Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,05 4,59 5,13 Acıpayam Selüloz 3,14 1,29 -3,68 Adana Çimento (A) 5,94 1,02 -1,82 Adana Çimento (B) 4,05 1,00 -1,46 Adana Çimento (C) 1,42 1,43 0,71 Adel Kalemcilik 10,75 1,80 -2,27 Adese Alışveriş Ticaret 2,35 3,52 0,43 Afyon Çimento 4,55 0,89 -0,87 Ak Enerji 0,60 3,45 -4,76 Akbank 5,84 5,80 -0,76 Akçansa 7,27 1,82 -1,09 Akdenız Güvenlık Hız. 1,96 0,51 -2,49 Akfen GMYO 1,75 1,74 6,06 Akın Tekstil 9,20 -0,33 -2,65 Akiş GMYO 2,55 0,79 -0,39 Akmerkez GMYO 15,89 -1,30 -2,93 Aksa 7,40 1,79 -0,80 Aksa Enerji 2,62 1,95 -2,24 Aksigorta 3,58 -0,28 -2,19 Aksu Enerji 7,30 -0,41 -5,44 Alarko Carrıer 38,50 0,00 -2,18 Alarko GMYO 42,76 -0,56 -4,81 Alarko Holding 1,91 0,00 -7,73 Albaraka Türk 1,23 1,65 0,82 Alcatel Lucent Teletaş 5,52 0,73 -4,17 Alkim Kağıt 4,10 2,50 -1,20 Alkim Kimya 22,36 1,64 -5,65 Altınyağ 0,41 2,50 -6,82 Altınyunus Çeşme 4,10 0,49 -1,20 Anadolu Cam 2,53 2,85 -5,60 Anadolu Efes 19,49 -0,20 -5,39 Anadolu Grubu Holding 10,50 3,75 2,54 Anadolu Hayat Emek. 5,80 0,69 -3,49 Anadolu Isuzu 5,95 1,02 -3,72 Anadolu Sigorta 4,20 1,45 1,94 Anel Elektrik 1,57 1,95 -3,09 Arçelik 14,49 -0,41 -8,23 Arena Bilgisayar 4,16 -2,12 -5,67 Armada Bilgisayar 9,14 0,00 -1,61 Arsan Tekstil 1,57 0,64 -3,09 Artı Yatırım Holding 0,90 2,27 3,45 Aselsan 22,94 1,41 -4,73 Aslan Çimento 27,66 0,51 -1,78 Ata GMYO 3,96 0,25 -1,25 Atakule GMYO 1,44 2,13 -3,36 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,28 16,67 55,56 Atlas Yat. Ort. 0,93 4,49 8,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,63 0,39 -0,52 Avrasya GMYO 0,85 0,00 -3,41 Avrasya Petrol ve Tur. 1,09 1,87 0,93 Avrasya Stratejik GMYF 1.247,30 0,02 0,08 Avrupa Yatırım Holding 2,30 2,22 -5,35 Ayen Enerji 2,16 -3,14 -8,09 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,45 2,11 Aygaz 11,45 1,06 1,06 Bagfaş 4,65 -0,64 -3,53 Bak Ambalaj 4,71 -0,84 -7,10 Balatacılar Balatacılık 0,33 -2,94 0,00 Bantaş Ambalaj 1,48 0,00 -1,99 Banvit 10,30 0,88 -4,54 Baştaş Başkent Çimento 1,99 0,51 -1,49 Batı Çimento 2,39 1,27 -0,83 Batısöke Çimento 1,05 0,96 -3,67 Bera Holding 2,05 0,49 -0,49 Berkosan Yalıtım 1,73 2,37 -4,42 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 0,64 -2,47 Beyaz Filo 2,73 1,49 0,00 Bilici Yatırım 1,33 0,00 -2,21 Bim Mağazalar 86,60 0,70 -0,46 Bimeks 0,06 0,00 0,00 Birko Mensucat 0,29 3,57 -3,33 Birlik Mensucat 1,14 0,00 -2,56 Bizim Mağazaları 6,45 4,71 -5,15 Bolu Çimento 3,35 -0,89 -2,33 Bomonti Elektrik 0,46 0,00 -4,17 Borusan Mannesmann 7,63 0,66 -2,18 Borusan Yat. Paz. 37,86 0,91 0,64 Bosch Fren Sistemleri 158,60 0,38 -2,10 Bossa 7,30 -0,68 2,53 Boyner Perakende Yat. 4,31 9,95 9,39 Brisa 6,08 0,50 -3,95 Burçelik 3,15 0,64 -1,87 Burçelik Vana 1,53 0,00 3,38 Bursa Çimento 4,24 -0,70 -3,64 Carrefoursa 3,32 1,22 -4,60 Coca Cola İçecek 29,94 2,04 -3,04 Cosmos Yat. Holding 1,05 8,25 Credıtwest Faktorıng 0,98 0,00 -5,77 Çelebi 62,00 4,82 -2,21 Çelik Halat 5,59 0,72 -6,83 Çemaş Döküm 0,85 1,19 11,84 Çemtaş 5,83 1,39 -4,11 Çimbeton 28,50 2,08 -0,35 Çimentaş 12,00 -0,83 -5,51 Çimsa 7,23 0,98 -4,24 Çuhadaroğlu Metal 1,85 2,78 3,93 Dagi Giyim 1,21 -0,82 -2,42 Dagi Yatırım Holding 1,01 -2,88 0,00 Dardanel 1,11 0,91 0,91 Datagate Bilgisayar 