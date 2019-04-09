Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,90 2,15 -2,56 Acıpayam Selüloz 4,07 8,24 24,85 Adana Çimento (A) 6,81 0,15 12,56 Adana Çimento (B) 4,90 1,03 19,22 Adana Çimento (C) 1,19 0,85 -15,60 Adel Kalemcilik 11,13 -0,45 1,18 Adese Alışveriş Ticaret 2,05 0,99 -12,39 Afyon Çimento 4,39 0,69 -4,36 Ak Enerji 0,57 0,00 -9,52 Akbank 6,40 0,47 8,75 Akçansa 6,55 0,46 0,12 Akdenız Güvenlık Hız. 2,13 -1,84 5,97 Akfen GMYO 1,51 0,00 -8,48 Akın Tekstil 9,21 0,88 -2,54 Akiş GMYO 2,55 0,39 -0,39 Akmerkez GMYO 18,10 0,84 10,57 Aksa 8,79 -1,16 32,49 Aksa Enerji 2,46 0,82 -8,21 Aksigorta 4,59 0,00 46,21 Aksu Enerji 9,09 -0,11 17,75 Alarko Carrıer 37,94 -0,16 -3,61 Alarko GMYO 43,30 -0,55 -3,61 Alarko Holding 2,54 1,60 22,71 Albaraka Türk 1,51 1,34 23,77 Alcatel Lucent Teletaş 7,13 3,48 23,78 Alkim Kağıt 4,52 1,35 8,92 Alkim Kimya 25,00 1,63 5,49 Altınyağ 0,42 0,00 -4,55 Altınyunus Çeşme 4,27 0,23 2,89 Anadolu Cam 3,02 2,03 12,69 Anadolu Efes 19,55 1,88 -5,10 Anadolu Grubu Holding 12,66 1,12 23,63 Anadolu Hayat Emek. 5,50 0,73 -3,42 Anadolu Isuzu 7,66 -1,54 23,95 Anadolu Sigorta 4,21 0,96 7,24 Anel Elektrik 1,66 0,00 2,47 Arçelik 18,65 3,21 18,11 Arena Bilgisayar 3,39 0,00 -23,13 Armada Bilgisayar 9,89 0,92 6,46 Arsan Tekstil 1,66 3,75 2,47 Artı Yatırım Holding 1,15 4,55 32,18 Aselsan 21,50 1,13 -10,71 Aslan Çimento 24,82 0,89 -11,86 Ata GMYO 3,83 -0,26 -4,49 Atakule GMYO 1,17 0,00 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,44 0,00 144,44 Atlas Yat. Ort. 1,06 -4,50 23,26 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,50 -0,11 28,40 Avrasya GMYO 1,21 -1,63 37,50 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 2,61 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.263,10 0,01 1,35 Avrupa Yatırım Holding 2,35 -4,08 -3,29 Ayen Enerji 2,66 3,91 13,19 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 0,00 5,63 Aygaz 9,71 0,31 -2,36 Bagfaş 5,48 0,55 13,69 Bak Ambalaj 4,84 0,00 -4,54 Balatacılar Balatacılık 0,30 -6,25 -9,09 Bantaş Ambalaj 1,52 1,33 21,12 Banvit 11,15 -1,76 3,34 Baştaş Başkent Çimento 1,80 -1,64 -10,89 Batı Çimento 2,25 0,90 -6,64 Batısöke Çimento 0,95 0,00 -12,84 Bera Holding 1,82 2,25 -11,65 Berkosan Yalıtım 1,71 -0,58 -5,52 Beşiktaş Futbol Yat. 1,45 0,69 -10,49 Beyaz Filo 3,93 1,03 43,96 Bilici Yatırım 1,70 0,00 25,00 Bim Mağazalar 79,50 0,57 -8,62 Birko Mensucat 0,25 -3,85 -16,67 Birlik Mensucat 0,73 0,00 -37,61 Bizim Mağazaları 8,21 -2,26 20,74 Bolu Çimento 3,13 1,29 -8,75 Bomonti Elektrik 0,89 2,30 85,42 Borusan Mannesmann 9,84 -0,61 26,15 Borusan Yat. Paz. 37,00 0,05 2,13 Bosch Fren Sistemleri 165,90 1,10 2,41 Bossa 4,42 1,38 5,13 Boyner Perakende Yat. 4,81 -4,56 22,08 Brisa 6,97 -0,29 10,11 Burçelik 3,05 -0,65 -4,98 Burçelik Vana 1,57 3,29 6,08 Bursa Çimento 4,44 0,68 0,91 Carrefoursa 3,39 0,59 -2,59 Coca Cola İçecek 31,80 -0,31 2,98 Cosmos Yat. Holding 1,05 12,90 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,10 0,00 5,77 Çelebi 69,35 3,12 9,38 Çelik Halat 5,65 0,89 -5,83 Çemaş Döküm 0,73 -1,35 -3,95 Çemtaş 5,82 4,30 -4,28 Çimbeton 30,36 0,26 6,15 Çimentaş 17,90 0,62 40,94 Çimsa 7,16 3,77 -5,17 Çuhadaroğlu Metal 1,99 0,51 11,80 Dagi Giyim 1,65 17,02 33,06 Dagi Yatırım Holding 