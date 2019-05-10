Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,98 20,00 1,54 Acıpayam Selüloz 3,32 0,30 1,84 Adana Çimento (A) 6,73 0,75 11,24 Adana Çimento (B) 4,72 0,43 14,84 Adana Çimento (C) 1,03 -4,63 -26,95 Adel Kalemcilik 10,23 -1,06 -7,00 Adese Alışveriş Ticaret 1,51 -1,31 -35,47 Afyon Çimento 3,88 -0,51 -15,47 Ak Enerji 0,53 0,00 -15,87 Akbank 5,61 -0,88 -4,67 Akçansa 6,26 -0,79 -4,31 Akdenız Güvenlık Hız. 1,35 -2,88 -32,84 Akfen GMYO 1,55 0,65 -6,06 Akın Tekstil 8,53 1,91 -9,74 Akiş GMYO 2,31 -0,86 -9,77 Akmerkez GMYO 18,82 1,35 21,98 Aksa 8,17 0,62 23,14 Aksa Enerji 2,21 1,38 -17,54 Aksigorta 4,23 0,71 34,74 Aksu Enerji 9,01 3,33 16,71 Alarko Carrıer 32,68 1,74 -16,97 Alarko GMYO 45,80 2,14 1,96 Alarko Holding 2,66 -0,37 36,39 Albaraka Türk 1,36 -0,73 11,48 Alcatel Lucent Teletaş 5,78 -8,69 0,35 Alkim Kağıt 3,60 4,05 0,16 Alkim Kimya 24,32 0,91 12,90 Altınyağ 0,36 -5,26 -18,18 Altınyunus Çeşme 4,20 1,20 1,20 Anadolu Cam 2,91 -1,02 8,58 Anadolu Efes 18,47 -0,38 -10,34 Anadolu Grubu Holding 11,58 -0,69 13,09 Anadolu Hayat Emek. 5,32 -1,48 -6,58 Anadolu Isuzu 7,30 -4,70 18,12 Anadolu Sigorta 4,09 0,25 4,19 Anel Elektrik 1,60 -2,44 -1,23 Arçelik 16,71 2,26 5,83 Arena Bilgisayar 3,28 0,00 -25,62 Armada Bilgisayar 10,70 -0,47 15,18 Arsan Tekstil 1,69 2,42 4,32 Artı Yatırım Holding 0,98 1,03 12,64 Aselsan 18,51 -1,54 -23,13 Aslan Çimento 23,62 0,34 -16,12 Ata GMYO 3,84 0,79 -4,24 Atakule GMYO 1,05 0,00 -20,20 Atlantis Yatırım Holding 0,42 0,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,80 0,00 -6,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,45 -0,42 27,72 Avrasya GMYO 1,29 0,78 46,59 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,88 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.266,00 0,01 1,58 Avrupa Yatırım Holding 2,28 5,07 -6,17 Ayen Enerji 2,40 -0,41 2,13 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 0,00 8,45 Aygaz 9,01 1,92 -9,40 Bagfaş 5,82 1,04 20,75 Bak Ambalaj 5,29 0,95 4,34 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,46 0,69 16,33 Banvit 11,57 -2,20 7,23 Baştaş Başkent Çimento 1,80 -1,10 -10,89 Batı Çimento 1,80 -1,64 -25,31 Batısöke Çimento 0,84 1,20 -22,94 Bera Holding 1,69 3,68 -17,96 Berkosan Yalıtım 1,61 1,26 -11,05 Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 6,06 8,02 Beyaz Filo 3,13 0,97 14,65 Bilici Yatırım 1,74 3,57 27,94 Bim Mağazalar 78,00 -0,64 -10,34 Birko Mensucat 0,24 4,35 -20,00 Birlik Mensucat 0,67 -1,47 -42,74 Bizim Mağazaları 7,13 -0,42 4,85 Bolu Çimento 2,75 -0,36 -19,83 Bomonti Elektrik 0,85 1,19 77,08 Borusan Mannesmann 8,11 -3,91 3,97 Borusan Yat. Paz. 34,36 0,06 -5,16 Bosch Fren Sistemleri 150,60 0,13 -1,42 Bossa 3,49 0,29 -16,99 Boyner Perakende Yat. 5,00 -2,34 26,90 Brisa 5,85 -1,35 -7,58 Burçelik 2,73 0,74 -14,95 Burçelik Vana 1,46 0,00 -1,35 Bursa Çimento 4,19 -0,24 -4,77 Carrefoursa 2,99 0,34 -14,08 Coca Cola İçecek 27,28 -2,36 -11,66 Cosmos Yat. Holding 1,01 -3,81 4,12 Credıtwest Faktorıng 1,00 0,00 -3,85 Çelebi 76,40 -0,46 30,94 Çelik Halat 4,48 -2,61 -17,08 Çemaş Döküm 0,71 1,43 -6,58 Çemtaş 5,20 -0,76 -14,47 Çimbeton 26,02 -1,29 -9,02 Çimentaş 13,15 1,15 3,54 Çimsa 6,09 0,66 -19,34 Çuhadaroğlu Metal 1,88 0,53 5,62 Dagi Giyim 1,38 2,22 11,29 