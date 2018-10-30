Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,71 4,41 -44,96 Acıpayam Selüloz 3,10 5,08 19,66 Adana Çimento (A) 5,74 0,70 7,17 Adana Çimento (B) 4,03 2,03 7,28 Adana Çimento (C) 1,51 2,03 92,51 Adel Kalemcilik 12,59 -0,08 -18,91 Adese Alışveriş Ticaret 7,52 0,94 277,89 Afyon Çimento 4,68 -1,68 -39,85 Ak Enerji 0,58 0,00 -36,26 Akbank 6,60 3,29 -30,11 Akçansa 7,55 -0,66 -26,25 Akdenız Güvenlık Hız. 2,62 -5,76 -50,61 Akfen GMYO 1,75 -2,23 -27,39 Akın Tekstil 7,57 -2,57 -46,35 Akiş GMYO 2,23 1,36 -20,12 Akmerkez GMYO 16,40 -1,15 -12,06 Aksa 8,93 -0,78 -25,48 Aksa Enerji 3,83 -4,01 -7,26 Aksigorta 3,45 -2,82 13,75 Aksu Enerji 8,45 -1,97 59,45 Alarko Carrıer 39,02 0,57 -32,17 Alarko GMYO 55,35 -2,12 12,50 Alarko Holding 2,00 1,52 -42,98 Albaraka Türk 1,36 1,49 -9,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,48 -1,08 -31,33 Alkim Kağıt 4,47 5,18 -3,58 Alkim Kimya 23,80 -0,92 0,38 Altınyağ 0,58 -4,92 -51,51 Altınyunus Çeşme 3,99 4,18 -20,99 Anadolu Cam 2,98 -1,00 16,73 Anadolu Efes 19,00 2,48 -20,20 Anadolu Grubu Holding 11,45 -4,58 -51,47 Anadolu Hayat Emek. 5,88 -0,84 -24,78 Anadolu Isuzu 7,01 -1,27 -22,97 Anadolu Sigorta 4,49 -1,10 49,11 Anel Elektrik 1,73 -2,26 -54,11 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 15,45 6,92 -25,62 Arena Bilgisayar 3,02 3,07 -28,61 Armada Bilgisayar 10,08 0,90 48,67 Arsan Tekstil 1,59 -0,63 -9,14 Artı Yatırım Holding 0,97 -1,02 3,19 Aselsan 24,92 0,40 -21,46 Aslan Çimento 28,96 -3,40 -22,94 Ata GMYO 4,09 3,54 -14,61 Atakule GMYO 1,70 -2,86 -17,07 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,31 -11,43 -36,73 Atlas Yat. Ort. 1,06 0,95 8,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,70 -1,02 -33,91 Avrasya GMYO 1,00 -0,99 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 1,72 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.204,30 0,32 Avrupa Yatırım Holding 3,06 -2,55 67,21 Ayen Enerji 2,68 -2,19 -44,51 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,00 -7,22 Aygaz 11,98 -0,17 -17,35 Bagfaş 5,21 -2,07 -50,38 Bak Ambalaj 4,84 -2,02 -0,58 Balatacılar Balatacılık 0,52 -1,89 -7,14 Bantaş Ambalaj 1,55 0,00 -62,10 Banvit 12,13 -0,98 -43,37 Baştaş Başkent Çimento 2,07 -0,48 -12,54 Batı Çimento 2,39 0,84 -45,57 Batısöke Çimento 0,96 -2,04 -42,15 Bera Holding 1,55 -0,64 -50,00 Berkosan Yalıtım 1,46 -1,35 -34,53 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 -3,41 -58,44 Beyaz Filo 4,45 0,91 -86,76 Bilici Yatırım 1,42 1,43 -7,22 Bim Mağazalar 79,85 0,06 3,95 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,38 15,15 -7,32 Birlik Mensucat 0,76 -2,56 -46,10 Bizim Mağazaları 6,71 -2,19 -12,86 Bolu Çimento 4,26 -2,74 -10,69 Bomonti Elektrik 0,49 -7,55 -54,63 Borusan Mannesmann 7,86 -4,15 -28,83 Borusan Yat. Paz. 37,38 -0,32 -13,37 Bosch Fren Sistemleri 165,30 -0,48 -9,76 Bossa 5,40 -4,09 33,33 Boyner Perakende Yat. 4,75 -10,71 -48,26 Brisa 6,13 -2,85 -15,68 Burçelik 2,80 2,56 -27,27 Burçelik Vana 1,46 1,39 -16,57 Bursa Çimento 4,94 0,41 -2,44 Carrefoursa 3,07 -1,60 -44,98 Coca Cola İçecek 28,00 -0,43 -16,40 Cosmos Yat. Holding 0,90 0,00 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,13 3,67 1,37 Çelebi 54,25 -5,82 59,23 Çelik Halat 5,28 -1,68 41,19 Çemaş Döküm 3,01 4,15 62,70 Çemtaş 7,60 -0,65 88,18 Çimbeton 28,60 -1,38 -22,54 Çimentaş 7,73 -1,02 -33,30 Çimsa 7,74 0,13 -41,34 Çuhadaroğlu Metal 1,78 