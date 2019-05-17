Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,61 -5,85 -17,44 Acıpayam Selüloz 3,26 -0,61 0,00 Adana Çimento (A) 6,29 -0,47 3,97 Adana Çimento (B) 4,48 -0,67 9,00 Adana Çimento (C) 1,05 0,00 -25,53 Adel Kalemcilik 9,78 -0,71 -11,09 Adese Alışveriş Ticaret 1,45 -9,38 -38,03 Afyon Çimento 3,66 -1,61 -20,26 Ak Enerji 0,51 0,00 -19,05 Akbank 5,78 0,17 -1,78 Akçansa 6,35 0,79 -2,94 Akdenız Güvenlık Hız. 1,46 -2,67 -27,36 Akfen GMYO 1,54 0,00 -6,67 Akın Tekstil 8,30 -0,72 -12,17 Akiş GMYO 2,17 -1,81 -15,23 Akmerkez GMYO 18,50 0,00 19,91 Aksa 8,34 0,00 25,71 Aksa Enerji 2,29 0,88 -14,55 Aksigorta 4,43 0,68 41,11 Aksu Enerji 8,92 -0,78 15,54 Alarko Carrıer 32,56 0,93 -17,28 Alarko GMYO 43,82 0,46 -2,45 Alarko Holding 2,86 -2,39 46,64 Albaraka Türk 1,31 -0,76 7,38 Alcatel Lucent Teletaş 5,09 -2,30 -11,63 Alkim Kağıt 3,39 -1,45 -5,68 Alkim Kimya 25,14 -0,63 16,71 Altınyağ 0,35 0,00 -20,45 Altınyunus Çeşme 4,08 0,99 -1,69 Anadolu Cam 2,86 -1,38 6,72 Anadolu Efes 17,86 0,62 -13,30 Anadolu Grubu Holding 10,34 -1,05 0,98 Anadolu Hayat Emek. 5,15 -0,96 -9,56 Anadolu Isuzu 7,30 -1,08 18,12 Anadolu Sigorta 4,09 0,00 4,19 Anel Elektrik 1,58 0,64 -2,47 Arçelik 15,60 -1,95 -1,20 Arena Bilgisayar 3,31 0,00 -24,94 Armada Bilgisayar 10,33 2,28 11,19 Arsan Tekstil 1,72 -0,58 6,17 Artı Yatırım Holding 0,92 6,98 5,75 Aselsan 18,87 6,61 -21,64 Aslan Çimento 23,12 -0,60 -17,90 Ata GMYO 3,83 -0,78 -4,49 Atakule GMYO 0,97 2,11 -26,28 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -2,44 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,77 -3,75 -10,47 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,25 0,98 25,02 Avrasya GMYO 1,19 -0,83 35,23 Avrasya Petrol ve Tur. 1,10 -0,90 1,85 Avrasya Stratejik GMYF 1.266,70 0,01 1,64 Avrupa Yatırım Holding 2,13 1,91 -12,35 Ayen Enerji 2,26 -2,16 -3,83 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,61 1,90 13,38 Aygaz 8,69 -1,14 -12,61 Bagfaş 5,55 -2,80 15,15 Bak Ambalaj 4,43 -1,12 -12,62 Balatacılar Balatacılık 0,27 -3,57 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,46 0,00 16,33 Banvit 11,95 -1,65 10,75 Baştaş Başkent Çimento 1,76 -1,12 -12,87 Batı Çimento 1,64 -0,61 -31,95 Batısöke Çimento 0,84 5,00 -22,94 Bera Holding 1,69 1,20 -17,96 Berkosan Yalıtım 1,52 -1,30 -16,02 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -1,33 -8,64 Beyaz Filo 2,76 -1,78 1,10 Bilici Yatırım 1,68 -1,75 23,53 Bim Mağazalar 71,35 -1,59 -17,99 Birko Mensucat 0,24 -4,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,66 3,13 -43,59 Bizim Mağazaları 6,56 -0,30 -3,53 Bolu Çimento 2,56 -0,78 -25,36 Bomonti Elektrik 0,83 -2,35 72,92 Borusan Mannesmann 7,90 6,33 12,71 Borusan Yat. Paz. 33,16 -0,18 -8,47 Bosch Fren Sistemleri 148,00 0,27 -3,12 Bossa 3,57 4,39 -15,08 Boyner Perakende Yat. 4,73 -1,05 20,05 Brisa 5,77 -0,52 -8,85 Burçelik 2,79 1,45 -13,08 Burçelik Vana 1,45 -1,36 -2,03 Bursa Çimento 3,94 0,25 -10,45 Carrefoursa 2,86 -1,38 -17,82 Coca Cola İçecek 26,50 -2,50 -14,18 Cosmos Yat. Holding 1,15 0,88 18,56 Credıtwest Faktorıng 0,98 -1,01 -5,77 Çelebi 80,00 2,37 37,11 Çelik Halat 4,23 0,24 -21,71 Çemaş Döküm 0,71 1,43 -6,58 Çemtaş 5,38 2,67 -11,51 Çimbeton 25,10 -1,03 -12,24 Çimentaş 12,79 0,00 0,71 Çimsa 5,86 -0,85 -22,38 