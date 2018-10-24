Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,67 -1,47 -48,06 Acıpayam Selüloz 3,17 7,82 22,36 Adana Çimento (A) 5,42 -1,09 1,20 Adana Çimento (B) 3,89 -0,26 3,56 Adana Çimento (C) 1,52 0,00 93,78 Adel Kalemcilik 12,40 -0,80 -20,13 Adese Alışveriş Ticaret 7,90 -3,66 296,98 Afyon Çimento 4,77 -0,42 -38,69 Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36 Akbank 6,81 -1,16 -27,89 Akçansa 7,58 0,93 -25,95 Akdenız Güvenlık Hız. 2,75 2,61 -48,15 Akfen GMYO 1,93 1,58 -19,92 Akın Tekstil 8,00 0,25 -43,30 Akiş GMYO 2,22 0,91 -20,48 Akmerkez GMYO 16,20 0,00 -13,13 Aksa 9,20 -3,16 -23,23 Aksa Enerji 3,90 2,63 -5,57 Aksigorta 3,51 0,57 15,73 Aksu Enerji 8,69 -0,23 63,98 Alarko Carrıer 38,76 -0,26 -32,62 Alarko GMYO 53,90 0,75 9,55 Alarko Holding 1,96 -2,97 -44,12 Albaraka Türk 1,30 -1,52 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,57 -0,54 -30,20 Alkim Kağıt 4,01 -2,20 -13,50 Alkim Kimya 24,00 0,84 1,22 Altınyağ 0,63 0,00 -47,33 Altınyunus Çeşme 3,81 -0,26 -24,55 Anadolu Cam 2,96 -0,67 15,95 Anadolu Efes 19,65 0,10 -17,47 Anadolu Grubu Holding 12,90 -4,80 -45,32 Anadolu Hayat Emek. 6,00 -0,66 -23,24 Anadolu Isuzu 7,23 -2,30 -20,55 Anadolu Sigorta 4,58 -0,43 52,10 Anel Elektrik 1,87 -1,58 -50,40 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 14,11 -1,26 -32,07 Arena Bilgisayar 2,95 0,00 -30,26 Armada Bilgisayar 10,19 -1,83 50,29 Arsan Tekstil 1,67 -1,18 -4,57 Artı Yatırım Holding 0,98 -1,01 4,26 Aselsan 25,16 -2,48 -20,70 Aslan Çimento 29,50 1,03 -21,50 Ata GMYO 4,00 2,56 -16,49 Atakule GMYO 1,77 1,14 -13,66 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,34 -2,86 -30,61 Atlas Yat. Ort. 1,00 -1,96 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,80 -0,59 -33,35 Avrasya GMYO 1,03 -1,90 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,21 1,68 -27,98 Avrasya Stratejik GMYF 1.198,40 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,84 0,00 55,19 Ayen Enerji 2,86 -1,72 -40,79 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,51 0,67 -7,83 Aygaz 12,92 1,25 -10,87 Bagfaş 5,51 -1,78 -47,52 Bak Ambalaj 4,93 0,00 1,27 Balatacılar Balatacılık 0,42 2,44 -25,00 Bantaş Ambalaj 1,62 -4,14 -60,39 Banvit 12,65 -1,17 -40,94 Baştaş Başkent Çimento 2,18 6,86 -7,89 Batı Çimento 2,42 0,00 -44,89 Batısöke Çimento 0,98 0,00 -40,94 Bera Holding 1,63 0,62 -47,42 Berkosan Yalıtım 1,53 0,00 -31,39 Beşiktaş Futbol Yat. 1,85 0,00 -54,77 Beyaz Filo 4,70 1,73 -86,02 Bilici Yatırım 1,48 -1,33 -3,30 Bim Mağazalar 81,55 0,68 6,16 Bimeks 0,08 14,29 -71,43 Birko Mensucat 0,35 0,00 -14,63 Birlik Mensucat 0,80 0,00 -43,26 Bizim Mağazaları 6,54 -5,22 -15,06 Bolu Çimento 4,26 1,67 -10,69 Bomonti Elektrik 0,53 0,00 -50,93 Borusan Mannesmann 8,89 -0,11 -19,50 Borusan Yat. Paz. 37,62 -0,79 -12,81 Bosch Fren Sistemleri 166,50 0,06 -9,11 Bossa 5,62 0,36 38,77 Boyner Perakende Yat. 7,44 -2,75 -18,95 Brisa 6,36 0,00 -12,52 Burçelik 2,87 -1,37 -25,45 Burçelik Vana 1,46 0,69 -16,57 Bursa Çimento 4,83 0,42 -4,61 Carrefoursa 3,31 -0,90 -40,68 Coca Cola İçecek 28,40 -0,35 -15,20 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,11 0,91 -0,43 Çelebi 58,10 -1,94 70,53 Çelik Halat 5,58 0,54 49,21 Çemaş Döküm 2,94 4,26 58,92 Çemtaş 7,06 -2,22 74,81 Çimbeton 28,84 1,98 -21,89 Çimentaş 7,75 1,57 -33,13 Çimsa 7,90 -0,75 -40,13 Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,00 -40,27 Dagi Giyim 1,38 -0,72 -39,21 Dagi Yatırım Holding 1,00 -0,99 -30,07 Dardanel 1,05 -5,41 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,79 2,57 -50,72 Demirören Gazetecilik 8,77 -0,11 234,09 Demısaş Döküm 2,84 3,65 104,54 Denge Holding 1,31 0,77 -30,76 Deniz GMYO 3,51 0,86 30,00 Denizbank 4,46 -1,98 21,53 Denizli Cam 9,82 1,45 -17,27 Derimod 10,25 0,00 36,48 Desa Deri 0,98 1,03 -2,97 Despec Bilgisayar 3,24 9,09 -9,75 Deva Holding 3,79 0,00 -13,47 Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 3,85 -30,77 Ditaş Doğan 5,60 0,54 -6,61 DO-CO 488,50 -9,18 136,41 Doğan Burda 2,76 -2,47 -16,87 Doğan Holding 1,16 0,00 33,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,90 -2,17 -75,27 Doğusan 2,47 -1,20 69,18 Doğuş GMYO 2,93 0,34 -9,57 Doğuş Otomotiv 4,41 -1,12 -41,50 Döktaş Dökümcülük 11,57 1,22 5,18 Duran Doğan Basım 3,70 -5,61 -1,86 Dyo Boya 3,55 -4,05 -53,35 Eczacıbaşı İlaç 3,08 -0,32 -26,32 Eczacıbaşı Yatırım 7,02 -0,85 -30,01 Edip Gayrimenkul 0,57 -1,72 -51,69 Ege Endüstri 416,10 4,21 38,74 Ege Gübre 21,22 -1,67 -16,85 Ege Profil 8,76 -0,34 -10,87 Ege Seramik 3,28 -1,20 -24,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00 Egeplast 3,75 3,88 -19,87 Ekiz Kimya 0,37 0,00 -35,09 Emek Elektrik 0,99 -2,94 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,45 -2,03 -68,75 Emlak Konut GMYO 1,80 0,56 -30,70 Enerjisa Enerji 5,07 -0,20 Enka İnşaat 4,62 -0,43 -14,79 Erbosan 63,10 -0,47 -20,44 Ereğli Demir Çelik 9,35 -5,08 0,11 Ersu Gıda 0,89 -1,11 -32,06 Escort Teknoloji 0,71 2,90 -43,65 Etiler Gıda 2,43 1,25 -48,19 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -1,43 -37,10 Euro Trend Yat. Ort. 0,57 -1,72 -38,88 Euro Yat. Ort. 0,57 1,79 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,44 -2,22 -27,87 Fenerbahçe Futbol 8,04 8,21 -50,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,05 2,27 -70,67 F-M İzmit Piston 20,00 3,63 59,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,69 -0,81 -25,00 Ford Otosan 65,50 0,69 12,84 Formet Çelik Kapı 6,69 4,21 Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,35 0,00 -35,64 Garanti Bankası 7,12 -0,97 -30,72 Garanti Faktoring 2,06 -1,44 -36,81 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -15,57 Gedik Y. Men. Değ. 2,92 0,00 15,87 Gedik Yatırım Holding 1,66 0,61 20,29 Gediz Ambalaj 5,13 -0,39 41,91 Gentaş 2,22 -2,20 47,99 Gersan Elektrik 2,93 0,00 -37,79 Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -4,44 Global Yat. Holding 2,68 -0,74 -25,76 Good-Year 3,49 -0,85 -16,07 Göltaş Çimento 33,00 -2,60 -49,46 Gözde Girişim 2,36 -1,67 -58,30 GSD Denizcilik 1,05 0,96 -22,22 GSD Holding 0,68 0,00 -5,56 Gübre Fabrik. 3,05 -1,61 -27,90 Güler Yat. Holding 1,25 -1,57 7,76 Güneş Sigorta 1,43 2,88 -13,33 Halk GMYO 0,66 1,54 -27,69 Halk Sigorta 0,75 4,17 -43,68 Hatay Tekstil 3,72 -0,80 -25,15 Hedef Girişim 1,26 -1,56 -40,47 Hektaş 9,36 -4,00 33,71 HUB Girişim 1,42 -2,07 19,33 Hürriyet Gzt. 0,87 -1,14 -35,07 ICBC Turkey Bank 6,14 0,16 34,65 İdealist GMYO 1,67 0,00 -18,14 İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,22 0,00 -37,76 İhlas Gazetecilik 0,71 0,00 -39,83 İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,32 0,00 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,43 0,56 -46,87 Info Yatırım 1,02 -0,97 -13,56 İntema 23,30 -2,75 -4,27 İpek Doğal Enerji 4,59 -2,34 -14,53 İskenderun Demir Çelik 7,68 -6,46 57,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

