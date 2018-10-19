Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,73 1,39 -43,41 Acıpayam Selüloz 2,69 -1,10 3,83 Adana Çimento (A) 5,56 0,18 3,81 Adana Çimento (B) 3,98 0,25 5,95 Adana Çimento (C) 1,53 2,00 95,06 Adel Kalemcilik 12,91 -0,39 -16,85 Adese Alışveriş Ticaret 8,13 3,57 308,54 Afyon Çimento 4,93 -1,20 -36,63 Ak Enerji 0,59 -3,28 -35,16 Akbank 7,15 -0,56 -24,29 Akçansa 7,62 -1,93 -25,56 Akdenız Güvenlık Hız. 2,62 -0,38 -50,61 Akfen GMYO 1,95 -2,50 -19,09 Akın Tekstil 8,10 -1,58 -42,59 Akiş GMYO 2,27 -0,44 -18,69 Akmerkez GMYO 17,63 -0,40 -5,46 Aksa 9,83 1,87 -17,97 Aksa Enerji 3,80 -1,81 -7,99 Aksigorta 3,57 -1,11 17,71 Aksu Enerji 9,07 -0,22 71,15 Alarko Carrıer 40,24 0,80 -30,04 Alarko GMYO 54,25 7,85 10,26 Alarko Holding 2,15 -4,44 -38,71 Albaraka Türk 1,33 -2,92 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 6,03 0,17 -24,44 Alkim Kağıt 4,13 -3,05 -10,91 Alkim Kimya 24,94 -0,24 5,19 Altınyağ 0,66 0,00 -44,82 Altınyunus Çeşme 3,85 -1,03 -23,76 Anadolu Cam 3,11 3,32 21,82 Anadolu Efes 19,95 1,01 -16,21 Anadolu Grubu Holding 13,99 -4,24 -40,70 Anadolu Hayat Emek. 6,15 -0,65 -21,32 Anadolu Isuzu 7,65 -4,97 -15,93 Anadolu Sigorta 4,54 0,00 50,77 Anel Elektrik 2,01 -1,95 -46,68 Anel Telekom 0,40 0,00 -20,00 Arçelik 14,07 -0,64 -32,26 Arena Bilgisayar 3,01 -1,63 -28,84 Armada Bilgisayar 10,50 1,45 54,87 Arsan Tekstil 1,77 0,57 1,14 Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 6,38 Aselsan 26,88 -1,90 -15,28 Aslan Çimento 29,78 4,86 -20,76 Ata GMYO 3,97 -1,49 -17,12 Atakule GMYO 1,83 -8,04 -10,73 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,34 -2,86 -30,61 Atlas Yat. Ort. 0,92 2,22 -6,12 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,83 0,42 -33,18 Avrasya GMYO 1,09 0,00 -31,01 Avrasya Petrol ve Tur. 1,27 -1,55 -24,40 Avrasya Stratejik GMYF 1.193,50 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,97 5,32 62,30 Ayen Enerji 3,05 -0,33 -36,85 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 0,00 -9,05 Aygaz 12,66 -4,95 -12,66 Bagfaş 5,90 -0,84 -43,81 Bak Ambalaj 5,12 1,39 2,32 Balatacılar Balatacılık 0,41 -4,65 -26,79 Bantaş Ambalaj 1,95 -1,02 -52,32 Banvit 13,50 -2,53 -36,97 Baştaş Başkent Çimento 1,97 -16,77 Batı Çimento 2,56 -0,78 -41,70 Batısöke Çimento 1,01 -0,98 -39,14 Bera Holding 1,73 -1,70 -44,19 Berkosan Yalıtım 1,58 -1,25 -29,15 Beşiktaş Futbol Yat. 1,99 -1,49 -51,34 Beyaz Filo 4,79 2,57 -85,75 Bilici Yatırım 1,54 0,65 0,62 Bim Mağazalar 79,45 0,82 3,43 Bimeks 0,07 -12,50 -75,00 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,80 -1,23 -43,26 Bizim Mağazaları 7,17 3,61 -6,88 Bolu Çimento 4,34 -0,23 -9,02 Bomonti Elektrik 0,55 0,00 -49,07 Borusan Mannesmann 9,08 4,01 -17,78 Borusan Yat. Paz. 38,78 0,47 -10,12 Bosch Fren Sistemleri 168,70 -0,65 -7,91 Bossa 6,04 -2,11 49,14 Boyner Perakende Yat. 7,60 0,53 -17,21 Brisa 6,58 -2,66 -9,49 Burçelik 3,00 -0,66 -22,08 Burçelik Vana 1,49 0,00 -14,86 Bursa Çimento 4,98 1,63 -1,65 Carrefoursa 3,49 -2,24 -37,46 Coca Cola İçecek 30,16 0,80 -9,95 Cosmos Yat. Holding 0,97 -17,09 Credıtwest Faktorıng 1,06 3,92 -4,91 Çelebi 58,30 -3,08 71,11 Çelik Halat 5,81 -1,19 55,36 Çemaş Döküm 2,73 -2,50 47,57 Çemtaş 7,51 0,00 85,95 Çimbeton 29,64 -1,79 -19,72 Çimentaş 8,20 -2,26 -29,25 Çimsa 8,38 3,33 -36,49 Çuhadaroğlu Metal 1,82 -2,67 -37,88 Dagi Giyim 1,41 0,71 -37,89 Dagi