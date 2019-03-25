Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,45 -3,33 -25,64 Acıpayam Selüloz 4,02 -1,71 23,31 Adana Çimento (A) 6,89 0,58 13,88 Adana Çimento (B) 4,83 -1,23 17,52 Adana Çimento (C) 1,25 0,00 -11,35 Adel Kalemcilik 11,05 -1,34 0,45 Adese Alışveriş Ticaret 2,04 -3,77 -12,82 Afyon Çimento 4,56 -1,08 -0,65 Ak Enerji 0,56 -3,45 -11,11 Akbank 6,08 -4,40 3,32 Akçansa 7,36 -0,67 0,14 Akdenız Güvenlık Hız. 2,19 -1,35 8,96 Akfen GMYO 1,47 -2,65 -10,91 Akın Tekstil 8,97 -0,22 -5,08 Akiş GMYO 2,57 -1,15 0,39 Akmerkez GMYO 17,45 -3,64 6,60 Aksa 9,00 0,00 20,64 Aksa Enerji 2,54 -2,31 -5,22 Aksigorta 4,52 3,20 43,98 Aksu Enerji 8,90 -1,00 15,28 Alarko Carrıer 40,80 -2,35 3,66 Alarko GMYO 45,18 -1,78 0,58 Alarko Holding 2,69 -1,82 29,95 Albaraka Türk 1,80 -2,70 47,54 Alcatel Lucent Teletaş 6,95 -3,34 20,66 Alkim Kağıt 4,12 -0,96 -0,72 Alkim Kimya 25,00 -1,81 5,49 Altınyağ 0,47 -2,08 6,82 Altınyunus Çeşme 4,19 0,72 0,96 Anadolu Cam 3,12 0,32 16,42 Anadolu Efes 19,95 -1,14 -3,16 Anadolu Grubu Holding 12,14 -4,03 18,55 Anadolu Hayat Emek. 5,45 -0,14 -4,29 Anadolu Isuzu 7,65 2,14 23,79 Anadolu Sigorta 4,24 0,00 2,91 Anel Elektrik 1,62 -1,22 0,00 Arçelik 18,92 1,83 19,82 Arena Bilgisayar 3,50 2,34 -20,63 Armada Bilgisayar 10,42 12,53 12,16 Arsan Tekstil 1,61 0,00 -0,62 Artı Yatırım Holding 0,94 -2,08 8,05 Aselsan 22,40 0,81 -6,98 Aslan Çimento 26,08 -1,58 -7,39 Ata GMYO 3,86 0,00 -3,74 Atakule GMYO 1,22 -1,61 -7,28 Atlantis Yatırım Holding 0,48 0,00 166,67 Atlas Yat. Ort. 1,80 -4,76 109,30 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,70 -3,96 26,47 Avrasya GMYO 1,14 -5,00 29,55 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -2,63 2,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.261,00 0,04 1,18 Avrupa Yatırım Holding 2,75 1,85 13,17 Ayen Enerji 2,59 -1,89 10,21 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 0,65 9,15 Aygaz 11,21 0,99 -1,06 Bagfaş 4,99 -3,29 3,53 Bak Ambalaj 5,42 4,03 6,90 Balatacılar Balatacılık 0,38 -2,56 15,15 Bantaş Ambalaj 1,66 0,61 32,27 Banvit 10,13 -2,03 -6,12 Baştaş Başkent Çimento 1,89 0,53 -6,44 Batı Çimento 2,34 -1,27 -2,90 Batısöke Çimento 1,00 -1,96 -8,26 Bera Holding 1,79 -1,65 -13,11 Berkosan Yalıtım 1,84 1,10 1,66 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -3,27 -8,64 Beyaz Filo 3,68 -3,16 34,80 Bilici Yatırım 1,74 -2,25 27,94 Bim Mağazalar 81,50 0,87 -6,32 Birko Mensucat 0,27 3,85 -10,00 Birlik Mensucat 0,76 -1,30 -35,04 Bizim Mağazaları 7,63 -4,86 12,21 Bolu Çimento 3,21 -2,43 -6,41 Bomonti Elektrik 0,85 1,19 77,08 Borusan Mannesmann 9,83 0,00 26,03 Borusan Yat. Paz. 37,26 -0,05 -0,96 Bosch Fren Sistemleri 168,00 -1,18 3,70 Bossa 4,39 -3,09 4,42 Boyner Perakende Yat. 4,08 -1,69 3,55 Brisa 7,52 0,27 18,80 Burçelik 3,21 0,00 0,00 Burçelik Vana 1,55 -2,52 4,73 Bursa Çimento 4,58 -3,17 4,09 Carrefoursa 3,52 -1,95 1,15 Coca Cola İçecek 31,82 -2,39 3,04 Cosmos Yat. Holding 0,92 -3,16 -5,15 Credıtwest Faktorıng 1,14 0,88 9,62 Çelebi 72,25 2,19 13,96 Çelik Halat 5,70 -1,55 -5,00 Çemaş Döküm 0,75 0,00 -1,32 Çemtaş 5,72 -1,89 -5,92 Çimbeton 30,82 -3,87 7,76 Çimentaş 15,23 -9,56 19,92 Çimsa 7,11 -0,97 -5,83 Çuhadaroğlu Metal 1,91 -2,05 7,30 Dagi Giyim 1,34 -2,90 8,06 Dagi