Dagi Yatırım Holding 1,47 0,68 45,54 Dardanel 1,07 3,88 -2,73 Datagate Bilgisayar 5,95 0,85 39,02 Demısaş Döküm 2,68 -1,11 8,06 Denge Holding 1,42 0,00 22,41 Deniz GMYO 2,93 -0,68 -3,62 Denizbank 15,15 -6,19 -20,68 Denizli Cam 9,10 0,44 -21,01 Derimod 8,00 -0,62 -7,73 Desa Deri 2,71 -0,37 56,65 Despec Bilgisayar 3,06 0,00 -6,71 Deva Holding 4,61 3,83 40,12 Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41 Ditaş Doğan 5,15 -0,39 0,61 DO-CO 487,30 -0,94 1,78 Doğan Burda 2,97 0,68 -1,33 Doğan Holding 1,02 -0,97 9,52 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,98 -15,57 Doğusan 1,54 0,00 -36,10 Doğuş GMYO 2,59 6,58 22,75 Doğuş Otomotiv 4,06 -1,22 -6,45 Döktaş Dökümcülük 8,51 0,71 4,42 Duran Doğan Basım 4,54 -19,93 -10,98 Dyo Boya 2,95 -0,34 1,72 Eczacıbaşı İlaç 2,65 -0,75 -2,93 Eczacıbaşı Yatırım 6,95 1,02 -3,47 Edip Gayrimenkul 0,63 -1,56 -18,18 Ege Endüstri 434,30 5,98 39,58 Ege Gübre 23,90 -1,57 15,53 Ege Profil 8,75 0,11 -1,35 Ege Seramik 3,10 0,00 -7,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 -3,45 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,74 -3,36 -2,60 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,79 0,00 -19,39 Eminiş Ambalaj 0,92 0,00 -21,37 Emlak Konut GMYO 1,35 -1,46 -10,00 Enerjisa Enerji 5,25 -0,38 11,50 Enka İnşaat 5,20 0,97 17,01 Erbosan 15,49 -1,02 -4,89 Ereğli Demir Çelik 7,53 1,89 23,41 Ersu Gıda 0,85 1,19 -7,61 Escort Teknoloji 0,70 -4,11 -7,89 Etiler Gıda 1,52 -3,18 -28,64 Euro Kapital Yat. Ort. 0,72 4,35 1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 10,17 1,56 Euro Yat. Ort. 0,64 6,67 1,59 Euro Yatırım Holding 1,11 0,00 101,82 Fenerbahçe Futbol 8,38 -2,10 21,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,67 -0,74 0,38 F-M İzmit Piston 15,11 0,27 -1,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,00 3,09 75,44 Ford Otosan 51,35 0,00 8,08 Formet Çelik Kapı 5,60 1,82 340,94 Frigo Pak Gıda 2,70 -2,88 58,82 Galatasaray Sportif 2,04 0,49 64,52 Garanti Bankası 7,56 -0,26 -5,03 Garanti Faktoring 2,50 5,49 26,26 Garanti Yat. Ort. 0,59 1,72 -25,32 Gedik Y. Men. Değ. 3,63 -0,27 12,73 Gedik Yatırım Holding 2,77 0,73 17,87 Gediz Ambalaj 4,70 -1,47 13,25 Gentaş 1,70 0,59 -3,95 Gersan Elektrik 1,96 0,51 -19,68 Global Men. Değ. 0,44 2,33 -6,38 Global Yat. Holding 2,76 -2,13 -7,69 Good-Year 2,72 -0,73 -20,93 Göltaş Çimento 9,84 -1,89 -20,84 Gözde Girişim 3,10 0,65 16,10 GSD Denizcilik 1,39 0,72 20,87 GSD Holding 0,90 1,12 12,50 Gübre Fabrik. 2,56 -0,78 -13,51 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87 Güneş Sigorta 1,14 -0,87 -24,00 Halk GMYO 1,14 -2,56 63,84 Halk Sigorta 1,08 -0,92 -1,82 Hatay Tekstil 4,03 0,75 2,03 Hedef Girişim 1,11 0,00 -4,31 Hektaş 11,22 1,08 21,04 HUB Girişim 2,48 0,00 31,91 Hürriyet Gzt. 0,76 -1,30 -18,28 ICBC Turkey Bank 3,12 0,65 -36,71 İdealist Danışmanlık 12,15 -1,78 12,50 İdealist GMYO 1,76 1,73 7,98 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 184,85 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,00 -11,66 İhlas Gazetecilik 1,64 -7,87 168,85 İhlas Holding 0,43 2,38 34,37 İhlas Yayın Holding 0,54 -6,90 63,64 İndeks Bilgisayar 6,50 2,69 8,88 Info Yatırım 1,86 0,00 80,58 İntema 7,36 -1,87 22,73 İpek Doğal Enerji 4,39 3,05 -18,25 İskenderun Demir Çelik 5,95 4,20 26,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

