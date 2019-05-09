Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,65 3,12 -15,38 Acıpayam Selüloz 3,31 -2,65 1,53 Adana Çimento (A) 6,68 -0,45 10,41 Adana Çimento (B) 4,70 -1,47 14,36 Adana Çimento (C) 1,08 -2,70 -23,40 Adel Kalemcilik 10,34 0,00 -6,00 Adese Alışveriş Ticaret 1,53 -4,38 -34,62 Afyon Çimento 3,90 -2,26 -15,03 Ak Enerji 0,53 -1,85 -15,87 Akbank 5,66 -2,92 -3,82 Akçansa 6,31 -1,25 -3,55 Akdenız Güvenlık Hız. 1,39 -2,80 -30,85 Akfen GMYO 1,54 0,00 -6,67 Akın Tekstil 8,37 -2,67 -11,43 Akiş GMYO 2,33 -2,10 -8,98 Akmerkez GMYO 18,57 -2,26 20,36 Aksa 8,12 -0,25 22,39 Aksa Enerji 2,18 -2,24 -18,66 Aksigorta 4,20 -1,87 33,78 Aksu Enerji 8,72 -1,91 12,95 Alarko Carrıer 32,12 -1,11 -18,39 Alarko GMYO 44,84 -0,36 -0,18 Alarko Holding 2,67 -0,74 36,90 Albaraka Türk 1,37 -2,14 12,30 Alcatel Lucent Teletaş 6,33 -0,47 9,90 Alkim Kağıt 3,46 -2,81 -3,73 Alkim Kimya 24,10 6,64 11,88 Altınyağ 0,38 0,00 -13,64 Altınyunus Çeşme 4,15 -1,66 0,00 Anadolu Cam 2,94 -0,34 9,70 Anadolu Efes 18,54 -2,42 -10,00 Anadolu Grubu Holding 11,66 -4,11 13,87 Anadolu Hayat Emek. 5,40 0,19 -5,17 Anadolu Isuzu 7,66 1,19 23,95 Anadolu Sigorta 4,08 0,00 3,93 Anel Elektrik 1,64 -0,61 1,23 Arçelik 16,34 -2,74 3,48 Arena Bilgisayar 3,28 -1,50 -25,62 Armada Bilgisayar 10,75 3,46 15,72 Arsan Tekstil 1,65 -1,79 1,85 Artı Yatırım Holding 0,97 -1,02 11,49 Aselsan 18,80 -3,54 -21,93 Aslan Çimento 23,54 -0,84 -16,41 Ata GMYO 3,81 -0,52 -4,99 Atakule GMYO 1,05 -1,87 -20,20 Atlantis Yatırım Holding 0,42 0,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,80 -3,61 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,49 -0,42 28,26 Avrasya GMYO 1,28 -3,03 45,45 Avrasya Petrol ve Tur. 1,13 -1,74 4,63 Avrasya Stratejik GMYF 1.265,90 0,01 1,57 Avrupa Yatırım Holding 2,17 0,00 -10,70 Ayen Enerji 2,41 -1,63 2,55 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 8,45 Aygaz 8,84 0,23 -11,10 Bagfaş 5,76 -1,87 19,50 Bak Ambalaj 5,24 -0,19 3,35 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,45 -2,68 15,54 Banvit 11,83 -2,55 9,64 Baştaş Başkent Çimento 1,82 2,25 -9,90 Batı Çimento 1,83 -3,68 -24,07 Batısöke Çimento 0,83 -3,49 -23,85 Bera Holding 1,63 -1,81 -20,87 Berkosan Yalıtım 1,59 -1,85 -12,15 Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 -2,94 1,85 Beyaz Filo 3,10 -2,82 13,55 Bilici Yatırım 1,68 3,70 23,53 Bim Mağazalar 78,50 0,19 -9,77 Birko Mensucat 0,23 -4,17 -23,33 Birlik Mensucat 0,68 -1,45 -41,88 Bizim Mağazaları 7,16 -1,51 5,29 Bolu Çimento 2,76 -2,47 -19,53 Bomonti Elektrik 0,84 -1,18 75,00 Borusan Mannesmann 8,44 -6,12 8,21 Borusan Yat. Paz. 34,34 -2,72 -5,21 Bosch Fren Sistemleri 150,40 -1,83 -1,55 Bossa 3,48 -5,43 -17,22 Boyner Perakende Yat. 5,12 5,13 29,95 Brisa 5,93 -0,50 -6,32 Burçelik 2,71 -6,87 -15,58 Burçelik Vana 1,46 -2,01 -1,35 Bursa Çimento 4,20 -1,18 -4,55 Carrefoursa 2,98 -2,30 -14,37 Coca Cola İçecek 27,94 -2,31 -9,52 Cosmos Yat. Holding 1,05 0,96 8,25 Credıtwest Faktorıng 1,00 -0,99 -3,85 Çelebi 76,75 4,64 31,54 Çelik Halat 4,60 -4,17 -14,86 Çemaş Döküm 0,70 -1,41 -7,89 Çemtaş 5,24 -2,96 -13,82 Çimbeton 26,36 0,15 -7,83 Çimentaş 13,00 2,52 2,36 Çimsa 6,05 -0,33 -19,87 Çuhadaroğlu Metal 1,87 -2,60 5,06 Dagi Giyim 1,35 -1,46 8,87 Dagi Yatırım Holding 1,46 -0,68 44,55 Dardanel 1,03 -0,96 -6,36 