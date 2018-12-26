Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,56 -2,66 98,45 Acıpayam Selüloz 3,43 4,26 32,40 Adana Çimento (A) 5,99 -0,66 11,84 Adana Çimento (B) 4,07 -0,25 8,35 Adana Çimento (C) 1,41 -0,70 79,76 Adel Kalemcilik 10,97 -0,09 -29,34 Adese Alışveriş Ticaret 3,21 -18,11 61,31 Afyon Çimento 4,60 0,22 -40,87 Ak Enerji 0,63 0,00 -30,77 Akbank 6,80 0,89 -28,00 Akçansa 7,09 0,57 -30,74 Akdenız Güvenlık Hız. 2,03 -0,98 -61,73 Akfen GMYO 1,56 0,65 -35,27 Akın Tekstil 9,40 -2,29 -33,38 Akiş GMYO 2,57 0,00 -7,95 Akmerkez GMYO 16,17 -0,80 -13,29 Aksa 7,56 1,34 -36,92 Aksa Enerji 2,77 -0,72 -32,93 Aksigorta 3,68 -0,27 21,34 Aksu Enerji 7,75 -0,39 46,24 Alarko Carrıer 39,46 0,66 -31,40 Alarko GMYO 45,80 -0,04 -6,91 Alarko Holding 2,03 -0,49 -42,13 Albaraka Türk 1,26 -0,79 -16,20 Alcatel Lucent Teletaş 5,85 -0,68 -26,69 Alkim Kağıt 4,08 0,00 -11,99 Alkim Kimya 22,60 -2,42 -4,68 Altınyağ 0,48 -18,64 -59,87 Altınyunus Çeşme 4,19 1,45 -17,03 Anadolu Cam 2,60 0,78 1,84 Anadolu Efes 20,72 -1,80 -12,97 Anadolu Grubu Holding 10,90 -0,46 -53,80 Anadolu Hayat Emek. 5,83 -0,34 -25,42 Anadolu Isuzu 6,26 -1,11 -31,21 Anadolu Sigorta 4,13 0,24 37,15 Anel Elektrik 1,60 1,27 -54,53 Arçelik 15,50 0,58 -25,38 Arena Bilgisayar 4,12 -2,14 -2,60 Armada Bilgisayar 9,10 1,11 34,22 Arsan Tekstil 1,62 -1,82 -7,43 Artı Yatırım Holding 0,88 2,33 -6,38 Aselsan 24,04 0,25 -24,16 Aslan Çimento 28,02 0,00 -25,44 Ata GMYO 4,01 -1,23 -16,28 Atakule GMYO 1,48 -1,33 -27,80 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,22 0,00 -55,10 Atlas Yat. Ort. 0,98 -2,00 0,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,66 0,13 -34,00 Avrasya GMYO 0,90 1,12 -43,04 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 0,00 -35,12 Avrasya Stratejik GMYF 1.242,90 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,51 15,67 105,74 Ayen Enerji 2,53 -0,78 -47,62 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,49 -0,67 -9,05 Aygaz 11,45 0,62 -21,01 Bagfaş 4,80 -0,62 -54,29 Bak Ambalaj 5,00 -1,96 2,71 Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 -41,07 Bantaş Ambalaj 1,59 7,43 -61,12 Banvit 11,23 -1,66 -47,57 Baştaş Başkent Çimento 2,02 0,00 -14,65 Batı Çimento 2,40 -1,23 -45,34 Batısöke Çimento 1,13 -0,88 -31,90 Bera Holding 2,08 -0,95 -32,90 Berkosan Yalıtım 1,73 -0,57 -22,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 0,00 -60,88 Beyaz Filo 2,79 9,41 -91,70 Bilici Yatırım 1,37 -2,14 -7,51 Bim Mağazalar 84,75 -0,88 11,45 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,30 0,00 -26,83 Birlik Mensucat 1,02 -0,97 -27,66 Bizim Mağazaları 6,42 0,16 -16,62 Bolu Çimento 3,37 -0,59 -29,35 Bomonti Elektrik 0,48 0,00 -55,56 Borusan Mannesmann 7,84 0,51 -29,01 Borusan Yat. Paz. 37,52 0,00 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 162,10 0,00 -11,51 Bossa 6,43 3,71 58,77 Boyner Perakende Yat. 3,85 1,58 -12,19 Brisa 6,24 1,46 -14,17 Burçelik 3,09 -0,32 -19,74 Burçelik Vana 1,52 -1,30 -13,14 Bursa Çimento 4,40 0,46 -13,11 Carrefoursa 3,45 0,29 -38,17 Coca Cola İçecek 30,40 0,00 -9,23 Cosmos Yat. Holding 0,92 -2,13 -21,37 Credıtwest Faktorıng 1,03 1,98 18,92 Çelebi 59,80 5,75 75,52 Çelik Halat 5,30 3,31 41,72 Çemaş Döküm 0,76 5,56 -58,92 Çemtaş 5,90 -1,99 46,08 Çimbeton 27,58 -3,02 -25,30 Çimentaş 10,70 -5,73 -7,68 Çimsa 7,60 0,00 -42,40 Çuhadaroğlu Metal 1,76 0,00 -39,93 Dagi Giyim 1,29 0,00 -43,17 