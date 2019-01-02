Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,11 8,21 8,21 Acıpayam Selüloz 3,21 -1,53 -1,53 Adana Çimento (A) 5,99 -0,99 -0,99 Adana Çimento (B) 4,07 -0,97 -0,97 Adana Çimento (C) 1,42 0,71 0,71 Adel Kalemcilik 10,88 -1,09 -1,09 Adese Alışveriş Ticaret 2,31 -1,28 -1,28 Afyon Çimento 4,52 -1,53 -1,53 Ak Enerji 0,61 -3,17 -3,17 Akbank 6,51 -5,10 -5,10 Akçansa 7,20 -2,04 -2,04 Akdenız Güvenlık Hız. 1,97 -1,99 -1,99 Akfen GMYO 1,71 3,64 3,64 Akın Tekstil 9,32 -1,38 -1,38 Akiş GMYO 2,54 -0,78 -0,78 Akmerkez GMYO 16,29 -0,49 -0,49 Aksa 7,39 -0,94 -0,94 Aksa Enerji 2,58 -3,73 -3,73 Aksigorta 3,61 -1,37 -1,37 Aksu Enerji 7,53 -2,46 -2,46 Alarko Carrıer 38,70 -1,68 -1,68 Alarko GMYO 43,90 -2,27 -2,27 Alarko Holding 1,99 -3,86 -3,86 Albaraka Türk 1,24 1,64 1,64 Alcatel Lucent Teletaş 5,61 -2,60 -2,60 Alkim Kağıt 4,10 -1,20 -1,20 Alkim Kimya 22,90 -3,38 -3,38 Altınyağ 0,42 -4,55 -4,55 Altınyunus Çeşme 4,12 -0,72 -0,72 Anadolu Cam 2,57 -4,10 -4,10 Anadolu Efes 20,16 -2,14 -2,14 Anadolu Grubu Holding 10,34 0,98 0,98 Anadolu Hayat Emek. 5,79 -3,66 -3,66 Anadolu Isuzu 6,06 -1,94 -1,94 Anadolu Sigorta 4,14 0,49 0,49 Anel Elektrik 1,58 -2,47 -2,47 Arçelik 15,24 -3,48 -3,48 Arena Bilgisayar 4,19 -4,99 -4,99 Armada Bilgisayar 9,20 -0,97 -0,97 Arsan Tekstil 1,58 -2,47 -2,47 Artı Yatırım Holding 0,88 1,15 1,15 Aselsan 23,50 -2,41 -2,41 Aslan Çimento 27,74 -1,49 -1,49 Ata GMYO 3,99 -0,50 -0,50 Atakule GMYO 1,45 -2,68 -2,68 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,20 11,11 11,11 Atlas Yat. Ort. 0,87 1,16 1,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,58 -1,17 -1,17 Avrasya GMYO 0,87 -1,14 -1,14 Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 0,00 0,00 Avrasya Stratejik GMYF 1.247,00 0,06 0,06 Avrupa Yatırım Holding 2,34 -3,70 -3,70 Ayen Enerji 2,29 -2,55 -2,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,45 2,11 2,11 Aygaz 11,35 0,18 0,18 Bagfaş 4,81 -0,21 -0,21 Bak Ambalaj 4,93 -2,76 -2,76 Balatacılar Balatacılık 0,33 0,00 0,00 Bantaş Ambalaj 1,47 -2,65 -2,65 Banvit 10,34 -4,17 -4,17 Baştaş Başkent Çimento 1,98 -1,98 -1,98 Batı Çimento 2,39 -0,83 -0,83 Batısöke Çimento 1,06 -2,75 -2,75 Bera Holding 2,11 2,43 2,43 Berkosan Yalıtım 1,73 -4,42 -4,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 -1,23 -1,23 Beyaz Filo 2,63 -3,66 -3,66 Bilici Yatırım 1,35 -0,74 -0,74 Bim Mağazalar 84,55 -2,82 -2,82 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,29 -3,33 -3,33 Birlik Mensucat 1,10 -5,98 -5,98 Bizim Mağazaları 6,35 -6,62 -6,62 Bolu Çimento 3,37 -1,75 -1,75 Bomonti Elektrik 0,47 -2,08 -2,08 Borusan Mannesmann 7,75 -0,64 -0,64 Borusan Yat. Paz. 37,50 -0,32 -0,32 Bosch Fren Sistemleri 160,10 -1,17 -1,17 Bossa 6,93 -2,67 -2,67 Boyner Perakende Yat. 3,98 1,02 1,02 Brisa 6,22 -1,74 -1,74 Burçelik 3,18 -0,93 -0,93 Burçelik Vana 1,52 2,70 2,70 Bursa Çimento 4,37 -0,68 -0,68 Carrefoursa 3,41 -2,01 -2,01 Coca Cola İçecek 30,14 -2,40 -2,40 Cosmos Yat. Holding 1,05 8,25 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,00 -3,85 -3,85 Çelebi 60,55 -4,50 -4,50 Çelik Halat 5,75 -4,17 -4,17 Çemaş Döküm 0,85 11,84 11,84 Çemtaş 5,96 -1,97 -1,97 Çimbeton 28,36 -0,84 -0,84 Çimentaş 12,41 -2,28 -2,28 Çimsa 7,36 -2,52 -2,52 Çuhadaroğlu Metal 1,77 -0,56 -0,56 Dagi Giyim 1,24 0,00 0,00 Dagi