Yatırım Holding 1,03 1,98 -27,97 Dardanel 1,15 0,00 -41,03 Datagate Bilgisayar 5,16 -4,80 -46,92 Demirören Gazetecilik 10,16 0,49 287,04 Demısaş Döküm 2,82 -2,08 103,10 Denge Holding 1,45 -1,36 -23,36 Deniz GMYO 3,50 3,24 29,63 Denizbank 4,70 -0,84 28,07 Denizli Cam 9,96 -0,10 -16,09 Derimod 10,31 0,10 37,28 Desa Deri 0,99 -1,00 -1,98 Despec Bilgisayar 3,17 0,63 -11,70 Deva Holding 4,01 0,00 -8,45 Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 -4,82 -32,48 Ditaş Doğan 5,78 -2,36 -3,61 DO-CO 506,00 0,00 144,88 Doğan Burda 2,95 1,37 -11,14 Doğan Holding 1,19 1,71 36,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -3,70 -71,43 Doğusan 2,56 0,39 75,34 Doğuş GMYO 2,76 6,15 -14,81 Doğuş Otomotiv 4,79 -2,04 -36,46 Döktaş Dökümcülük 11,83 -1,09 7,55 Duran Doğan Basım 4,06 -3,56 7,69 Dyo Boya 3,67 -5,66 -51,77 Eczacıbaşı İlaç 3,25 -1,52 -22,25 Eczacıbaşı Yatırım 7,41 -0,80 -26,12 Edip Gayrimenkul 0,58 0,00 -50,85 Ege Endüstri 406,60 -0,15 35,57 Ege Gübre 22,24 2,02 -12,86 Ege Profil 9,07 0,00 -7,72 Ege Seramik 3,41 -1,16 -21,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 0,00 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 -45,00 Egeplast 3,65 -0,82 -22,01 Ekiz Kimya 0,38 5,56 -33,33 Emek Elektrik 1,06 -1,85 -32,73 Eminiş Ambalaj 1,48 -5,13 -68,10 Emlak Konut GMYO 1,84 1,10 -29,16 Enerjisa Enerji 5,21 -0,19 Enka İnşaat 4,90 -0,20 -9,63 Erbosan 64,75 -0,54 -18,36 Ereğli Demir Çelik 10,21 -0,87 9,32 Ersu Gıda 0,94 1,08 -28,24 Escort Teknoloji 0,66 6,45 -47,62 Etiler Gıda 2,48 -7,81 -47,12 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 1,41 -34,37 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 1,67 -34,59 Euro Yat. Ort. 0,59 0,00 -29,18 Euro Yatırım Holding 0,46 0,00 -24,59 Fenerbahçe Futbol 8,25 -1,90 -49,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,26 -0,70 -69,15 F-M İzmit Piston 17,42 1,10 39,04 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,77 -0,79 -23,37 Ford Otosan 64,15 -0,08 10,52 Formet Çelik Kapı 6,98 -0,14 Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,40 -0,71 -33,25 Garanti Bankası 7,44 -2,49 -27,60 Garanti Faktoring 2,13 0,00 -34,66 Garanti Yat. Ort. 0,64 0,00 -12,85 Gedik Y. Men. Değ. 2,91 0,69 15,48 Gedik Yatırım Holding 1,64 0,00 18,84 Gediz Ambalaj 4,76 2,81 31,67 Gentaş 2,36 -1,67 57,32 Gersan Elektrik 3,15 -0,32 -33,12 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 2,88 -2,37 -20,22 Good-Year 3,64 -3,19 -12,46 Göltaş Çimento 35,82 -1,49 -45,15 Gözde Girişim 2,57 -0,39 -54,59 GSD Denizcilik 1,07 -0,93 -20,74 GSD Holding 0,69 -2,82 -4,17 Gübre Fabrik. 3,20 -5,33 -24,35 Güler Yat. Holding 1,25 3,31 7,76 Güneş Sigorta 1,45 0,69 -12,12 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 0,81 -2,41 -39,17 Hatay Tekstil 3,82 0,26 -23,14 Hedef Girişim 1,26 -1,56 -40,47 Hektaş 9,90 0,41 41,43 HUB Girişim 1,45 2,11 21,85 Hürriyet Gzt. 0,95 0,00 -29,10 ICBC Turkey Bank 6,25 1,63 37,06 İdealist GMYO 1,65 1,85 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,33 3,13 -35,29 İhlas Gayrimenkul 1,30 0,00 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,73 0,00 -38,14 İhlas Holding 0,33 3,13 -37,74 İhlas Yayın Holding 0,33 3,13 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,92 -2,79 -42,07 Info Yatırım 1,06 0,95 -10,17 İntema 24,84 -1,27 2,05 İpek Doğal Enerji 4,91 -1,80 -8,57 İskenderun Demir Çelik 8,35 -1,53 71,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

