Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,68 -4,23 -47,29 Acıpayam Selüloz 3,03 -2,26 16,96 Adana Çimento (A) 5,56 -3,14 3,81 Adana Çimento (B) 3,95 -1,99 5,15 Adana Çimento (C) 1,44 -4,64 83,58 Adel Kalemcilik 11,60 -7,86 -25,28 Adese Alışveriş Ticaret 7,85 4,39 294,47 Afyon Çimento 4,51 -3,63 -42,03 Ak Enerji 0,59 1,72 -35,16 Akbank 6,61 0,15 -30,01 Akçansa 7,56 0,13 -26,15 Akdenız Güvenlık Hız. 2,52 -3,82 -52,49 Akfen GMYO 1,60 -8,57 -33,61 Akın Tekstil 7,45 -1,59 -47,20 Akiş GMYO 2,21 -0,90 -20,84 Akmerkez GMYO 16,30 -0,61 -12,59 Aksa 9,05 1,34 -24,48 Aksa Enerji 3,80 -0,78 -7,99 Aksigorta 3,43 -0,58 13,09 Aksu Enerji 8,30 -1,78 56,62 Alarko Carrıer 39,02 0,00 -32,17 Alarko GMYO 55,10 -0,45 11,99 Alarko Holding 1,97 -1,50 -43,84 Albaraka Türk 1,32 -2,94 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,50 0,36 -31,08 Alkim Kağıt 4,63 3,58 -0,12 Alkim Kimya 24,88 4,54 4,94 Altınyağ 0,58 0,00 -51,51 Altınyunus Çeşme 4,10 2,76 -18,81 Anadolu Cam 3,02 1,34 18,30 Anadolu Efes 18,79 -1,11 -21,08 Anadolu Grubu Holding 11,40 -0,44 -51,68 Anadolu Hayat Emek. 5,86 -0,34 -25,03 Anadolu Isuzu 7,04 0,43 -22,64 Anadolu Sigorta 4,46 -0,67 48,11 Anel Elektrik 1,70 -1,73 -54,91 Anel Telekom 0,38 0,00 -24,00 Arçelik 15,53 0,52 -25,23 Arena Bilgisayar 3,06 1,32 -27,66 Armada Bilgisayar 10,10 0,20 48,97 Arsan Tekstil 1,59 0,00 -9,14 Artı Yatırım Holding 0,97 0,00 3,19 Aselsan 25,26 1,36 -20,39 Aslan Çimento 28,10 -2,97 -25,23 Ata GMYO 4,00 -2,20 -16,49 Atakule GMYO 1,64 -3,53 -20,00 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,35 12,90 -28,57 Atlas Yat. Ort. 1,05 -0,94 7,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,60 -0,85 -34,48 Avrasya GMYO 0,99 -1,00 -37,34 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 -1,69 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.205,30 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,06 0,98 68,85 Ayen Enerji 2,59 -3,36 -46,38 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 -7,22 Aygaz 12,16 1,50 -16,11 Bagfaş 5,29 1,54 -49,62 Bak Ambalaj 4,80 -0,83 -1,40 Balatacılar Balatacılık 0,47 -9,62 -16,07 Bantaş Ambalaj 1,53 -1,29 -62,59 Banvit 12,21 0,66 -43,00 Baştaş Başkent Çimento 2,05 -0,97 -13,39 Batı Çimento 2,31 -3,35 -47,39 Batısöke Çimento 0,91 -5,21 -45,16 Bera Holding 1,61 3,87 -48,06 Berkosan Yalıtım 1,45 -0,68 -34,98 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 -0,59 -58,68 Beyaz Filo 4,38 -1,57 -86,97 Bilici Yatırım 1,42 0,00 -7,22 Bim Mağazalar 79,40 -0,56 3,37 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,35 -7,89 -14,63 Birlik Mensucat 0,77 1,32 -45,39 Bizim Mağazaları 6,69 -0,30 -13,12 Bolu Çimento 3,90 -8,45 -18,24 Bomonti Elektrik 0,46 -6,12 -57,41 Borusan Mannesmann 7,76 -1,27 -29,73 Borusan Yat. Paz. 37,52 0,37 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 162,60 -1,63 -11,24 Bossa 5,64 4,44 39,26 Boyner Perakende Yat. 4,59 -3,37 -50,00 Brisa 6,02 -1,79 -17,19 Burçelik 2,90 3,57 -24,68 Burçelik Vana 1,45 -0,68 -17,14 Bursa Çimento 4,83 -2,23 -4,61 Carrefoursa 3,01 -1,95 -46,06 Coca Cola İçecek 27,56 -1,57 -17,71 Cosmos Yat. Holding 0,90 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,14 0,88 2,26 Çelebi 54,20 -0,09 59,08 Çelik Halat 5,34 1,14 42,79 Çemaş Döküm 3,03 0,66 63,78 Çemtaş 6,91 -9,08 71,09 Çimbeton 29,18 2,03 -20,96 Çimentaş 7,60 -1,68 -34,43 Çimsa 7,51 -2,97 -43,08 