Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 4,00 2,56 210,08 Acıpayam Selüloz 3,10 -5,49 19,66 Adana Çimento (A) 5,99 -1,32 11,84 Adana Çimento (B) 4,05 -0,74 7,82 Adana Çimento (C) 1,38 0,00 75,94 Adel Kalemcilik 11,44 -2,22 -26,31 Adese Alışveriş Ticaret 3,13 -4,86 57,29 Afyon Çimento 4,61 -4,36 -40,75 Ak Enerji 0,61 -3,17 -32,97 Akbank 6,44 -3,88 -31,81 Akçansa 7,15 -2,05 -30,15 Akdenız Güvenlık Hız. 2,13 -5,75 -59,84 Akfen GMYO 1,45 -2,03 -39,83 Akın Tekstil 10,22 12,68 -27,57 Akiş GMYO 2,54 0,79 -9,02 Akmerkez GMYO 16,70 -2,79 -10,45 Aksa 7,64 -3,29 -36,25 Aksa Enerji 2,70 -6,57 -34,62 Aksigorta 3,57 -0,83 17,71 Aksu Enerji 8,46 -0,70 59,64 Alarko Carrıer 39,02 -2,30 -32,17 Alarko GMYO 45,36 -4,14 -7,81 Alarko Holding 2,07 -5,05 -40,99 Albaraka Türk 1,25 -2,34 -16,87 Alcatel Lucent Teletaş 5,55 1,09 -30,45 Alkim Kağıt 4,22 -5,80 -8,97 Alkim Kimya 23,90 -1,16 0,80 Altınyağ 0,77 -3,75 -35,63 Altınyunus Çeşme 4,30 1,18 -14,85 Anadolu Cam 2,70 -1,46 5,76 Anadolu Efes 20,40 0,39 -14,32 Anadolu Grubu Holding 11,20 -2,18 -52,52 Anadolu Hayat Emek. 5,86 -1,84 -25,03 Anadolu Isuzu 6,71 -3,45 -26,26 Anadolu Sigorta 4,33 0,00 43,80 Anel Elektrik 1,59 -3,64 -54,81 Arçelik 15,19 -1,36 -26,87 Arena Bilgisayar 3,58 -5,29 -15,37 Armada Bilgisayar 9,54 0,95 40,71 Arsan Tekstil 1,61 -3,01 -8,00 Artı Yatırım Holding 1,00 0,00 6,38 Aselsan 24,80 -3,73 -21,84 Aslan Çimento 27,98 -3,12 -25,55 Ata GMYO 3,88 1,31 -19,00 Atakule GMYO 1,53 -3,77 -25,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,24 -4,00 -51,02 Atlas Yat. Ort. 1,30 -5,80 32,65 AvivaSA Emeklilik Hayat 11,95 -4,32 -32,50 Avrasya GMYO 0,94 -4,08 -40,51 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -3,39 -32,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.233,40 0,06 Avrupa Yatırım Holding 1,77 -7,33 45,08 Ayen Enerji 2,59 0,00 -46,38 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 -1,32 -8,44 Aygaz 11,48 -1,88 -20,80 Bagfaş 5,01 -3,65 -52,29 Bak Ambalaj 4,41 -5,16 -9,41 Balatacılar Balatacılık 0,33 3,13 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,50 -3,23 -63,33 Banvit 10,77 -5,53 -49,72 Baştaş Başkent Çimento 1,99 -1,49 -15,92 Batı Çimento 2,58 -4,09 -41,24 Batısöke Çimento 1,13 -3,42 -31,90 Bera Holding 1,88 -3,59 -39,35 Berkosan Yalıtım 1,65 -2,94 -26,01 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 -3,49 -59,41 Beyaz Filo 3,00 -5,36 -91,08 Bilici Yatırım 1,35 -4,26 -8,86 Bim Mağazalar 88,00 1,32 15,73 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,32 -3,03 -21,95 Birlik Mensucat 0,90 -1,10 -36,17 Bizim Mağazaları 6,55 0,77 -14,94 Bolu Çimento 3,41 -2,85 -28,51 Bomonti Elektrik 0,54 -5,26 -50,00 Borusan Mannesmann 7,70 -3,14 -30,28 Borusan Yat. Paz. 37,54 -0,11 -13,00 Bosch Fren Sistemleri 166,70 -3,59 -9,00 Bossa 5,74 -1,03 41,73 Boyner Perakende Yat. 3,49 -0,29 -20,40 Brisa 6,10 -1,45 -16,09 Burçelik 3,10 -0,32 -19,48 Burçelik Vana 1,60 -3,61 -8,57 Bursa Çimento 4,54 -2,78 -10,34 Carrefoursa 3,59 -4,27 -35,66 Coca Cola İçecek 30,80 -0,19 -8,04 Cosmos Yat. Holding 0,96 6,67 -17,95 Credıtwest Faktorıng 1,28 -3,76 14,82 Çelebi 52,05 -0,38 52,77 Çelik Halat 5,13 -3,39 37,18 Çemaş Döküm 1,18 4,42 -36,22 Çemtaş 6,30 -3,37 55,99 Çimbeton 27,30 -4,34 -26,06 Çimentaş 7,99 -1,36 -31,06 Çimsa 7,25 -2,16 -45,05 Çuhadaroğlu Metal 1,75 -5,41 -40,27 Dagi Giyim 1,30 -3,70 -42,73 Dagi