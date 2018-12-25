Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,63 2,33 103,88 Acıpayam Selüloz 3,29 1,23 26,99 Adana Çimento (A) 6,03 -0,17 12,59 Adana Çimento (B) 4,08 0,49 8,62 Adana Çimento (C) 1,42 1,43 81,04 Adel Kalemcilik 10,98 -1,08 -29,28 Adese Alışveriş Ticaret 3,92 -20,00 96,98 Afyon Çimento 4,59 -0,65 -41,00 Ak Enerji 0,63 1,61 -30,77 Akbank 6,74 -1,03 -28,63 Akçansa 7,05 -0,98 -31,13 Akdenız Güvenlık Hız. 2,05 -1,44 -61,35 Akfen GMYO 1,55 -1,90 -35,68 Akın Tekstil 9,62 -0,72 -31,82 Akiş GMYO 2,57 0,00 -7,95 Akmerkez GMYO 16,30 0,06 -12,59 Aksa 7,46 0,81 -37,75 Aksa Enerji 2,79 -1,76 -32,45 Aksigorta 3,69 0,00 21,67 Aksu Enerji 7,78 -1,39 46,81 Alarko Carrıer 39,20 -1,01 -31,85 Alarko GMYO 45,82 -1,25 -6,87 Alarko Holding 2,04 -2,86 -41,84 Albaraka Türk 1,27 -0,78 -15,54 Alcatel Lucent Teletaş 5,89 -0,17 -26,19 Alkim Kağıt 4,08 -3,55 -11,99 Alkim Kimya 23,16 -0,60 -2,32 Altınyağ 0,59 -19,18 -50,67 Altınyunus Çeşme 4,13 0,00 -18,22 Anadolu Cam 2,58 1,98 1,06 Anadolu Efes 21,10 1,83 -11,38 Anadolu Grubu Holding 10,95 -0,45 -53,58 Anadolu Hayat Emek. 5,85 1,39 -25,16 Anadolu Isuzu 6,33 -3,36 -30,44 Anadolu Sigorta 4,12 -1,90 36,82 Anel Elektrik 1,58 -1,86 -55,10 Arçelik 15,41 -0,32 -25,81 Arena Bilgisayar 4,21 -2,55 -0,47 Armada Bilgisayar 9,00 -0,99 32,74 Arsan Tekstil 1,65 -0,60 -5,71 Artı Yatırım Holding 0,86 -1,15 -8,51 Aselsan 23,98 -1,80 -24,35 Aslan Çimento 28,02 -1,55 -25,44 Ata GMYO 4,06 0,50 -15,24 Atakule GMYO 1,50 -0,66 -26,83 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,22 -4,35 -55,10 Atlas Yat. Ort. 1,00 -3,85 2,04 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,65 -0,65 -34,08 Avrasya GMYO 0,89 -2,20 -43,67 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 -1,80 -35,12 Avrasya Stratejik GMYF 1.242,20 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,17 5,85 77,87 Ayen Enerji 2,55 -1,54 -47,20 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 0,67 -8,44 Aygaz 11,38 -0,18 -21,49 Bagfaş 4,83 -0,21 -54,00 Bak Ambalaj 5,10 0,99 4,76 Balatacılar Balatacılık 0,33 10,00 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,48 0,00 -63,81 Banvit 11,42 6,23 -46,69 Baştaş Başkent Çimento 2,02 0,50 -14,65 Batı Çimento 2,43 -1,22 -44,66 Batısöke Çimento 1,14 0,00 -31,30 Bera Holding 2,10 -2,33 -32,26 Berkosan Yalıtım 1,74 0,58 -21,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 -0,62 -60,88 Beyaz Filo 2,55 -2,67 -92,41 Bilici Yatırım 1,40 0,72 -5,48 Bim Mağazalar 85,50 -2,17 12,44 Bimeks 0,06 0,00 -78,57 Birko Mensucat 0,30 0,00 -26,83 Birlik Mensucat 1,03 -4,63 -26,95 Bizim Mağazaları 6,41 -0,31 -16,75 Bolu Çimento 3,39 -1,45 -28,93 Bomonti Elektrik 0,48 -2,04 -55,56 Borusan Mannesmann 7,80 -1,14 -29,37 Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,05 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 162,10 -1,16 -11,51 Bossa 6,20 -1,43 53,09 Boyner Perakende Yat. 3,79 0,26 -13,56 Brisa 6,15 -0,65 -15,41 Burçelik 3,10 -2,52 -19,48 Burçelik Vana 1,54 -1,91 -12,00 Bursa Çimento 4,38 -1,35 -13,50 Carrefoursa 3,44 -1,71 -38,35 Coca Cola İçecek 30,40 -1,17 -9,23 Cosmos Yat. Holding 0,94 -1,05 -19,66 Credıtwest Faktorıng 1,30 4,00 16,62 Çelebi 56,55 -2,92 65,98 Çelik Halat 5,13 -2,29 37,18 Çemaş Döküm 0,72 -1,37 -61,08 Çemtaş 6,02 -1,63 49,06 Çimbeton 28,44 -1,39 -22,97 Çimentaş 11,35 -0,18 -2,07 Çimsa 7,60 -1,43 -42,40 Çuhadaroğlu Metal 