48,88 Eczacıbaşı İlaç 3,30 -2,08 -21,06 Eczacıbaşı Yatırım 7,47 -1,32 -25,52 Edip Gayrimenkul 0,58 -1,69 -50,85 Ege Endüstri 407,20 -3,35 35,77 Ege Gübre 21,80 -1,27 -14,58 Ege Profil 9,07 0,22 -7,72 Ege Seramik 3,45 1,47 -21,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,12 9,09 -40,00 Egeplast 3,68 -0,54 -21,37 Ekiz Kimya 0,36 0,00 -36,84 Emek Elektrik 1,08 -0,92 -31,46 Eminiş Ambalaj 1,56 0,65 -66,38 Emlak Konut GMYO 1,82 -1,09 -29,93 Enerjisa Enerji 5,22 2,15 Enka İnşaat 4,91 -1,01 -9,44 Erbosan 65,10 -1,06 -17,92 Ereğli Demir Çelik 10,30 -2,65 10,28 Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01 Escort Teknoloji 0,62 0,00 -50,79 Etiler Gıda 2,69 -2,89 -42,64 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 -35,28 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 -3,23 -35,66 Euro Yat. Ort. 0,59 -1,67 -29,18 Euro Yatırım Holding 0,46 -4,17 -24,59 Fenerbahçe Futbol 8,41 0,12 -48,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,29 -1,15 -68,94 F-M İzmit Piston 17,23 1,06 37,52 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,80 -0,78 -22,76 Ford Otosan 64,20 0,00 10,60 Formet Çelik Kapı 6,99 0,00 Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,41 0,00 -32,78 Garanti Bankası 7,63 -2,80 -25,75 Garanti Faktoring 2,13 -2,74 -34,66 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,89 0,35 14,68 Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84 Gediz Ambalaj 4,63 -0,22 28,08 Gentaş 2,40 -2,83 59,99 Gersan Elektrik 3,16 -0,94 -32,91 Global Men. Değ. 0,46 4,55 2,22 Global Yat. Holding 2,95 -1,01 -18,28 Good-Year 3,76 -0,79 -9,57 Göltaş Çimento 36,36 -2,36 -44,32 Gözde Girişim 2,58 4,03 -54,42 GSD Denizcilik 1,08 1,89 -20,00 GSD Holding 0,71 1,43 -1,39 Gübre Fabrik. 3,38 5,30 -20,09 Güler Yat. Holding 1,21 -0,82 4,31 Güneş Sigorta 1,44 -2,70 -12,73 Halk GMYO 0,64 -4,48 -29,88 Halk Sigorta 0,83 2,47 -37,67 Hatay Tekstil 3,81 -0,52 -23,34 Hedef Girişim 1,28 0,00 -39,53 Hektaş 9,86 3,46 40,86 HUB Girişim 1,42 -0,70 19,33 Hürriyet Gzt. 0,95 -1,04 -29,10 ICBC Turkey Bank 6,15 -5,96 34,87 İdealist GMYO 1,62 -1,82 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,30 -2,26 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,73 -1,35 -38,14 İhlas Holding 0,32 -3,03 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -37,25 İndeks Bilgisayar 6,09 1,00 -40,41 Info Yatırım 1,05 0,96 -11,02 İntema 25,16 -1,95 3,37 İpek Doğal Enerji 5,00 0,00 -6,89 İskenderun Demir Çelik 8,48 -1,17 73,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

