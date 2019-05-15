Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,82 -3,70 -6,67 Acıpayam Selüloz 3,28 -1,50 0,61 Adana Çimento (A) 6,35 -0,31 4,96 Adana Çimento (B) 4,54 0,00 10,46 Adana Çimento (C) 1,01 0,00 -28,37 Adel Kalemcilik 9,94 -0,60 -9,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,60 -4,19 -31,62 Afyon Çimento 3,66 -2,14 -20,26 Ak Enerji 0,51 -1,92 -19,05 Akbank 5,74 0,53 -2,46 Akçansa 6,30 0,00 -3,70 Akdenız Güvenlık Hız. 1,46 7,35 -27,36 Akfen GMYO 1,55 -0,64 -6,06 Akın Tekstil 8,27 -0,72 -12,49 Akiş GMYO 2,21 -2,21 -13,67 Akmerkez GMYO 18,49 2,21 19,84 Aksa 8,30 -1,54 25,10 Aksa Enerji 2,26 -0,88 -15,67 Aksigorta 4,31 0,23 37,29 Aksu Enerji 9,00 -2,07 16,58 Alarko Carrıer 32,40 -1,22 -17,68 Alarko GMYO 44,76 -1,06 -0,36 Alarko Holding 2,85 2,89 46,13 Albaraka Türk 1,31 -0,76 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 5,24 -2,42 -9,03 Alkim Kağıt 3,44 -2,82 -4,29 Alkim Kimya 25,38 0,32 17,82 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,04 -1,46 -2,65 Anadolu Cam 2,89 -3,02 7,84 Anadolu Efes 17,75 2,36 -13,83 Anadolu Grubu Holding 10,38 -4,24 1,37 Anadolu Hayat Emek. 5,20 -1,52 -8,68 Anadolu Isuzu 7,33 -3,04 18,61 Anadolu Sigorta 4,09 -0,49 4,19 Anel Elektrik 1,56 -1,27 -3,70 Arçelik 16,03 -2,26 1,52 Arena Bilgisayar 3,29 -0,90 -25,40 Armada Bilgisayar 10,37 -0,77 11,63 Arsan Tekstil 1,77 -1,67 9,26 Artı Yatırım Holding 0,90 -2,17 3,45 Aselsan 17,75 -2,37 -26,29 Aslan Çimento 22,96 -1,46 -18,47 Ata GMYO 3,89 0,52 -2,99 Atakule GMYO 0,96 -5,88 -27,04 Atlantis Yatırım Holding 0,42 5,00 133,33 Atlas Yat. Ort. 0,81 5,19 -5,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,33 -0,11 26,10 Avrasya GMYO 1,20 -1,64 36,36 Avrasya Petrol ve Tur. 1,12 0,00 3,70 Avrasya Stratejik GMYF 1.266,50 0,02 1,62 Avrupa Yatırım Holding 2,10 0,48 -13,58 Ayen Enerji 2,24 -2,18 -4,68 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,54 0,00 8,45 Aygaz 8,85 -2,21 -11,00 Bagfaş 5,72 -0,52 18,67 Bak Ambalaj 4,47 -3,87 -11,83 Balatacılar Balatacılık 0,29 3,57 -12,12 Bantaş Ambalaj 1,48 1,37 17,93 Banvit 12,26 4,97 13,62 Baştaş Başkent Çimento 1,78 -0,56 -11,88 Batı Çimento 1,66 -0,60 -31,12 Batısöke Çimento 0,80 -2,44 -26,61 Bera Holding 1,60 0,63 -22,33 Berkosan Yalıtım 1,54 0,00 -14,92 Beşiktaş Futbol Yat. 1,50 -0,66 -7,41 Beyaz Filo 2,85 -2,40 4,40 Bilici Yatırım 1,79 0,56 31,62 Bim Mağazalar 74,00 -0,67 -14,94 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,66 -1,49 -43,59 Bizim Mağazaları 6,65 -0,15 -2,21 Bolu Çimento 2,61 -0,38 -23,91 Bomonti Elektrik 0,85 0,00 77,08 Borusan Mannesmann 8,09 -0,12 3,72 Borusan Yat. Paz. 33,22 -1,07 -8,30 Bosch Fren Sistemleri 148,00 -0,07 -3,12 Bossa 3,43 2,39 -18,41 Boyner Perakende Yat. 4,77 -2,65 21,07 Brisa 5,81 -0,17 -8,21 Burçelik 2,76 -0,72 -14,02 Burçelik Vana 1,45 0,69 -2,03 Bursa Çimento 3,92 -2,73 -10,91 Carrefoursa 2,89 -1,03 -16,95 Coca Cola İçecek 26,64 -1,26 -13,73 Cosmos Yat. Holding 1,15 -4,17 18,56 Credıtwest Faktorıng 0,99 0,00 -4,81 Çelebi 78,45 1,03 34,45 Çelik Halat 4,22 -1,17 -21,89 Çemaş Döküm 0,70 -2,78 -7,89 Çemtaş 5,11 -0,97 -15,95 Çimbeton 25,26 -0,39 -11,68 Çimentaş 12,66 -0,71 -0,31 Çimsa 5,92 -1,50 -21,59 Çuhadaroğlu Metal 1,79 -1,10 0,56 Dagi Giyim 1,33 -1,48 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,44 