Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,67 -12,17 106,98 Acıpayam Selüloz 3,45 2,07 33,17 Adana Çimento (A) 5,89 0,34 9,97 Adana Çimento (B) 4,00 -0,25 6,49 Adana Çimento (C) 1,42 2,16 81,04 Adel Kalemcilik 11,63 -0,17 -25,09 Adese Alışveriş Ticaret 9,62 14,52 383,42 Afyon Çimento 5,29 14,25 -32,01 Ak Enerji 0,64 4,92 -29,67 Akbank 7,46 -1,58 -21,01 Akçansa 6,67 -1,48 -34,84 Akdenız Güvenlık Hız. 2,23 -0,45 -57,96 Akfen GMYO 1,53 0,00 -36,51 Akın Tekstil 8,45 -0,47 -40,11 Akiş GMYO 2,60 1,17 -6,87 Akmerkez GMYO 16,94 0,53 -9,16 Aksa 8,39 -4,11 -29,99 Aksa Enerji 3,11 1,30 -24,70 Aksigorta 3,73 -0,27 22,99 Aksu Enerji 9,11 0,66 71,90 Alarko Carrıer 40,80 -1,69 -29,07 Alarko GMYO 49,18 1,65 -0,04 Alarko Holding 2,17 3,83 -38,14 Albaraka Türk 1,31 0,00 -12,88 Alcatel Lucent Teletaş 5,45 0,00 -31,70 Alkim Kağıt 4,62 2,90 -0,34 Alkim Kimya 24,76 -0,16 4,43 Altınyağ 1,00 2,04 -16,40 Altınyunus Çeşme 4,00 0,00 -20,79 Anadolu Cam 2,75 -0,72 7,72 Anadolu Efes 21,08 3,43 -11,46 Anadolu Grubu Holding 12,70 0,00 -46,17 Anadolu Hayat Emek. 5,84 0,86 -25,29 Anadolu Isuzu 7,40 3,93 -18,68 Anadolu Sigorta 4,44 0,45 47,45 Anel Elektrik 1,80 0,97 -48,84 Anel Telekom 0,37 5,71 -26,00 Arçelik 15,59 -1,02 -24,95 Arena Bilgisayar 4,01 0,00 -5,20 Armada Bilgisayar 9,66 -1,02 42,48 Arsan Tekstil 1,66 2,47 -5,14 Artı Yatırım Holding 1,02 -4,67 8,51 Aselsan 26,54 0,61 -16,36 Aslan Çimento 29,24 2,52 -22,19 Ata GMYO 3,88 0,26 -19,00 Atakule GMYO 1,55 -0,64 -24,39 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,30 3,45 -38,78 Atlas Yat. Ort. 1,00 0,00 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,70 2,63 -33,91 Avrasya GMYO 0,95 -1,04 -39,87 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -3,48 -33,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.223,30 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,77 -1,67 45,08 Ayen Enerji 2,75 0,00 -43,06 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,70 -1,16 3,76 Aygaz 11,85 0,51 -18,25 Bagfaş 5,37 5,71 -48,86 Bak Ambalaj 4,50 -3,43 -7,56 Balatacılar Balatacılık 0,39 2,63 -30,36 Bantaş Ambalaj 1,54 -0,65 -62,35 Banvit 11,83 -1,33 -44,77 Baştaş Başkent Çimento 2,15 -9,16 Batı Çimento 2,57 -2,65 -41,47 Batısöke Çimento 0,97 -2,02 -41,55 Bera Holding 1,73 4,85 -44,19 Berkosan Yalıtım 1,66 -1,19 -25,56 Beşiktaş Futbol Yat. 1,70 3,66 -58,44 Beyaz Filo 3,49 -2,79 -89,62 Bilici Yatırım 1,46 1,39 -4,61 Bim Mağazalar 83,10 0,18 9,28 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,33 0,00 -19,51 Birlik Mensucat 0,93 -6,06 -34,04 Bizim Mağazaları 6,95 -1,28 -9,74 Bolu Çimento 3,59 1,70 -24,74 Bomonti Elektrik 0,50 -1,96 -53,70 Borusan Mannesmann 8,00 1,52 -27,56 Borusan Yat. Paz. 37,56 -0,37 -12,95 Bosch Fren Sistemleri 173,00 0,00 -5,56 Bossa 5,81 1,04 43,46 Boyner Perakende Yat. 6,99 -0,29 -23,86 Brisa 6,19 0,81 -14,86 Burçelik 3,03 0,33 -21,30 Burçelik Vana 1,62 -0,61 -7,43 Bursa Çimento 4,70 0,00 -7,18 Carrefoursa 3,85 -1,79 -31,00 Coca Cola İçecek 29,14 1,18 -12,99 Cosmos Yat. Holding 0,90 -23,08 Credıtwest Faktorıng 1,41 0,00 26,48 Çelebi 52,30 0,48 53,50 Çelik Halat 5,49 -0,72 46,80 Çemaş Döküm 1,75 -7,89 -5,41 Çemtaş 6,55 1,71 62,18 Çimbeton 28,86 1,98 -21,83 Çimentaş 7,80 4,70 -32,70 Çimsa 7,34 -0,27 -44,37 Çuhadaroğlu Metal 1,85 -1,07 -36,86 Dagi Giyim 