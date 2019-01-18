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Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri...

Borsada günlük işlemler (1)
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.D Gıda Ve Tarım2,050,995,13Acıpayam Selüloz3,382,113,68Adana Çimento (A)6,090,000,66Adana Çimento (B)4,150,240,97Adana Çimento (C)1,470,684,26Adel Kalemcilik11,210,811,91Adese Alışveriş Ticaret2,291,78-2,14Afyon Çimento4,78-0,424,14Ak Enerji0,620,00-1,59Akbank6,55-0,9111,30Akçansa7,900,777,48Akdenız Güvenlık Hız.2,00-0,50-0,50Akfen GMYO1,60-2,44-3,03Akın Tekstil9,120,88-3,49Akiş GMYO2,630,002,73Akmerkez GMYO16,000,88-2,26Aksa7,910,646,03Aksa Enerji2,820,005,22Aksigorta3,871,845,74Aksu Enerji8,24-1,086,74Alarko Carrıer41,420,635,23Alarko GMYO45,760,391,87Alarko Holding2,231,837,73Albaraka Türk1,290,785,74Alcatel Lucent Teletaş6,192,317,47Alkim Kağıt4,250,952,41Alkim Kimya22,281,27-5,99Altınyağ0,330,00-25,00Altınyunus Çeşme4,20-0,941,20Anadolu Cam2,723,031,49Anadolu Efes20,663,820,29Anadolu Grubu Holding11,104,628,40Anadolu Hayat Emek.5,860,69-2,50Anadolu Isuzu6,202,310,32Anadolu Sigorta4,340,465,34Anel Elektrik1,831,6712,96Arçelik18,022,1014,12Arena Bilgisayar3,840,52-12,93Armada Bilgisayar7,92-0,75-14,75Arsan Tekstil1,681,203,70Artı Yatırım Holding0,94-2,088,05Aselsan24,162,460,33Aslan Çimento28,46-0,071,07Ata GMYO3,980,25-0,75Atakule GMYO1,451,40-2,68Atlantik Petrol Ürünleri0,79 Atlantis Yatırım Holding0,37-13,95105,56Atlas Yat. Ort.0,841,20-2,33AvivaSA Emeklilik Hayat7,720,260,65Avrasya GMYO0,830,00-5,68Avrasya Petrol ve Tur.1,09-0,910,93Avrasya Stratejik GMYF1.249,700,020,27Avrupa Yatırım Holding2,382,15-2,06Ayen Enerji2,440,833,83Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,51 6,34Aygaz11,911,365,12Bagfaş5,201,367,88Bak Ambalaj4,560,88-10,06Balatacılar Balatacılık0,498,8948,48Bantaş Ambalaj1,541,991,99Banvit10,903,221,02Baştaş Başkent Çimento1,930,52-4,46Batı Çimento2,473,352,49Batısöke Çimento1,103,770,92Bera Holding2,244,678,74Berkosan Yalıtım1,721,18-4,97Beşiktaş Futbol Yat.1,65-0,601,85Beyaz Filo3,77-5,7538,10Bilici Yatırım1,500,0010,29Bim Mağazalar93,401,747,36Bimeks0,070,0016,67Birko Mensucat0,28-3,45-6,67Birlik Mensucat0,912,25-22,22Bizim Mağazaları6,16-0,16-9,41Bolu Çimento3,431,180,00Bomonti Elektrik1,420,71195,83Borusan Mannesmann7,951,021,92Borusan Yat. Paz.37,54-0,11-0,21Bosch Fren Sistemleri165,201,041,98Bossa7,860,9010,39Boyner Perakende Yat.4,404,5111,68Brisa6,470,472,21Burçelik3,350,304,36Burçelik Vana1,541,324,05Bursa Çimento4,331,17-1,59Carrefoursa3,540,851,72Coca Cola İçecek33,885,489,72Cosmos Yat. Holding0,99-1,982,06Credıtwest Faktorıng0,962,13-7,69Çelebi58,55-0,34-7,65Çelik Halat5,870,51-2,17Çemaş Döküm0,802,565,26Çemtaş5,854,28-3,78Çimbeton28,600,350,00Çimentaş11,000,46-13,39Çimsa7,771,572,91Çuhadaroğlu