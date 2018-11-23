Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,54 14,93 96,90 Acıpayam Selüloz 3,43 -1,15 32,40 Adana Çimento (A) 5,70 1,97 6,42 Adana Çimento (B) 3,92 0,51 4,36 Adana Çimento (C) 1,38 2,99 75,94 Adel Kalemcilik 11,61 -0,34 -25,22 Adese Alışveriş Ticaret 7,90 0,25 296,98 Afyon Çimento 4,60 0,66 -40,87 Ak Enerji 0,62 5,08 -31,87 Akbank 7,42 1,37 -21,43 Akçansa 6,82 -0,58 -33,38 Akdenız Güvenlık Hız. 2,29 -1,29 -56,83 Akfen GMYO 1,54 3,36 -36,10 Akın Tekstil 8,15 0,00 -42,24 Akiş GMYO 2,53 0,40 -9,38 Akmerkez GMYO 16,75 1,58 -10,18 Aksa 8,55 0,00 -28,66 Aksa Enerji 2,97 2,41 -28,09 Aksigorta 3,69 -0,27 21,67 Aksu Enerji 9,11 -1,83 71,90 Alarko Carrıer 41,70 1,36 -27,51 Alarko GMYO 47,96 -3,11 -2,52 Alarko Holding 2,08 5,58 -40,70 Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,35 1,71 -32,96 Alkim Kağıt 4,49 -3,02 -3,14 Alkim Kimya 24,90 0,97 5,02 Altınyağ 0,82 13,89 -31,45 Altınyunus Çeşme 3,96 0,00 -21,58 Anadolu Cam 2,79 -2,45 9,29 Anadolu Efes 20,44 0,69 -14,15 Anadolu Grubu Holding 12,29 2,25 -47,90 Anadolu Hayat Emek. 5,78 -0,86 -26,06 Anadolu Isuzu 6,98 1,45 -23,30 Anadolu Sigorta 4,46 -0,67 48,11 Anel Elektrik 1,82 0,55 -51,72 Anel Telekom 0,36 2,86 -28,00 Arçelik 15,19 0,40 -26,87 Arena Bilgisayar 4,07 0,99 -3,78 Armada Bilgisayar 10,17 7,17 50,00 Arsan Tekstil 1,55 0,65 -11,43 Artı Yatırım Holding 1,08 4,85 14,89 Aselsan 26,20 0,00 -17,43 Aslan Çimento 28,16 -0,07 -25,07 Ata GMYO 3,85 0,00 -19,62 Atakule GMYO 1,58 1,94 -22,93 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,29 0,00 -40,82 Atlas Yat. Ort. 0,99 -1,98 1,02 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,35 0,18 -35,89 Avrasya GMYO 1,00 0,00 -36,71 Avrasya Petrol ve Tur. 1,19 0,85 -29,17 Avrasya Stratejik GMYF 1.220,60 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,73 -1,70 41,80 Ayen Enerji 2,71 0,74 -43,89 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,69 0,60 3,15 Aygaz 11,73 2,53 -19,08 Bagfaş 5,03 0,40 -52,10 Bak Ambalaj 4,64 -1,07 -4,69 Balatacılar Balatacılık 0,38 2,70 -32,14 Bantaş Ambalaj 1,57 -0,63 -61,61 Banvit 12,03 0,67 -43,84 Baştaş Başkent Çimento 2,07 3,50 -12,54 Batı Çimento 2,70 2,66 -38,51 Batısöke Çimento 0,98 0,00 -40,94 Bera Holding 1,63 -2,40 -47,42 Berkosan Yalıtım 1,63 -0,61 -26,91 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 0,63 -60,64 Beyaz Filo 3,57 0,00 -89,38 Bilici Yatırım 1,43 -1,38 -6,57 Bim Mağazalar 82,50 -0,96 8,49 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,83 -1,19 -41,13 Bizim Mağazaları 7,02 -0,99 -8,83 Bolu Çimento 3,52 -0,28 -26,21 Bomonti Elektrik 0,46 -2,13 -57,41 Borusan Mannesmann 7,80 0,00 -29,37 Borusan Yat. Paz. 37,58 0,16 -12,91 Bosch Fren Sistemleri 171,70 -0,35 -6,27 Bossa 5,79 -7,51 42,96 Boyner Perakende Yat. 6,99 1,16 -23,86 Brisa 6,09 0,83 -16,23 Burçelik 3,02 0,00 -21,56 Burçelik Vana 1,58 1,94 -9,71 Bursa Çimento 4,75 -0,42 -6,19 Carrefoursa 3,83 -1,29 -31,36 Coca Cola İçecek 27,50 -1,29 -17,89 Cosmos Yat. Holding 0,86 0,00 -26,50 Credıtwest Faktorıng 1,50 0,00 34,56 Çelebi 52,20 0,38 53,21 Çelik Halat 5,37 0,00 43,59 Çemaş Döküm 1,99 0,51 7,57 Çemtaş 6,47 -1,07 60,20 Çimbeton 28,42 1,14 -23,02 Çimentaş 7,33 0,83 -36,76 Çimsa 7,31 0,14 -44,60 Çuhadaroğlu Metal 1,89 1,07 -35,49 Dagi Giyim 1,46 3,55 -35,68 Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17 