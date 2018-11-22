Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,21 17,55 71,32 Acıpayam Selüloz 3,47 -1,42 33,94 Adana Çimento (A) 5,59 0,18 4,37 Adana Çimento (B) 3,90 1,04 3,82 Adana Çimento (C) 1,34 -1,47 70,84 Adel Kalemcilik 11,65 -0,77 -24,96 Adese Alışveriş Ticaret 7,88 -1,75 295,98 Afyon Çimento 4,57 0,00 -41,26 Ak Enerji 0,59 3,51 -35,16 Akbank 7,32 0,00 -22,49 Akçansa 6,86 -0,29 -32,99 Akdenız Güvenlık Hız. 2,32 -2,93 -56,26 Akfen GMYO 1,49 0,00 -38,17 Akın Tekstil 8,15 -1,69 -42,24 Akiş GMYO 2,52 0,40 -9,74 Akmerkez GMYO 16,49 1,04 -11,57 Aksa 8,55 2,52 -28,66 Aksa Enerji 2,90 -1,69 -29,78 Aksigorta 3,70 1,65 22,00 Aksu Enerji 9,28 1,75 75,11 Alarko Carrıer 41,14 0,59 -28,48 Alarko GMYO 49,50 1,23 0,61 Alarko Holding 1,97 2,60 -43,84 Albaraka Türk 1,31 -0,76 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,26 -0,38 -34,09 Alkim Kağıt 4,63 -0,86 -0,12 Alkim Kimya 24,66 1,07 4,01 Altınyağ 0,72 20,00 -39,81 Altınyunus Çeşme 3,96 0,25 -21,58 Anadolu Cam 2,86 0,70 12,03 Anadolu Efes 20,30 -1,84 -14,74 Anadolu Grubu Holding 12,02 1,86 -49,05 Anadolu Hayat Emek. 5,83 -0,34 -25,42 Anadolu Isuzu 6,88 -0,29 -24,40 Anadolu Sigorta 4,49 -1,10 49,11 Anel Elektrik 1,81 1,69 -51,99 Anel Telekom 0,35 0,00 -30,00 Arçelik 15,13 -1,75 -27,16 Arena Bilgisayar 4,03 -0,49 -4,73 Armada Bilgisayar 9,49 5,33 39,97 Arsan Tekstil 1,54 0,00 -12,00 Artı Yatırım Holding 1,03 -0,96 9,57 Aselsan 26,20 -1,21 -17,43 Aslan Çimento 28,18 0,00 -25,01 Ata GMYO 3,85 -1,79 -19,62 Atakule GMYO 1,55 1,97 -24,39 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,29 -3,33 -40,82 Atlas Yat. Ort. 1,01 -1,94 3,06 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,33 -0,18 -36,00 Avrasya GMYO 1,00 -0,99 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 -1,67 -29,76 Avrasya Stratejik GMYF 1.219,90 0,05 Avrupa Yatırım Holding 1,76 0,00 44,26 Ayen Enerji 2,69 1,89 -44,31 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,68 0,00 2,54 Aygaz 11,44 1,96 -21,08 Bagfaş 5,01 -1,96 -52,29 Bak Ambalaj 4,69 -4,67 -3,66 Balatacılar Balatacılık 0,37 -2,63 -33,93 Bantaş Ambalaj 1,58 2,60 -61,37 Banvit 11,95 -0,83 -44,21 Baştaş Başkent Çimento 2,00 -0,50 -15,50 Batı Çimento 2,63 -0,38 -40,11 Batısöke Çimento 0,98 3,16 -40,94 Bera Holding 1,67 -2,34 -46,13 Berkosan Yalıtım 1,64 -1,80 -26,46 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 1,27 -60,88 Beyaz Filo 3,57 -2,72 -89,38 Bilici Yatırım 1,45 5,07 -5,26 Bim Mağazalar 83,30 0,12 9,54 Bimeks 0,06 -14,29 -78,57 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,84 2,44 -40,43 Bizim Mağazaları 7,09 -1,25 -7,92 Bolu Çimento 3,53 0,28 -26,00 Bomonti Elektrik 0,47 0,00 -56,48 Borusan Mannesmann 7,80 -1,89 -29,37 Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,42 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 172,30 -1,54 -5,94 Bossa 6,26 12,59 54,57 Boyner Perakende Yat. 6,91 0,73 -24,73 Brisa 6,04 -0,33 -16,92 Burçelik 3,02 1,00 -21,56 Burçelik Vana 1,55 1,31 -11,43 Bursa Çimento 4,77 -0,42 -5,80 Carrefoursa 3,88 -3,00 -30,47 Coca Cola İçecek 27,86 1,68 -16,82 Cosmos Yat. Holding 0,86 -1,15 -26,50 Credıtwest Faktorıng 1,50 2,74 34,56 Çelebi 52,00 -0,38 52,62 Çelik Halat 5,37 1,32 43,59 Çemaş Döküm 1,98 -0,50 7,03 Çemtaş 6,54 -2,39 61,93 Çimbeton 28,10 -0,92 -23,89 Çimentaş 7,27 -0,55 -37,27 Çimsa 7,30 -0,54 -44,67 Çuhadaroğlu Metal 1,87 1,63 -36,18 Dagi Giyim 1,41 5,22 -37,89 Dagi Yatırım Holding 0,97 1,04 -32,17 Dardanel 1,09 0,00 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,38 2,58 -54,94 Demirören Gazetecilik 8,77 0,11 234,09 Demısaş Döküm 3,00 2,74 116,06 Denge Holding 1,55 0,00 -18,08 Deniz GMYO 2,72 1,87 0,74 Denizbank 5,14 5,76 40,05 Denizli Cam 9,88 0,10 -16,76 Derimod 9,52 0,63 26,76 Desa Deri 1,52 4,83 50,50 Despec Bilgisayar 3,37 -2,03 -6,13 Deva Holding 3,41 2,40 -22,15 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -35,90 Ditaş Doğan 5,67 -0,53 -5,44 DO-CO 470,00 0,09 127,46 Doğan Burda 3,48 -7,20 4,82 Doğan Holding 1,14 -0,87 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 0,00 -71,43 Doğusan 2,32 -0,43 58,90 Doğuş GMYO 1,96 1,03 -39,51 Doğuş Otomotiv 4,37 0,92 -42,03 Döktaş Dökümcülük 8,75 -2,89 -20,45 Duran Doğan Basım 3,79 0,00 0,53 Dyo Boya 2,90 0,69 -61,89 Eczacıbaşı İlaç 2,90 1,05 -30,63 Eczacıbaşı Yatırım 6,94 0,73 -30,81 Edip Gayrimenkul 0,54 3,85 -54,24 Ege Endüstri 366,10 -0,92 22,07 Ege Gübre 20,40 -0,39 -20,07 Ege Profil 9,13 1,22 -5,51 Ege Seramik 3,47 -0,86 -20,62 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,69 0,00 -21,15 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,20 0,00 -74,14 Emlak Konut GMYO 1,64 -0,61 -36,86 Enerjisa Enerji 4,76 -0,21 Enka İnşaat 4,73 -0,84 -12,76 Erbosan 63,25 -0,47 -20,25 Ereğli Demir Çelik 8,22 -1,08 -11,99 Ersu Gıda 0,89 1,14 -32,06 Escort Teknoloji 0,66 -1,49 -47,62 Etiler Gıda 2,19 -1,35 -53,30 Euro Kapital Yat. Ort. 0,65 4,84 -40,75 Euro Trend Yat. Ort. 0,55 1,85 -41,02 Euro Yat. Ort. 0,54 1,89 -35,18 Euro Yatırım Holding 0,43 0,00 -29,51 Fenerbahçe Futbol 6,80 -0,44 -58,31 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 -3,72 -77,48 F-M İzmit Piston 17,26 -0,98 37,76 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,37 0,60 -31,50 Ford Otosan 51,90 1,07 -8,64 Formet Çelik Kapı 1,19 -1,65 Frigo Pak Gıda 1,04 5,05 9,47 Galatasaray Sportif 1,22 0,83 -41,84 Garanti Bankası 7,96 -0,87 -22,54 Garanti Faktoring 1,94 0,52 -40,49 Garanti Yat. Ort. 0,60 1,69 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,19 1,92 26,59 Gedik Yatırım Holding 2,22 4,23 60,87 Gediz Ambalaj 4,50 -0,22 24,48 Gentaş 2,04 -0,97 35,99 Gersan Elektrik 3,27 0,93 -30,57 Global Men. Değ. 0,43 2,38 -4,44 Global Yat. Holding 2,56 2,40 -29,09 Good-Year 3,40 1,19 -18,23 Göltaş Çimento 35,84 0,56 -44,24 Gözde Girişim 2,79 1,82 -50,71 GSD Denizcilik 1,11 1,83 -17,78 GSD Holding 0,71 0,00 -1,39 Gübre Fabrik. 2,84 1,79 -32,86 Güler Yat. Holding 1,29 0,00 11,21 Güneş Sigorta 1,58 -8,14 -4,24 Halk GMYO 0,65 0,00 -28,79 Halk Sigorta 1,22 2,52 -8,39 Hatay Tekstil 4,02 3,88 -19,11 Hedef Girişim 1,22 4,27 -38,59 Hektaş 9,08 -0,55 29,71 HUB Girişim 1,83 -2,66 53,78 Hürriyet Gzt. 0,90 1,12 -32,84 ICBC Turkey Bank 9,10 -3,40 99,56 İdealist Danışmanlık 11,22 20,00 87,00 İdealist GMYO 1,68 -3,45 -17,65 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,25 -1,57 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,69 -1,43 -41,53 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,30 -3,23 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,36 3,08 -47,55 Info Yatırım 0,99 0,00 -16,10 İntema 19,29 1,37 -20,75 İpek Doğal Enerji 5,76 -6,34 7,26 İskenderun Demir Çelik 6,34 -2,46 29,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