Çuhadaroğlu Metal 1,85 1,09 3,93 Dagi Giyim 1,33 -1,48 7,26 Dagi Yatırım Holding 1,40 -2,10 38,61 Dardanel 0,99 -1,00 -10,00 Datagate Bilgisayar 5,27 -5,39 23,13 Demısaş Döküm 2,72 0,37 9,68 Denge Holding 1,27 -0,78 9,48 Deniz GMYO 2,94 -0,68 -3,29 Denizbank 14,93 -0,86 -21,83 Denizli Cam 9,15 -4,79 -20,57 Derimod 8,59 9,01 -0,92 Desa Deri 2,61 0,77 50,87 Despec Bilgisayar 3,17 -1,25 -3,35 Deva Holding 5,00 0,81 51,98 Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 -2,70 -7,69 Ditaş Doğan 4,94 -0,80 -3,49 DO-CO 475,50 -0,94 -0,69 Doğan Burda 2,85 0,00 -5,32 Doğan Holding 1,04 0,97 11,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,00 -18,03 Doğusan 1,18 -1,67 -45,48 Doğuş GMYO 2,56 -0,39 21,33 Doğuş Otomotiv 3,90 -0,51 -10,14 Döktaş Dökümcülük 8,93 -0,89 9,57 Duran Doğan Basım 4,26 -4,27 -16,47 Dyo Boya 2,82 -1,40 -2,76 Eczacıbaşı İlaç 2,69 0,75 -1,47 Eczacıbaşı Yatırım 6,95 0,43 -3,47 Edip Gayrimenkul 0,64 1,59 -16,88 Ege Endüstri 415,00 -0,60 33,38 Ege Gübre 23,00 2,04 11,18 Ege Profil 8,90 -1,55 0,34 Ege Seramik 3,05 0,00 -8,96 Egeli & Co Tarım Girişim 0,15 7,14 15,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,28 3,70 16,67 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 3,94 3,68 2,60 Ekiz Kimya 0,28 0,00 -15,15 Emek Elektrik 0,73 0,00 -25,51 Eminiş Ambalaj 0,86 -2,27 -26,50 Emlak Konut GMYO 1,17 -0,85 -22,00 Enerjisa Enerji 5,20 0,00 10,44 Enka İnşaat 4,97 -0,60 11,83 Erbosan 15,37 0,20 -5,63 Ereğli Demir Çelik 7,48 -1,71 22,59 Ersu Gıda 0,82 -1,20 -10,87 Escort Teknoloji 0,73 -2,67 -3,95 Etiler Gıda 1,39 -0,71 -34,74 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,64 -1,54 0,00 Euro Yat. Ort. 0,64 0,00 1,59 Euro Yatırım Holding 1,08 -2,70 96,36 Fenerbahçe Futbol 7,17 -1,38 3,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,52 -0,40 -5,26 F-M İzmit Piston 15,18 -0,78 -1,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 6,90 1,62 101,75 Ford Otosan 50,25 -1,18 5,77 Formet Çelik Kapı 5,50 1,10 333,07 Frigo Pak Gıda 2,50 -4,21 47,06 Galatasaray Sportif 1,76 -4,86 41,94 Garanti Bankası 7,65 0,53 -3,89 Garanti Faktoring 2,56 0,79 29,29 Garanti Yat. Ort. 0,65 -7,14 -17,72 Gedik Y. Men. Değ. 3,59 0,56 11,49 Gedik Yatırım Holding 2,69 -1,10 14,47 Gediz Ambalaj 4,68 -0,43 12,77 Gentaş 1,45 0,00 -18,08 Gersan Elektrik 1,82 0,00 -25,42 Global Men. Değ. 0,41 -4,65 -12,77 Global Yat. Holding 2,75 0,00 -8,03 Good-Year 2,64 0,76 -23,26 Göltaş Çimento 9,98 -1,38 -19,71 Gözde Girişim 2,82 -2,76 5,62 GSD Denizcilik 1,33 0,00 15,65 GSD Holding 0,86 -1,15 7,50 Gübre Fabrik. 2,42 -1,22 -18,24 Güler Yat. Holding 1,05 0,00 -1,87 Güneş Sigorta 1,03 0,00 -31,33 Halk GMYO 0,76 -5,00 9,23 Halk Sigorta 1,03 -3,74 -6,36 Hatay Tekstil 4,00 2,30 1,27 Hedef Girişim 1,15 0,00 -0,86 Hektaş 11,70 -0,93 26,21 HUB Girişim 2,50 -0,40 32,98 Hürriyet Gzt. 0,70 -1,41 -24,73 ICBC Turkey Bank 2,92 0,00 -40,77 İdealist Danışmanlık 15,27 4,66 41,39 İdealist GMYO 1,70 -0,58 4,29 İhlas Ev Aletleri 0,89 -2,20 169,70 İhlas Gayrimenkul 0,87 -6,45 -7,40 İhlas Gazetecilik 1,86 -2,62 204,92 İhlas Holding 0,42 -4,55 31,25 İhlas Yayın Holding 0,55 0,00 66,67 İndeks Bilgisayar 6,41 -0,77 7,37 Info Yatırım 1,89 -0,53 83,50 İntema 6,75 -1,46 12,56 İpek Doğal Enerji 4,92 2,50 -8,38 İskenderun Demir Çelik 5,82 0,52 24,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

