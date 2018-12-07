Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 3,09 -5,50 139,53 Acıpayam Selüloz 3,36 -0,30 29,70 Adana Çimento (A) 6,11 -0,65 14,08 Adana Çimento (B) 4,13 0,00 9,95 Adana Çimento (C) 1,38 -0,72 75,94 Adel Kalemcilik 11,82 1,46 -23,87 Adese Alışveriş Ticaret 4,00 -0,50 101,01 Afyon Çimento 4,97 0,81 -36,12 Ak Enerji 0,65 1,56 -28,57 Akbank 6,89 3,61 -27,04 Akçansa 7,15 0,00 -30,15 Akdenız Güvenlık Hız. 2,35 2,62 -55,70 Akfen GMYO 1,48 0,68 -38,59 Akın Tekstil 8,69 0,23 -38,41 Akiş GMYO 2,63 2,33 -5,80 Akmerkez GMYO 17,10 0,59 -8,30 Aksa 8,11 0,25 -32,33 Aksa Enerji 3,00 0,33 -27,36 Aksigorta 3,54 -0,28 16,72 Aksu Enerji 8,76 0,11 65,30 Alarko Carrıer 40,18 0,00 -30,15 Alarko GMYO 48,36 0,37 -1,71 Alarko Holding 2,17 1,88 -38,14 Albaraka Türk 1,30 -0,76 -13,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,55 2,78 -30,45 Alkim Kağıt 4,56 -1,51 -1,63 Alkim Kimya 24,50 0,00 3,33 Altınyağ 0,80 -2,44 -33,12 Altınyunus Çeşme 4,20 -4,55 -16,83 Anadolu Cam 2,75 1,48 7,72 Anadolu Efes 21,10 -1,95 -11,38 Anadolu Grubu Holding 11,98 -3,46 -49,22 Anadolu Hayat Emek. 6,09 -0,81 -22,09 Anadolu Isuzu 7,06 1,00 -22,42 Anadolu Sigorta 4,38 0,46 45,46 Anel Elektrik 1,71 5,56 -51,40 Arçelik 15,47 -0,26 -25,52 Arena Bilgisayar 3,80 2,70 -10,17 Armada Bilgisayar 9,51 1,82 40,27 Arsan Tekstil 1,62 1,25 -7,43 Artı Yatırım Holding 1,02 -1,92 8,51 Aselsan 26,58 0,61 -16,23 Aslan Çimento 29,02 0,55 -22,78 Ata GMYO 3,90 2,36 -18,58 Atakule GMYO 1,55 1,31 -24,39 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 -4,17 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,34 18,58 36,73 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,58 -2,33 -28,94 Avrasya GMYO 0,96 0,00 -39,24 Avrasya Petrol ve Tur. 1,16 2,65 -30,95 Avrasya Stratejik GMYF 1.230,00 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,04 0,99 67,21 Ayen Enerji 2,71 0,74 -43,89 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,58 0,00 -3,56 Aygaz 11,80 -0,76 -18,60 Bagfaş 5,27 0,19 -49,81 Bak Ambalaj 4,41 0,46 -9,41 Balatacılar Balatacılık 0,30 -11,76 -46,43 Bantaş Ambalaj 1,60 0,00 -60,88 Banvit 11,65 0,87 -45,61 Baştaş Başkent Çimento 1,98 -0,50 -16,34 Batı Çimento 2,68 -0,37 -38,97 Batısöke Çimento 1,16 6,42 -30,10 Bera Holding 2,11 -1,40 -31,94 Berkosan Yalıtım 1,79 -0,56 -19,73 Beşiktaş Futbol Yat. 1,69 1,20 -58,68 Beyaz Filo 3,35 1,21 -90,03 Bilici Yatırım 1,41 -2,76 -4,81 Bim Mağazalar 83,85 -0,77 10,27 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,32 0,00 -21,95 Birlik Mensucat 0,91 -1,09 -35,46 Bizim Mağazaları 6,61 -0,45 -14,16 Bolu Çimento 3,61 0,56 -24,32 Bomonti Elektrik 0,56 1,82 -48,15 Borusan Mannesmann 8,00 1,01 -27,56 Borusan Yat. Paz. 37,66 0,37 -12,72 Bosch Fren Sistemleri 178,10 -10,95 -2,77 Bossa 5,83 1,39 43,95 Boyner Perakende Yat. 3,55 0,00 -19,03 Brisa 6,23 0,16 -14,31 Burçelik 3,20 0,00 -16,88 Burçelik Vana 1,67 0,00 -4,57 Bursa Çimento 4,69 0,64 -7,38 Carrefoursa 3,81 1,60 -31,72 Coca Cola İçecek 31,04 -3,00 -7,32 Cosmos Yat. Holding 0,95 1,06 -18,80 Credıtwest Faktorıng 1,31 2,34 17,51 Çelebi 52,05 0,10 52,77 Çelik Halat 5,30 -0,75 41,72 Çemaş Döküm 1,19 -7,03 -35,68 Çemtaş 6,66 -0,75 64,90 Çimbeton 28,94 0,42 -21,61 Çimentaş 8,44 -3,87 -27,18 Çimsa 7,48 0,40 -43,31 Çuhadaroğlu Metal 1,86 1,09 -36,52 Dagi Giyim 1,37 2,24 -39,65 Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17 Dardanel 