Yatırım Holding 1,53 -4,97 51,49 Dardanel 1,04 -0,95 -5,45 Datagate Bilgisayar 7,79 -3,35 82,01 Demısaş Döküm 3,09 -2,52 24,60 Denge Holding 3,79 8,91 226,72 Deniz GMYO 2,99 -1,97 -1,64 Denizbank 14,73 0,20 -22,88 Denizli Cam 10,82 1,69 -6,08 Derimod 8,59 -2,16 -0,92 Desa Deri 1,83 -2,14 5,78 Despec Bilgisayar 3,59 -1,64 9,45 Deva Holding 4,40 2,56 33,74 Diriteks Diriliş Tekstil 0,68 -2,86 -12,82 Ditaş Doğan 5,76 -3,52 5,11 DO-CO 463,00 -3,04 -3,30 Doğan Burda 2,73 -3,53 -9,30 Doğan Holding 1,17 -0,85 14,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 -3,60 -12,30 Doğusan 1,58 -5,95 -34,44 Doğuş GMYO 2,11 -5,80 0,00 Doğuş Otomotiv 4,74 -3,66 9,22 Döktaş Dökümcülük 9,43 -1,36 15,71 Duran Doğan Basım 6,00 -4,00 17,65 Dyo Boya 2,91 -3,00 0,34 Eczacıbaşı İlaç 2,90 -0,68 6,23 Eczacıbaşı Yatırım 7,85 -1,88 9,03 Edip Gayrimenkul 0,70 -1,41 -9,09 Ege Endüstri 470,00 -0,21 36,63 Ege Gübre 24,94 0,00 14,93 Ege Profil 12,44 3,58 40,25 Ege Seramik 3,45 1,47 2,99 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,31 3,33 29,17 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 4,15 2,98 8,07 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,85 -1,16 -13,27 Eminiş Ambalaj 0,98 0,00 -16,24 Emlak Konut GMYO 1,57 -0,63 4,67 Enerjisa Enerji 5,59 -2,44 9,61 Enka İnşaat 4,89 0,00 6,77 Erbosan 63,40 -0,78 1,60 Ereğli Demir Çelik 9,22 4,77 27,70 Ersu Gıda 0,85 -2,30 -7,61 Escort Teknoloji 0,63 -1,56 -17,11 Etiler Gıda 2,05 3,02 -3,76 Euro Kapital Yat. Ort. 0,68 -2,86 -4,23 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -1,56 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,60 -1,64 -4,76 Euro Yatırım Holding 0,64 -3,03 16,36 Fenerbahçe Futbol 6,46 -1,82 -6,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,86 -3,38 7,52 F-M İzmit Piston 18,30 -2,61 6,09 Fonet Bilgi Teknolojileri 4,75 -3,26 38,89 Ford Otosan 49,58 0,04 -0,84 Formet Çelik Kapı 6,06 10,18 377,17 Frigo Pak Gıda 1,79 -0,56 5,29 Galatasaray Sportif 1,24 -2,36 0,00 Garanti Bankası 8,74 -4,79 9,80 Garanti Faktoring 3,08 -5,23 55,56 Garanti Yat. Ort. 0,62 -1,59 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,54 -1,67 9,94 Gedik Yatırım Holding 3,02 -1,95 28,51 Gediz Ambalaj 4,51 0,22 8,67 Gentaş 1,89 -1,56 6,78 Gersan Elektrik 2,15 -3,15 -11,90 Global Men. Değ. 0,49 0,00 4,26 Global Yat. Holding 3,36 -4,00 12,37 Good-Year 3,39 0,59 -1,45 Göltaş Çimento 10,95 -1,79 -11,91 Gözde Girişim 3,46 -2,26 29,59 GSD Denizcilik 1,37 -4,86 19,13 GSD Holding 0,95 -5,94 18,75 Gübre Fabrik. 2,84 -0,70 -4,05 Güler Yat. Holding 1,09 -4,39 1,87 Güneş Sigorta 1,47 -2,65 -2,00 Halk GMYO 0,74 0,00 5,71 Halk Sigorta 1,11 0,00 0,91 Hatay Tekstil 3,89 -2,02 -1,52 Hedef Girişim 1,14 -0,87 -1,72 Hektaş 10,68 -1,93 15,21 HUB Girişim 2,14 -0,47 13,83 Hürriyet Gzt. 0,87 -1,14 -6,45 ICBC Turkey Bank 3,87 -0,77 -21,50 İdealist Danışmanlık 18,53 1,26 71,57 İdealist GMYO 1,64 -1,20 0,61 İhlas Ev Aletleri 0,86 -3,37 160,61 İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -11,66 İhlas Gazetecilik 0,76 -3,80 24,59 İhlas Holding 0,39 -2,50 21,88 İhlas Yayın Holding 0,49 -2,00 48,48 İndeks Bilgisayar 7,66 -2,42 28,31 Info Yatırım 1,62 -3,57 57,28 İntema 7,81 -1,64 30,24 İpek Doğal Enerji 4,61 -0,65 -14,15 İskenderun Demir Çelik 7,35 2,65 29,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)