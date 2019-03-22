Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,50 -1,96 -23,08 Acıpayam Selüloz 4,09 -5,54 25,46 Adana Çimento (A) 6,85 -3,11 13,22 Adana Çimento (B) 4,89 -1,21 18,98 Adana Çimento (C) 1,25 -6,02 -11,35 Adel Kalemcilik 11,20 -2,18 1,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 -3,64 -9,40 Afyon Çimento 4,61 -4,36 0,44 Ak Enerji 0,58 -4,92 -7,94 Akbank 6,36 -7,69 8,07 Akçansa 7,41 -1,98 0,82 Akdenız Güvenlık Hız. 2,22 0,00 10,45 Akfen GMYO 1,51 -8,48 -8,48 Akın Tekstil 8,99 -6,84 -4,87 Akiş GMYO 2,60 -3,35 1,56 Akmerkez GMYO 18,11 -1,58 10,63 Aksa 9,00 -4,15 20,64 Aksa Enerji 2,60 -4,41 -2,99 Aksigorta 4,38 -4,16 39,52 Aksu Enerji 8,99 -0,11 16,45 Alarko Carrıer 41,78 0,97 6,15 Alarko GMYO 46,00 -3,60 2,40 Alarko Holding 2,74 -3,52 32,37 Albaraka Türk 1,85 -2,12 51,64 Alcatel Lucent Teletaş 7,19 -5,89 24,83 Alkim Kağıt 4,16 -5,45 0,24 Alkim Kimya 25,46 -0,93 7,43 Altınyağ 0,48 -4,00 9,09 Altınyunus Çeşme 4,16 -3,26 0,24 Anadolu Cam 3,11 2,30 16,04 Anadolu Efes 20,18 -1,85 -2,04 Anadolu Grubu Holding 12,65 -2,92 23,54 Anadolu Hayat Emek. 5,76 -0,69 -4,16 Anadolu Isuzu 7,49 -6,02 21,20 Anadolu Sigorta 4,24 0,00 2,91 Anel Elektrik 1,64 -2,96 1,23 Arçelik 18,58 0,54 17,67 Arena Bilgisayar 3,42 -7,07 -22,45 Armada Bilgisayar 9,26 7,67 -0,32 Arsan Tekstil 1,61 -4,73 -0,62 Artı Yatırım Holding 0,96 -1,03 10,34 Aselsan 22,22 -2,71 -7,72 Aslan Çimento 26,50 -4,06 -5,89 Ata GMYO 3,86 0,26 -3,74 Atakule GMYO 1,24 -3,13 -5,76 Atlantis Yatırım Holding 0,48 4,35 166,67 Atlas Yat. Ort. 1,89 -5,50 119,77 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,10 3,38 31,68 Avrasya GMYO 1,20 -5,51 36,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -2,56 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.260,50 0,01 1,14 Avrupa Yatırım Holding 2,70 2,27 11,11 Ayen Enerji 2,64 -8,33 12,34 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 0,00 8,45 Aygaz 11,10 -3,98 -2,03 Bagfaş 5,16 -2,64 7,05 Bak Ambalaj 5,21 0,97 2,76 Balatacılar Balatacılık 0,39 -2,50 18,18 Bantaş Ambalaj 1,65 3,12 31,47 Banvit 10,34 -3,09 -4,17 Baştaş Başkent Çimento 1,88 0,00 -6,93 Batı Çimento 2,37 -5,20 -1,66 Batısöke Çimento 1,02 -2,86 -6,42 Bera Holding 1,82 -5,21 -11,65 Berkosan Yalıtım 1,82 -2,15 0,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,53 -2,55 -5,56 Beyaz Filo 3,80 -4,04 39,19 Bilici Yatırım 1,78 0,56 30,88 Bim Mağazalar 80,80 1,70 -7,13 Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33 Birlik Mensucat 0,77 0,00 -34,19 Bizim Mağazaları 8,02 -0,99 17,94 Bolu Çimento 3,29 -3,52 -4,08 Bomonti Elektrik 0,84 -6,67 75,00 Borusan Mannesmann 9,83 -2,58 26,03 Borusan Yat. Paz. 37,28 -2,15 -0,90 Bosch Fren Sistemleri 170,00 -3,95 4,94 Bossa 4,53 -3,62 7,75 Boyner Perakende Yat. 4,15 -0,72 5,33 Brisa 7,50 -2,85 18,48 Burçelik 3,21 -5,59 0,00 Burçelik Vana 1,59 -0,63 7,43 Bursa Çimento 4,73 -0,63 7,50 Carrefoursa 3,59 -2,45 3,16 Coca Cola İçecek 32,60 -3,55 5,57 Cosmos Yat. Holding 0,95 -2,06 Credıtwest Faktorıng 1,13 -2,59 8,65 Çelebi 70,70 -2,15 11,51 Çelik Halat 5,79 -3,82 -3,50 Çemaş Döküm 0,75 -3,85 -1,32 Çemtaş 5,83 -3,32 -4,11 Çimbeton 32,06 -4,01 12,10 Çimentaş 16,84 19,94 32,60 Çimsa 7,18 -5,53 -4,90 Çuhadaroğlu Metal 1,95 -2,99 9,55 Dagi Giyim 1,38 -5,48 11,29 Dagi Yatırım Holding 1,61 -7,47 59,41 Dardanel 1,05 -1,87 -4,55 Datagate Bilgisayar 8,06 -3,24 88,32 Demısaş Döküm 3,17 -3,35 27,82 Denge Holding 3,48 8,41 200,00 Deniz GMYO 3,05 -4,39 0,33 Denizbank 14,70 0,00 -23,04 Denizli Cam 10,64 -3,97 -7,64 Derimod 8,78 -1,35 1,27 Desa Deri 1,87 -4,59 8,09 Despec Bilgisayar 3,65 -4,20 11,28 Deva Holding 4,29 -4,03 30,40 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26 Ditaş Doğan 5,97 -1,81 8,94 DO-CO 477,50 3,58 -0,27 Doğan Burda 2,83 -4,39 -5,98 Doğan Holding 1,18 -4,07 15,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 -4,31 -9,02 Doğusan 1,68 -4,00 -30,29 Doğuş GMYO 2,24 -5,88 6,16 Doğuş Otomotiv 4,92 -5,57 13,36 Döktaş Dökümcülük 9,56 -2,94 17,30 Duran Doğan Basım 6,25 -5,59 22,55 Dyo Boya 3,00 -7,41 3,45 Eczacıbaşı İlaç 2,92 -5,50 6,96 Eczacıbaşı Yatırım 8,00 -4,99 11,11 Edip Gayrimenkul 0,71 -5,33 -7,79 Ege Endüstri 471,00 -0,97 36,92 Ege Gübre 24,94 -5,53 14,93 Ege Profil 12,01 -2,75 35,40 Ege Seramik 3,40 -3,95 1,49 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 -6,67 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 0,00 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,03 7,47 4,95 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,86 -3,37 -12,24 Eminiş Ambalaj 0,98 -2,00 -16,24 Emlak Konut GMYO 1,58 -4,82 5,33 Enerjisa Enerji 5,73 -0,52 12,35 Enka İnşaat 4,89 -1,81 6,77 Erbosan 63,90 -4,48 2,40 Ereğli Demir Çelik 8,80 -3,08 21,88 Ersu Gıda 0,87 0,00 -5,43 Escort Teknoloji 0,64 -4,48 -15,79 Etiler Gıda 1,99 -2,93 -6,57 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -4,11 -1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 0,00 Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17 Euro Yatırım Holding 0,66 -5,71 20,00 Fenerbahçe Futbol 6,58 -2,52 -4,91 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,96 -3,58 11,28 F-M İzmit Piston 18,79 5,27 8,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,91 -1,01 43,57 Ford Otosan 49,56 1,43 -0,88 Formet Çelik Kapı 5,50 -1,96 333,07 Frigo Pak Gıda 1,80 -5,26 5,88 Galatasaray Sportif 1,27 -2,31 2,42 Garanti Bankası 9,18 -5,75 15,33 Garanti Faktoring 3,25 -4,41 64,14 Garanti Yat. Ort. 0,63 -4,55 -20,25 Gedik Y. Men. Değ. 3,60 -3,74 11,80 Gedik Yatırım Holding 3,08 -4,35 31,06 Gediz Ambalaj 4,50 -3,43 8,43 Gentaş 1,92 -4,48 8,47 Gersan Elektrik 2,22 -5,53 -9,03 Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26 Global Yat. Holding 3,50 -0,85 17,06 Good-Year 3,37 -3,71 -2,03 Göltaş Çimento 11,15 -5,75 -10,30 Gözde Girişim 3,54 -5,60 32,58 GSD Denizcilik 1,44 -5,26 25,22 GSD Holding 1,01 -6,48 26,25 Gübre Fabrik. 2,86 -5,61 -3,38 Güler Yat. Holding 1,14 -3,39 6,54 Güneş Sigorta 1,51 -5,03 0,67 Halk GMYO 0,74 -3,90 5,71 Halk Sigorta 1,11 -3,48 0,91 Hatay Tekstil 3,97 -3,64 0,51 Hedef Girişim 1,15 -1,71 -0,86 Hektaş 10,89 -3,71 17,48 HUB Girişim 2,15 -3,59 14,36 Hürriyet Gzt. 0,88 -3,30 -5,38 ICBC Turkey Bank 3,90 -5,11 -20,89 İdealist Danışmanlık 18,30 -0,65 69,44 İdealist GMYO 1,66 -5,14 1,84 İhlas Ev Aletleri 0,89 -1,11 169,70 İhlas Gayrimenkul 0,85 -3,41 -9,53 İhlas Gazetecilik 0,79 3,95 29,51 İhlas Holding 0,40 -4,76 25,00 İhlas Yayın Holding 0,50 -7,41 51,52 İndeks Bilgisayar 7,85 -4,50 31,49 Info Yatırım 1,68 -1,18 63,11 İntema 7,94 -3,17 32,41 İpek Doğal Enerji 4,64 -4,53 -13,59 İskenderun Demir Çelik 7,16 -3,11 26,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