0,00 42,57 Dardanel 1,01 1,00 -8,18 Datagate Bilgisayar 5,60 -3,11 30,84 Demısaş Döküm 2,70 1,89 8,87 Denge Holding 1,32 -1,49 13,79 Deniz GMYO 2,92 0,00 -3,95 Denizbank 15,00 0,33 -21,47 Denizli Cam 9,68 -2,22 -15,97 Derimod 7,94 -0,50 -8,42 Desa Deri 2,62 -1,13 51,45 Despec Bilgisayar 3,13 0,32 -4,57 Deva Holding 4,77 4,84 44,98 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -1,37 -7,69 Ditaş Doğan 5,03 -2,71 -1,74 DO-CO 473,80 0,00 -1,04 Doğan Burda 2,83 -0,70 -5,98 Doğan Holding 1,00 -1,96 7,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,00 -17,21 Doğusan 1,16 -5,69 -46,41 Doğuş GMYO 2,55 0,39 20,85 Doğuş Otomotiv 3,92 -1,26 -9,68 Döktaş Dökümcülük 8,83 -1,34 8,34 Duran Doğan Basım 4,61 2,44 -9,61 Dyo Boya 2,82 -1,40 -2,76 Eczacıbaşı İlaç 2,66 1,14 -2,56 Eczacıbaşı Yatırım 6,89 -0,72 -4,31 Edip Gayrimenkul 0,64 -1,54 -16,88 Ege Endüstri 425,60 -2,54 36,79 Ege Gübre 22,50 -4,58 8,77 Ege Profil 9,04 2,73 1,92 Ege Seramik 2,97 -3,26 -11,34 Egeli & Co Tarım Girişim 0,14 0,00 7,69 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 3,70 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 0,00 10,00 Egeplast 3,78 -1,82 -1,56 Ekiz Kimya 0,27 -3,57 -18,18 Emek Elektrik 0,73 -3,95 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,86 -4,44 -26,50 Emlak Konut GMYO 1,20 -3,23 -20,00 Enerjisa Enerji 5,17 -1,71 9,80 Enka İnşaat 5,00 -0,20 12,51 Erbosan 15,27 -0,07 -6,24 Ereğli Demir Çelik 7,59 -0,65 24,39 Ersu Gıda 0,84 0,00 -8,70 Escort Teknoloji 0,70 0,00 -7,89 Etiler Gıda 1,50 0,67 -29,58 Euro Kapital Yat. Ort. 0,70 0,00 -1,41 Euro Trend Yat. Ort. 0,66 0,00 3,13 Euro Yat. Ort. 0,63 0,00 0,00 Euro Yatırım Holding 1,11 0,00 101,82 Fenerbahçe Futbol 7,39 1,23 6,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 -1,56 -4,89 F-M İzmit Piston 15,35 -1,60 -0,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,83 -2,29 99,71 Ford Otosan 52,10 1,96 9,66 Formet Çelik Kapı 5,45 -0,91 329,13 Frigo Pak Gıda 2,71 3,44 59,41 Galatasaray Sportif 1,91 -3,54 54,03 Garanti Bankası 7,63 -0,65 -4,15 Garanti Faktoring 2,52 -1,18 27,27 Garanti Yat. Ort. 0,62 5,08 -21,52 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 0,56 11,49 Gedik Yatırım Holding 2,71 1,88 15,32 Gediz Ambalaj 4,65 0,43 12,05 Gentaş 1,50 -3,85 -15,25 Gersan Elektrik 1,82 -1,62 -25,42 Global Men. Değ. 0,43 -2,27 -8,51 Global Yat. Holding 2,74 0,00 -8,36 Good-Year 2,64 -1,12 -23,26 Göltaş Çimento 9,87 -0,70 -20,60 Gözde Girişim 2,98 -1,97 11,61 GSD Denizcilik 1,34 -2,90 16,52 GSD Holding 0,87 -2,25 8,75 Gübre Fabrik. 2,42 0,41 -18,24 Güler Yat. Holding 1,05 -0,94 -1,87 Güneş Sigorta 1,02 -0,97 -32,00 Halk GMYO 0,90 -2,17 29,35 Halk Sigorta 1,06 2,91 -3,64 Hatay Tekstil 3,87 0,26 -2,03 Hedef Girişim 1,15 0,88 -0,86 Hektaş 11,64 2,74 25,57 HUB Girişim 2,52 2,86 34,04 Hürriyet Gzt. 0,70 -2,78 -24,73 ICBC Turkey Bank 2,91 -2,68 -40,97 İdealist Danışmanlık 13,52 13,61 25,19 İdealist GMYO 1,71 -1,16 4,91 İhlas Ev Aletleri 0,91 -1,09 175,76 İhlas Gayrimenkul 0,87 1,16 -7,40 İhlas Gazetecilik 1,80 7,78 195,08 İhlas Holding 0,42 -2,33 31,25 İhlas Yayın Holding 0,52 -3,70 57,58 İndeks Bilgisayar 6,47 0,00 8,38 Info Yatırım 1,88 0,00 82,52 İntema 6,77 -1,02 12,90 İpek Doğal Enerji 4,49 2,51 -16,39 İskenderun Demir Çelik 5,81 -2,02 23,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

