Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,62 -0,61 -16,92 Acıpayam Selüloz 3,28 -0,91 0,61 Adana Çimento (A) 6,31 -0,63 4,30 Adana Çimento (B) 4,42 -1,34 7,54 Adana Çimento (C) 1,01 -0,98 -28,37 Adel Kalemcilik 9,23 -0,22 -16,09 Adese Alışveriş Ticaret 0,87 -6,45 -62,82 Afyon Çimento 3,50 -1,41 -23,75 Ak Enerji 0,48 -2,04 -23,81 Akbank 5,73 0,00 -2,63 Akçansa 6,26 -0,32 -4,31 Akdenız Güvenlık Hız. 1,27 -3,05 -36,82 Akfen GMYO 1,52 -1,30 -7,88 Akın Tekstil 8,43 0,84 -10,79 Akiş GMYO 2,18 2,35 -9,59 Akmerkez GMYO 18,30 0,05 18,61 Aksa 8,48 0,24 27,82 Aksa Enerji 2,18 0,46 -18,66 Aksigorta 4,36 -0,91 38,88 Aksu Enerji 7,52 0,00 -2,59 Alarko Carrıer 30,30 -1,43 -23,02 Alarko GMYO 40,20 -0,15 -4,79 Alarko Holding 2,68 0,37 37,42 Albaraka Türk 1,09 -1,80 -10,66 Alcatel Lucent Teletaş 5,08 -3,97 -11,81 Alkim Kağıt 3,52 2,62 -2,06 Alkim Kimya 24,68 -0,32 14,57 Altınyağ 0,34 -2,86 -22,73 Altınyunus Çeşme 3,93 0,00 -5,30 Anadolu Cam 2,70 -3,23 0,75 Anadolu Efes 18,60 0,70 -9,71 Anadolu Grubu Holding 9,30 1,86 -9,18 Anadolu Hayat Emek. 5,10 5,37 -10,44 Anadolu Isuzu 6,57 -1,20 6,31 Anadolu Sigorta 3,95 2,86 0,62 Anel Elektrik 1,60 0,00 -1,23 Arçelik 16,86 3,56 6,78 Arena Bilgisayar 3,17 3,93 -28,12 Armada Bilgisayar 9,64 -4,65 3,77 Arsan Tekstil 1,69 -0,59 4,32 Artı Yatırım Holding 0,98 0,00 12,64 Aselsan 17,37 0,00 -27,87 Aslan Çimento 22,16 -0,54 -21,31 Ata GMYO 3,83 0,52 -4,49 Atakule GMYO 0,93 1,09 -29,32 Atlantis Yatırım Holding 0,40 -2,44 122,22 Atlas Yat. Ort. 0,75 -1,32 -12,79 AvivaSA Emeklilik Hayat 9,16 -0,22 23,80 Avrasya GMYO 1,30 2,36 47,73 Avrasya Petrol ve Tur. 1,14 0,00 5,56 Avrasya Stratejik GMYF 1.267,90 0,02 1,73 Avrupa Yatırım Holding 2,41 2,99 -0,82 Ayen Enerji 2,18 -0,46 -7,23 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,64 5,13 19,24 Aygaz 8,65 0,35 -13,02 Bagfaş 5,33 -1,48 10,58 Bak Ambalaj 4,50 -3,02 -11,24 Balatacılar Balatacılık 0,27 0,00 -18,18 Bantaş Ambalaj 1,37 -2,14 9,16 Banvit 13,80 2,15 27,90 Baştaş Başkent Çimento 1,70 -0,58 -15,84 Batı Çimento 1,54 1,32 -36,10 Batısöke Çimento 0,80 -1,23 -26,61 Bera Holding 1,71 -0,58 -16,99 Berkosan Yalıtım 1,43 -0,69 -20,99 Beşiktaş Futbol Yat. 1,36 2,26 -16,05 Beyaz Filo 2,76 0,00 1,10 Bilici Yatırım 1,58 -0,63 24,94 Bim Mağazalar 76,80 2,40 -11,72 Birko Mensucat 0,24 0,00 -20,00 Birlik Mensucat 0,62 -1,59 -47,01 Bizim Mağazaları 6,43 -0,62 -5,44 Bolu Çimento 2,38 -0,42 -30,61 Bomonti Elektrik 0,84 0,00 75,00 Borusan Mannesmann 7,38 -0,14 5,29 Borusan Yat. Paz. 32,84 -0,85 -9,35 Bosch Fren Sistemleri 148,30 1,92 -2,93 Bossa 3,36 -0,88 -20,08 Boyner Perakende Yat. 4,65 0,65 18,02 Brisa 5,58 -0,89 -11,85 Burçelik 2,68 0,00 -16,51 Burçelik Vana 1,43 0,00 -3,38 Bursa Çimento 3,65 -1,08 -17,05 Carrefoursa 2,65 -0,75 -23,85 Coca Cola İçecek 27,10 0,30 -12,24 Cosmos Yat. Holding 1,10 13,40 Credıtwest Faktorıng 0,98 -2,00 -5,77 Çelebi 79,25 0,19 35,83 Çelik Halat 3,92 -2,97 -27,45 Çemaş Döküm 0,68 -1,45 -10,53 Çemtaş 4,70 -2,69 -22,70 Çimbeton 24,66 -0,64 -13,78 Çimentaş 14,60 6,88 14,96 Çimsa 5,67 -2,41 -24,90 Çuhadaroğlu Metal 1,75 -0,57 -1,69 Dagi Giyim 1,36 1,49 9,68 Dagi Yatırım Holding 1,49 7,97 47,52 Dardanel 0,96 -2,04 -12,73 Datagate Bilgisayar 