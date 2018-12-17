Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,98 16,41 131,01 Acıpayam Selüloz 3,07 0,00 18,50 Adana Çimento (A) 5,89 -1,01 9,97 Adana Çimento (B) 4,00 0,00 6,49 Adana Çimento (C) 1,39 0,00 77,21 Adel Kalemcilik 11,14 0,00 -28,25 Adese Alışveriş Ticaret 3,49 -1,41 75,38 Afyon Çimento 4,51 -1,10 -42,03 Ak Enerji 0,60 -1,64 -34,07 Akbank 6,41 0,94 -32,12 Akçansa 7,07 -0,14 -30,94 Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 -2,00 -63,05 Akfen GMYO 1,50 3,45 -37,76 Akın Tekstil 9,39 -0,63 -33,45 Akiş GMYO 2,48 -1,59 -11,17 Akmerkez GMYO 16,60 -0,24 -10,98 Aksa 7,23 -2,82 -39,67 Aksa Enerji 2,56 -2,29 -38,01 Aksigorta 3,62 0,56 19,36 Aksu Enerji 8,10 1,89 52,85 Alarko Carrıer 38,66 -0,82 -32,79 Alarko GMYO 45,08 -2,25 -8,38 Alarko Holding 2,01 -1,95 -42,70 Albaraka Türk 1,24 0,00 -17,53 Alcatel Lucent Teletaş 5,75 1,23 -27,94 Alkim Kağıt 4,14 2,73 -10,69 Alkim Kimya 23,48 -0,09 -0,97 Altınyağ 0,73 -6,41 -38,97 Altınyunus Çeşme 4,19 -1,41 -17,03 Anadolu Cam 2,57 -2,65 0,67 Anadolu Efes 20,34 -5,31 -14,57 Anadolu Grubu Holding 10,46 -0,76 -55,66 Anadolu Hayat Emek. 5,84 -1,68 -25,29 Anadolu Isuzu 6,47 0,31 -28,90 Anadolu Sigorta 4,26 -1,62 41,47 Anel Elektrik 1,56 0,65 -55,66 Arçelik 15,25 -2,62 -26,58 Arena Bilgisayar 4,11 11,08 -2,84 Armada Bilgisayar 9,33 0,21 37,61 Arsan Tekstil 1,58 -3,07 -9,71 Artı Yatırım Holding 0,91 0,00 -3,19 Aselsan 23,36 -2,18 -26,30 Aslan Çimento 27,60 -0,72 -26,56 Ata GMYO 3,89 -0,26 -18,79 Atakule GMYO 1,53 1,32 -25,37 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,23 0,00 -53,06 Atlas Yat. Ort. 1,14 1,79 16,33 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,89 -0,12 -32,01 Avrasya GMYO 0,91 -1,09 -42,41 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -0,89 -33,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.236,80 0,17 Avrupa Yatırım Holding 1,87 -4,10 53,28 Ayen Enerji 2,49 0,40 -48,45 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,41 0,71 -13,94 Aygaz 11,48 -0,43 -20,80 Bagfaş 4,77 -0,63 -54,57 Bak Ambalaj 4,66 -1,48 -4,28 Balatacılar Balatacılık 0,33 10,00 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,47 1,38 -64,06 Banvit 10,32 -1,71 -51,82 Baştaş Başkent Çimento 2,07 -0,48 -12,54 Batı Çimento 2,64 0,38 -39,88 Batısöke Çimento 1,14 -5,79 -31,30 Bera Holding 1,96 2,62 -36,77 Berkosan Yalıtım 1,71 4,91 -23,32 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -1,22 -60,39 Beyaz Filo 2,78 2,96 -91,73 Bilici Yatırım 1,34 -1,47 -9,53 Bim Mağazalar 86,70 -0,80 14,02 Bimeks 0,07 0,00 -75,00 Birko Mensucat 0,32 3,23 -21,95 Birlik Mensucat 0,89 2,30 -36,88 Bizim Mağazaları 6,47 0,31 -15,97 Bolu Çimento 3,33 -1,19 -30,19 Bomonti Elektrik 0,50 0,00 -53,70 Borusan Mannesmann 7,50 -0,66 -32,09 Borusan Yat. Paz. 37,90 0,00 -12,16 Bosch Fren Sistemleri 163,90 -0,36 -10,53 Bossa 5,69 -0,70 40,49 Boyner Perakende Yat. 3,92 -2,97 -10,59 Brisa 6,10 -1,13 -16,09 Burçelik 3,05 0,00 -20,78 Burçelik Vana 1,57 1,29 -10,29 Bursa Çimento 4,42 -1,34 -12,71 Carrefoursa 3,45 0,58 -38,17 Coca Cola İçecek 29,38 -2,00 -12,28 Cosmos Yat. Holding 1,00 -5,66 -14,53 Credıtwest Faktorıng 1,25 -1,57 12,13 Çelebi 52,95 0,28 55,41 Çelik Halat 5,24 0,38 40,12 Çemaş Döküm 0,99 19,28 -46,49 Çemtaş 6,22 -0,64 54,01 Çimbeton 26,84 0,15 -27,30 Çimentaş 8,22 0,86 -29,08 