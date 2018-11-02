Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 0,69 -1,43 -46,51 Acıpayam Selüloz 2,91 -0,68 12,33 Adana Çimento (A) 5,55 -0,54 3,62 Adana Çimento (B) 3,98 0,00 5,95 Adana Çimento (C) 1,42 0,71 81,04 Adel Kalemcilik 12,02 1,26 -22,58 Adese Alışveriş Ticaret 8,05 0,00 304,52 Afyon Çimento 4,65 1,53 -40,23 Ak Enerji 0,61 3,39 -32,97 Akbank 7,09 1,72 -24,92 Akçansa 7,61 0,13 -25,66 Akdenız Güvenlık Hız. 2,52 0,80 -52,49 Akfen GMYO 1,62 1,25 -32,78 Akın Tekstil 8,06 3,87 -42,88 Akiş GMYO 2,29 2,69 -17,98 Akmerkez GMYO 16,50 0,00 -11,52 Aksa 9,23 1,43 -22,98 Aksa Enerji 3,81 1,06 -7,75 Aksigorta 3,55 1,43 17,05 Aksu Enerji 8,46 1,56 59,64 Alarko Carrıer 39,36 0,31 -31,57 Alarko GMYO 55,50 -2,29 12,80 Alarko Holding 2,04 2,00 -41,84 Albaraka Türk 1,33 0,00 -11,55 Alcatel Lucent Teletaş 5,76 2,49 -27,82 Alkim Kağıt 4,83 6,15 4,19 Alkim Kimya 25,24 1,53 6,45 Altınyağ 0,61 3,39 -49,00 Altınyunus Çeşme 4,05 -0,25 -19,80 Anadolu Cam 3,08 -0,65 20,65 Anadolu Efes 20,30 1,30 -14,74 Anadolu Grubu Holding 11,84 -0,08 -49,81 Anadolu Hayat Emek. 5,95 1,54 -23,88 Anadolu Isuzu 7,26 1,11 -20,22 Anadolu Sigorta 4,48 0,22 48,78 Anel Elektrik 1,81 2,26 -51,99 Anel Telekom 0,38 -2,56 -24,00 Arçelik 15,80 2,27 -23,93 Arena Bilgisayar 3,11 1,30 -26,48 Armada Bilgisayar 10,22 0,49 50,74 Arsan Tekstil 1,62 1,89 -7,43 Artı Yatırım Holding 0,93 0,00 -1,06 Aselsan 27,18 3,74 -14,34 Aslan Çimento 28,44 0,78 -24,32 Ata GMYO 4,00 0,50 -16,49 Atakule GMYO 1,67 0,00 -18,54 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 -6,25 -38,78 Atlas Yat. Ort. 1,00 -0,99 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,72 -0,17 -33,80 Avrasya GMYO 1,03 1,98 -34,81 Avrasya Petrol ve Tur. 1,22 3,39 -27,38 Avrasya Stratejik GMYF 1.206,60 0,05 Avrupa Yatırım Holding 2,05 -0,49 68,03 Ayen Enerji 2,82 4,83 -41,61 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 0,00 -7,22 Aygaz 12,22 1,08 -15,70 Bagfaş 5,32 0,19 -49,33 Bak Ambalaj 4,88 0,41 0,24 Balatacılar Balatacılık 0,46 0,00 -17,86 Bantaş Ambalaj 1,51 -1,31 -63,08 Banvit 12,47 -0,48 -41,78 Baştaş Başkent Çimento 2,01 0,00 -15,08 Batı Çimento 2,26 -1,31 -48,53 Batısöke Çimento 0,88 -1,12 -46,97 Bera Holding 1,64 -0,61 -47,10 Berkosan Yalıtım 1,47 0,68 -34,08 Beşiktaş Futbol Yat. 1,77 2,31 -56,72 Beyaz Filo 4,35 -0,68 -87,06 Bilici Yatırım 1,39 -2,11 -9,18 Bim Mağazalar 80,00 0,00 4,15 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,36 -2,70 -12,20 Birlik Mensucat 0,77 -1,28 -45,39 Bizim Mağazaları 6,93 1,17 -10,00 Bolu Çimento 3,79 -2,32 -20,55 Bomonti Elektrik 0,46 0,00 -57,41 Borusan Mannesmann 8,50 4,29 -23,03 Borusan Yat. Paz. 38,06 0,16 -11,79 Bosch Fren Sistemleri 166,30 0,91 -9,22 Bossa 5,77 2,67 42,47 Boyner Perakende Yat. 4,57 1,78 -50,22 Brisa 6,18 1,64 -14,99 Burçelik 2,89 0,35 -24,94 Burçelik Vana 1,47 -0,68 -16,00 Bursa Çimento 4,91 1,66 -3,03 Carrefoursa 3,15 0,96 -43,55 Coca Cola İçecek 28,18 2,18 -15,86 Cosmos Yat. Holding 0,89 -1,11 -23,93 Credıtwest Faktorıng 1,18 5,36 5,85 Çelebi 54,25 -0,91 59,23 Çelik Halat 5,33 -1,84 42,52 Çemaş Döküm 2,99 -2,29 61,62 Çemtaş 6,79 -1,59 68,12 Çimbeton 29,34 0,14 -20,53 Çimentaş 7,76 0,39 -33,05 Çimsa 7,70 1,99 -41,64 Çuhadaroğlu Metal 1,81 1,69 -38,23 