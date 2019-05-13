Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,62 -18,18 -16,92 Acıpayam Selüloz 3,22 -3,01 -1,23 Adana Çimento (A) 6,40 -4,90 5,79 Adana Çimento (B) 4,57 -3,18 11,19 Adana Çimento (C) 0,99 -3,88 -29,79 Adel Kalemcilik 9,93 -2,93 -9,73 Adese Alışveriş Ticaret 1,44 -4,64 -38,46 Afyon Çimento 3,71 -4,38 -19,17 Ak Enerji 0,51 -3,77 -19,05 Akbank 5,49 -2,14 -6,71 Akçansa 6,26 0,00 -4,31 Akdenız Güvenlık Hız. 1,28 -5,19 -36,32 Akfen GMYO 1,54 -0,65 -6,67 Akın Tekstil 8,28 -2,93 -12,38 Akiş GMYO 2,25 -2,60 -12,11 Akmerkez GMYO 18,00 -4,36 16,67 Aksa 8,10 -0,86 22,09 Aksa Enerji 2,25 1,81 -16,04 Aksigorta 4,22 -0,24 34,42 Aksu Enerji 9,03 0,22 16,97 Alarko Carrıer 33,00 0,98 -16,16 Alarko GMYO 45,22 -1,27 0,67 Alarko Holding 2,64 -0,75 35,36 Albaraka Türk 1,31 -3,68 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 5,26 -9,00 -8,68 Alkim Kağıt 3,42 -5,00 -4,84 Alkim Kimya 24,72 1,64 14,76 Altınyağ 0,36 0,00 -18,18 Altınyunus Çeşme 4,10 -2,38 -1,20 Anadolu Cam 2,80 -3,78 4,48 Anadolu Efes 17,65 -4,44 -14,32 Anadolu Grubu Holding 10,82 -6,56 5,66 Anadolu Hayat Emek. 5,32 0,00 -6,58 Anadolu Isuzu 7,40 1,37 19,74 Anadolu Sigorta 4,16 1,71 5,97 Anel Elektrik 1,58 -1,25 -2,47 Arçelik 16,17 -3,23 2,41 Arena Bilgisayar 3,28 0,00 -25,62 Armada Bilgisayar 10,64 -0,56 14,53 Arsan Tekstil 1,78 5,33 9,88 Artı Yatırım Holding 0,95 -3,06 9,20 Aselsan 17,70 -4,38 -26,50 Aslan Çimento 23,14 -2,03 -17,83 Ata GMYO 3,84 0,00 -4,24 Atakule GMYO 1,00 -4,76 -24,00 Atlantis Yatırım Holding 0,41 -2,38 127,78 Atlas Yat. Ort. 0,76 -5,00 -11,63 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,37 -0,85 26,64 Avrasya GMYO 1,20 -6,98 36,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,11 -2,63 2,78 Avrasya Stratejik GMYF 1.266,20 0,02 1,60 Avrupa Yatırım Holding 2,10 -7,89 -13,58 Ayen Enerji 2,28 -5,00 -2,98 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,55 0,65 9,15 Aygaz 8,90 -1,22 -10,50 Bagfaş 5,73 -1,55 18,88 Bak Ambalaj 4,73 -10,59 -6,71 Balatacılar Balatacılık 0,28 0,00 -15,15 Bantaş Ambalaj 1,39 -4,79 10,76 Banvit 11,41 -1,38 5,75 Baştaş Başkent Çimento 1,79 -0,56 -11,39 Batı Çimento 1,68 -6,67 -30,29 Batısöke Çimento 0,81 -3,57 -25,69 Bera Holding 1,55 -8,28 -24,76 Berkosan Yalıtım 1,53 -4,97 -15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 1,54 -12,00 -4,94 Beyaz Filo 3,00 -4,15 9,89 Bilici Yatırım 1,69 -2,87 24,26 Bim Mağazalar 73,25 -6,09 -15,80 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,66 -1,49 -43,59 Bizim Mağazaları 6,63 -7,01 -2,50 Bolu Çimento 2,61 -5,09 -23,91 Bomonti Elektrik 0,85 0,00 77,08 Borusan Mannesmann 7,95 -1,97 1,92 Borusan Yat. Paz. 33,50 -2,50 -7,53 Bosch Fren Sistemleri 146,50 -2,72 -4,11 Bossa 3,34 -4,30 -20,55 Boyner Perakende Yat. 4,88 -2,40 23,86 Brisa 5,80 -0,85 -8,37 Burçelik 2,73 0,00 -14,95 Burçelik Vana 1,41 -3,42 -4,73 Bursa Çimento 4,01 -4,30 -8,86 Carrefoursa 2,90 -3,01 -16,67 Coca Cola İçecek 26,60 -2,49 -13,86 Cosmos Yat. Holding 1,02 0,99 5,15 Credıtwest Faktorıng 0,98 -2,00 -5,77 Çelebi 78,20 2,36 34,03 Çelik Halat 4,17 -6,92 -22,82 Çemaş Döküm 0,71 0,00 -6,58 Çemtaş 5,08 -2,31 -16,45 Çimbeton 25,06 -3,69 -12,38 Çimentaş 12,54 -4,64 -1,26 Çimsa 5,98 -1,81 -20,79 Çuhadaroğlu Metal 1,77 -5,85 -0,56 Dagi Giyim 1,33 -3,62 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,43 -2,72 41,58 Dardanel 1,01 -5,61 -8,18 Datagate Bilgisayar 5,64 -5,21 31,78 Demısaş Döküm 2,58 -3,73 4,03 Denge Holding 1,36 -4,23 17,24 Deniz GMYO 2,88 -1,71 -5,26 Denizbank 15,02 -0,86 -21,36 Denizli Cam 8,64 -5,05 -25,00 Derimod 7,99 -0,12 -7,84 Desa Deri 2,71 0,00 56,65 Despec Bilgisayar 3,04 -0,65 -7,32 Deva Holding 4,58 -0,65 39,21 Diriteks Diriliş Tekstil 0,74 1,37 -5,13 Ditaş Doğan 4,99 -3,11 -2,52 DO-CO 477,10 -2,09 -0,36 Doğan Burda 2,80 -5,72 -6,98 Doğan Holding 0,99 -2,94 6,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 -3,88 -18,85 Doğusan 1,44 -6,49 -40,25 Doğuş GMYO 2,62 1,16 24,17 Doğuş Otomotiv 3,92 -3,45 -9,68 Döktaş Dökümcülük 8,94 5,05 9,69 Duran Doğan Basım 4,49 -1,10 -11,96 Dyo Boya 2,84 -3,73 -2,07 Eczacıbaşı İlaç 2,57 -3,02 -5,86 Eczacıbaşı Yatırım 6,85 -1,44 -4,86 Edip Gayrimenkul 0,65 3,17 -15,58 Ege Endüstri 445,50 2,58 43,18 Ege Gübre 22,86 -4,35 10,51 Ege Profil 8,32 -4,91 -6,20 Ege Seramik 3,10 0,00 -7,46 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 0,00 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 -9,09 0,00 Egeplast 3,75 0,27 -2,34 Ekiz Kimya 0,29 0,00 -12,12 Emek Elektrik 0,77 -2,53 -21,43 Eminiş Ambalaj 0,91 -1,09 -22,22 Emlak Konut GMYO 1,23 -8,89 -18,00 Enerjisa Enerji 5,24 -0,19 11,29 Enka İnşaat 5,21 0,19 17,23 Erbosan 15,01 -3,10 -7,84 Ereğli Demir Çelik 7,40 -1,73 21,28 Ersu Gıda 0,83 -2,35 -9,78 Escort Teknoloji 0,68 -2,86 -10,53 Etiler Gıda 1,47 -3,29 -30,99 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 -2,78 -1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,65 0,00 1,56 Euro Yat. Ort. 0,62 -3,13 -1,59 Euro Yatırım Holding 1,10 -0,90 100,00 Fenerbahçe Futbol 7,61 -9,19 9,97 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,56 -4,12 -3,76 F-M İzmit Piston 14,92 -1,26 -2,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,75 12,50 97,37 Ford Otosan 50,65 -1,36 6,61 Formet Çelik Kapı 5,35 -4,46 321,26 Frigo Pak Gıda 2,38 -11,85 40,00 Galatasaray Sportif 1,90 -6,86 53,23 Garanti Bankası 7,24 -4,23 -9,05 Garanti Faktoring 2,59 3,60 30,81 Garanti Yat. Ort. 0,59 0,00 -25,32 Gedik Y. Men. Değ. 3,56 -1,93 10,56 Gedik Yatırım Holding 2,70 -2,53 14,89 Gediz Ambalaj 4,67 -0,64 12,53 Gentaş 1,56 -8,24 -11,86 Gersan Elektrik 1,81 -7,65 -25,83 Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -8,51 Global Yat. Holding 2,72 -1,45 -9,03 Good-Year 2,62 -3,68 -23,84 Göltaş Çimento 9,73 -1,12 -21,72 Gözde Girişim 3,08 -0,65 15,36 GSD Denizcilik 1,34 -3,60 16,52 GSD Holding 0,86 -4,44 7,50 Gübre Fabrik. 2,42 -5,47 -18,24 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,80 Güneş Sigorta 1,04 -8,77 -30,67 Halk GMYO 0,93 -18,42 33,66 Halk Sigorta 0,99 -8,33 -10,00 Hatay Tekstil 3,85 -4,47 -2,53 Hedef Girişim 1,13 1,80 -2,59 Hektaş 11,00 -1,96 18,66 HUB Girişim 2,45 -1,21 30,32 Hürriyet Gzt. 0,72 -5,26 -22,58 ICBC Turkey Bank 2,98 -4,49 -39,55 İdealist Danışmanlık 11,43 -5,93 5,83 İdealist GMYO 1,72 -2,27 5,52 İhlas Ev Aletleri 0,92 -2,13 178,79 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -10,60 İhlas Gazetecilik 1,70 3,66 178,69 İhlas Holding 0,43 0,00 34,37 İhlas Yayın Holding 0,54 0,00 63,64 İndeks Bilgisayar 6,35 -2,31 6,37 Info Yatırım 1,85 -0,54 79,61 İntema 7,00 -4,89 16,73 İpek Doğal Enerji 4,22 -3,87 -21,42 İskenderun Demir Çelik 5,95 0,00 26,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