1,02 -2,86 -47,69 Datagate Bilgisayar 4,24 0,47 -56,38 Demirören Gazetecilik 8,75 -0,68 233,33 Demısaş Döküm 2,82 0,00 103,10 Denge Holding 1,37 0,74 -27,59 Deniz GMYO 3,22 -6,12 19,26 Denizbank 11,20 13,48 205,18 Denizli Cam 10,85 0,00 -8,59 Derimod 9,40 0,64 25,17 Desa Deri 1,78 -0,56 76,24 Despec Bilgisayar 3,41 -1,16 -5,01 Deva Holding 3,49 1,16 -20,32 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 -1,33 -36,75 Ditaş Doğan 5,63 0,00 -6,11 DO-CO 517,00 -1,15 150,20 Doğan Burda 3,27 4,47 -1,51 Doğan Holding 1,14 0,88 31,03 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 0,00 -66,76 Doğusan 2,41 -0,82 65,07 Doğuş GMYO 2,27 1,79 -29,94 Doğuş Otomotiv 4,52 1,80 -40,04 Döktaş Dökümcülük 8,48 -0,12 -22,91 Duran Doğan Basım 4,35 4,07 15,38 Dyo Boya 3,22 10,65 -57,69 Eczacıbaşı İlaç 2,96 1,72 -29,19 Eczacıbaşı Yatırım 7,13 1,28 -28,91 Edip Gayrimenkul 0,69 0,00 -41,53 Ege Endüstri 366,50 0,14 22,20 Ege Gübre 22,84 2,51 -10,50 Ege Profil 8,95 0,22 -7,38 Ege Seramik 3,41 0,29 -21,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 8,33 -81,16 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 -50,00 Egeplast 3,41 -6,32 -27,14 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86 Emek Elektrik 1,08 4,85 -31,46 Eminiş Ambalaj 1,19 0,00 -74,35 Emlak Konut GMYO 1,61 -0,62 -38,02 Enerjisa Enerji 5,17 0,39 Enka İnşaat 4,55 1,34 -16,08 Erbosan 65,30 0,00 -17,67 Ereğli Demir Çelik 7,83 0,38 -16,16 Ersu Gıda 0,93 -4,12 -29,01 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -44,44 Etiler Gıda 2,22 -3,06 -52,67 Euro Kapital Yat. Ort. 0,80 -1,23 -27,07 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 -1,52 -30,30 Euro Yat. Ort. 0,59 -3,28 -29,18 Euro Yatırım Holding 0,51 0,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 6,49 0,62 -60,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 2,00 -77,84 F-M İzmit Piston 18,16 -0,22 44,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,25 -1,52 -33,94 Ford Otosan 51,55 0,00 -9,25 Formet Çelik Kapı 1,17 -1,68 Frigo Pak Gıda 2,08 -7,56 118,95 Galatasaray Sportif 1,21 0,00 -42,31 Garanti Bankası 7,97 2,57 -22,44 Garanti Faktoring 2,03 1,50 -37,73 Garanti Yat. Ort. 0,66 3,13 -5,91 Gedik Y. Men. Değ. 3,45 16,95 36,90 Gedik Yatırım Holding 2,49 19,71 80,43 Gediz Ambalaj 4,46 -0,67 23,37 Gentaş 2,03 -2,40 35,32 Gersan Elektrik 3,36 0,60 -28,66 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 2,81 3,31 -22,16 Good-Year 3,46 0,87 -16,79 Göltaş Çimento 37,08 0,43 -42,31 Gözde Girişim 2,82 1,08 -50,18 GSD Denizcilik 1,19 0,00 -11,85 GSD Holding 0,82 1,23 13,89 Gübre Fabrik. 2,98 -0,33 -29,55 Güler Yat. Holding 1,05 0,96 -9,48 Güneş Sigorta 1,64 1,86 -0,61 Halk GMYO 0,71 2,90 -22,21 Halk Sigorta 1,19 5,31 -10,64 Hatay Tekstil 4,10 0,74 -17,51 Hedef Girişim 1,19 0,00 -40,10 Hektaş 9,49 1,71 35,57 HUB Girişim 2,02 19,53 69,75 Hürriyet Gzt. 0,98 -2,00 -26,87 ICBC Turkey Bank 10,73 1,51 135,31 İdealist Danışmanlık 10,70 2,79 78,33 İdealist GMYO 1,65 0,61 -19,12 İhlas Ev Aletleri 0,32 0,00 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,30 1,56 -33,67 İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -37,29 İhlas Holding 0,32 0,00 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -39,22 İndeks Bilgisayar 5,54 1,47 -45,79 Info Yatırım 1,13 11,88 -4,24 İntema 20,24 1,35 -16,84 İpek Doğal Enerji 6,00 3,99 11,73 İskenderun Demir Çelik 6,08 0,16 24,63

















(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)(Sürecek)