Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,60 1,91 -17,95 Acıpayam Selüloz 3,64 -3,96 11,66 Adana Çimento (A) 6,90 -1,00 14,05 Adana Çimento (B) 4,88 -1,81 18,73 Adana Çimento (C) 1,13 -2,59 -19,86 Adel Kalemcilik 10,60 -3,72 -3,64 Adese Alışveriş Ticaret 2,05 4,06 -12,39 Afyon Çimento 4,16 -2,58 -9,37 Ak Enerji 0,55 -1,79 -12,70 Akbank 5,98 -2,29 1,62 Akçansa 6,42 -0,31 -1,87 Akdenız Güvenlık Hız. 1,70 -15,42 -15,42 Akfen GMYO 1,55 1,31 -6,06 Akın Tekstil 8,92 -0,67 -5,61 Akiş GMYO 2,59 4,86 1,17 Akmerkez GMYO 18,80 -2,34 21,85 Aksa 8,10 -0,49 22,09 Aksa Enerji 2,34 -0,43 -12,69 Aksigorta 4,23 0,24 34,74 Aksu Enerji 9,25 -2,43 19,82 Alarko Carrıer 35,60 -2,04 -9,55 Alarko GMYO 44,36 -0,81 -1,25 Alarko Holding 2,61 -2,25 33,83 Albaraka Türk 1,38 -3,50 13,11 Alcatel Lucent Teletaş 6,55 -2,24 13,72 Alkim Kağıt 3,65 -5,93 1,56 Alkim Kimya 22,90 -0,87 6,31 Altınyağ 0,33 3,13 -25,00 Altınyunus Çeşme 4,23 -0,70 1,93 Anadolu Cam 3,05 -0,65 13,81 Anadolu Efes 20,26 2,22 -1,65 Anadolu Grubu Holding 12,35 -2,68 20,61 Anadolu Hayat Emek. 5,37 -1,83 -5,70 Anadolu Isuzu 7,80 2,77 26,21 Anadolu Sigorta 4,15 0,24 5,71 Anel Elektrik 1,70 -3,95 4,94 Arçelik 18,03 -1,69 14,19 Arena Bilgisayar 3,30 -1,49 -25,17 Armada Bilgisayar 10,15 0,00 9,26 Arsan Tekstil 1,67 -1,76 3,09 Artı Yatırım Holding 1,07 -2,73 22,99 Aselsan 20,12 -1,57 -16,45 Aslan Çimento 24,56 -2,77 -12,78 Ata GMYO 3,88 0,26 -3,24 Atakule GMYO 1,14 -3,39 -13,36 Atlantis Yatırım Holding 0,44 -4,35 144,44 Atlas Yat. Ort. 1,01 -1,94 17,44 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,46 -0,21 27,86 Avrasya GMYO 1,30 -2,26 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,18 1,72 9,26 Avrasya Stratejik GMYF 1.265,20 0,01 1,52 Avrupa Yatırım Holding 2,17 -0,46 -10,70 Ayen Enerji 2,41 -0,82 2,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,50 -1,96 5,63 Aygaz 9,05 -1,95 -8,99 Bagfaş 5,87 8,91 21,78 Bak Ambalaj 5,14 0,59 1,38 Balatacılar Balatacılık 0,27 -3,57 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,52 -2,56 21,12 Banvit 11,28 -1,14 4,54 Baştaş Başkent Çimento 1,83 -0,54 -9,41 Batı Çimento 2,06 -2,83 -14,52 Batısöke Çimento 0,90 -3,23 -17,43 Bera Holding 1,76 -1,12 -14,56 Berkosan Yalıtım 1,66 -1,78 -8,29 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 -12,40 35,19 Beyaz Filo 3,39 -2,02 24,18 Bilici Yatırım 1,60 -1,84 17,65 Bim Mağazalar 80,80 -2,71 -7,13 Birko Mensucat 0,23 0,00 -23,33 Birlik Mensucat 0,71 -1,39 -39,32 Bizim Mağazaları 7,80 -2,74 14,71 Bolu Çimento 2,93 -3,30 -14,58 Bomonti Elektrik 0,87 0,00 81,25 Borusan Mannesmann 9,01 -2,17 15,51 Borusan Yat. Paz. 35,84 -1,54 -1,07 Bosch Fren Sistemleri 160,00 -0,68 4,73 Bossa 3,79 -5,01 -9,85 Boyner Perakende Yat. 4,86 1,46 23,35 Brisa 6,35 -2,61 0,32 Burçelik 3,08 0,65 -4,05 Burçelik Vana 1,55 -0,64 4,73 Bursa Çimento 4,40 -0,45 0,00 Carrefoursa 3,16 -4,24 -9,20 Coca Cola İçecek 31,42 -0,76 1,75 Cosmos Yat. Holding 1,07 -2,73 10,31 Credıtwest Faktorıng 1,03 -0,96 -0,96 Çelebi 74,00 -0,80 26,83 Çelik Halat 5,60 2,75 3,65 Çemaş Döküm 0,72 1,41 -5,26 Çemtaş 5,37 -1,47 -11,68 Çimbeton 27,52 -1,36 -3,78 Çimentaş 14,40 -2,37 13,39 Çimsa 6,45 -1,68 -14,57 Çuhadaroğlu Metal 1,92 -1,54 7,87 Dagi Giyim 1,44 -4,64 16,13 Dagi Yatırım Holding 1,55 -7,74 53,47 Dardanel 1,04 0,97 -5,45 Datagate Bilgisayar 6,37 -15,63 48,83 Demısaş Döküm 2,88 -3,36 16,13 Denge Holding 1,65 5,10 42,24 Deniz GMYO 3,02 -0,33 -0,66 Denizbank 15,28 -1,67 -20,00 Denizli Cam 9,83 -1,70 -14,67 Derimod 8,23 0,61 -5,07 Desa Deri 2,60 -3,35 50,29 Despec Bilgisayar 3,10 -3,13 -5,49 Deva Holding 4,49 2,98 36,47 Diriteks Diriliş Tekstil 0,80 19,40 2,56 Ditaş Doğan 5,83 -2,83 13,89 DO-CO 490,10 -3,90 2,36 Doğan Burda 2,70 -0,74 -10,30 Doğan Holding 1,04 -1,89 11,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 -4,59 -14,75 Doğusan 1,52 -3,18 -36,93 Doğuş GMYO 2,29 -0,87 8,53 Doğuş Otomotiv 4,46 -3,25 2,76 Döktaş Dökümcülük 8,78 -2,34 7,73 Duran Doğan Basım 6,90 2,99 35,29 Dyo Boya 3,05 -0,65 5,17 Eczacıbaşı İlaç 2,70 -3,57 -1,10 Eczacıbaşı Yatırım 7,30 -3,31 1,39 Edip Gayrimenkul 0,69 0,00 -10,39 Ege Endüstri 408,40 -1,94 31,26 Ege Gübre 25,60 0,79 17,97 Ege Profil 9,11 -4,61 2,71 Ege Seramik 3,34 -4,57 -0,30 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 0,00 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,62 3,72 -5,73 Ekiz Kimya 0,30 3,45 -9,09 Emek Elektrik 0,79 -1,25 -19,39 Eminiş Ambalaj 0,91 0,00 -22,22 Emlak Konut GMYO 1,48 -1,99 -1,33 Enerjisa Enerji 5,32 -1,12 12,99 Enka İnşaat 5,28 -1,68 18,81 Erbosan 15,22 -2,87 -6,55 Ereğli Demir Çelik 9,05 -1,20 25,35 Ersu Gıda 0,84 -3,45 -8,70 Escort Teknoloji 0,73 19,67 -3,95 Etiler Gıda 1,60 -5,88 -24,88 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,62 -1,59 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,04 0,97 89,09 Fenerbahçe Futbol 7,59 6,60 9,68 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,84 2,16 6,77 F-M İzmit Piston 15,98 -0,62 3,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,75 -0,86 68,13 Ford Otosan 53,15 0,85 11,87 Formet Çelik Kapı 5,50 0,00 333,07 Frigo Pak Gıda 2,80 1,82 64,71 Galatasaray Sportif 2,03 -6,45 63,71 Garanti Bankası 8,02 -1,84 0,75 Garanti Faktoring 2,35 2,62 18,69 Garanti Yat. Ort. 0,61 -1,61 -22,78 Gedik Y. Men. Değ. 3,57 -2,19 10,87 Gedik Yatırım Holding 3,03 3,06 28,94 Gediz Ambalaj 5,04 5,22 21,45 Gentaş 1,75 -1,69 -1,13 Gersan Elektrik 2,08 -0,48 -14,77 Global Men. Değ. 0,45 -2,17 -4,26 Global Yat. Holding 2,82 -2,76 -5,69 Good-Year 2,99 -4,78 -13,08 Göltaş Çimento 10,50 -3,14 -15,53 Gözde Girişim 3,28 -1,50 22,85 GSD Denizcilik 1,36 -1,45 18,26 GSD Holding 0,89 -1,11 11,25 Gübre Fabrik. 2,65 -0,75 -10,47 Güler Yat. Holding 1,08 0,93 0,93 Güneş Sigorta 1,41 -0,70 -6,00 Halk GMYO 1,30 19,27 86,84 Halk Sigorta 1,16 0,87 5,45 Hatay Tekstil 3,99 0,00 1,01 Hedef Girişim 1,16 -1,69 0,00 Hektaş 11,85 -2,07 27,83 HUB Girişim 2,50 -5,66 32,98 Hürriyet Gzt. 0,80 -1,23 -13,98 ICBC Turkey Bank 3,35 -2,05 -32,05 İdealist Danışmanlık 18,00 -6,25 66,67 İdealist GMYO 1,65 -0,60 1,23 İhlas Ev Aletleri 0,94 -8,74 184,85 İhlas Gayrimenkul 0,84 -4,55 -10,60 İhlas Gazetecilik 1,88 -1,05 208,20 İhlas Holding 0,45 -10,00 40,63 İhlas Yayın Holding 0,73 -15,12 121,21 İndeks Bilgisayar 6,40 -2,29 7,20 Info Yatırım 1,86 -1,06 80,58 İntema 6,90 4,86 15,06 İpek Doğal Enerji 4,33 -2,04 -19,37 İskenderun Demir Çelik 6,82 -1,45 20,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