Dagi Giyim 1,25 0,81 -44,93 Dagi Yatırım Holding 0,98 0,00 -31,47 Dardanel 1,07 2,88 -45,13 Datagate Bilgisayar 4,72 2,16 -51,44 Demirören Gazetecilik 8,73 -0,23 232,57 Demısaş Döküm 3,11 2,64 123,98 Denge Holding 1,12 -3,45 -40,80 Deniz GMYO 3,57 2,29 32,22 Denizbank 4,52 -4,44 23,16 Denizli Cam 10,02 -0,79 -15,59 Derimod 9,15 -3,48 21,84 Desa Deri 1,00 -0,99 -0,99 Despec Bilgisayar 3,50 6,38 -2,51 Deva Holding 3,78 2,72 -13,70 Diriteks Diriliş Tekstil 0,81 3,85 -30,77 Ditaş Doğan 5,72 1,24 -4,61 DO-CO 512,00 2,40 147,78 Doğan Burda 2,66 1,53 -19,88 Doğan Holding 1,11 0,00 27,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,88 1,15 -75,82 Doğusan 2,39 0,00 63,70 Doğuş GMYO 2,22 -2,63 -31,48 Doğuş Otomotiv 4,69 -0,21 -37,79 Döktaş Dökümcülük 10,42 -2,43 -5,27 Duran Doğan Basım 3,00 1,35 -20,42 Dyo Boya 2,93 1,38 -61,50 Eczacıbaşı İlaç 3,06 0,66 -26,80 Eczacıbaşı Yatırım 6,96 3,26 -30,61 Edip Gayrimenkul 0,56 0,00 -52,54 Ege Endüstri 381,50 -3,90 27,20 Ege Gübre 21,22 0,28 -16,85 Ege Profil 8,86 2,55 -9,85 Ege Seramik 3,54 2,91 -19,02 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 -50,00 Egeplast 4,10 2,50 -12,39 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,91 2,25 -42,25 Eminiş Ambalaj 1,29 15,18 -72,20 Emlak Konut GMYO 1,74 -1,14 -33,01 Enerjisa Enerji 4,92 0,20 Enka İnşaat 4,67 0,43 -13,87 Erbosan 63,20 3,95 -20,32 Ereğli Demir Çelik 9,37 6,12 0,33 Ersu Gıda 0,85 2,41 -35,11 Escort Teknoloji 0,69 0,00 -45,24 Etiler Gıda 2,37 -1,25 -49,47 Euro Kapital Yat. Ort. 0,63 -1,56 -42,57 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 1,85 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,56 0,00 -32,78 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 7,01 0,57 -57,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,45 1,47 -75,02 F-M İzmit Piston 18,26 0,33 45,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,62 0,00 -26,42 Ford Otosan 61,95 2,82 6,73 Formet Çelik Kapı 4,19 -6,68 Frigo Pak Gıda 1,00 0,00 5,26 Galatasaray Sportif 1,29 2,38 -38,50 Garanti Bankası 7,72 2,93 -24,88 Garanti Faktoring 1,89 2,72 -42,02 Garanti Yat. Ort. 0,63 1,61 -14,21 Gedik Y. Men. Değ. 4,21 19,94 67,06 Gedik Yatırım Holding 3,16 19,70 128,99 Gediz Ambalaj 4,93 0,00 36,38 Gentaş 2,44 0,00 62,66 Gersan Elektrik 3,29 2,81 -30,15 Global Men. Değ. 0,44 4,76 -2,22 Global Yat. Holding 2,63 2,73 -27,15 Good-Year 3,39 0,30 -18,47 Göltaş Çimento 31,88 0,50 -51,18 Gözde Girişim 2,36 -0,42 -58,30 GSD Denizcilik 1,05 -1,87 -22,22 GSD Holding 0,72 0,00 0,00 Gübre Fabrik. 2,87 2,14 -32,15 Güler Yat. Holding 1,30 2,36 12,07 Güneş Sigorta 1,43 2,14 -13,33 Halk GMYO 0,65 1,56 -28,79 Halk Sigorta 0,76 0,00 -42,93 Hatay Tekstil 3,58 0,56 -27,97 Hedef Girişim 1,14 0,00 -46,14 Hektaş 9,29 2,43 32,71 HUB Girişim 2,05 19,88 72,27 Hürriyet Gzt. 0,79 0,00 -41,04 ICBC Turkey Bank 6,50 3,01 42,54 İdealist GMYO 1,64 -0,61 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,26 0,80 -35,71 İhlas Gazetecilik 0,68 0,00 -42,37 İhlas Holding 0,30 0,00 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,31 3,33 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,85 1,74 -42,76 Info Yatırım 0,99 2,06 -16,10 İntema 22,22 2,02 -8,71 İpek Doğal Enerji 4,59 0,00 -14,53 İskenderun Demir Çelik 7,03 4,46 44,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)