Yatırım Holding 0,96 -1,03 -32,87 Dardanel 1,06 0,95 -45,64 Datagate Bilgisayar 3,95 -5,05 -59,37 Demirören Gazetecilik 8,20 -4,54 212,38 Demısaş Döküm 2,55 -6,25 83,65 Denge Holding 1,20 -7,69 -36,58 Deniz GMYO 2,84 -6,89 5,19 Denizbank 9,99 -5,67 172,21 Denizli Cam 11,22 2,09 -5,48 Derimod 9,20 -1,81 22,50 Desa Deri 1,66 -8,29 64,36 Despec Bilgisayar 3,20 -2,74 -10,86 Deva Holding 3,31 -3,78 -24,43 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -2,67 -37,61 Ditaş Doğan 5,53 -1,78 -7,78 DO-CO 525,00 3,96 154,08 Doğan Burda 3,06 -6,99 -7,83 Doğan Holding 1,08 -5,26 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,33 5,56 -63,46 Doğusan 2,37 -2,87 62,33 Doğuş GMYO 2,07 -5,48 -36,11 Doğuş Otomotiv 4,20 -5,83 -44,29 Döktaş Dökümcülük 7,84 -2,73 -28,73 Duran Doğan Basım 4,53 -6,02 20,16 Dyo Boya 3,08 -4,94 -59,53 Eczacıbaşı İlaç 2,85 -4,04 -31,82 Eczacıbaşı Yatırım 6,97 -0,71 -30,51 Edip Gayrimenkul 0,75 -2,60 -36,44 Ege Endüstri 369,00 1,93 23,03 Ege Gübre 21,80 -1,18 -14,58 Ege Profil 8,86 -0,56 -8,31 Ege Seramik 3,20 -4,48 -26,79 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 -7,69 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 3,60 -2,17 -23,08 Ekiz Kimya 0,30 -3,23 -47,37 Emek Elektrik 1,00 -9,09 -36,54 Eminiş Ambalaj 1,13 -1,74 -75,65 Emlak Konut GMYO 1,55 -3,13 -40,33 Enerjisa Enerji 5,15 -1,15 Enka İnşaat 4,47 -0,45 -16,82 Erbosan 62,65 -2,49 -21,01 Ereğli Demir Çelik 7,36 -0,67 -21,20 Ersu Gıda 0,93 0,00 -29,01 Escort Teknoloji 0,71 0,00 -43,65 Etiler Gıda 2,19 -1,79 -53,30 Euro Kapital Yat. Ort. 0,81 0,00 -26,16 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 1,56 -30,30 Euro Yat. Ort. 0,71 4,41 -14,78 Euro Yatırım Holding 0,51 2,00 -16,39 Fenerbahçe Futbol 6,43 -4,88 -60,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 -4,95 -79,15 F-M İzmit Piston 16,95 -2,53 35,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,17 -3,65 -35,57 Ford Otosan 48,80 -0,57 -14,09 Formet Çelik Kapı 1,09 -6,84 Frigo Pak Gıda 2,13 -11,25 124,21 Galatasaray Sportif 1,18 -2,48 -43,74 Garanti Bankası 7,49 -3,73 -27,11 Garanti Faktoring 2,06 -3,74 -36,81 Garanti Yat. Ort. 0,88 -2,22 25,45 Gedik Y. Men. Değ. 3,27 -3,82 29,76 Gedik Yatırım Holding 2,67 1,52 93,48 Gediz Ambalaj 4,25 -2,30 17,57 Gentaş 1,95 -2,01 29,99 Gersan Elektrik 3,05 -8,13 -35,24 Global Men. Değ. 0,46 0,00 2,22 Global Yat. Holding 2,97 2,06 -17,73 Good-Year 3,42 -2,84 -17,75 Göltaş Çimento 37,40 -4,93 -41,81 Gözde Girişim 2,67 -6,97 -52,83 GSD Denizcilik 1,27 -12,41 -5,93 GSD Holding 0,78 -6,02 8,33 Gübre Fabrik. 2,90 -2,68 -31,44 Güler Yat. Holding 1,03 -3,74 -11,21 Güneş Sigorta 1,55 -4,91 -6,06 Halk GMYO 0,67 -4,29 -26,60 Halk Sigorta 1,15 0,00 -13,64 Hatay Tekstil 3,81 -3,30 -23,34 Hedef Girişim 1,17 -3,31 -41,11 Hektaş 9,36 0,86 33,71 HUB Girişim 1,77 -2,21 48,74 Hürriyet Gzt. 0,95 -5,00 -29,10 ICBC Turkey Bank 11,16 0,54 144,74 İdealist Danışmanlık 10,95 -9,05 82,50 İdealist GMYO 1,63 -1,21 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,29 -4,44 -34,18 İhlas Gazetecilik 0,73 -3,95 -38,14 İhlas Holding 0,31 -3,13 -41,51 İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,30 -2,93 -48,14 Info Yatırım 1,02 -4,67 -13,56 İntema 19,73 -1,94 -18,94 İpek Doğal Enerji 5,56 -4,63 3,54 İskenderun Demir Çelik 5,63 -3,92 15,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)



(Sürecek)