5,90 7,47 37,85 Demısaş Döküm 2,54 0,40 10,55 Denge Holding 1,25 0,00 7,76 Deniz GMYO 2,91 0,00 -4,28 Denizbank 15,49 -1,09 -18,90 Denizli Cam 8,60 -4,02 -25,35 Derimod 8,16 -0,37 -5,88 Desa Deri 2,39 -2,45 38,15 Despec Bilgisayar 2,78 4,51 1,78 Deva Holding 5,41 -0,55 64,44 Diriteks Diriliş Tekstil 0,70 0,00 -10,26 Ditaş Doğan 4,92 -2,77 -3,89 DO-CO 498,00 -0,14 4,01 Doğan Burda 3,22 -4,45 6,98 Doğan Holding 1,04 -1,89 11,67 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 -2,08 -22,95 Doğusan 1,09 -4,39 -49,64 Doğuş GMYO 2,64 1,54 25,12 Doğuş Otomotiv 3,91 2,09 -9,91 Döktaş Dökümcülük 11,64 20,00 42,82 Duran Doğan Basım 4,05 -1,94 -20,59 Dyo Boya 2,77 -0,72 -4,48 Eczacıbaşı İlaç 2,26 -0,88 -6,82 Eczacıbaşı Yatırım 5,80 -0,17 -9,41 Edip Gayrimenkul 0,59 0,00 -23,38 Ege Endüstri 438,00 0,69 40,77 Ege Gübre 22,24 0,36 7,51 Ege Profil 9,04 0,00 1,92 Ege Seramik 2,65 0,76 -10,51 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,27 3,85 12,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,10 0,00 0,00 Egeplast 4,17 1,96 8,59 Ekiz Kimya 0,27 0,00 -18,18 Emek Elektrik 0,71 -1,39 -27,55 Eminiş Ambalaj 0,91 0,00 -22,22 Emlak Konut GMYO 1,08 -3,57 -28,00 Enerjisa Enerji 5,19 -0,38 10,23 Enka İnşaat 5,15 0,00 15,88 Erbosan 14,76 0,14 -2,92 Ereğli Demir Çelik 7,25 1,12 18,82 Ersu Gıda 0,82 0,00 -10,87 Escort Teknoloji 0,68 -1,45 -10,53 Etiler Gıda 1,15 0,88 -46,01 Euro Kapital Yat. Ort. 0,71 0,00 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 0,61 0,00 -4,69 Euro Yat. Ort. 0,63 1,61 0,00 Euro Yatırım Holding 1,30 2,36 136,36 Fenerbahçe Futbol 7,09 -0,98 2,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 0,74 2,26 F-M İzmit Piston 15,11 -0,33 -1,70 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,46 -0,13 118,13 Ford Otosan 53,20 -0,37 11,98 Formet Çelik Kapı 5,18 -0,96 307,87 Frigo Pak Gıda 2,50 0,40 47,06 Galatasaray Sportif 1,44 8,27 16,13 Garanti Bankası 7,47 -0,93 -6,16 Garanti Faktoring 2,83 -1,39 42,93 Garanti Yat. Ort. 0,60 -0,08 -21,58 Gedik Y. Men. Değ. 3,38 0,90 10,70 Gedik Yatırım Holding 2,63 1,15 11,91 Gediz Ambalaj 4,56 -0,22 12,75 Gentaş 1,55 6,16 -12,43 Gersan Elektrik 1,76 -1,12 -27,88 Global Men. Değ. 0,45 0,00 -4,26 Global Yat. Holding 2,71 -1,09 -9,36 Good-Year 2,49 -0,40 -24,96 Göltaş Çimento 9,47 -1,25 -23,81 Gözde Girişim 2,72 0,00 1,87 GSD Denizcilik 1,37 0,74 19,13 GSD Holding 0,83 0,00 3,75 Gübre Fabrik. 2,36 -1,67 -20,27 Güler Yat. Holding 1,04 -0,95 -2,80 Güneş Sigorta 0,96 0,00 -36,00 Halk GMYO 0,71 1,43 2,04 Halk Sigorta 0,90 -4,26 1,98 Hatay Tekstil 4,15 0,48 5,06 Hedef Girişim 1,15 0,00 -0,86 Hektaş 11,34 -1,39 22,33 HUB Girişim 2,43 -0,82 29,26 Hürriyet Gzt. 0,70 2,94 -24,73 ICBC Turkey Bank 2,78 2,58 -43,61 İdealist Danışmanlık 11,33 0,00 4,91 İdealist GMYO 1,71 0,00 4,91 İhlas Ev Aletleri 1,07 -0,93 224,24 İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72 İhlas Gazetecilik 1,82 -5,21 198,36 İhlas Holding 0,41 0,00 28,12 İhlas Yayın Holding 0,55 -1,79 66,67 İndeks Bilgisayar 6,21 1,14 11,52 Info Yatırım 2,09 -5,00 102,91 İntema 7,00 1,60 16,73 İpek Doğal Enerji 4,53 -2,58 -15,64 İskenderun Demir Çelik 6,17 0,33 31,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