Datagate Bilgisayar 5,90 -2,32 37,85 Demısaş Döküm 2,71 -1,81 9,27 Denge Holding 1,42 -4,70 22,41 Deniz GMYO 2,95 1,37 -2,96 Denizbank 16,15 8,39 -15,45 Denizli Cam 9,06 -1,84 -21,35 Derimod 8,05 0,00 -7,15 Desa Deri 2,72 1,12 57,23 Despec Bilgisayar 3,06 -1,29 -6,71 Deva Holding 4,44 -1,11 34,95 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 5,71 -5,13 Ditaş Doğan 5,17 -3,36 1,00 DO-CO 491,90 -4,11 2,74 Doğan Burda 2,95 0,68 -1,99 Doğan Holding 1,03 1,98 10,60 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 -3,81 -17,21 Doğusan 1,54 -0,65 -36,10 Doğuş GMYO 2,43 -4,33 15,17 Doğuş Otomotiv 4,11 -1,20 -5,30 Döktaş Dökümcülük 8,45 0,36 3,68 Duran Doğan Basım 5,67 -19,92 11,18 Dyo Boya 2,96 0,00 2,07 Eczacıbaşı İlaç 2,67 -1,11 -2,20 Eczacıbaşı Yatırım 6,88 -1,57 -4,44 Edip Gayrimenkul 0,64 -4,48 -16,88 Ege Endüstri 409,80 -1,82 31,71 Ege Gübre 24,28 0,33 17,37 Ege Profil 8,74 -1,80 -1,47 Ege Seramik 3,10 -2,52 -7,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 7,69 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,29 3,57 20,83 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 3,87 8,10 0,78 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,79 -3,66 -19,39 Eminiş Ambalaj 0,92 0,00 -21,37 Emlak Konut GMYO 1,37 -2,84 -8,67 Enerjisa Enerji 5,27 -0,94 11,93 Enka İnşaat 5,15 1,78 15,88 Erbosan 15,65 3,64 -3,91 Ereğli Demir Çelik 7,39 -0,94 21,11 Ersu Gıda 0,84 -1,18 -8,70 Escort Teknoloji 0,73 -2,67 -3,95 Etiler Gıda 1,57 0,64 -26,29 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -2,82 -2,82 Euro Trend Yat. Ort. 0,59 -3,28 -7,81 Euro Yat. Ort. 0,60 -3,23 -4,76 Euro Yatırım Holding 1,11 -2,63 101,82 Fenerbahçe Futbol 8,56 5,29 23,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,69 -1,47 1,13 F-M İzmit Piston 15,07 -2,21 -1,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 5,82 -0,85 70,18 Ford Otosan 51,35 -2,38 8,08 Formet Çelik Kapı 5,50 0,00 333,07 Frigo Pak Gıda 2,78 19,83 63,53 Galatasaray Sportif 2,03 -3,79 63,71 Garanti Bankası 7,58 -2,19 -4,77 Garanti Faktoring 2,37 1,28 19,70 Garanti Yat. Ort. 0,58 -1,69 -26,58 Gedik Y. Men. Değ. 3,64 1,39 13,04 Gedik Yatırım Holding 2,75 -1,79 17,02 Gediz Ambalaj 4,77 -2,45 14,94 Gentaş 1,69 -1,74 -4,52 Gersan Elektrik 1,95 -1,02 -20,09 Global Men. Değ. 0,43 0,00 -8,51 Global Yat. Holding 2,82 2,17 -5,69 Good-Year 2,74 -1,44 -20,35 Göltaş Çimento 10,03 1,62 -19,31 Gözde Girişim 3,08 -6,95 15,36 GSD Denizcilik 1,38 -0,72 20,00 GSD Holding 0,89 1,14 11,25 Gübre Fabrik. 2,58 -1,90 -12,84 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87 Güneş Sigorta 1,15 -14,18 -23,33 Halk GMYO 1,17 -1,68 68,15 Halk Sigorta 1,09 -0,91 -0,91 Hatay Tekstil 4,00 0,76 1,27 Hedef Girişim 1,11 -0,89 -4,31 Hektaş 11,10 -1,77 19,74 HUB Girişim 2,48 -1,20 31,91 Hürriyet Gzt. 0,77 -1,28 -17,20 ICBC Turkey Bank 3,10 -2,52 -37,12 İdealist Danışmanlık 12,37 -5,07 14,54 İdealist GMYO 1,73 1,17 6,13 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 184,85 İhlas Gayrimenkul 0,83 -3,49 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,78 -19,82 191,80 İhlas Holding 0,42 -4,55 31,25 İhlas Yayın Holding 0,58 -3,33 75,76 İndeks Bilgisayar 6,33 -0,78 6,03 Info Yatırım 1,86 -2,11 80,58 İntema 7,50 -0,27 25,07 İpek Doğal Enerji 4,26 -2,07 -20,67 İskenderun Demir Çelik 5,71 -3,55 21,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