Metal1,800,561,12Dagi Giyim1,260,001,61Dagi Yatırım Holding1,031,981,98Dardanel1,11-0,890,91Datagate Bilgisayar4,440,913,74Demirören Gazetecilik14,588,0051,88Demısaş Döküm2,630,776,05Denge Holding1,236,966,03Deniz GMYO3,161,283,95Denizbank15,506,90-18,85Denizli Cam10,60-0,56-7,99Derimod8,960,793,34Desa Deri1,850,546,94Despec Bilgisayar2,982,41-9,15Deva Holding3,430,294,26Diriteks Diriliş Tekstil0,721,41-7,69Ditaş Doğan5,410,56-1,28DO-CO516,901,417,96Doğan Burda3,052,011,33Doğan Holding1,030,000,98Doğtaş Kelebek Mobilya1,25-0,792,46Doğusan2,141,42-11,20Doğuş GMYO2,190,003,79Doğuş Otomotiv4,501,583,69Döktaş Dökümcülük8,93-0,569,57Duran Doğan Basım5,661,4310,98Dyo Boya2,77-5,78-4,48Eczacıbaşı İlaç2,831,073,66Eczacıbaşı Yatırım7,680,526,67Edip Gayrimenkul0,712,90-7,79Ege Endüstri372,300,408,23Ege Gübre25,988,1619,72Ege Profil9,121,902,82Ege Seramik3,350,900,00Egeli & Co Tarım Girişim0,1918,7546,15Egeli&Co Enerji Yatırım0,4017,6566,67Egeli&Co Yatırım Holding0,1614,2960,00Egeplast3,65-4,70-4,95Ekiz Kimya0,360,009,09Emek Elektrik0,960,00-2,04Eminiş Ambalaj1,160,00-0,85Emlak Konut GMYO1,522,701,33Enerjisa Enerji5,081,20-0,39Enka İnşaat4,591,100,22Erbosan58,050,61-6,97Ereğli Demir Çelik7,896,059,28Ersu Gıda0,900,00-2,17Escort Teknoloji0,751,35-1,32Etiler Gıda2,02-0,49-5,16Euro Kapital Yat. Ort.0,700,00-1,41Euro Trend Yat. Ort.0,610,00-4,69Euro Yat. Ort.0,661,544,76Euro Yatırım Holding0,50-1,96-9,09Fenerbahçe Futbol7,11-2,602,75Flap Kongre Toplantı Hiz.3,00-0,6612,78F-M İzmit Piston17,500,171,45Fonet Bilgi Teknolojileri3,391,19-0,88Ford Otosan57,153,0714,30Formet Çelik Kapı1,520,6619,69Frigo Pak Gıda1,62-3,57-4,71Galatasaray Sportif1,290,784,03Garanti Bankası9,15-1,0814,95Garanti Faktoring1,970,00-0,51Garanti Yat. Ort.0,730,00-7,59Gedik Y. Men. Değ.3,51-3,579,01Gedik Yatırım Holding2,65-1,8512,77Gediz Ambalaj4,290,233,37Gentaş1,841,663,95Gersan Elektrik3,382,42-4,25Global Men. Değ.0,46-2,13-2,13Global Yat. Holding3,38-0,5913,04Good-Year3,490,871,45Göltaş Çimento11,340,09-8,77Gözde Girişim2,963,1410,86GSD Denizcilik1,240,817,83GSD Holding0,80-1,230,00Gübre Fabrik.2,931,03-1,01Güler Yat. Holding1,051,94-1,87Güneş Sigorta1,611,907,33Halk GMYO0,710,001,43Halk Sigorta1,12-2,611,82Hatay Tekstil4,120,984,30Hedef Girişim1,130,89-2,59Hektaş9,63-0,213,88HUB Girişim1,98-1,005,32Hürriyet Gzt.0,980,005,38ICBC Turkey Bank5,421,509,94İdealist Danışmanlık9,80-0,91-9,26İdealist GMYO1,63-1,810,00İhlas Ev Aletleri0,320,00-3,03İhlas Gayrimenkul0,991,02-5,71İhlas Gazetecilik0,570,00-6,56İhlas Holding0,323,230,00İhlas Yayın Holding0,323,23-3,03İndeks Bilgisayar6,510,009,05Info Yatırım1,06-7,022,91İntema19,334,773,76İpek Doğal Enerji5,80-2,038,01İskenderun Demir Çelik6,504,8414,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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