Dagi Yatırım Holding 1,13 2,73 -20,98 Dardanel 1,14 -0,87 -41,54 Datagate Bilgisayar 3,94 -0,51 -59,47 Demirören Gazetecilik 8,72 -13,58 232,19 Demısaş Döküm 2,50 -2,72 80,05 Denge Holding 1,11 -3,48 -41,33 Deniz GMYO 3,10 -0,96 14,81 Denizbank 17,70 0,28 382,29 Denizli Cam 11,35 0,62 -4,38 Derimod 8,60 -1,60 14,51 Desa Deri 1,97 11,93 95,05 Despec Bilgisayar 3,20 0,95 -10,86 Deva Holding 3,26 0,00 -25,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -37,61 Ditaş Doğan 5,32 0,00 -11,28 DO-CO 486,00 -0,31 135,20 Doğan Burda 3,13 -0,32 -5,72 Doğan Holding 1,04 0,97 19,54 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,25 2,46 -65,66 Doğusan 2,41 0,00 65,07 Doğuş GMYO 2,15 -3,15 -33,64 Doğuş Otomotiv 4,29 -1,15 -43,10 Döktaş Dökümcülük 8,62 1,65 -21,64 Duran Doğan Basım 5,03 -0,98 33,42 Dyo Boya 2,92 1,74 -61,63 Eczacıbaşı İlaç 2,75 -0,36 -34,22 Eczacıbaşı Yatırım 7,17 0,00 -28,51 Edip Gayrimenkul 0,74 0,00 -37,29 Ege Endüstri 340,10 0,29 13,40 Ege Gübre 21,66 0,74 -15,13 Ege Profil 8,86 -0,23 -8,31 Ege Seramik 3,26 0,31 -25,42 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 4,55 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 11,11 -50,00 Egeplast 3,90 5,69 -16,67 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -43,86 Emek Elektrik 0,97 -1,02 -38,44 Eminiş Ambalaj 1,18 -1,67 -74,57 Emlak Konut GMYO 1,56 1,96 -39,94 Enerjisa Enerji 5,03 -0,40 Enka İnşaat 4,52 0,22 -15,89 Erbosan 62,85 0,48 -20,76 Ereğli Demir Çelik 7,27 -0,68 -22,16 Ersu Gıda 0,90 0,00 -31,30 Escort Teknoloji 0,79 -1,25 -37,30 Etiler Gıda 2,16 -0,92 -53,94 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 -1,35 -33,45 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 0,00 -29,23 Euro Yat. Ort. 0,65 1,56 -21,98 Euro Yatırım Holding 0,55 1,85 -9,84 Fenerbahçe Futbol 6,85 -0,15 -58,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,79 17,23 -79,80 F-M İzmit Piston 16,85 0,00 34,49 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,45 0,00 -29,88 Ford Otosan 51,25 0,99 -9,78 Formet Çelik Kapı 1,29 0,00 Frigo Pak Gıda 1,83 6,40 92,63 Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84 Garanti Bankası 8,02 0,25 -21,96 Garanti Faktoring 1,98 0,00 -39,26 Garanti Yat. Ort. 0,74 2,78 5,50 Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -0,63 26,19 Gedik Yatırım Holding 2,40 -2,44 73,91 Gediz Ambalaj 4,10 -2,15 13,42 Gentaş 1,85 1,09 23,33 Gersan Elektrik 2,91 0,00 -38,22 Global Men. Değ. 0,46 -2,13 2,22 Global Yat. Holding 2,98 -1,00 -17,45 Good-Year 3,41 -0,29 -17,99 Göltaş Çimento 12,71 0,79 -50,56 Gözde Girişim 2,68 -0,74 -52,65 GSD Denizcilik 1,19 -4,80 -11,85 GSD Holding 0,80 -2,44 11,11 Gübre Fabrik. 3,05 -2,56 -27,90 Güler Yat. Holding 1,07 0,94 -7,76 Güneş Sigorta 1,48 0,68 -10,30 Halk GMYO 0,71 0,00 -22,21 Halk Sigorta 1,10 -4,35 -17,40 Hatay Tekstil 4,17 0,48 -16,10 Hedef Girişim 1,15 -0,86 -42,12 Hektaş 9,20 0,00 31,43 HUB Girişim 1,83 0,00 53,78 Hürriyet Gzt. 0,92 0,00 -31,34 ICBC Turkey Bank 5,07 0,20 11,18 İdealist Danışmanlık 10,45 -1,42 74,17 İdealist GMYO 1,64 1,23 -19,61 İhlas Ev Aletleri 0,35 -2,78 -31,37 İhlas Gayrimenkul 1,24 -1,59 -36,73 İhlas Gazetecilik 0,74 0,00 -37,29 İhlas Holding 0,35 2,94 -33,96 İhlas Yayın Holding 0,34 -2,86 -33,33 İndeks Bilgisayar 5,46 0,18 -46,57 Info Yatırım 1,02 -0,97 -13,56 İntema 18,73 -0,48 -23,05 İpek Doğal Enerji 5,20 1,96 -3,17 İskenderun Demir Çelik 5,73 0,00 17,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)