4,08 3,82 -4,67 Demirören Gazetecilik 10,14 5,41 5,63 Demısaş Döküm 2,44 4,72 -1,61 Denge Holding 1,07 -0,93 -7,76 Deniz GMYO 2,97 -0,34 -2,30 Denizbank 20,14 1,51 5,45 Denizli Cam 11,09 0,00 -3,73 Derimod 8,66 0,70 -0,12 Desa Deri 1,73 2,37 0,00 Despec Bilgisayar 2,89 -2,36 -11,89 Deva Holding 3,16 1,94 -3,95 Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 1,35 -3,85 Ditaş Doğan 5,22 -0,38 -4,74 DO-CO 500,10 -1,75 4,45 Doğan Burda 3,05 2,01 1,33 Doğan Holding 0,96 1,05 -5,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 0,00 4,10 Doğusan 2,57 2,39 6,64 Doğuş GMYO 2,09 0,48 -0,95 Doğuş Otomotiv 4,19 0,72 -3,46 Döktaş Dökümcülük 8,00 2,56 -1,84 Duran Doğan Basım 5,48 3,79 7,45 Dyo Boya 2,93 2,09 1,03 Eczacıbaşı İlaç 2,64 1,93 -3,30 Eczacıbaşı Yatırım 7,16 1,70 -0,56 Edip Gayrimenkul 0,74 -1,33 -3,90 Ege Endüstri 325,90 0,59 -5,26 Ege Gübre 22,00 3,77 1,38 Ege Profil 8,80 -0,23 -0,79 Ege Seramik 3,19 0,95 -4,78 Egeli & Co Tarım Girişim 0,11 -8,33 -15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 -4,17 -4,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -10,00 Egeplast 3,91 -0,76 1,82 Ekiz Kimya 0,32 0,00 -3,03 Emek Elektrik 0,96 1,05 -2,04 Eminiş Ambalaj 1,15 -0,86 -1,71 Emlak Konut GMYO 1,43 1,42 -4,67 Enerjisa Enerji 4,94 0,82 -3,14 Enka İnşaat 4,55 0,66 -0,66 Erbosan 56,95 -2,82 -8,73 Ereğli Demir Çelik 7,29 3,11 0,97 Ersu Gıda 0,90 1,12 -2,17 Escort Teknoloji 0,76 -1,30 0,00 Etiler Gıda 2,20 5,26 3,29 Euro Kapital Yat. Ort. 0,67 1,52 -5,63 Euro Trend Yat. Ort. 0,60 3,45 -6,25 Euro Yat. Ort. 0,62 5,08 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,53 3,92 -3,64 Fenerbahçe Futbol 7,04 1,44 1,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,73 1,49 2,63 F-M İzmit Piston 16,38 0,80 -5,04 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,26 -0,31 -4,68 Ford Otosan 48,88 1,54 -2,24 Formet Çelik Kapı 1,57 8,28 23,62 Frigo Pak Gıda 1,64 0,00 -3,53 Galatasaray Sportif 1,21 0,83 -2,42 Garanti Bankası 8,00 6,10 0,50 Garanti Faktoring 1,90 1,06 -4,04 Garanti Yat. Ort. 0,73 1,39 -7,59 Gedik Y. Men. Değ. 3,77 19,68 17,08 Gedik Yatırım Holding 2,65 19,91 12,77 Gediz Ambalaj 4,25 2,41 2,41 Gentaş 1,72 0,58 -2,82 Gersan Elektrik 3,26 3,16 -7,65 Global Men. Değ. 0,47 0,00 0,00 Global Yat. Holding 2,97 2,41 -0,67 Good-Year 3,23 -0,62 -6,10 Göltaş Çimento 11,52 -0,52 -7,32 Gözde Girişim 2,58 -0,77 -3,37 GSD Denizcilik 1,15 1,77 0,00 GSD Holding 0,77 1,32 -3,75 Gübre Fabrik. 2,73 1,11 -7,77 Güler Yat. Holding 1,04 1,96 -2,80 Güneş Sigorta 1,51 0,00 0,67 Halk GMYO 0,68 1,49 -2,86 Halk Sigorta 1,09 -4,39 -0,91 Hatay Tekstil 4,00 0,00 1,27 Hedef Girişim 1,12 0,90 -3,45 Hektaş 8,89 0,34 -4,10 HUB Girişim 1,98 6,45 5,32 Hürriyet Gzt. 0,90 2,27 -3,23 ICBC Turkey Bank 4,73 2,38 -4,06 İdealist Danışmanlık 11,00 4,27 1,85 İdealist GMYO 1,62 0,62 -0,61 İhlas Ev Aletleri 0,32 6,67 -3,03 İhlas Gayrimenkul 1,01 -2,88 -3,81 İhlas Gazetecilik 0,58 0,00 -4,92 İhlas Holding 0,32 6,67 0,00 İhlas Yayın Holding 0,32 3,23 -3,03 İndeks Bilgisayar 5,62 0,36 -5,86 Info Yatırım 1,02 2,00 -0,97 İntema 18,43 0,00 -1,07 İpek Doğal Enerji 5,35 0,19 -0,37 İskenderun Demir Çelik 5,56 1,65 -1,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

