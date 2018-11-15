Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,65 -8,84 27,91 Acıpayam Selüloz 3,83 0,52 47,84 Adana Çimento (A) 5,60 0,54 4,56 Adana Çimento (B) 3,92 -0,51 4,36 Adana Çimento (C) 1,42 -1,39 81,04 Adel Kalemcilik 11,68 -0,68 -24,77 Adese Alışveriş Ticaret 10,47 -16,24 426,13 Afyon Çimento 4,58 0,44 -41,13 Ak Enerji 0,57 0,00 -37,36 Akbank 7,20 -1,37 -23,76 Akçansa 7,20 0,28 -29,67 Akdenız Güvenlık Hız. 2,19 0,46 -58,71 Akfen GMYO 1,43 8,33 -40,66 Akın Tekstil 8,39 -0,59 -40,54 Akiş GMYO 2,60 4,84 -6,87 Akmerkez GMYO 16,52 0,43 -11,41 Aksa 8,55 -0,93 -28,66 Aksa Enerji 3,04 -0,65 -26,39 Aksigorta 3,71 -0,80 22,33 Aksu Enerji 9,02 -1,10 70,21 Alarko Carrıer 39,24 -0,46 -31,78 Alarko GMYO 51,80 -1,33 5,28 Alarko Holding 1,93 -0,52 -44,98 Albaraka Türk 1,32 -0,75 -12,21 Alcatel Lucent Teletaş 5,53 -0,72 -30,70 Alkim Kağıt 4,89 -1,41 5,48 Alkim Kimya 24,60 -0,97 3,76 Altınyağ 0,62 1,64 -48,17 Altınyunus Çeşme 3,89 -2,51 -22,97 Anadolu Cam 3,03 -1,94 18,69 Anadolu Efes 20,02 0,60 -15,92 Anadolu Grubu Holding 12,83 -0,85 -45,62 Anadolu Hayat Emek. 5,84 0,69 -25,29 Anadolu Isuzu 6,88 -0,58 -24,40 Anadolu Sigorta 4,46 -0,22 48,11 Anel Elektrik 1,81 2,26 -51,99 Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00 Arçelik 15,95 0,06 -23,21 Arena Bilgisayar 3,87 2,38 -8,51 Armada Bilgisayar 9,43 0,00 39,09 Arsan Tekstil 1,55 0,00 -11,43 Artı Yatırım Holding 1,14 0,00 21,28 Aselsan 27,82 0,80 -12,32 Aslan Çimento 28,16 0,86 -25,07 Ata GMYO 3,97 0,76 -17,12 Atakule GMYO 1,54 0,65 -24,88 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 0,00 -38,78 Atlas Yat. Ort. 0,97 -2,02 -1,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,55 -0,52 -34,76 Avrasya GMYO 1,01 1,00 -36,08 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 0,85 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.215,30 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,95 -4,88 59,84 Ayen Enerji 2,63 2,73 -45,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 0,65 -6,00 Aygaz 11,48 0,00 -20,80 Bagfaş 5,14 0,00 -51,05 Bak Ambalaj 4,32 -0,92 -11,26 Balatacılar Balatacılık 0,40 2,56 -28,57 Bantaş Ambalaj 1,62 0,00 -60,39 Banvit 12,20 -0,97 -43,04 Baştaş Başkent Çimento 2,08 0,97 -12,12 Batı Çimento 2,32 0,87 -47,17 Batısöke Çimento 0,92 3,37 -44,56 Bera Holding 1,60 0,00 -48,39 Berkosan Yalıtım 1,56 -6,02 -30,04 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 -0,62 -60,64 Beyaz Filo 3,74 -3,36 -88,87 Bilici Yatırım 1,40 2,94 -8,53 Bim Mağazalar 83,60 4,50 9,94 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,34 -2,86 -17,07 Birlik Mensucat 0,84 3,70 -40,43 Bizim Mağazaları 7,25 0,69 -5,84 Bolu Çimento 3,60 0,28 -24,53 Bomonti Elektrik 0,45 -2,17 -58,33 Borusan Mannesmann 8,02 -0,87 -27,38 Borusan Yat. Paz. 37,68 -0,26 -12,67 Bosch Fren Sistemleri 173,20 5,93 -5,45 Bossa 5,60 0,36 38,27 Boyner Perakende Yat. 5,59 -6,37 -39,11 Brisa 6,16 1,32 -15,27 Burçelik 3,13 0,00 -18,70 Burçelik Vana 1,57 0,00 -10,29 Bursa Çimento 4,86 0,41 -4,02 Carrefoursa 4,40 -13,21 -21,15 Coca Cola İçecek 28,60 5,15 -14,61 Cosmos Yat. Holding 0,88 0,00 -24,79 Credıtwest Faktorıng 1,36 2,26 22,00 Çelebi 52,00 2,97 52,62 Çelik Halat 5,39 0,19 44,13 Çemaş Döküm 2,10 -11,02 13,51 Çemtaş 6,79 -0,44 68,12 Çimbeton 28,28 0,57 -23,40 Çimentaş 7,05 0,00 -39,17 Çimsa 7,63 0,66 -42,17 Çuhadaroğlu Metal 1,75 0,57 -40,27 Dagi Giyim 1,33 -0,75 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,99 -1,00 -30,77 Dardanel 1,15 7,48 -41,03 Datagate Bilgisayar 4,32 -0,46 -55,56 Demirören Gazetecilik 8,74 -0,46 232,95 Demısaş Döküm 3,14 -0,63 126,14 Denge Holding 1,31 1,55 -30,76 Deniz GMYO 2,65 0,38 -1,85 Denizbank 4,69 1,08 27,79 Denizli Cam 10,10 1,00 -14,91 Derimod 9,16 -0,65 21,97 Desa Deri 1,28 -3,03 26,73 Despec Bilgisayar 3,51 1,15 -2,23 Deva Holding 3,40 0,00 -22,37 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -34,19 Ditaş Doğan 5,74 -0,17 -4,27 DO-CO 483,80 0,27 134,14 Doğan Burda 3,43 -5,77 3,31 Doğan Holding 1,17 1,74 34,48 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,89 1,14 -75,55 Doğusan 2,36 0,00 61,64 Doğuş GMYO 1,95 2,09 -39,81 Doğuş Otomotiv 4,35 0,00 -42,30 Döktaş Dökümcülük 10,55 -0,47 -4,09 Duran Doğan Basım 3,69 -4,90 -2,12 Dyo Boya 2,80 2,19 -63,21 Eczacıbaşı İlaç 3,01 2,03 -28,00 Eczacıbaşı Yatırım 7,10 1,00 -29,21 Edip Gayrimenkul 0,54 8,00 -54,24 Ege Endüstri 383,00 1,86 27,70 Ege Gübre 21,62 -0,28 -15,28 Ege Profil 9,01 1,35 -6,76 Ege Seramik 3,59 1,41 -17,87 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 9,09 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 -48,94 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,79 -5,25 -19,02 Ekiz Kimya 0,32 -5,88 -43,86 Emek Elektrik 0,90 0,00 -42,88 Eminiş Ambalaj 1,30 -2,99 -71,98 Emlak Konut GMYO 1,68 0,00 -35,32 Enerjisa Enerji 4,83 -0,21 Enka İnşaat 4,72 -0,42 -12,95 Erbosan 64,90 2,12 -18,17 Ereğli Demir Çelik 8,82 -2,33 -5,56 Ersu Gıda 0,88 1,15 -32,82 Escort Teknoloji 0,67 -1,47 -46,83 Etiler Gıda 2,30 -3,36 -50,96 Euro Kapital Yat. Ort. 0,61 1,67 -44,39 Euro Trend Yat. Ort. 0,54 1,89 -42,10 Euro Yat. Ort. 0,55 -1,79 -33,98 Euro Yatırım Holding 0,44 2,33 -27,87 Fenerbahçe Futbol 7,02 -0,57 -56,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,92 -2,01 -78,86 F-M İzmit Piston 17,70 -1,67 41,27 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,37 -0,88 -31,50 Ford Otosan 53,85 1,32 -7,23 Formet Çelik Kapı 4,66 7,13 Frigo Pak Gıda 1,13 0,00 18,95 Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84 Garanti Bankası 7,82 -1,76 -23,90 Garanti Faktoring 1,99 5,29 -38,96 Garanti Yat. Ort. 0,59 -1,67 -15,89 Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -1,55 26,19 Gedik Yatırım Holding 2,42 5,22 75,36 Gediz Ambalaj 4,48 -3,03 23,93 Gentaş 2,12 -1,40 41,32 Gersan Elektrik 3,18 -1,85 -32,48 Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44 Global Yat. Holding 2,53 -1,17 -29,92 Good-Year 3,44 3,61 -17,27 Göltaş Çimento 37,24 -0,16 -42,06 Gözde Girişim 2,73 -3,87 -51,77 GSD Denizcilik 1,12 2,75 -17,04 GSD Holding 0,75 0,00 4,17 Gübre Fabrik. 2,86 -1,04 -32,39 Güler Yat. Holding 1,24 0,81 6,90 Güneş Sigorta 1,58 -9,20 -4,24 Halk GMYO 0,64 0,00 -29,88 Halk Sigorta 1,44 14,29 8,13 Hatay Tekstil 3,82 1,60 -23,14 Hedef Girişim 1,15 11,65 -42,12 Hektaş 9,33 1,19 33,29 HUB Girişim 2,00 -0,50 68,07 Hürriyet Gzt. 0,86 0,00 -35,82 ICBC Turkey Bank 8,06 4,68 76,75 İdealist Danışmanlık 9,84 8,37 64,00 İdealist GMYO 1,62 -0,61 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,30 3,45 -41,18 İhlas Gayrimenkul 1,25 0,81 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,68 3,03 -42,37 İhlas Holding 0,30 3,45 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,30 0,00 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,28 0,00 -48,33 Info Yatırım 1,00 -0,99 -15,25 İntema 20,90 12,91 -14,13 İpek Doğal Enerji 5,27 6,46 -1,86 İskenderun Demir Çelik 6,73 0,45 37,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