Dardanel 1,09 0,00 -44,10 Datagate Bilgisayar 4,33 -1,14 -55,46 Demirören Gazetecilik 8,77 0,00 234,09 Demısaş Döküm 2,97 -1,00 113,90 Denge Holding 1,49 -3,87 -21,25 Deniz GMYO 2,68 -1,47 -0,74 Denizbank 5,12 -0,39 39,51 Denizli Cam 10,00 1,21 -15,75 Derimod 9,57 0,53 27,43 Desa Deri 1,50 -1,32 48,51 Despec Bilgisayar 3,38 0,30 -5,85 Deva Holding 3,53 3,52 -19,41 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 0,00 -35,90 Ditaş Doğan 5,70 0,53 -4,94 DO-CO 458,70 -2,40 121,99 Doğan Burda 3,86 10,92 16,27 Doğan Holding 1,14 0,00 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 6,73 -69,51 Doğusan 2,35 1,29 60,96 Doğuş GMYO 1,94 -1,02 -40,12 Doğuş Otomotiv 4,37 0,00 -42,03 Döktaş Dökümcülük 8,69 -0,69 -21,00 Duran Doğan Basım 3,94 3,96 4,51 Dyo Boya 3,04 4,83 -60,05 Eczacıbaşı İlaç 2,92 0,69 -30,15 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 3,75 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,56 3,70 -52,54 Ege Endüstri 361,90 -1,15 20,66 Ege Gübre 20,82 2,06 -18,42 Ege Profil 9,07 -0,66 -6,14 Ege Seramik 3,41 -1,73 -21,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -84,06 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,69 0,00 -21,15 Ekiz Kimya 0,33 -2,94 -42,11 Emek Elektrik 0,98 0,00 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,20 0,00 -74,14 Emlak Konut GMYO 1,66 1,22 -36,09 Enerjisa Enerji 4,85 1,89 Enka İnşaat 4,64 -1,90 -14,42 Erbosan 63,30 0,08 -20,19 Ereğli Demir Çelik 8,14 -0,97 -12,84 Ersu Gıda 0,91 2,25 -30,53 Escort Teknoloji 0,67 1,52 -46,83 Etiler Gıda 2,19 0,00 -53,30 Euro Kapital Yat. Ort. 0,78 20,00 -28,90 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 9,09 -35,66 Euro Yat. Ort. 0,58 7,41 -30,38 Euro Yatırım Holding 0,47 9,30 -22,95 Fenerbahçe Futbol 6,82 0,29 -58,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 -0,96 -77,70 F-M İzmit Piston 17,21 -0,29 37,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,36 -0,30 -31,71 Ford Otosan 53,30 2,70 -6,17 Formet Çelik Kapı 1,16 -2,52 Frigo Pak Gıda 1,04 0,00 9,47 Galatasaray Sportif 1,21 -0,82 -42,31 Garanti Bankası 8,07 1,38 -21,47 Garanti Faktoring 1,95 0,52 -40,18 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,21 0,63 27,38 Gedik Yatırım Holding 2,44 9,91 76,81 Gediz Ambalaj 4,48 -0,44 23,93 Gentaş 1,97 -3,43 31,32 Gersan Elektrik 3,24 -0,92 -31,21 Global Men. Değ. 0,43 0,00 -4,44 Global Yat. Holding 2,53 -1,17 -29,92 Good-Year 3,39 -0,29 -18,47 Göltaş Çimento 35,72 -0,33 -44,43 Gözde Girişim 2,78 -0,36 -50,88 GSD Denizcilik 1,11 0,00 -17,78 GSD Holding 0,71 0,00 -1,39 Gübre Fabrik. 2,83 -0,35 -33,10 Güler Yat. Holding 1,29 0,00 11,21 Güneş Sigorta 1,53 -3,16 -7,27 Halk GMYO 0,67 3,08 -26,60 Halk Sigorta 1,19 -2,46 -10,64 Hatay Tekstil 4,05 0,75 -18,51 Hedef Girişim 1,19 -2,46 -40,10 Hektaş 9,00 -0,88 28,57 HUB Girişim 1,92 4,92 61,34 Hürriyet Gzt. 0,91 1,11 -32,09 ICBC Turkey Bank 9,25 1,65 102,85 İdealist Danışmanlık 13,46 19,96 124,33 İdealist GMYO 1,74 3,57 -14,71 İhlas Ev Aletleri 0,31 0,00 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,60 -35,20 İhlas Gazetecilik 0,69 0,00 -41,53 İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,30 0,00 -41,18 İndeks Bilgisayar 5,30 -1,12 -48,14 Info Yatırım 0,99 0,00 -16,10 İntema 19,30 0,05 -20,71 İpek Doğal Enerji 6,08 5,56 13,22 İskenderun Demir Çelik 6,32 -0,32 29,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

