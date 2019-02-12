Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,69 -2,87 -13,33 Acıpayam Selüloz 3,51 -0,57 7,67 Adana Çimento (A) 6,08 -0,49 0,50 Adana Çimento (B) 4,19 -0,24 1,95 Adana Çimento (C) 1,49 0,68 5,67 Adel Kalemcilik 11,78 -0,34 7,09 Adese Alışveriş Ticaret 2,37 -12,22 1,28 Afyon Çimento 4,70 -2,29 2,40 Ak Enerji 0,65 0,00 3,17 Akbank 6,78 -2,31 15,21 Akçansa 7,87 -0,38 7,07 Akdenız Güvenlık Hız. 2,32 0,00 15,42 Akfen GMYO 1,75 0,00 6,06 Akın Tekstil 9,15 -1,29 -3,17 Akiş GMYO 2,64 -1,49 3,13 Akmerkez GMYO 15,94 0,25 -2,63 Aksa 9,40 2,06 26,01 Aksa Enerji 2,88 -0,69 7,46 Aksigorta 4,10 1,23 12,02 Aksu Enerji 8,26 -0,72 6,99 Alarko Carrıer 47,26 0,94 20,07 Alarko GMYO 49,78 0,24 10,82 Alarko Holding 2,51 -1,57 21,26 Albaraka Türk 2,12 7,07 73,77 Alcatel Lucent Teletaş 6,65 -1,04 15,45 Alkim Kağıt 4,35 -0,23 4,82 Alkim Kimya 25,40 1,52 7,17 Altınyağ 0,29 0,00 -34,09 Altınyunus Çeşme 4,29 -0,23 3,37 Anadolu Cam 3,20 -0,31 19,40 Anadolu Efes 22,18 0,91 7,67 Anadolu Grubu Holding 12,66 -1,48 23,63 Anadolu Hayat Emek. 5,94 0,17 -1,16 Anadolu Isuzu 6,45 -1,68 4,37 Anadolu Sigorta 4,25 -0,47 3,16 Anel Elektrik 1,95 0,52 20,37 Arçelik 19,51 -2,25 23,56 Arena Bilgisayar 3,48 -3,87 -21,09 Armada Bilgisayar 8,34 0,24 -10,23 Arsan Tekstil 1,81 1,12 11,73 Artı Yatırım Holding 0,98 4,26 12,64 Aselsan 23,62 -3,43 -1,91 Aslan Çimento 28,62 -0,21 1,63 Ata GMYO 3,85 0,26 -3,99 Atakule GMYO 1,27 0,79 -3,48 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 Atlantis Yatırım Holding 0,37 -2,63 105,56 Atlas Yat. Ort. 1,50 -1,32 74,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 8,53 0,59 11,21 Avrasya GMYO 1,11 -2,63 26,14 Avrasya Petrol ve Tur. 1,17 -2,50 8,33 Avrasya Stratejik GMYF 1.254,00 0,02 0,62 Avrupa Yatırım Holding 2,58 1,18 6,17 Ayen Enerji 2,45 -0,81 4,26 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,57 0,64 10,56 Aygaz 11,94 -0,91 5,38 Bagfaş 5,75 0,00 19,29 Bak Ambalaj 4,80 -1,44 -5,33 Balatacılar Balatacılık 0,40 -2,44 21,21 Bantaş Ambalaj 1,31 4,80 4,38 Banvit 10,90 -1,98 1,02 Baştaş Başkent Çimento 1,98 -1,00 -1,98 Batı Çimento 2,74 1,86 13,69 Batısöke Çimento 1,05 -1,87 -3,67 Bera Holding 1,89 -3,57 -8,25 Berkosan Yalıtım 1,78 1,14 -1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,76 -3,83 8,64 Beyaz Filo 3,90 -3,23 42,86 Bilici Yatırım 1,81 0,56 33,09 Bim Mağazalar 92,55 -1,44 6,38 Bimeks 0,06 -14,29 0,00 Birko Mensucat 0,29 0,00 -3,33 Birlik Mensucat 0,81 -7,95 -30,77 Bizim Mağazaları 7,58 -0,13 11,47 Bolu Çimento 3,57 -1,11 4,08 Bomonti Elektrik 1,04 -2,80 116,67 Borusan Mannesmann 8,22 -0,72 5,38 Borusan Yat. Paz. 37,60 -0,21 -0,05 Bosch Fren Sistemleri 170,00 0,18 4,94 Bossa 7,88 0,00 10,67 Boyner Perakende Yat. 4,42 -2,43 12,18 Brisa 7,20 0,14 13,74 Burçelik 3,35 -0,30 4,36 Burçelik Vana 1,56 -1,89 5,41 Bursa Çimento 4,47 -1,76 1,59 Carrefoursa 3,91 -1,76 12,36 Coca Cola İçecek 33,68 -0,94 9,07 Cosmos Yat. Holding 0,95 -5,00 -2,06 Credıtwest Faktorıng 0,99 -1,98 -4,81 Çelebi 61,65 0,08 -2,76 Çelik Halat 5,88 0,00 -2,00 Çemaş Döküm 0,76 -2,56 0,00 Çemtaş 5,48 -2,32 -9,87 Çimbeton 29,78 1,02 4,13 Çimentaş 11,56 0,00 -8,98 Çimsa 7,95 -0,13 5,30 Çuhadaroğlu Metal 1,83 -1,08 2,81 Dagi Giyim 1,33 0,00 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,04 -0,95 2,97 Dardanel 1,25 5,04 13,64 Datagate Bilgisayar 5,13 8,46 19,86 Demirören Gazetecilik 14,50 51,04 Demısaş Döküm 2,81 -1,40 13,31 Denge Holding 1,54 12,41 32,76 Deniz GMYO 3,22 -1,53 5,92 Denizbank 15,75 -1,87 -17,54 Denizli Cam 10,73 -1,20 -6,86 Derimod 9,18 -0,11 5,88 Desa Deri 2,25 0,00 30,06 Despec Bilgisayar 3,08 1,99 -6,10 Deva Holding 3,61 -2,43 9,73 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 0,00 -6,41 Ditaş Doğan 5,68 -0,53 3,65 DO-CO 493,00 1,13 2,97 Doğan Burda 3,04 -2,88 1,00 Doğan Holding 1,15 -0,86 12,75 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 -2,61 -8,20 Doğusan 1,68 -4,00 -30,29 Doğuş GMYO 2,18 -0,46 3,32 Doğuş Otomotiv 4,70 -2,49 8,29 Döktaş Dökümcülük 9,90 -0,60 21,47 Duran Doğan Basım 6,50 -1,52 27,45 Dyo Boya 2,86 -2,39 -1,38 Eczacıbaşı İlaç 3,04 -0,65 11,36 Eczacıbaşı Yatırım 8,12 -0,12 12,78 Edip Gayrimenkul 0,63 -1,56 -18,18 Ege Endüstri 404,50 0,90 17,59 Ege Gübre 25,38 0,00 16,96 Ege Profil 10,82 -0,28 21,98 Ege Seramik 3,69 -1,86 10,15 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 -6,25 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,33 0,00 37,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 3,56 -1,11 -7,29 Ekiz Kimya 0,33 0,00 0,00 Emek Elektrik 0,97 -1,02 -1,02 Eminiş Ambalaj 1,13 2,73 -3,42 Emlak Konut GMYO 1,48 -1,33 -1,33 Enerjisa Enerji 5,50 -1,79 7,84 Enka İnşaat 5,05 0,20 10,26 Erbosan 62,90 -1,95 0,80 Ereğli Demir Çelik 8,51 0,00 17,87 Ersu Gıda 0,90 -1,10 -2,17 Escort Teknoloji 0,73 0,00 -3,95 Etiler Gıda 2,14 0,00 0,47 Euro Kapital Yat. Ort. 0,79 -1,25 11,27 Euro Trend Yat. Ort. 0,69 1,47 7,81 Euro Yat. Ort. 0,69 0,00 9,52 Euro Yatırım Holding 0,74 4,23 34,55 Fenerbahçe Futbol 7,36 -0,94 6,36 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,00 -0,33 12,78 F-M İzmit Piston 17,73 -5,09 2,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,65 1,11 6,73 Ford Otosan 59,10 2,34 18,20 Formet Çelik Kapı 2,99 4,55 135,43 Frigo Pak Gıda 1,55 -3,73 -8,82 Galatasaray Sportif 1,47 -1,34 18,55 Garanti Bankası 9,12 -0,65 14,57 Garanti Faktoring 2,79 0,72 40,91 Garanti Yat. Ort. 0,69 -1,43 -12,66 Gedik Y. Men. Değ. 3,63 -1,89 12,73 Gedik Yatırım Holding 2,89 1,40 22,98 Gediz Ambalaj 4,63 -0,86 11,57 Gentaş 1,92 0,52 8,47 Gersan Elektrik 3,62 -2,69 2,55 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 -4,26 Global Yat. Holding 3,73 -2,10 24,75 Good-Year 3,65 -1,08 6,10 Göltaş Çimento 11,72 -1,18 -5,71 Gözde Girişim 3,34 -0,89 25,09 GSD Denizcilik 1,24 1,64 7,83 GSD Holding 0,88 1,15 10,00 Gübre Fabrik. 3,24 0,00 9,46 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87 Güneş Sigorta 1,69 -1,17 12,67 Halk GMYO 0,76 1,33 8,57 Halk Sigorta 1,08 -1,82 -1,82 Hatay Tekstil 4,14 -0,24 4,81 Hedef Girişim 1,17 -1,68 0,86 Hektaş 11,01 2,61 18,77 HUB Girişim 1,88 -1,05 0,00 Hürriyet Gzt. 0,97 -2,02 4,30 ICBC Turkey Bank 4,18 -1,18 -15,21 İdealist Danışmanlık 14,99 -1,38 38,80 İdealist GMYO 1,67 0,60 2,45 İhlas Ev Aletleri 0,32 -3,03 -3,03 İhlas Gayrimenkul 1,06 -0,93 0,95 İhlas Gazetecilik 0,58 -1,69 -4,92 İhlas Holding 0,32 3,23 0,00 İhlas Yayın Holding 0,37 -2,63 12,12 İndeks Bilgisayar 7,08 3,81 18,59 Info Yatırım 1,15 0,88 11,65 İntema 10,20 1,24 70,09 İpek Doğal Enerji 5,28 0,96 -1,68 İskenderun Demir Çelik 6,73 -0,59 18,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