1,14 -39,25 Dagi Giyim 1,33 0,00 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,99 2,06 -30,77 Dardanel 1,09 -2,68 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,60 1,77 -52,68 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,11 233,33 Demısaş Döküm 3,06 3,03 120,38 Denge Holding 1,08 -1,82 -42,92 Deniz GMYO 3,48 1,16 28,89 Denizbank 4,28 -2,51 16,62 Denizli Cam 9,53 -1,95 -19,71 Derimod 10,28 3,11 36,88 Desa Deri 0,97 -1,02 -3,96 Despec Bilgisayar 3,70 15,63 3,06 Deva Holding 3,58 -2,72 -18,26 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -2,53 -34,19 Ditaş Doğan 5,60 -0,71 -6,61 DO-CO 494,00 1,33 139,07 Doğan Burda 2,61 -1,14 -21,39 Doğan Holding 1,12 -1,75 28,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,84 -4,55 -76,92 Doğusan 2,31 -4,55 58,22 Doğuş GMYO 3,01 0,00 -7,10 Doğuş Otomotiv 4,29 1,42 -43,10 Döktaş Dökümcülük 11,63 2,92 5,73 Duran Doğan Basım 3,16 -6,51 -16,18 Dyo Boya 3,46 -2,81 -54,53 Eczacıbaşı İlaç 2,98 -1,65 -28,71 Eczacıbaşı Yatırım 6,79 -1,74 -32,30 Edip Gayrimenkul 0,57 0,00 -51,69 Ege Endüstri 419,00 -0,95 39,70 Ege Gübre 21,10 -0,19 -17,32 Ege Profil 8,67 -0,34 -11,79 Ege Seramik 3,46 5,81 -20,85 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,86 0,00 -17,52 Ekiz Kimya 0,36 0,00 -36,84 Emek Elektrik 0,91 -4,21 -42,25 Eminiş Ambalaj 1,20 -4,00 -74,14 Emlak Konut GMYO 1,70 -2,86 -34,55 Enerjisa Enerji 4,77 -2,85 Enka İnşaat 4,68 2,41 -13,68 Erbosan 62,30 -1,66 -21,45 Ereğli Demir Çelik 8,73 -2,89 -6,53 Ersu Gıda 0,87 -2,25 -33,59 Escort Teknoloji 0,73 0,00 -42,06 Etiler Gıda 2,37 -4,82 -49,47 Euro Kapital Yat. Ort. 0,67 0,00 -38,92 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 -3,57 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,55 0,00 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,43 2,38 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,06 -4,59 -56,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,68 -2,39 -73,35 F-M İzmit Piston 18,38 -0,38 46,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,64 0,28 -26,02 Ford Otosan 55,90 -2,78 -3,70 Formet Çelik Kapı 6,98 4,33 Frigo Pak Gıda 0,99 0,00 4,21 Galatasaray Sportif 1,23 -3,15 -41,36 Garanti Bankası 7,15 3,32 -30,42 Garanti Faktoring 1,86 -4,62 -42,94 Garanti Yat. Ort. 0,61 0,00 -16,93 Gedik Y. Men. Değ. 2,88 0,00 14,29 Gedik Yatırım Holding 1,84 6,36 33,33 Gediz Ambalaj 4,92 -4,47 36,10 Gentaş 2,33 5,91 55,32 Gersan Elektrik 2,73 1,11 -42,04 Global Men. Değ. 0,42 -4,55 -6,67 Global Yat. Holding 2,48 -1,20 -31,30 Good-Year 3,63 5,83 -12,70 Göltaş Çimento 32,70 -3,71 -49,92 Gözde Girişim 2,38 0,85 -57,95 GSD Denizcilik 1,08 2,86 -20,00 GSD Holding 0,68 0,00 -5,56 Gübre Fabrik. 2,96 -1,00 -30,02 Güler Yat. Holding 1,29 4,88 11,21 Güneş Sigorta 1,39 -2,11 -15,76 Halk GMYO 0,63 -1,56 -30,98 Halk Sigorta 0,74 -2,63 -44,43 Hatay Tekstil 3,60 -1,10 -27,57 Hedef Girişim 1,18 -3,28 -44,25 Hektaş 8,73 -1,36 24,71 HUB Girişim 1,42 0,00 19,33 Hürriyet Gzt. 0,78 -2,50 -41,79 ICBC Turkey Bank 6,33 0,48 38,82 İdealist GMYO 1,61 -3,01 -21,08 İhlas Ev Aletleri 0,29 -6,45 -43,14 İhlas Gayrimenkul 1,22 -0,81 -37,76 İhlas Gazetecilik 0,68 -2,86 -42,37 İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,31 0,00 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,56 2,77 -45,59 Info Yatırım 1,00 -0,99 -15,25 İntema 22,92 0,97 -5,83 İpek Doğal Enerji 4,43 -2,64 -17,50 İskenderun Demir Çelik 7,08 -5,35 45,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

