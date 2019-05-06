Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,53 -1,92 -21,54 Acıpayam Selüloz 3,43 -4,46 5,21 Adana Çimento (A) 6,82 -1,16 12,73 Adana Çimento (B) 4,82 -1,63 17,27 Adana Çimento (C) 1,13 -1,74 -19,86 Adel Kalemcilik 10,44 -1,42 -5,09 Adese Alışveriş Ticaret 2,07 2,48 -11,54 Afyon Çimento 3,99 -3,16 -13,07 Ak Enerji 0,55 -5,17 -12,70 Akbank 5,95 -0,50 1,11 Akçansa 6,19 -3,13 -5,38 Akdenız Güvenlık Hız. 1,56 -6,02 -22,39 Akfen GMYO 1,57 0,00 -4,85 Akın Tekstil 8,74 0,34 -7,51 Akiş GMYO 2,47 -3,14 -3,52 Akmerkez GMYO 18,58 -2,00 20,43 Aksa 7,90 0,00 19,07 Aksa Enerji 2,22 -4,31 -17,16 Aksigorta 4,22 0,48 34,42 Aksu Enerji 9,08 2,02 17,62 Alarko Carrıer 33,58 -4,60 -14,68 Alarko GMYO 44,36 0,86 -1,25 Alarko Holding 2,58 -2,64 32,29 Albaraka Türk 1,31 -4,38 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 6,47 0,31 12,33 Alkim Kağıt 3,60 -1,37 0,16 Alkim Kimya 22,74 0,00 5,57 Altınyağ 0,31 -8,82 -29,55 Altınyunus Çeşme 4,30 2,38 3,61 Anadolu Cam 3,00 -0,33 11,94 Anadolu Efes 19,27 -0,16 -6,46 Anadolu Grubu Holding 12,11 -0,66 18,26 Anadolu Hayat Emek. 5,36 -0,37 -5,87 Anadolu Isuzu 7,43 -4,25 20,23 Anadolu Sigorta 4,15 0,00 5,71 Anel Elektrik 1,65 -1,79 1,85 Arçelik 17,47 -1,74 10,64 Arena Bilgisayar 3,29 -2,66 -25,40 Armada Bilgisayar 10,44 0,29 12,38 Arsan Tekstil 1,65 -1,20 1,85 Artı Yatırım Holding 1,04 -2,80 19,54 Aselsan 20,04 -1,28 -16,78 Aslan Çimento 23,94 -2,52 -14,99 Ata GMYO 3,87 -0,77 -3,49 Atakule GMYO 1,08 -3,57 -17,92 Atlantis Yatırım Holding 0,42 0,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,83 -19,42 -3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,67 2,33 30,70 Avrasya GMYO 1,30 -0,76 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 -2,56 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.265,50 0,02 1,54 Avrupa Yatırım Holding 2,24 2,28 -7,82 Ayen Enerji 2,48 0,00 5,53 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,60 0,00 12,68 Aygaz 8,75 -2,78 -12,01 Bagfaş 5,85 2,45 21,37 Bak Ambalaj 5,30 1,73 4,54 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,50 -3,23 19,52 Banvit 11,38 -1,47 5,47 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -2,19 -11,39 Batı Çimento 1,99 -3,86 -17,43 Batısöke Çimento 0,86 -2,27 -21,10 Bera Holding 1,70 -2,30 -17,48 Berkosan Yalıtım 1,63 -2,40 -9,94 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 -19,81 2,47 Beyaz Filo 3,12 -4,29 14,29 Bilici Yatırım 1,55 -1,90 13,97 Bim Mağazalar 78,80 -0,32 -9,43 Birko Mensucat 0,24 4,35 -20,00 Birlik Mensucat 0,68 -4,23 -41,88 Bizim Mağazaları 7,41 -1,07 8,97 Bolu Çimento 2,85 -1,72 -16,91 Bomonti Elektrik 0,86 -1,15 79,17 Borusan Mannesmann 8,92 -1,44 14,36 Borusan Yat. Paz. 35,78 -0,45 -1,24 Bosch Fren Sistemleri 156,00 -1,39 2,11 Bossa 3,83 -0,52 -8,90 Boyner Perakende Yat. 4,79 -0,21 21,57 Brisa 5,99 -4,01 -5,37 Burçelik 3,04 1,67 -5,30 Burçelik Vana 1,49 -1,97 0,68 Bursa Çimento 4,33 -2,91 -1,59 Carrefoursa 3,07 -2,23 -11,78 Coca Cola İçecek 29,50 -2,38 -4,47 Cosmos Yat. Holding 1,12 5,66 15,46 Credıtwest Faktorıng 1,01 -0,98 -2,88 Çelebi 71,60 -1,78 22,71 Çelik Halat 5,07 -10,11 -6,16 Çemaş Döküm 0,71 -1,39 -6,58 Çemtaş 5,43 0,18 -10,69 Çimbeton 27,22 -1,73 -4,83 Çimentaş 13,00 -4,76 2,36 Çimsa 6,17 -2,83 -18,28 Çuhadaroğlu Metal 1,89 -2,07 6,18 Dagi Giyim 1,38 -2,82 11,29 Dagi Yatırım Holding 1,45 -6,45 43,56 Dardanel 1,03 -1,90 -6,36 Datagate Bilgisayar 5,92 -6,92 38,32 Demısaş Döküm 2,73 -2,85 10,08 Denge Holding 1,48 -4,52 27,59 Deniz GMYO 2,99 -1,32 -1,64 Denizbank 15,11 -1,05 -20,89 Denizli Cam 9,27 -3,74 -19,53 Derimod 8,19 -0,24 -5,54 Desa Deri 2,46 -5,02 42,20 Despec Bilgisayar 3,07 -2,23 -6,40 Deva Holding 4,43 -1,34 34,65 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -5,26 -7,69 Ditaş Doğan 5,55 -4,31 8,42 DO-CO 499,50 1,75 4,32 Doğan Burda 2,95 6,12 -1,99 Doğan Holding 1,02 -1,92 9,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 0,00 -15,57 Doğusan 1,56 -1,27 -35,27 Doğuş GMYO 2,46 -6,46 16,59 Doğuş Otomotiv 4,29 -2,28 -1,15 Döktaş Dökümcülük 8,80 -0,79 7,98 Duran Doğan Basım 7,20 1,27 41,18 Dyo Boya 2,97 -2,30 2,41 Eczacıbaşı İlaç 2,67 -1,48 -2,20 Eczacıbaşı Yatırım 7,17 -1,92 -0,42 Edip Gayrimenkul 0,65 -4,41 -15,58 Ege Endüstri 403,10 -0,47 29,55 Ege Gübre 24,10 -1,63 16,50 Ege Profil 9,10 2,36 2,59 Ege Seramik 3,18 -2,45 -5,07 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 3,57 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 3,73 -0,53 -2,86 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,78 -1,27 -20,41 Eminiş Ambalaj 0,93 2,20 -20,51 Emlak Konut GMYO 1,44 -2,70 -4,00 Enerjisa Enerji 5,34 0,00 13,41 Enka İnşaat 5,19 -2,26 16,78 Erbosan 15,15 -1,24 -6,98 Ereğli Demir Çelik 8,88 -1,55 22,99 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,68 -9,33 -10,53 Etiler Gıda 1,46 -2,01 -31,46 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,61 -1,61 -3,17 Euro Yatırım Holding 1,09 5,83 98,18 Fenerbahçe Futbol 7,70 0,26 11,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 -3,20 2,26 F-M İzmit Piston 15,76 -1,38 2,53 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,84 -1,18 70,76 Ford Otosan 54,20 -0,37 14,08 Formet Çelik Kapı 5,85 1,56 360,63 Frigo Pak Gıda 2,50 -12,28 47,06 Galatasaray Sportif 2,16 6,40 74,19 Garanti Bankası 8,02 -1,35 0,75 Garanti Faktoring 2,28 -3,39 15,15 Garanti Yat. Ort. 0,60 -3,23 -24,05 Gedik Y. Men. Değ. 3,60 0,84 11,80 Gedik Yatırım Holding 2,82 -2,76 20,00 Gediz Ambalaj 4,79 -2,84 15,42 Gentaş 1,71 -3,39 -3,39 Gersan Elektrik 2,01 -3,37 -17,63 Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26 Global Yat. Holding 2,65 -6,36 -11,37 Good-Year 2,84 -3,73 -17,44 Göltaş Çimento 10,06 -2,90 -19,07 Gözde Girişim 3,56 2,30 33,33 GSD Denizcilik 1,31 -2,96 13,91 GSD Holding 0,88 -1,12 10,00 Gübre Fabrik. 2,58 -3,37 -12,84 Güler Yat. Holding 1,05 -1,87 -1,87 Güneş Sigorta 1,35 -3,57 -10,00 Halk GMYO 1,20 -3,23 72,46 Halk Sigorta 1,14 -0,87 3,64 Hatay Tekstil 3,96 -1,00 0,25 Hedef Girişim 1,14 -1,72 -1,72 Hektaş 11,34 -1,39 22,33 HUB Girişim 2,53 0,40 34,57 Hürriyet Gzt. 0,79 -3,66 -15,05 ICBC Turkey Bank 3,18 -4,22 -35,50 İdealist Danışmanlık 14,14 -8,89 30,93 İdealist GMYO 1,74 0,58 6,75 İhlas Ev Aletleri 0,94 -1,05 184,85 İhlas Gayrimenkul 0,86 -1,15 -8,47 İhlas Gazetecilik 1,97 8,24 222,95 İhlas Holding 0,47 -2,08 46,87 İhlas Yayın Holding 0,72 -5,26 118,18 İndeks Bilgisayar 6,38 -0,93 6,87 Info Yatırım 1,85 -0,54 79,61 İntema 7,24 0,42 20,73 İpek Doğal Enerji 4,30 -0,23 -19,93 İskenderun Demir Çelik 7,00 2,34 23,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