1,55 0,65 -31,72 Dagi Yatırım Holding 0,99 0,00 -30,77 Dardanel 1,05 -1,87 -46,15 Datagate Bilgisayar 4,48 1,36 -53,91 Demirören Gazetecilik 8,77 -0,23 234,09 Demısaş Döküm 2,91 -1,36 109,58 Denge Holding 1,62 0,00 -14,38 Deniz GMYO 2,92 -7,30 8,15 Denizbank 6,70 9,12 82,56 Denizli Cam 10,06 -1,28 -15,25 Derimod 9,35 -0,43 24,50 Desa Deri 1,44 -1,37 42,57 Despec Bilgisayar 3,44 -0,58 -4,18 Deva Holding 3,48 -1,69 -20,55 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 4,00 -33,33 Ditaş Doğan 5,75 -0,52 -4,11 DO-CO 492,00 2,07 138,10 Doğan Burda 3,74 1,63 12,65 Doğan Holding 1,15 0,00 32,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,60 -65,11 Doğusan 2,36 -0,42 61,64 Doğuş GMYO 2,27 13,50 -29,94 Doğuş Otomotiv 4,50 1,35 -40,31 Döktaş Dökümcülük 8,37 0,36 -23,91 Duran Doğan Basım 3,97 2,06 5,31 Dyo Boya 3,16 0,00 -58,48 Eczacıbaşı İlaç 2,96 1,02 -29,19 Eczacıbaşı Yatırım 7,20 0,00 -28,21 Edip Gayrimenkul 0,61 8,93 -48,31 Ege Endüstri 369,50 1,85 23,20 Ege Gübre 22,52 1,99 -11,76 Ege Profil 9,00 -0,44 -6,86 Ege Seramik 3,45 0,29 -21,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 4,00 0,25 -14,53 Ekiz Kimya 0,34 0,00 -40,35 Emek Elektrik 0,99 0,00 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,22 0,00 -73,71 Emlak Konut GMYO 1,64 -1,20 -36,86 Enerjisa Enerji 4,91 0,82 Enka İnşaat 4,56 -1,72 -15,90 Erbosan 64,80 2,13 -18,30 Ereğli Demir Çelik 7,72 -3,86 -17,34 Ersu Gıda 0,92 1,10 -29,77 Escort Teknoloji 0,68 1,49 -46,03 Etiler Gıda 2,20 -1,35 -53,09 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 2,78 -32,54 Euro Trend Yat. Ort. 0,57 -1,72 -38,88 Euro Yat. Ort. 0,57 1,79 -31,58 Euro Yatırım Holding 0,47 0,00 -22,95 Fenerbahçe Futbol 6,88 2,99 -57,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 0,65 -77,41 F-M İzmit Piston 17,44 1,04 39,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,31 2,16 -32,72 Ford Otosan 52,65 -1,31 -7,32 Formet Çelik Kapı 1,06 -6,19 Frigo Pak Gıda 1,05 -0,94 10,53 Galatasaray Sportif 1,24 3,33 -40,88 Garanti Bankası 7,86 -2,72 -23,51 Garanti Faktoring 1,98 1,02 -39,26 Garanti Yat. Ort. 0,60 0,00 -14,46 Gedik Y. Men. Değ. 3,19 -0,31 26,59 Gedik Yatırım Holding 2,27 -5,02 64,49 Gediz Ambalaj 4,36 -0,46 20,61 Gentaş 2,09 3,98 39,32 Gersan Elektrik 3,28 -1,20 -30,36 Global Men. Değ. 0,44 -2,22 -2,22 Global Yat. Holding 2,68 4,28 -25,76 Good-Year 3,47 0,58 -16,55 Göltaş Çimento 37,20 3,74 -42,12 Gözde Girişim 2,90 3,57 -48,76 GSD Denizcilik 1,10 0,92 -18,52 GSD Holding 0,72 -1,37 0,00 Gübre Fabrik. 2,94 3,52 -30,50 Güler Yat. Holding 1,36 4,62 17,24 Güneş Sigorta 1,55 -1,90 -6,06 Halk GMYO 0,68 0,00 -25,50 Halk Sigorta 1,18 7,27 -11,39 Hatay Tekstil 4,09 -0,49 -17,71 Hedef Girişim 1,19 -1,65 -40,10 Hektaş 9,14 1,11 30,57 HUB Girişim 1,91 0,53 60,50 Hürriyet Gzt. 0,98 1,03 -26,87 ICBC Turkey Bank 9,58 2,02 110,09 İdealist Danışmanlık 10,71 -12,21 78,50 İdealist GMYO 1,78 0,00 -12,75 İhlas Ev Aletleri 0,30 0,00 -41,18 İhlas Gayrimenkul 1,26 -0,79 -35,71 İhlas Gazetecilik 0,72 0,00 -38,98 İhlas Holding 0,31 3,33 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,66 0,53 -44,61 Info Yatırım 1,00 0,00 -15,25 İntema 19,38 -0,51 -20,38 İpek Doğal Enerji 5,94 -0,83 10,61 İskenderun Demir Çelik 5,95 -3,41 21,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)