2,01 19,64 99,01 Dardanel 1,07 -0,93 -2,73 Datagate Bilgisayar 7,83 1,03 82,94 Demısaş Döküm 3,06 0,66 23,39 Denge Holding 2,00 8,11 72,41 Deniz GMYO 3,06 0,33 0,66 Denizbank 15,31 0,20 -19,84 Denizli Cam 10,45 0,00 -9,29 Derimod 8,63 -1,93 -0,46 Desa Deri 2,36 3,96 36,42 Despec Bilgisayar 3,59 -0,28 9,45 Deva Holding 4,43 2,78 34,65 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 1,45 -10,26 Ditaş Doğan 5,82 2,11 6,20 DO-CO 474,50 -0,36 -0,90 Doğan Burda 2,75 2,23 -8,64 Doğan Holding 1,17 0,86 14,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 0,86 -4,10 Doğusan 1,56 -1,27 -35,27 Doğuş GMYO 2,34 -0,43 10,90 Doğuş Otomotiv 4,65 1,09 7,14 Döktaş Dökümcülük 8,91 -1,11 9,33 Duran Doğan Basım 6,04 4,86 18,43 Dyo Boya 3,19 -2,74 10,00 Eczacıbaşı İlaç 2,82 0,71 3,30 Eczacıbaşı Yatırım 7,56 -0,26 5,00 Edip Gayrimenkul 0,70 1,45 -9,09 Ege Endüstri 468,20 1,12 36,10 Ege Gübre 24,26 0,41 11,80 Ege Profil 13,90 0,65 56,71 Ege Seramik 3,39 0,00 1,19 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 3,45 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 -8,33 10,00 Egeplast 3,85 0,00 0,26 Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15 Emek Elektrik 0,81 2,53 -17,35 Eminiş Ambalaj 1,03 -8,85 -11,97 Emlak Konut GMYO 1,50 1,35 0,00 Enerjisa Enerji 5,42 0,56 15,11 Enka İnşaat 4,89 -0,20 6,77 Erbosan 17,28 -1,37 6,10 Ereğli Demir Çelik 9,66 2,88 33,80 Ersu Gıda 0,84 1,20 -8,70 Escort Teknoloji 0,63 1,61 -17,11 Etiler Gıda 1,98 -0,50 -7,04 Euro Kapital Yat. Ort. 0,73 0,00 2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 0,00 -1,56 Euro Yat. Ort. 0,62 1,64 -1,59 Euro Yatırım Holding 0,86 3,61 56,36 Fenerbahçe Futbol 7,23 0,56 4,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,97 0,34 11,65 F-M İzmit Piston 15,69 1,36 2,07 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,23 0,77 52,92 Ford Otosan 51,35 0,88 8,08 Formet Çelik Kapı 6,30 0,80 396,06 Frigo Pak Gıda 1,78 -2,20 4,71 Galatasaray Sportif 1,26 -0,79 1,61 Garanti Bankası 8,89 0,91 11,68 Garanti Faktoring 2,83 -0,70 42,93 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -22,78 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 -0,28 11,49 Gedik Yatırım Holding 3,14 0,00 33,62 Gediz Ambalaj 4,61 -0,43 11,08 Gentaş 1,92 0,52 8,47 Gersan Elektrik 2,10 0,48 -13,95 Global Men. Değ. 0,50 2,04 6,38 Global Yat. Holding 3,09 1,64 3,34 Good-Year 3,24 0,62 -5,81 Göltaş Çimento 10,33 1,18 -16,89 Gözde Girişim 3,58 5,29 34,08 GSD Denizcilik 1,51 5,59 31,30 GSD Holding 0,92 1,10 15,00 Gübre Fabrik. 3,02 3,42 2,03 Güler Yat. Holding 1,07 -0,93 0,00 Güneş Sigorta 1,52 0,00 1,33 Halk GMYO 0,74 0,00 5,71 Halk Sigorta 1,11 0,00 0,91 Hatay Tekstil 4,19 -4,56 6,08 Hedef Girişim 1,22 1,67 5,17 Hektaş 10,62 -0,56 14,56 HUB Girişim 2,30 -0,43 22,34 Hürriyet Gzt. 0,85 -2,30 -8,60 ICBC Turkey Bank 3,68 0,55 -25,35 İdealist Danışmanlık 27,44 -3,72 154,07 İdealist GMYO 1,54 0,00 -5,52 İhlas Ev Aletleri 0,81 3,85 145,45 İhlas Gayrimenkul 0,81 1,25 -13,79 İhlas Gazetecilik 0,74 5,71 21,31 İhlas Holding 0,38 2,70 18,75 İhlas Yayın Holding 0,53 8,16 60,61 İndeks Bilgisayar 7,72 0,39 29,31 Info Yatırım 1,71 -1,72 66,02 İntema 7,03 -0,99 17,23 İpek Doğal Enerji 4,69 1,52 -12,66 İskenderun Demir Çelik 7,37 1,52 30,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

