Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,23 -11,86 14,36 Acıpayam Selüloz 3,41 9,29 4,60 Adana Çimento (A) 6,02 0,33 -0,50 Adana Çimento (B) 4,14 0,73 0,73 Adana Çimento (C) 1,46 2,10 3,55 Adel Kalemcilik 11,15 0,63 1,36 Adese Alışveriş Ticaret 2,24 -0,88 -4,27 Afyon Çimento 4,57 -0,22 -0,44 Ak Enerji 0,60 0,00 -4,76 Akbank 5,98 1,53 1,62 Akçansa 7,72 2,39 5,03 Akdenız Güvenlık Hız. 1,98 1,02 -1,49 Akfen GMYO 1,79 0,00 8,48 Akın Tekstil 9,04 -1,95 -4,34 Akiş GMYO 2,60 -2,26 1,56 Akmerkez GMYO 16,00 0,06 -2,26 Aksa 7,52 -0,40 0,80 Aksa Enerji 2,77 -1,77 3,36 Aksigorta 3,75 2,18 2,46 Aksu Enerji 8,52 -0,58 10,36 Alarko Carrıer 39,00 -0,51 -0,91 Alarko GMYO 43,78 0,09 -2,54 Alarko Holding 2,09 0,48 0,97 Albaraka Türk 1,25 0,81 2,46 Alcatel Lucent Teletaş 5,72 1,06 -0,69 Alkim Kağıt 4,02 -1,23 -3,13 Alkim Kimya 21,48 -1,47 -9,37 Altınyağ 0,29 -19,44 -34,09 Altınyunus Çeşme 4,10 -2,38 -1,20 Anadolu Cam 2,59 -1,15 -3,36 Anadolu Efes 19,48 -0,20 -5,44 Anadolu Grubu Holding 10,23 -1,63 -0,10 Anadolu Hayat Emek. 5,74 0,35 -4,49 Anadolu Isuzu 5,96 -3,40 -3,56 Anadolu Sigorta 4,28 0,00 3,88 Anel Elektrik 1,70 -1,16 4,94 Arçelik 16,15 0,25 2,28 Arena Bilgisayar 4,00 -3,15 -9,30 Armada Bilgisayar 8,71 0,23 -6,24 Arsan Tekstil 1,62 -0,61 0,00 Artı Yatırım Holding 0,89 -2,20 2,30 Aselsan 23,14 -0,43 -3,90 Aslan Çimento 27,94 0,07 -0,78 Ata GMYO 4,00 0,25 -0,25 Atakule GMYO 1,45 -1,36 -2,68 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,48 -20,00 166,67 Atlas Yat. Ort. 0,85 6,25 -1,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,64 0,00 -0,39 Avrasya GMYO 0,83 -3,49 -5,68 Avrasya Petrol ve Tur. 1,06 -1,85 -1,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.249,00 0,04 0,22 Avrupa Yatırım Holding 2,37 -0,42 -2,47 Ayen Enerji 2,42 -2,42 2,98 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,52 2,01 7,04 Aygaz 11,80 0,51 4,15 Bagfaş 4,91 0,61 1,87 Bak Ambalaj 4,60 -0,86 -9,27 Balatacılar Balatacılık 0,57 14,00 72,73 Bantaş Ambalaj 1,50 -1,96 -0,66 Banvit 10,53 -1,86 -2,41 Baştaş Başkent Çimento 1,94 0,00 -3,96 Batı Çimento 2,39 0,00 -0,83 Batısöke Çimento 1,04 -0,95 -4,59 Bera Holding 1,76 -3,30 -14,56 Berkosan Yalıtım 1,69 -1,17 -6,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 -0,61 0,00 Beyaz Filo 3,15 9,38 15,38 Bilici Yatırım 1,42 -1,39 4,41 Bim Mağazalar 89,00 -1,11 2,30 Bimeks 0,07 0,00 16,67 Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33 Birlik Mensucat 0,92 -9,80 -21,37 Bizim Mağazaları 6,02 -0,82 -11,47 Bolu Çimento 3,37 -0,59 -1,75 Bomonti Elektrik 1,00 19,05 108,33 Borusan Mannesmann 7,94 -0,25 1,79 Borusan Yat. Paz. 37,52 -0,74 -0,27 Bosch Fren Sistemleri 161,90 0,06 -0,06 Bossa 7,37 -2,38 3,51 Boyner Perakende Yat. 4,14 1,97 5,08 Brisa 6,34 0,96 0,16 Burçelik 3,37 2,74 4,98 Burçelik Vana 1,50 -0,66 1,35 Bursa Çimento 4,24 -0,70 -3,64 Carrefoursa 3,42 -0,29 -1,72 Coca Cola İçecek 31,30 0,64 1,36 Cosmos Yat. Holding 1,02 2,00 5,15 Credıtwest Faktorıng 0,94 -1,05 -9,62 Çelebi 63,00 -0,71 -0,63 Çelik Halat 5,97 0,84 -0,50 Çemaş Döküm 0,76 -3,80 0,00 Çemtaş 5,57 -1,42 -8,39 Çimbeton 28,12 -4,81 -1,68 Çimentaş 11,30 -7,38 -11,02 Çimsa 7,50 1,76 -0,66 Çuhadaroğlu Metal 1,74 -0,57 -2,25 Dagi Giyim 1,22 -3,17 -1,61 Dagi Yatırım Holding 1,05 3,96 3,96 Dardanel 1,09 -1,80 -0,91 Datagate Bilgisayar 4,17 -1,88 -2,57 Demirören Gazetecilik 14,08 -20,00 46,67 Demısaş Döküm 2,50 -0,79 0,81 Denge Holding 1,12 -2,61 -3,45 Deniz GMYO 3,14 -5,42 3,29 Denizbank 18,20 -16,21 -4,71 Denizli Cam 10,89 -1,98 -5,47 Derimod 8,83 -0,56 1,85 Desa Deri 1,81 2,84 4,62 Despec Bilgisayar 2,77 -1,42 -15,55 Deva Holding 3,44 2,08 4,56 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41 Ditaş Doğan 5,18 -0,38 -5,47 DO-CO 515,60 -0,71 7,69 Doğan Burda 2,94 -1,67 -2,33 Doğan Holding 0,96 -1,03 -5,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 -3,82 3,28 Doğusan 3,53 15,36 46,47 Doğuş GMYO 2,18 0,00 3,32 Doğuş Otomotiv 4,31 1,17 -0,69 Döktaş Dökümcülük 8,94 -0,67 9,69 Duran Doğan Basım 5,56 -4,79 9,02 Dyo Boya 2,75 -2,48 -5,17 Eczacıbaşı İlaç 2,74 0,00 0,37 Eczacıbaşı Yatırım 7,51 0,27 4,31 Edip Gayrimenkul 0,70 1,45 -9,09 Ege Endüstri 365,20 4,91 6,16 Ege Gübre 22,18 0,00 2,21 Ege Profil 8,88 1,25 0,11 Ege Seramik 3,27 0,93 -2,39 Egeli & Co Tarım Girişim 0,18 20,00 38,46 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 20,00 50,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,16 14,29 60,00 Egeplast 3,81 0,26 -0,78 Ekiz Kimya 0,38 18,75 15,15 Emek Elektrik 0,94 -1,05 -4,08 Eminiş Ambalaj 1,17 -5,65 0,00 Emlak Konut GMYO 1,46 1,39 -2,67 Enerjisa Enerji 4,90 -0,81 -3,92 Enka İnşaat 4,51 0,00 -1,53 Erbosan 56,05 -1,23 -10,18 Ereğli Demir Çelik 7,50 1,35 3,88 Ersu Gıda 0,89 -1,11 -3,26 Escort Teknoloji 0,74 -1,33 -2,63 Etiler Gıda 2,03 -0,98 -4,69 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 0,00 -2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,59 -1,67 -7,81 Euro Yat. Ort. 0,64 1,59 1,59 Euro Yatırım Holding 0,51 -1,92 -7,27 Fenerbahçe Futbol 6,92 -1,56 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 3,32 5,26 F-M İzmit Piston 16,75 -0,83 -2,90 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,32 -1,78 -2,92 Ford Otosan 55,50 0,00 11,00 Formet Çelik Kapı 1,48 1,37 16,54 Frigo Pak Gıda 1,68 -1,75 -1,18 Galatasaray Sportif 1,24 -0,80 0,00 Garanti Bankası 8,17 3,29 2,64 Garanti Faktoring 1,92 -1,03 -3,03 Garanti Yat. Ort. 0,70 -1,41 -11,39 Gedik Y. Men. Değ. 3,37 -4,26 4,66 Gedik Yatırım Holding 2,67 -6,32 13,62 Gediz Ambalaj 4,18 -0,95 0,72 Gentaş 1,78 -0,56 0,56 Gersan Elektrik 3,16 -0,63 -10,48 Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26 Global Yat. Holding 3,20 0,31 7,02 Good-Year 3,34 0,30 -2,91 Göltaş Çimento 10,92 -2,50 -12,15 Gözde Girişim 2,54 -0,78 -4,87 GSD Denizcilik 1,19 -1,65 3,48 GSD Holding 0,77 -2,53 -3,75 Gübre Fabrik. 2,77 0,00 -6,42 Güler Yat. Holding 1,00 -1,96 -6,54 Güneş Sigorta 1,59 2,58 6,00 Halk GMYO 0,68 -1,45 -2,86 Halk Sigorta 1,10 0,92 0,00 Hatay Tekstil 4,00 0,76 1,27 Hedef Girişim 1,11 -0,89 -4,31 Hektaş 9,08 -0,44 -2,05 HUB Girişim 1,97 -0,51 4,79 Hürriyet Gzt. 0,92 -1,08 -1,08 ICBC Turkey Bank 5,06 2,64 2,64 İdealist Danışmanlık 10,40 -2,16 -3,70 İdealist GMYO 1,61 0,00 -1,23 İhlas Ev Aletleri 0,31 -3,13 -6,06 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -4,76 İhlas Gazetecilik 0,56 -1,75 -8,20 İhlas Holding 0,30 -6,25 -6,25 İhlas Yayın Holding 0,31 -3,13 -6,06 İndeks Bilgisayar 5,91 2,43 -1,01 Info Yatırım 1,06 2,91 2,91 İntema 18,11 -0,93 -2,79 İpek Doğal Enerji 5,75 0,35 7,08 İskenderun Demir Çelik 6,12 0,49 8,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