Yatırım Holding 1,07 5,94 5,94 Dardanel 1,13 2,73 2,73 Datagate Bilgisayar 4,12 -3,74 -3,74 Demirören Gazetecilik 9,30 -3,12 -3,12 Demısaş Döküm 2,43 -2,02 -2,02 Denge Holding 1,12 -3,45 -3,45 Deniz GMYO 3,00 -1,32 -1,32 Denizbank 19,49 2,04 2,04 Denizli Cam 11,03 -4,25 -4,25 Derimod 8,59 -0,92 -0,92 Desa Deri 1,75 1,16 1,16 Despec Bilgisayar 3,14 -4,27 -4,27 Deva Holding 3,24 -1,52 -1,52 Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 -1,28 -1,28 Ditaş Doğan 5,36 -2,19 -2,19 DO-CO 497,00 3,80 3,80 Doğan Burda 3,07 1,99 1,99 Doğan Holding 0,99 -2,94 -2,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 4,92 4,92 Doğusan 2,41 0,00 0,00 Doğuş GMYO 2,11 0,00 0,00 Doğuş Otomotiv 4,25 -2,07 -2,07 Döktaş Dökümcülük 8,00 -1,84 -1,84 Duran Doğan Basım 5,33 4,51 4,51 Dyo Boya 2,90 0,00 0,00 Eczacıbaşı İlaç 2,66 -2,56 -2,56 Eczacıbaşı Yatırım 7,16 -0,56 -0,56 Edip Gayrimenkul 0,76 -1,30 -1,30 Ege Endüstri 333,90 -2,94 -2,94 Ege Gübre 21,98 1,29 1,29 Ege Profil 8,78 -1,01 -1,01 Ege Seramik 3,31 -1,19 -1,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -15,38 -15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,24 0,00 0,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 -10,00 -10,00 Egeplast 3,94 2,60 2,60 Ekiz Kimya 0,32 -3,03 -3,03 Emek Elektrik 0,96 -2,04 -2,04 Eminiş Ambalaj 1,18 0,85 0,85 Emlak Konut GMYO 1,48 -1,33 -1,33 Enerjisa Enerji 4,93 -3,33 -3,33 Enka İnşaat 4,64 1,31 1,31 Erbosan 60,55 -2,96 -2,96 Ereğli Demir Çelik 7,00 -3,05 -3,05 Ersu Gıda 0,90 -2,17 -2,17 Escort Teknoloji 0,77 1,32 1,32 Etiler Gıda 2,09 -1,88 -1,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -2,82 -2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,62 -3,13 -3,13 Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,54 -1,82 -1,82 Fenerbahçe Futbol 7,06 2,02 2,02 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,57 -3,38 -3,38 F-M İzmit Piston 17,27 0,12 0,12 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,33 -2,63 -2,63 Ford Otosan 49,00 -2,00 -2,00 Formet Çelik Kapı 1,43 12,60 12,60 Frigo Pak Gıda 1,70 0,00 0,00 Galatasaray Sportif 1,23 -0,81 -0,81 Garanti Bankası 7,72 -3,02 -3,02 Garanti Faktoring 1,92 -3,03 -3,03 Garanti Yat. Ort. 0,75 -5,06 -5,06 Gedik Y. Men. Değ. 3,23 0,31 0,31 Gedik Yatırım Holding 2,30 -2,13 -2,13 Gediz Ambalaj 4,29 3,37 3,37 Gentaş 1,77 0,00 0,00 Gersan Elektrik 3,33 -5,67 -5,67 Global Men. Değ. 0,50 6,38 6,38 Global Yat. Holding 2,93 -2,01 -2,01 Good-Year 3,36 -2,33 -2,33 Göltaş Çimento 12,12 -2,49 -2,49 Gözde Girişim 2,61 -2,25 -2,25 GSD Denizcilik 1,18 2,61 2,61 GSD Holding 0,78 -2,50 -2,50 Gübre Fabrik. 2,84 -4,05 -4,05 Güler Yat. Holding 1,05 -1,87 -1,87 Güneş Sigorta 1,58 5,33 5,33 Halk GMYO 0,68 -2,86 -2,86 Halk Sigorta 1,16 5,45 5,45 Hatay Tekstil 4,00 1,27 1,27 Hedef Girişim 1,14 -1,72 -1,72 Hektaş 9,05 -2,37 -2,37 HUB Girişim 1,88 0,00 0,00 Hürriyet Gzt. 0,90 -3,23 -3,23 ICBC Turkey Bank 4,78 -3,04 -3,04 İdealist Danışmanlık 10,66 -1,30 -1,30 İdealist GMYO 1,66 1,84 1,84 İhlas Ev Aletleri 0,31 -6,06 -6,06 İhlas Gayrimenkul 1,05 0,00 0,00 İhlas Gazetecilik 0,61 0,00 0,00 İhlas Holding 0,32 0,00 0,00 İhlas Yayın Holding 0,32 -3,03 -3,03 İndeks Bilgisayar 5,73 -4,02 -4,02 Info Yatırım 1,01 -1,94 -1,94 İntema 18,47 -0,86 -0,86 İpek Doğal Enerji 5,26 -2,05 -2,05 İskenderun Demir Çelik 5,51 -2,65 -2,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