Çimsa 7,17 -0,14 -45,66 Çuhadaroğlu Metal 1,73 0,00 -40,96 Dagi Giyim 1,33 2,31 -41,41 Dagi Yatırım Holding 0,97 0,00 -32,17 Dardanel 1,04 -0,95 -46,67 Datagate Bilgisayar 4,05 -0,49 -58,34 Demirören Gazetecilik 11,20 19,91 326,66 Demısaş Döküm 2,46 -1,60 77,17 Denge Holding 1,21 2,54 -36,05 Deniz GMYO 3,16 11,66 17,04 Denizbank 11,88 20,00 223,71 Denizli Cam 12,33 2,75 3,88 Derimod 8,90 -1,44 18,51 Desa Deri 1,72 -3,91 70,30 Despec Bilgisayar 3,10 0,65 -13,65 Deva Holding 3,27 -0,61 -25,34 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -37,61 Ditaş Doğan 5,45 -1,62 -9,11 DO-CO 501,30 -2,39 142,61 Doğan Burda 3,04 2,01 -8,43 Doğan Holding 1,08 -1,82 24,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,40 2,19 -61,54 Doğusan 2,35 1,29 60,96 Doğuş GMYO 2,32 0,87 -28,40 Doğuş Otomotiv 4,09 -0,49 -45,75 Döktaş Dökümcülük 7,97 2,18 -27,55 Duran Doğan Basım 4,97 7,58 31,83 Dyo Boya 2,95 -1,34 -61,24 Eczacıbaşı İlaç 2,76 -1,08 -33,98 Eczacıbaşı Yatırım 7,12 -2,47 -29,01 Edip Gayrimenkul 0,72 1,41 -38,98 Ege Endüstri 355,00 -0,89 18,36 Ege Gübre 21,50 -0,92 -15,75 Ege Profil 8,97 -0,88 -7,17 Ege Seramik 3,10 -0,32 -29,08 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -55,00 Egeplast 3,54 -0,28 -24,36 Ekiz Kimya 0,31 3,33 -45,61 Emek Elektrik 0,99 0,00 -37,17 Eminiş Ambalaj 1,29 19,44 -72,20 Emlak Konut GMYO 1,49 -0,67 -42,64 Enerjisa Enerji 5,27 -0,57 Enka İnşaat 4,61 0,88 -14,22 Erbosan 62,00 0,57 -21,83 Ereğli Demir Çelik 7,51 -0,40 -19,59 Ersu Gıda 0,91 -1,09 -30,53 Escort Teknoloji 0,74 -1,33 -41,27 Etiler Gıda 2,19 0,46 -53,30 Euro Kapital Yat. Ort. 0,77 1,32 -29,81 Euro Trend Yat. Ort. 0,68 -1,45 -27,08 Euro Yat. Ort. 0,68 4,62 -18,38 Euro Yatırım Holding 0,60 7,14 -1,64 Fenerbahçe Futbol 7,15 4,38 -56,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 0,74 -80,23 F-M İzmit Piston 16,50 0,36 31,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,93 -2,33 -40,45 Ford Otosan 50,20 0,52 -11,63 Formet Çelik Kapı 1,19 5,31 Frigo Pak Gıda 1,83 -8,04 92,63 Galatasaray Sportif 1,18 0,85 -43,74 Garanti Bankası 7,71 -0,64 -24,97 Garanti Faktoring 1,96 -2,49 -39,88 Garanti Yat. Ort. 0,73 5,80 4,07 Gedik Y. Men. Değ. 3,25 0,00 28,97 Gedik Yatırım Holding 2,51 -0,40 81,88 Gediz Ambalaj 4,26 0,71 17,84 Gentaş 1,80 -2,17 19,99 Gersan Elektrik 2,86 -2,72 -39,28 Global Men. Değ. 0,45 -4,26 0,00 Global Yat. Holding 2,77 -1,07 -23,27 Good-Year 3,42 0,00 -17,75 Göltaş Çimento 37,32 -3,32 -41,94 Gözde Girişim 2,65 1,15 -53,18 GSD Denizcilik 1,29 -2,27 -4,44 GSD Holding 0,78 0,00 8,33 Gübre Fabrik. 2,80 -1,75 -33,81 Güler Yat. Holding 1,04 0,00 -10,34 Güneş Sigorta 1,50 1,35 -9,09 Halk GMYO 0,73 4,29 -20,02 Halk Sigorta 1,14 4,59 -14,39 Hatay Tekstil 3,76 -1,57 -24,35 Hedef Girişim 1,12 -0,88 -43,63 Hektaş 9,20 -1,08 31,43 HUB Girişim 1,85 2,78 55,46 Hürriyet Gzt. 0,91 -2,15 -32,09 ICBC Turkey Bank 7,22 -19,96 58,33 İdealist Danışmanlık 10,73 -1,83 78,83 İdealist GMYO 1,59 0,00 -22,06 İhlas Ev Aletleri 0,32 3,23 -37,25 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,63 -36,22 İhlas Gazetecilik 0,72 4,35 -38,98 İhlas Holding 0,30 -3,23 -43,40 İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -37,25 İndeks Bilgisayar 5,30 0,19 -48,14 Info Yatırım 1,04 0,00 -11,86 İntema 19,16 1,38 -21,28 İpek Doğal Enerji 5,55 0,36 3,35 İskenderun Demir Çelik 5,63 -1,23 15,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)