Çuhadaroğlu Metal 1,76 -1,12 -39,93 Dagi Giyim 1,25 -6,02 -44,93 Dagi Yatırım Holding 0,96 -3,03 -32,87 Dardanel 1,07 -1,83 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,53 -1,52 -53,40 Demirören Gazetecilik 8,80 0,57 235,23 Demısaş Döküm 3,08 0,65 121,82 Denge Holding 1,09 0,93 -42,39 Deniz GMYO 3,52 1,15 30,37 Denizbank 4,22 -1,40 14,99 Denizli Cam 9,59 0,63 -19,21 Derimod 9,79 -4,77 30,36 Desa Deri 1,00 3,09 -0,99 Despec Bilgisayar 3,29 -11,08 -8,36 Deva Holding 3,63 1,40 -17,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -1,30 -35,04 Ditaş Doğan 5,58 -0,36 -6,94 DO-CO 505,60 2,35 144,69 Doğan Burda 2,57 -1,53 -22,59 Doğan Holding 1,09 -2,68 25,29 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 8,33 -75,00 Doğusan 2,31 0,00 58,22 Doğuş GMYO 2,41 -19,93 -25,62 Doğuş Otomotiv 5,00 16,55 -33,68 Döktaş Dökümcülük 10,90 -6,28 -0,91 Duran Doğan Basım 3,02 -4,43 -19,89 Dyo Boya 3,10 -10,40 -59,26 Eczacıbaşı İlaç 2,97 -0,34 -28,95 Eczacıbaşı Yatırım 6,69 -1,47 -33,30 Edip Gayrimenkul 0,57 0,00 -51,69 Ege Endüstri 393,00 -6,21 31,03 Ege Gübre 21,20 0,47 -16,93 Ege Profil 8,67 0,00 -11,79 Ege Seramik 3,38 -2,31 -22,68 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,51 16,84 -3,63 Ekiz Kimya 0,34 -5,56 -40,35 Emek Elektrik 0,86 -5,49 -45,42 Eminiş Ambalaj 1,11 -7,50 -76,08 Emlak Konut GMYO 1,67 -1,76 -35,71 Enerjisa Enerji 4,82 1,05 Enka İnşaat 4,67 -0,21 -13,87 Erbosan 61,70 -0,96 -22,21 Ereğli Demir Çelik 9,06 3,78 -2,99 Ersu Gıda 0,84 -3,45 -35,88 Escort Teknoloji 0,72 -1,37 -42,86 Etiler Gıda 2,42 2,11 -48,40 Euro Kapital Yat. Ort. 0,66 -1,49 -39,83 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 0,00 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,57 3,64 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,10 0,57 -56,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,51 -4,62 -74,58 F-M İzmit Piston 17,44 -5,11 39,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,63 -0,27 -26,22 Ford Otosan 60,00 7,33 3,37 Formet Çelik Kapı 5,59 -19,91 Frigo Pak Gıda 0,99 0,00 4,21 Galatasaray Sportif 1,21 -1,63 -42,31 Garanti Bankası 6,99 -2,24 -31,98 Garanti Faktoring 1,84 -1,08 -43,56 Garanti Yat. Ort. 0,60 -1,64 -18,29 Gedik Y. Men. Değ. 2,93 1,74 16,27 Gedik Yatırım Holding 2,20 19,57 59,42 Gediz Ambalaj 4,86 -1,22 34,44 Gentaş 2,41 3,43 60,66 Gersan Elektrik 2,67 -2,20 -43,31 Global Men. Değ. 0,43 2,38 -4,44 Global Yat. Holding 2,48 0,00 -31,30 Good-Year 3,40 -6,34 -18,23 Göltaş Çimento 31,24 -4,46 -52,16 Gözde Girişim 2,34 -1,68 -58,66 GSD Denizcilik 1,15 6,48 -14,81 GSD Holding 0,70 2,94 -2,78 Gübre Fabrik. 2,97 0,34 -29,79 Güler Yat. Holding 1,29 0,00 11,21 Güneş Sigorta 1,38 -0,72 -16,36 Halk GMYO 0,65 3,17 -28,79 Halk Sigorta 0,74 0,00 -44,43 Hatay Tekstil 3,60 0,00 -27,57 Hedef Girişim 1,14 -3,39 -46,14 Hektaş 8,90 1,95 27,14 HUB Girişim 1,43 0,70 20,17 Hürriyet Gzt. 0,77 -1,28 -42,54 ICBC Turkey Bank 6,33 0,00 38,82 İdealist GMYO 1,67 3,73 -18,14 İhlas Ev Aletleri 0,29 0,00 -43,14 İhlas Gayrimenkul 1,25 2,46 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,67 -1,47 -43,22 İhlas Holding 0,31 0,00 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,64 1,44 -44,81 Info Yatırım 0,99 -1,00 -16,10 İntema 22,30 -2,71 -8,38 İpek Doğal Enerji 4,36 -1,58 -18,81 İskenderun Demir Çelik 6,95 -1,84 42,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