1,76 -2,22 -39,93 Dagi Giyim 1,29 -1,53 -43,17 Dagi Yatırım Holding 1,10 -1,79 -23,08 Dardanel 1,15 2,68 -41,03 Datagate Bilgisayar 3,96 -1,25 -59,26 Demirören Gazetecilik 10,09 -0,59 284,38 Demısaş Döküm 2,57 -1,91 85,09 Denge Holding 1,15 0,88 -39,22 Deniz GMYO 3,13 -2,19 15,93 Denizbank 17,65 0,40 380,93 Denizli Cam 11,28 -4,41 -4,97 Derimod 8,74 -0,91 16,38 Desa Deri 1,76 -3,30 74,26 Despec Bilgisayar 3,17 -1,86 -11,70 Deva Holding 3,26 -2,10 -25,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -36,75 Ditaş Doğan 5,32 -2,21 -11,28 DO-CO 487,50 -0,91 135,93 Doğan Burda 3,14 0,00 -5,42 Doğan Holding 1,03 -1,90 18,39 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 -4,69 -66,48 Doğusan 2,41 -1,23 65,07 Doğuş GMYO 2,22 -2,20 -31,48 Doğuş Otomotiv 4,34 -2,03 -42,43 Döktaş Dökümcülük 8,48 -2,30 -22,91 Duran Doğan Basım 5,08 -1,74 34,75 Dyo Boya 2,87 -1,37 -62,29 Eczacıbaşı İlaç 2,76 -1,43 -33,98 Eczacıbaşı Yatırım 7,17 0,14 -28,51 Edip Gayrimenkul 0,74 0,00 -37,29 Ege Endüstri 339,10 -1,99 13,06 Ege Gübre 21,50 -2,27 -15,75 Ege Profil 8,88 -0,22 -8,10 Ege Seramik 3,25 -1,81 -25,65 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,22 -4,35 -53,19 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,69 -7,05 -21,15 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86 Emek Elektrik 0,98 -1,01 -37,81 Eminiş Ambalaj 1,20 -4,00 -74,14 Emlak Konut GMYO 1,53 -1,92 -41,10 Enerjisa Enerji 5,05 -1,75 Enka İnşaat 4,51 0,89 -16,08 Erbosan 62,55 -1,57 -21,14 Ereğli Demir Çelik 7,32 -1,35 -21,62 Ersu Gıda 0,90 -2,17 -31,30 Escort Teknoloji 0,80 -2,44 -36,51 Etiler Gıda 2,18 0,00 -53,52 Euro Kapital Yat. Ort. 0,74 -1,33 -32,54 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 0,00 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 -23,18 Euro Yatırım Holding 0,54 0,00 -11,48 Fenerbahçe Futbol 6,86 -1,72 -57,95 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,38 -4,03 -82,77 F-M İzmit Piston 16,85 -1,06 34,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,45 -9,92 -29,88 Ford Otosan 50,75 0,00 -10,66 Formet Çelik Kapı 1,29 -0,77 Frigo Pak Gıda 1,72 -8,51 81,05 Galatasaray Sportif 1,22 -1,61 -41,84 Garanti Bankası 8,00 -0,50 -22,15 Garanti Faktoring 1,98 -1,98 -39,26 Garanti Yat. Ort. 0,72 -4,00 2,64 Gedik Y. Men. Değ. 3,20 -2,14 26,98 Gedik Yatırım Holding 2,46 -0,81 78,26 Gediz Ambalaj 4,19 0,00 15,91 Gentaş 1,83 -1,08 21,99 Gersan Elektrik 2,91 -2,68 -38,22 Global Men. Değ. 0,47 2,17 4,44 Global Yat. Holding 3,01 0,33 -16,62 Good-Year 3,42 -0,29 -17,75 Göltaş Çimento 12,61 -4,03 -50,95 Gözde Girişim 2,70 -1,46 -52,30 GSD Denizcilik 1,25 -2,34 -7,41 GSD Holding 0,82 0,00 13,89 Gübre Fabrik. 3,13 -1,57 -26,00 Güler Yat. Holding 1,06 0,00 -8,62 Güneş Sigorta 1,47 -2,00 -10,91 Halk GMYO 0,71 -1,39 -22,21 Halk Sigorta 1,15 2,68 -13,64 Hatay Tekstil 4,15 1,22 -16,50 Hedef Girişim 1,16 -1,69 -41,61 Hektaş 9,20 1,32 31,43 HUB Girişim 1,83 -0,54 53,78 Hürriyet Gzt. 0,92 -2,13 -31,34 ICBC Turkey Bank 5,06 -3,07 10,96 İdealist Danışmanlık 10,60 -2,03 76,67 İdealist GMYO 1,62 1,25 -20,59 İhlas Ev Aletleri 0,36 2,86 -29,41 İhlas Gayrimenkul 1,26 -0,79 -35,71 İhlas Gazetecilik 0,74 -1,33 -37,29 İhlas Holding 0,34 0,00 -35,85 İhlas Yayın Holding 0,35 6,06 -31,37 İndeks Bilgisayar 5,45 -0,73 -46,67 Info Yatırım 1,03 -0,96 -12,71 İntema 18,82 -0,48 -22,68 İpek Doğal Enerji 5,10 -1,54 -5,03 İskenderun Demir Çelik 5,73 -2,22 17,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

